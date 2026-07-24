Джей Ди Вэнс, берегись — Али Джи возвращается в кино с новым сатирическим разгромом

Самозванный «голос молодежи» и главный недотепа Британии готовится снова наделать шуму в новом фильме «Кто из I?». Кто станет его новой жертвой и что думают о возвращении героя в его родном городке?

Уимблдонский теннисный турнир обычно не ассоциируется с рассадником преступности. Однако в этом году здесь были зафиксированы небывалые нарушения порядка. Одиннадцать игроков получили штрафы на общую сумму 34 000 фунтов стерлингов за «громкую нецензурную брань» и «агрессивное поведение с ракеткой».

Тем временем один из зрителей мужского финала обозвал выкрикивавшего из толпы болельщика «бамбаклатом» и предложил «выйти раз на раз». Затем он настойчиво требовал от принца Уильяма вернуть 1400 фунтов — якобы «наркотический долг», оставшийся за принцем Гарри еще со времен их учебы в Итоне. Вдобавок дебошир пытался всучить запрещенные вещества сидевшим рядом зрителям.

«Если ты на этом скучном уимблдоре и хочешь сделать реальный «гранд слэм», — рекламировал он свои услуги в Instagram, — у меня есть четкий грев».

Виновником торжества оказался не кто иной, как Али Джи (настоящее имя — Алистер Лесли Грэм). Это культовый персонаж Саша Барона Коэна — провинциальный гопник, безбожно путающий слова. На турнире он появился в своем фирменном прикиде: вязаной шапочке, массивной золотой цепи и кастомном уимблдонском пиджаке, где традиционные скрещенные ракетки были заменены листьями конопли. Служба безопасности отпустила его без составления протокола, однако момент выдворения засняли десятки смартфонов — включая тот, что был в руках самого Коэна.

Судя по всему, эти кадры войдут в новый фильм, мировой релиз которого намечен на 23 октября. О существовании картины стало известно всего за четыре дня до уимблдонского инцидента. На днях было объявлено официальное название — «Али Джи: Кто из I?» (Ali G: Who Iz I?), а также подтвердилось, что фильм станет режиссерским дебютом самого Коэна. Это новый поворот в карьере одного из самых дерзких и влиятельных комиков Великобритании, который берет полный контроль над своими проектами по мере того, как сам все глубже погружается в политический активизм. И судя по разгромным отзывам на его недавнее шоу для Netflix Ladies First, к которому он не писал сценарий и где не выступал режиссером, решение взять штурвал в свои руки — крайне разумный шаг.

Логистически это также имеет смысл: Али Джи — персонаж, который обожает снимать себя на фронтальную камеру, что существенно сокращает съемочную группу. А учитывая, что первый фильм про Али Джи 2002 года («Али Джи в парламенте») так и не вышел в американский прокат, жертв в США будет обводить вокруг пальца гораздо проще.

Коэн впервые прославился в образе нелепого парня в спортивном костюме и фаната рэп-культуры в 1998 году, когда Али Джи дебютировал в качестве «голоса молодежи» на Channel 4. В начале 2000-х вышло его собственное шоу, построенное на провокационных интервью с ничего не подозревающими знаменитостями. Среди его жертв были астронавт Базз Олдрин (которого Али Джи назвал Баззом Лайтером и спросил, «не завидовал ли тот Луи Армстронгу»), писательница-феминистка Наоми Вульф (которой он сделал «комплимент», заявив, что она достаточно хороша собой, чтобы работать в эскорте) и политик Тони Бенн. Лейборист Бенн был искренне возмущен тем, как Али Джи назвал бастующих рабочих «ленивыми тунеядцами». Позже Коэн признался Бенну, что тот был единственным респондентом, который «всерьез попытался вести диалог с этой громкой, сексистской и материалистичной молодежной культурой». Бенн ответил письмом, которое закончил словами: «Ты мой главный чувак».

Хотя в 2007 году Коэн объявил «на пенсию» и Али Джи, и Бората (казахского журналиста из суперхита 2006 года), оба героя позже вернулись. Борат ожил в 2020 году в фильме «Борат 2», которым Коэн попытался повлиять на ход президентских выборов в США. Как и в его шоу 2018 года «Кто есть Америка?», комику удалось поймать в свои сети несколько крупномасштабных «рыб». Самой громкой жертвой стал Руди Джулиани, которого сняли скрытой камерой в отеле с засунутой в штаны рукой в присутствии актрисы, изображавшей 15-летнюю дочь Бората.

До своего последнего уимблдонского перформанса Али Джи в последний раз появлялся на публике на «Оскаре» 2016 года. Это стало сюрпризом даже для продюсеров шоу, уверенных, что Коэн выйдет на сцену в роли самого себя. Для осуществления аферы актер притворился, что отравился, после чего заперся со своей тогдашней женой Айлой Фишер в туалете для инвалидов на 40 минут, чтобы переодеться в костюм Али Джи.

Если фильм «Али Джи в парламенте» был художественной комедией со сценарием, то сиквел, судя по всему, будет ближе к политически заостренной документальной сатире в духе «Бората 2». Али Джи вернется к истокам — в роль интервьюера, чьи абсурдные взгляды провоцируют собеседников вскрывать их собственное нутро.

Фильм снимался в строжайшей тайне (как и «Бруно» 2009 года, где Коэн высмеивал индустрию моды), однако утечки локаций в Великобритании и США дают первые подсказки о том, кто мог оказаться в прицеле комика.

Прошлым летом персонажа видели в городке Чиппинг-Нортон (Оксфордшир) — месте обитания британской элиты, где живут экс-премьер Дэвид Кэмерон, медиамагнат Ребека Брукс и телеведущий Джереми Кларксон. В те же дни в городке отдыхал со своей семьей вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс передвигался с внушительной охраной, так что неизвестно, насколько близко Коэну удалось к нему подродиться. Таблоид The Sun опубликовал фото Али Джи в растаманском берете во время съемок в местном сафари-парке. Источник газеты сообщил: «Он был с целой съемочной группой и ни на секунду не выходил из образа. Я был в шоке и подумал: «Черт возьми, да это же Али Джи!»»

Один из членов съемочной группы на условиях анонимности заявил The Guardian, что соглашение о неразглашении (NDA) запрещает ему давать комментарии, но добавил: «Могу сказать одно: это будет бомба. И там будет очень много смеха».

Представители Чарльза Дэнса и Мартина Фримана, игравших в первом фильме, не ответили на запросы. Однако актер Адам Дикон подтвердил, что не участвует в продолжении, «хотя с радостью бы снялся». Он добавил, что умеет делать «идеальный» акцент Бората, поэтому просит иметь его в виду для будущих проектов: «Я огромный фанат того, что делает Саша, и надеюсь, новый фильм станет хитом».

В первом фильме Дикон играл члена банды «Ист Стейнес Массив» — главных соперников нелепой группировки Али Джи с другого конца города. Сам реальный городок Стейнес в графстве Суррей всегда без особого восторга относился к славе, которую подарил ему Али Джи. В 2010 году местный бизнес-форум даже пролоббировал переименование города в Стейнес-на-Темзе (Staines-upon-Thames), чтобы хоть как-то откреститься от образа «пацанского гетто».

«Наш город на самом деле очень милый, с прекрасной природой», — заявлял тогда глава форума Алекс Трибик.

Борьбу за ребрендинг поддержал и тогдашний местный депутат Квази Квартенг (будущий министр финансов Великобритании). В 2011 году город официально переименовали. «Любой, кто хоть немного знает Стейнес, понимает, что Али Джи не имеет с ним ничего общего. Это очень очаровательное место», — убеждал он.

Однако в своем видеоролике с анонсом нового фильма Али Джи гордо заявляет, что «представляет Вест-Сайд Стейнес-на-Темзе» — намекая на то, что избавиться от этой ассоциации городу не удастся еще очень долго.

К счастью, действующий депутат от округа Линкольн Джопп заявил, что искренне рад возвращению блудного сына.

«Я поверить не могу, что Али Джи возвращается! — признался он. — Я обожал первй фильм, это невероятно смешно. Саша Барон Коэн — гений».

Джопп с улыбкой уточнил, что в его избирательный округ как раз входит тот самый «Вест Стейнес Массив», и добавил: «У нас отличный город. Мы умеем посмеяться над собой, поверьте мне. Буйакаша!»

Судя по постам в местных группах на Facebook, жители Стейнеса тоже рады, что их город снова окажется в центре внимания.

«Вот это радость, обожала тот фильм!» — пишет Блоссом Велч. А старейшая жительница Джоанна Барлоу добавила: «Люблю Али Джи и не стыжусь этого. Видела, как снимали первое шоу, это было безумно смешно».

Впрочем, пользователь с ником Bettafisheye настроен скептически, заявив, что Али Джи — «как дурной запах, который никак не выветрится. Я теперь вообще всем говорю, что я из Лейлема. Потому что если ты говоришь, что ты из Стейнеса, люди смотрят на тебя так, будто перед ними запертый пес, пытающийся разговаривать задницей».

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