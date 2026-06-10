«История игрушек 5»: критики называют новый сиквел Pixar «глубоким» и «трогательным» фильмом, который ни в чем не уступает оригиналу

Готовьте носовые платки, Pixar снова сделала это!

Первые отзывы на «Историю игрушек 5» заполонили социальные сети после мировой премьеры фильма, прошедшей во вторник вечером в кинотеатре «Эль-Капитан» в Лос-Анджелесе. И, если верить ранним впечатлениям, прославленная анимационная студия выдала очередной шедевр, который непременно пробьет вас на эмоции.

И хотя на публикацию официальных рецензий на анимационную ленту Эндрю Стэнтона и Маккенны Харрис действует эмбарго до 16 июня, Disney и Pixar разрешили гостям премьеры поделиться краткими впечатлениями в соцсетях сразу после показа.

Первые реакции оказались настолько восторженными, что аналитик кинонаград из The Hollywood Reporter Скотт Файнберг уверен:

— «История игрушек 5» и Тейлор Свифт (записавшая для финальных титров оригинальную песню «I Knew It, I Knew You») уже прочно забронировали себе места в будущей оскаровской гонке.

Сюжет пятой части затрагивает весьма актуальную для реального мира проблему — зависимость детей от планшетов. Это довольно ироничный концепт, учитывая, что одним из основателей Pixar был покойный Стив Джобс — человек, который позже откроет эпоху iPad у руля Apple.

По сюжету фильма уже восьмилетней Бонни дарят гладкий, похожий на лягушку планшет под названием Lilypad («Кувшинка»), который полностью поглощает её внимание. Баззу (Тим Аллен), Вуди (Том Хэнкс) и Джесси (Джоан Кьюсак) предстоит вступить в гонку со временем, чтобы спасти время для игр от разрушительного влияния вездесущего гаджета.

Гаджет Lilypad озвучила Грета Ли. В звездном ансамбле актеров озвучки также заявлены Конан О’Брайен, Тони Хейл, Крейг Робинсон, Шелби Рабара, Скарлетт Спирс, Микал-Мишель Харрис, Мэтти Мэтисон, Джон Ратценбергер, Уоллес Шон, Блэйк Кларк, Джефф Бергман, Анна Вочино, Энни Поттс, Бонни Хант, Мелисса Вильясеньор, Джон Хопкинс, Кристен Шаал, Эрни Хадсон, Bad Bunny, Киану Ривз, Элли Маки и Алан Камминг.

Ветеран Pixar Эндрю Стэнтон, подаривший нам «Приключения Флика», «В поисках Немо», «ВАЛЛ-И» и «В поисках Дори», впервые занял режиссерское кресло «Истории игрушек», хотя до этого приложил руку к сценариям первых четырех частей франшизы. Харрис выступила сорежиссером и соавтором сценария вместе со Стэнтоном (сам сценарий основан на его же оригинальной идее).

Кинокритик Скотт Мензель опубликовал в соцсети X восторженный отзыв. Он написал, что пятая «История игрушек» «встает в один ряд с первыми тремя фильмами, выдавая идеальный коктейль из юмора, душевности и той самой фирменной магии Pixar».

— «История игрушек 5» — это чудесное, искреннее возвращение анимационной студии Pixar к своей лучшей форме и напоминание о том, почему эта франшиза остается одной из величайших киносерий в истории, — гласит отзыв Мензеля. — Эмоциональная, уморительная и по-настоящему трогательная, пятая часть вполне может стать одним из лучших фильмов 2026 года.

Ведущий The Movie Podcast Дэниел Баптиста также остался в восторге. В X он назвал просмотр фильма «опытом, определяющим целое поколение», добавив, что лента подарила нам «именно ту историю, которая нужна всем нам прямо сейчас».

— Pixar вновь выдала глубокий, трогательный и мастерски сделанный фильм, обязательный к просмотру, — продолжил он. — Конан [О’Брайен] в роли Умника (Smarty Pants) — это просто один из лучших персонажей в истории франшизы. Но главное — это история Джесси, и наша девушка-ковбой здесь блистает как никогда.

Старший редактор Variety Джазз Тангкей написала в своем обзоре:

— «История игрушек 5» — это чистое волшебство и совершенство. Фантастическое пополнение во франшизе. Джесси наконец-то получила историю, которую заслуживает! Фильм эмоциональный, смешной, по-настоящему теплый и идеальный во всех отношениях. В восторге от новых персонажей. Я и смеялась, и плакала от того, насколько этот фильм великолепен.

Редактор Collider Мередит Лофтус присоединилась к похвалам:

— «История игрушек 5» ударила по моим чувствам там, где я совсем этого не ждала! Исследование пропасти между технологиями и игрушками через призму Джесси вылилось в невероятно глубокую и трогательную историю, которая заставила меня рыдать навзрыд. Я ставлю эту часть на один уровень с «Историей игрушек 2» и «3». Она настолько хороша!

В новой части Вуди воссоединяется с Баззом Лайтером и старой бандой после событий «Истории игрушек 4» (напомним, она завершилась тем, что Вуди покинул друзей и объединился с Бо Пип, чтобы помогать брошенным игрушкам находить новых хозяев). В отсутствие Вуди Базз и Джесси стали новыми лидерами в детской комнате Бонни, но появление похожего на iPad планшета Lilypad вынуждает старую команду снова собраться вместе ради нового приключения. Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак возвращаются к своим культовым ролям в компании новичков вроде Греты Ли и Конана О’Брайена.

В интервью Variety режиссер Эндрю Стэнтон рассказал о внедрении технологий в духе Apple в мир франшизы.

— [Для игрушек планшет] — это злодей, потому что они, что вполне понятно, им напуганы. Но на самом деле это просто следующий этап в жизни Бонни, — объяснил Стэнтон. — Lilypad тоже создана как игрушка в том смысле, что она хочет помочь ребенку идти вперед. Вот только у нее совсем другие навыки и ноль опыта, тогда как у Джесси нет ничего, кроме этого самого опыта, и она, скорее всего, просто не готова к тому, как ей теперь действовать.

Стэнтон — легенда Pixar и оскароносный режиссер «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» — впервые встал по ту сторону камеры в качестве главного режиссера «Истории игрушек», хотя, как уже упоминалось, работал над сюжетами всех предыдущих частей.

Прокат новой части в кинотеатрах стартует 18 июня.

Примечания:

Театр «Эль-Капитан» (El Capitan Theatre) — исторический кинотеатр на Голливудском бульваре, принадлежащий Disney. Построен в 1926 году в стиле испанского колониального барокко. С 1991 года является «домашним» кинотеатром Disney для мировых премьер. Все крупные премьеры Pixar и Walt Disney Animation Studios традиционно проходят именно здесь. Для поклонников это своего рода «Мекка» анимационного кино. Тейлор Свифт (Taylor Swift, р. 1989) — американская певица и автор песен, одна из самых коммерчески успешных музыкантов в истории. Её вовлечение в саундтрек «Истории игрушек 5» — стратегический ход Disney: Свифт привносит аудиторию далеко за пределами типичного семейного зрителя. Для контекста: оригинальные песни из анимационных фильмов Pixar/Dney регулярно номинируются на «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Фейнберг — один из наиболее авторитетных «оскаровских аналитиков» в Голливуде; его прогнозы часто совпадают с итоговыми номинациями. «I Knew It, I Knew You» — оригинальная песня, написанная для финальных титров фильма. Традиция оригинальных финальных песен в анимации Disney восходит к «A Whole New World» из «Аладдина» (1992) и продолжается до наших дней — вспомнить «Let It Go» из «Холодного сердца» (2013) или «Remember Me» из «Тайны Коко» (2017). Последняя, к слову, тоже от Pixar и тоже получила «Оскар». Стив Джобс (Steve Jobs, 1955–2011) — сооснователь Apple и, что менее известно широкой публике, один из ключевых людей в истории Pixar. Джобс купил подразделение компьютерной графики у Lucasfilm в 1986 году за 10 миллионов долларов и превратил его в Pixar Animation Studios. Он оставался генеральным директором Pixar до её приобретения Disney в 2006 году за 7,4 миллиарда долларов. Ирония, на которую указывает статья: Джобс, создавший Pixar — студию, которая сняла «Историю игрушек» о том, как дети отворачиваются от игрушек, — через Apple создал iPad, который стал символом именно этого отворота. Жизнь подражает искусству — или наоборот. iPad — планшетный компьютер Apple, представленный в 2010 году. Стал одним из самых продаваемых устройств в истории электронники и, как отмечают педиатры и педагоги, — одним из главных факторов трансформации детского досуга. По данным Common Sense Media (2021), средний американский ребёнок 8 лет проводит за экраном более 4 часов в день. Именно эта проблема и лежит в основе конфликта пятого фильма. Lilypad (Лилипад) — от англ. «lily pad» — лист кувшинки. Имя одновременно отсылает к природному образу (лягушачий лист) и к технологическому бренду — Apple традиционно использует «i»-префикс (iPhone, iPad, iMac), а здесь Pixar обыгрывает это через «Li»-начало имени. Двойное дно: кувшинка — дом лягушки, а планшет — новый «дом» ребёнка. Грета Ли (Greta Lee, р. 1983) — американская актриса корейского происхождения, известная по сериалу «Утреннее шоу» (The Morning Show, Apple TV+) и фильму «Прошлое жизни» (Past Lives, 2023) — одной из наиболее отмеченных критиками картин года, номинированной на «Оскар». Её голос для «злодейского» планшета — интересный выбор: Ли ассоциируется с тонкой эмоциональностью, а не с классическим «злодейством». Конан О’Брайен (Conan O’Brien, р. 1963) — легендарный американский телеведущий, комик и автор. Вёл одноимённое ток-шоу с 1993 года (с перерывами на NBC, TBS и подкаст). Его кастинг в роли Умника (Smarty Pants) уже вызвал восторг в ранних отзывах. Для О’Брайена это один из первых крупных озвучечных ролей в анимации. Тони Хейл (Tony Hale, р. 1970) — американский актёр, двукратный лауреат «Эмми» за роль Бастера Блута в «Замедленном развитии» (Arrested Development) и Гэри Уолша в «Вице-президенте» (Veep). Также озвучивал Форки в «Истории игрушек 4». Крейг Робинсон (Craig Robinson, р. 1971) — американский комедийный актёр, известный по роли Дэррила Филбина в «Офисе» (The Office). Его голос — один из самых узнаваемых в американской комедии. Мэтти Мэтисон (Matty Matheson, р. 1982) — канадский шеф-повар, ресторатор и интернет-знаменитость, известный по YouTube и сериалу «Медведь» (The Bear), где он также выступает продюсером и актёром. Его присутствие в актёрском составе — неожиданный и любопытный выбор. Джон Ратценбергер (John Ratzenberger, р. 1947) — американский актёр, прославившийся ролью Клиффа Клэвина в «Весёлой компании» (Cheers). Известен как «талисман Pixar»: он появляется (обычно в озвучке) в каждом полнометражном фильме Pixar — от Хэмма в «Истории игрушек» до Мустафы в «Рататуе». Это уникальная традиция, не имеющая аналогов в истории анимации. Уоллес Шон (Wallace Shawn, р. 1943) — американский актёр и драматург, озвучивающий Рекса во всех фильмах «Истории игрушек». Также известен по роли Вицзини в «Принцессе-невесте» (1987) и как сценарист пьесы «The Designated Mourner». Блейк Кларк (Blake Clark, р. 1946) — американский актёр, озвучивший Пса Слинки начиная с «Истории игрушек 3» (2010), заменив покойного Джима Варни, который создал этот персонаж в первых двух фильмах. Энни Поттс (Annie Potts, р. 1952) — американская актриса, озвучивающая Бо Пип во всех фильмах франшизы. Также известна по роли Дженин в «Охотниках за привидениями» (1984) и Мэри Джо в сериале «Проектирование женщин» (Designing Women). Бонни Хант (Bonnie Hunt, р. 1961) — американская актриса и комик, озвучивающая маму Бонни (миссис Дэвис) в «Истории игрушек 3–4». Кристен Шааль (Kristen Schaal, р. 1978) — американская актриса и комедиантка, известная по роли Луизы Белчер в мультсериале «Бобс Бургеры» (Bob’s Burgers) и Мел в «Последнем человеке на Земле». Озвучивала Трикси в «Истории игрушек 4». Эрни Хадсон (Ernie Hudson, р. 1945) — американский актёр, наиболее известный по роли Уинстона Зеддемора в «Охотниках за привидениями» (1984/1989). Его присутствие в «Истории игрушек 5» — новый персонаж для франшизы. Бэд Банни (Bad Bunny, р. 1994) — пуэрто-риканский рэпер и певец, одна из крупнейших звёзд латинской музыки в мире. Его вовлечение в актёрский состав отражает стратегию Disney по расширению культурного охвата и привлечению латиноамериканской аудитории. Ранее Бэд Банни уже появлялся в «Быстрее пули» (Bullet Train, 2022) и «Cassandro» (2023). Киану Ривз (Keanu Reeves, р. 1964) — канадский актёр, икона боевиков («Матрица», «Джон Уик»). Озвучивая Дюка Кабума в «Истории игрушек 4», Ривз создал один из самых запоминающихся персонажей фильма. Его возвращение в пятой части — одна из самых ожидаемых деталей для фанатов. Алан Камминг (Alan Cumming, р. 1965) — шотландско-американский актёр, лауреат «Тони», известный по роли Эли Голда в «Хорошей жене» (The Good Wife) и озвучке Рейнджерса в различных проектах. X (бывший Twitter) — социальная сеть, переименованная Илоном Маском в 2023 году после приобретения. Несмотря на ребрендинг, многие пользователи и журналисты по-прежнему используют оба названия. Smarty Pants (Умник / Умные Штаны) — новый персонаж, озвученный Конаном О’Брайеном. Судя по имени, это, вероятно, персонаж, связанный с «умной» технологией — возможно, приложение или функция планшета Lilypad, «ожившая» в мире игрушек. Детали персонажа в статье не раскрываются — видимо, из спойлерных соображений.

Контекст:

О франшизе. «История игрушек» — первая в истории полнометражная компьютерная анимация (1995) и флагманская франшиза Pixar. Четыре предыдущих фильма собрали в мировом прокате более 3 миллиардов долларов и получили совокупно 11 номинаций на «Оскар» (из них 4 победы, включая «Оскар» за лучший анимационный фильм для первой, третьей и четвёртой частей). «История игрушек 3» (2010) и «История игрушек 4» (2019) — два из наиболее высокооценённых анимационных фильмов в истории (оба с рейтингом 98 % на Rotten Tomatoes).

«История игрушек» — первая в истории полнометражная компьютерная анимация (1995) и флагманская франшиза Pixar. Четыре предыдущих фильма собрали в мировом прокате более и получили совокупно 11 номинаций на «Оскар» (из них 4 победы, включая «Оскар» за лучший анимационный фильм для первой, третьей и четвёртой частей). «История игрушек 3» (2010) и «История игрушек 4» (2019) — два из наиболее высокооценённых анимационных фильмов в истории (оба с рейтингом 98 % на Rotten Tomatoes). О теме фильма. Выбор конфликта «игрушки против планшета» — не просто актуальный, но и глубоко личный для Pixar. Студия всегда строила свои истории вокруг вопросов переходного возраста, потери невинности и адаптации к меняющемуся миру. «История игрушек» (1995) была о страхе быть заброшенным; «История игрушек 2» (1999) — о ценности использования versus коллекционной ценности; «История игрушек 3» (2010) — о прощании с детством; «История игрушек 4» (2019) — о поиске собственного пути. Пятый фильм, если верить первым отзывам, замыкает круг: что происходит с игрушками, когда сама природа игры меняется?

Выбор конфликта «игрушки против планшета» — не просто актуальный, но и глубоко личный для Pixar. Студия всегда строила свои истории вокруг вопросов переходного возраста, потери невинности и адаптации к меняющемуся миру. «История игрушек» (1995) была о страхе быть заброшенным; «История игрушек 2» (1999) — о ценности использования versus коллекционной ценности; «История игрушек 3» (2010) — о прощании с детством; «История игрушек 4» (2019) — о поиске собственного пути. Пятый фильм, если верить первым отзывам, замыкает круг: что происходит с игрушками, когда сама меняется? Об «оскаровской» перспективе. Помимо «Оскара» за лучший анимационный фильм, «История игрушек 5» может претендовать на номинацию за лучшую оригинальную песню (Тейлор Свифт) и, при исключительном успехе, — на номинацию в основной категории «Лучший фильм» (как было с «Вверх» (2009) и «Историей игрушек 3» (2010), которые обе были номинированы в этой категории).

К просмотру (для подготовки к пятой части):

«История игрушек» (1995) — оригинал, без которого невозможно понять франшизу.

— оригинал, без которого невозможно понять франшизу. «История игрушек 3» (2010) — кульминация первоначальной трилогии; финал, по общему мнению, — один из самых эмоциональных моментов в истории анимации.

— кульминация первоначальной трилогии; финал, по общему мнению, — один из самых эмоциональных моментов в истории анимации. «История игрушек 4» (2019) — непосредственная предыстория: уход Вуди, расставание с Бо Пип, новая роль Джесси.

— непосредственная предыстория: уход Вуди, расставание с Бо Пип, новая роль Джесси. «ВАЛЛ-И» (2008) — предыдущий шедевр Стэнтона, где тема зависимости от технологий уже была заявлена с не меньшей силой.

К прочтению (для понимания):