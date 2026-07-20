Запах Ирака — анимационная исповедь о детстве, Саддаме Хусейне и парижской эмиграции

Пронзительная анимационная лента рассказывает историю французско-иракского журналиста Ферата Алани, бережно собирая воспоминания о его отце — видном левом диссиденте.

«Вкусы Ирака» — под таким названием, несколько неуклюже переведенным на английский с оригинального французского Le Parfum d’Irak (хотя поэтичное «Аромат Ирака» звучало бы куда проще и точнее), — это мощная, эмоциональная анимационная картина. Она создана режиссером Леонардом Коэном в соавторстве с автором первоисточника — французско-иракским журналистом Фератом Алани. Закадровый текст от первого лица уверенно и проникновенно читает актер Малик Зиди. Стиль анимации здесь подчеркнуто условный, экспрессионистский: контрастные силуэты, похожие на вырезки из бумаги, воссоздают резкие, упрямые очертания человеческой памяти.

Фильм рассказывает о детстве Алани и непростом опыте его семьи, бежавшей в Париж. В 1980-х годах он рос сыном видного иракского левого активиста, который был вынужден покинуть родину из-за преследований со стороны режима Саддама Хусейна. Сама история соткана из мозаики воспоминаний, отправной точкой для которых служат похороны отца. Смерть мужчины вновь объединяет членов иракской социалистической диаспоры 1970-х годов: собравшись вместе, скорбящие начинают делиться историями из прошлого.

К этим рассказам Алани добавляет собственные детские воспоминания о поездке к многочисленным родственникам в Ирак на исходе 1980-х. Он заново проживает те мгновения через прустовские «мадленки» вкусов и запахов Багдада и Эль-Фаллуджи: от потрясающего вкуса местного мороженого до экзотического аромата масла для волос, которым пользовались молодые люди.

Алани живет двойной жизнью. Сначала — как представитель второго поколения иракских эмигрантов во Франции. А позже, вернувшись в оккупированный войсками США Ирак уже в качестве французского военного корреспондента, — как западный чужак на Ближнем Востоке. Он чувствует глубокое отчуждение перед лицом исламистского экстремизма и злится на американскую оккупацию, которая создала идеальную почву для расцвета этого токсичного джихадизма (в фильме он метафорически изображен в виде призрачной гусеницы, ползущей по экрану).

И все же фильм эмоционально сильнее всего именно в те моменты, когда Алани показывает мир глазами ребенка. Картина явно вдохновлена культовой иранской анимационной лентой «Персеполь» Маржан Сатрапи; она звучит пронзительно, остро и обладает мощной внутренней силой.

Примечания: