Запах Ирака — анимационная исповедь о детстве, Саддаме Хусейне и парижской эмиграции
20.07.2026, 4:40, Культура
Теги: Кино, Литература, Политика, СМИ, Телевидение
Пронзительная анимационная лента рассказывает историю французско-иракского журналиста Ферата Алани, бережно собирая воспоминания о его отце — видном левом диссиденте.
«Вкусы Ирака» — под таким названием, несколько неуклюже переведенным на английский с оригинального французского Le Parfum d’Irak (хотя поэтичное «Аромат Ирака» звучало бы куда проще и точнее), — это мощная, эмоциональная анимационная картина. Она создана режиссером Леонардом Коэном в соавторстве с автором первоисточника — французско-иракским журналистом Фератом Алани. Закадровый текст от первого лица уверенно и проникновенно читает актер Малик Зиди. Стиль анимации здесь подчеркнуто условный, экспрессионистский: контрастные силуэты, похожие на вырезки из бумаги, воссоздают резкие, упрямые очертания человеческой памяти.
Фильм рассказывает о детстве Алани и непростом опыте его семьи, бежавшей в Париж. В 1980-х годах он рос сыном видного иракского левого активиста, который был вынужден покинуть родину из-за преследований со стороны режима Саддама Хусейна. Сама история соткана из мозаики воспоминаний, отправной точкой для которых служат похороны отца. Смерть мужчины вновь объединяет членов иракской социалистической диаспоры 1970-х годов: собравшись вместе, скорбящие начинают делиться историями из прошлого.
К этим рассказам Алани добавляет собственные детские воспоминания о поездке к многочисленным родственникам в Ирак на исходе 1980-х. Он заново проживает те мгновения через прустовские «мадленки» вкусов и запахов Багдада и Эль-Фаллуджи: от потрясающего вкуса местного мороженого до экзотического аромата масла для волос, которым пользовались молодые люди.
Алани живет двойной жизнью. Сначала — как представитель второго поколения иракских эмигрантов во Франции. А позже, вернувшись в оккупированный войсками США Ирак уже в качестве французского военного корреспондента, — как западный чужак на Ближнем Востоке. Он чувствует глубокое отчуждение перед лицом исламистского экстремизма и злится на американскую оккупацию, которая создала идеальную почву для расцвета этого токсичного джихадизма (в фильме он метафорически изображен в виде призрачной гусеницы, ползущей по экрану).
И все же фильм эмоционально сильнее всего именно в те моменты, когда Алани показывает мир глазами ребенка. Картина явно вдохновлена культовой иранской анимационной лентой «Персеполь» Маржан Сатрапи; она звучит пронзительно, остро и обладает мощной внутренней силой.
Примечания:
- Трудности перевода (Le Parfum d’Irak vs Flavours of Iraq): Французское слово parfum означает «запах», «аромат» или «парфюм». Английские переводчики выбрали слово flavours (вкусы, оттенки), что смещает акцент на гастрономию, хотя фильм исследует более тонкие триггеры памяти (включая запахи бензина, пыли, парфюма). На русский язык оригинальное название переводится идеально — «Аромат Ирака» или «Запах Ирака».
- Прустовские «мадленки» (madeleines of those flavours): Знаменитая метафора из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В книге вкус размоченного в чае печенья «Мадлен» мгновенно воскрешает в памяти главного героя давно забытые воспоминания детства. В психологии и литературе «эффектом Пруста» называют феномен, когда вкус или запах внезапно вызывают лавину ярких воспоминаний.
- «Персеполь» Маржан Сатрапи (Persepolis): Шедевр мировой анимации 2007 года (номинант на «Оскар»), снятый по автобиографическому графическому роману иранской писательницы. «Персеполь» рассказывает о взрослении девочки в Иране во время Исламской революции и ее последующей эмиграции в Европу. Стилистически (черно-белая графика, плоские силуэты, сильный личный голос автора) «Аромат Ирака» действительно является прямым наследником «Персеполя».
- Ферат Алани (Feurat Alani): Французско-иракский журналист, писатель и режиссер. За свои репортажи из Ирака он получил престижную Премию Альбера Лондра (французский аналог Пулитцеровской премии). Фильм основан на его одноименном графическом романе.