Между пеплом и мелом: Анатомия подвешенной вины

« Зона Лимбо » это не роман в привычном смысле и не сборник рассказов, а сложно устроенное полифоническое высказывание: повесть в пятнадцати частях, окружённая восемью рассказами-спутниками и завершённая крошечным постскриптумом . Вместе они образуют структуру, напоминающую колесо со спицами — или, если воспользоваться метафорой самого текста, шов. Тот самый шов, которым, по словом портного Ноа Гольдштейна, «прошлое пришито к настоящему, жизнь к смерти, имя к телу».

О чём это

Фабульно новый цикл Юрия Мельникова описывает траекторию одного человека — унтерштурмфюрера СС Фрица Ланга (явно отсылающем к образу Рудольфа Хёсса), адъютанта коменданта Заксенхаузена, одного из архитекторов нацисткой лагерной системы. Действие начинается в сентябре 1939 года, но в альтернативной версии истории: Вторая мировая война не продлилась шесть лет, а коллапсировала за несколько недель. Советские десантники берут Растенбург, Гитлер мёртв, Рейх рушится, а Ланг бежит из Львова на север — к жене Хельге и двум сыновьям. Его путь лежит через поля сожжённой техники и мёртвых лошадей, через ферму старого украинца, через Освенцим (в этом мире — ещё просто городок с австрийскими казармами), через засаду, ранение, бред, госпиталь в ризнице, через получение чужих документов на имя Ганса Вебера — и дальше, в серую зону, в Ганновер, где время останавливается и где Веберу предстоит встретиться с портным, чью мастерскую он в финале подожжёт.

Это сюжетная арка повести. Но повесть — лишь centre de gravité, вокруг которого вращаются рассказы. Каждый из них отдаёт голос другому персонажу: связисту Бремме, водителю Циммеру, немому батраку Казимиру (оказавшемуся участником провокации в Гляйвице), офицеру-эвтаназиатору Кляйну, пастору Шеферу, жене — Хельге Ланг, портному Гольдштейну и, наконец, платью — тому самому синему платью с белым воротничком, которое проходит через весь цикл как символ красоты, не спасающей, но укрывающей. Завершает всё «Постскриптум» — анонимной сценой на лагерном плацу, где женщина танцует перед доктором в белом халате, а потом разламывает кусок хлеба и делится с подругами.

Архитектура

Первое, что необходимо отметить, — конструктивная сложность целого. Автор выстраивает многоуровневую систему рифм, повторов и перекличек, которая начинает работать в полную силу лишь при повторном чтении. Дым как сквозной символ проходит несколько стадий: чёрный дым горящей военной техники, белый пепел крематориев, прозрачный дым трубки британского офицера в Эпилоге, внутренний дым, который вдыхает Хельга в рассказе «Мать». Образ стежка, впервые возникающий в Прологе («каждый стежок — маленькое решение, маленький выбор»), разворачивается в целую философию ремесла в рассказе «Портной», где выясняется, что мир этой истории — не ткань, а именно шов. Четыре стопки горилки на ферме Яремы, одна из которых стоит перед пустым стулом, эхом отзываются в рассказах «Батрак», «Офицер» и «Пастор», каждый раз с новым смыслом: пустота как отсутствие, как присутствие, как вместилище всех убитых и всех предавших.

Эта рифмическая структура — не украшение, а несущая конструкция. Цикл работает как музыкальное произведение: темы заявляются, уходят в тень, возвращаются в иной тональности, сплетаются в контрапункте. Детская песенка «Проснись, очнись, и оглянись…», звучащая в бреду Ланга, наяву в приходе Святой Анны, на перроне в Бреслау и в финале «Пастора», — это своего рода cantus firmus , хор греческой трагедии, комментирующий происходящее с позиции, которую невозможно локализовать: то ли это голоса мёртвых детей, то ли голос самой вины, то ли просто ветер в частотах.

Философия вины

Главная тема «Зоны Лимбо» — вина и невозможность искупления. Но вина здесь понимается не юридически и не моралистически, а скорее экзистенциально. Каждый из восьми рассказов исследует свой модус вины:

Бремме («Радист») — вина связиста, человека, который «только передавал», обеспечивал коммуникацию машины, не убивал лично, но был нервной системой системы. Его финальный «Конец связи» — одновременно технический термин и экзистенциальный приговор.

Циммер («Водитель») — вина через частную жизнь, через неспособность увидеть за вибрацией мотора то, куда этот мотор везёт. Его засушенная астра — символ той красоты, которую машина перемолола в фарш, не заметив.

Казимир («Батрак») — вина через предательство себя. Голос, произнёсший в микрофон гляйвицкой радиостанции ложь, ставшую поводом к войне, немеет навсегда. И он же — единственный, кто мог убить и не убил.

Кляйн («Офицер») — вина идеолога, эстета зла, педагога, который верил, что «освобождение от страдания — высшая форма дисциплины». Его финальная запись «Урок окончен» — не раскаяние, а констатация.

Шефер («Пастор») — вина через милосердие, ставшее смазкой для машины. Пастор, спасавший беглых эсэсовцев по «крысиным тропам» Ватикана, обнаруживает, что его вера была не инструментом спасения, а пересадочной станцией.

Хельга («Мать») — вина через молчание, через передачу тьмы детям. Женщина, обладающая родовым, ведьминским даром «видеть», защищает сыновей, «выливая» в них свою тьму, — и они становятся невидимыми для мира, но наследуют её немоту.

Гольдштейн («Портной») — вина через свидетельство. Тот, кто видит изнанку мира и не разрывает шов, а сшивает; кто даёт кожу палачу так же, как жертве. Его почти библейская позиция — вне морали, и именно это вызывает наибольший дискомфорт.

Платье («Платье») — голос вещи, которая «обнимает одинаково нежно — и палача, и жертву» и которая «помнит всех — и не сделала ничего». Безучастность как предельная форма милосердия — или как последнее преступление.

Важно, что Юрий Мельников нигде не выносит приговора. Он предъявляет. Его метод — не суд, а препарация совести. И именно поэтому «Зона Лимбо» избегает опасности превратиться в морализаторский трактат о трагедии Холокоста.

Образ Лимба

Название цикла отсылает к католическому богословскому концепту — месту для душ, не попавших ни в рай, ни в ад. В авторской мифологии Лимбо — это «серая зона», пространство между, шов между двумя мирами. В повести она локализована географически (нейтральная территория между оккупационными зонами Германии), но по мере развития цикла становится ясно, что Лимбо — не место, а состояние. В нём находятся все: и Ланг, бродящий по Банхофштрассе под голос радио-призрака, читающего списки живых мертвецов; и портной, сшивающий ткань реальности в подвале; и Хельга, чьи лёгкие наполнены дымом ещё не сожжённых тел; и пастор, чей Бог «запер дверь с той стороны, а ключи отдал тем, кто умеет бегать по канализации».

Лимбо — это не наказание. Это условие существования в мире после катастрофы. Или, точнее, в мире, где катастрофа не перестаёт происходить.

Границы допустимого

При всех высоких достоинствах цикл не лишён спорных решений. Прямая отсылка к фильму Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (фраза «No hay banda», упоминание клуба Silencio в глоссарии) — приём рискованный. Он может сработать как оммаж для посвящённого читателя, но может и ослабить самостоятельность художественного мира, переведя его в разряд вторичных по отношению к чужому шедевру. Впрочем, поскольку тема иллюзорности реальности и «записи вместо живого выступления» органична для «Зоны Лимбо», цитата не выглядит чужеродной.

Некоторые сюжетные ходы (письмо из H-Sonderkommando в рассказе «Мать», сцена в ватиканском подвале в «Пасторе») балансируют на грани гротеска, но удерживаются от падения благодаря точности стилизации. Документы эсэсовского «ведьмовского» отдела написаны с той же ледяной бюрократической интонацией, что и подлинные исторические источники.

Цикл требует от читателя высокой концентрации: нелинейная структура, сдвиги времени, метафизические слои могут казаться перегруженными при первом прочтении. Однако эта плотность оправдана замыслом: Лимб не должен читаться легко.

В отдельных рассказах интонационные конструкции (не потому что… а потому что, не то… а то) приближаются к мантре, что местами снижает динамику, но в целом работает на гипнотический эффект и имитацию работы травмированного сознания. Реальные исторические детали вплетены органично, не нарушая метафизического строя, а усиливая его. Для неподготовленного читателя может потребоваться глоссарий или авторское послесловие, однако в текущем виде первый уже встроен в структуру и не перегружает нарратив.

Стилистика и языковая система

Проза цикла опирается на плотную, тактильную метафорику. Лейтмотивы (нить/шов/стежок, дым/пепел/мел, радио/частоты/тишина, синее платье с белым воротничком, портфель/документы, чистые руки) работают не как украшения, а как несущие конструкции. Язык ритмизирован: инкантационные повторы, синтаксические параллелизмы, смена регистров (от канцелярских отчётов в до ткани-рассказчика) создают эффект полифонии.

Автор мастерски использует интертекст (тот же Линч, а ещё Кафка и Чемберлен, исторические документы, библейские аллюзии), но не цитирует, а вплетает его в плоть текста, заставляя читателя работать с ассоциативными слоями. Грамматический эксперимент в «Платье» (средний род при первом лице: я помнило, я чувствовало, я жило) гениально передаёт онтологию предмета-свидетеля, лишённого воли, но наделённого памятью. Это редкий случай, когда синтаксический сдвиг становится философским высказыванием.

Итог

«Зона Лимбо» — это редкий случай, когда экспериментальная форма и глубокая этическая проблематика не противоречат друг другу, а усиливают одна другую. Юрий Мельников написал книгу, которая одновременно и жёстко говорит о самом страшном в XX веке, и ставит вопросы, выходящие далеко за рамки исторического контекста: что такое ответственность? где проходит граница между милосердием и соучастием? можно ли остаться чистым, если ты просто «делал свою работу»?

Это не «ещё одна книга про Холокост». Это книга про механику человеческого равнодушия, которое оказывается страшнее любой идеологии. Это проза, которая не оставляет равнодушным, потому что говорит не о прошлом, а о том, как прошлое продолжает дышать в настоящем.

Вольф Айзенштадт, специально для Das Schwarze Korps