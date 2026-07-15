«Тед Лассо» встречает «Убить Еву» — Ханна Уоддингем играет 50-летнюю наемницу в убойной комедии
15.07.2026, 10:23, Культура
Теги: Кино, Криминал, Развлечения, Телевидение
История о пятидесятилетней наемнице, которая пошла против системы и была вынуждена во всем признаться лучшей подруге. Это чертовски весело, а химия между главными героинями — чистое искусство.
Ханна Уоддингем обладает настолько монументальным, проникающим под кожу величием, что, пожелай она того, она бы без труда уговорила любого из нас сесть в горящую машину. Так что продать зрителю восхитительно абсурдную завязку комедийного боевика «Бей или беги» (Ride or Die) для нее — дело одной секунды.
Уоддингем играет Хлыстохвоста (Whiptail) — смертоносного киллера с двадцатилетним стажем, чья работа в последнее время начала привлекать слишком много ненужного внимания, что очень не нравится ее боссам. Октавия Спенсер (которая в моем личном пантеоне комедийных богинь занимает почетное место еще со времен крошечной роли заклятого врага Трейси Моргана в сериале «30 потрясений») играет ее лучшую подругу Дебби. Для Дебби Хлыстохвост — это просто Джудит, скромный судебный бухгалтер. Дебби и не подозревает, что женщина, к которой она бежит за порцией смеха, эмоциональной поддержкой и кратким пересказом книги для очередного заседания книжного клуба (которую сама Дебби, конечно же, не прочитала), на самом деле — профессиональная убийца.
Дебби замужем за политиком Дэвидом (Джейми Паркер) и является серой кардиналкой при его троне. Последние 25 лет она бережно направляла и сглаживала его личную и профессиональную жизнь, и теперь он уверенно идет к креслу премьер-министра.
Жизни обеих женщин рушатся в один и тот же день. Молодой босс Хлыстохвоста по имени Сэм (Кэлам Линч в прекрасном образе тщательно откалиброванного, зеленого юнца) вызывает ее на ковер, чтобы обсудить беспокойство высшего руководства из-за ее чересчур легкомысленного отношения к последним заказам.
— Это всё… — спрашивает он с неуместной, притворной заботой, — потому что вам пятьдесят?
До него доходили слухи, что женщины в этом возрасте «начинают чудить». Сэм пододвигает к ней коробку с часами Patek Philippe в качестве подарка к выходу на пенсию — «если, конечно, вы сами этого хотите». Ну, либо она должна выполнить следующий заказ идеально и продолжить работу. Хлыстохвост, вполне объяснимо, «включает Уоддингем» на полную мощность: швыряет дорогущие часы первому встречному бездомному, с боем прорывается через штаб-квартиру агентства к самому Директору (Билл Найи) и устраивает «сеанс Уоддингем» еще и ему. Впрочем, в итоге она неохотно соглашается отравить криминального авторитета Билли Донована (Эд Скрейн) на благотворительном вечере. «Отравить? Как трусливо! А где же шоу?» — сокрушается героиня.
Дебби и Дэвид тоже оказываются на этом вечере. По дороге туда муж буднично заявляет Дебби, что хочет развода: «Мы отлично провели время! Носик кверху, и давай без сцен». Ошарашенная Дебби начинает глушить текилу, пока Хлыстохвост, у которой не получилось отравить цель по-тихому, на ходу изобретает новые способы убийства. В итоге киллерша упускает мишень, но натыкается на кровавую бойню, устроенную кем-то другим. Дэвид оказывается в числе убитых, а Хлыстохвосту оставляют издевательскую открытку-послание. Теперь ей нужно вытащить находящуюся в прострации Дебби в безопасное место (момент, когда Уоддингем на бегу вырубает нападающего, не сбавляя шага, навсегда останется в моем сердце) и выяснить, что за чертовщина здесь происходит. Дебби, собственно, тоже хочет это знать.
Как я уже сказал — сюжет абсурдный. Но какой же это кайф! Всё шоу держится исключительно на химии между Уоддингем и Спенсер, и наблюдать за ними — сплошное удовольствие. Им веришь безоговорочно. Они выглядят как настоящие подруги. Точнее — как подруги среднего возраста, которые дружат уже целую вечность. Они хохочут до коликов в животе, у них есть свои шутки «для двоих», они понимают друг друга с полуслова. Когда Дебби узнает о тайной жизни Джудит, ее пугает не столько сам факт убийств, сколько предательство. И даже выясняя отношения и требуя ответа, настоящая ли их дружба, Дебби на автомате перекладывает со своего бургера соленые огурцы в тарелку Джудит.
Успех «Бей или беги» кроется в том, что ты только после финальных титров осознаешь, насколько это редкое кино. Две актрисы за пятьдесят играют пятидесятилетних героинь, которым позволено быть смешными, драматичными и при этом крутыми экшен-звездами. Их возраст здесь — не повод для шуток пониже спины, а двигатель сюжета, превращающий легковесную авантюру в тонкое высказывание о кризисе среднего возраста у женщин.
Дебби и Джудит сталкиваются с миром, который ополчился против них: мир заранее списывает их со счетов, игнорирует любые доказательства их компетентности и пытается сделать невидимыми. Этот сюжет отзовется в сердце каждой женщины, которая ежедневно наклеивает гормональный пластырь и лениво размышляет, кого бы из заслуживших это людей придушить следующим. Единственная разница между нами и Джудит в том, что у нас нет профессиональных навыков, чтобы довести дело до конца.
Пока подруги выясняют, кто играет с Хлыстохвостом в кошки-мышки и кто убил Дэвида, сериал щедро заваливает зрителя отличными экшен-сценами (в лице Уоддингем мы наконец-то получили героиню, которая действительно выглядит физически опасной для окружающих), морем шуток и трогательных моментов. Душевность проекту придает то, как дружба главных героинь, едва не давшая трещину, постепенно становится еще глубже теперь, когда между ними нет секретов.
Параллельный кайф — наблюдать за тем, как две потрясающие актрисы зажигают на экране, отдаваясь редким и непривычным ролям, которые действительно достойны их таланта. Это комедийный экшен-триллер эпохи менопаузы, о котором вы всегда мечтали, но который при этом доставит огромное удовольствие абсолютно любому зрителю. Позвольте Ханне Уоддингем покорить вас. Вы ведь сами этого хотите.
Примечания:
- «Включает Уоддингем» / «Уоддингхэмит» (Waddinghams him): Ханна Уоддингем (рост 180 см, невероятно статная, с выразительной мимикой и мощным голосом) славится своим умением величественно и жестко ставить людей на место одним взглядом или словом (как ее героиня в «Теде Лассо»).
- «Гормональные пластыри» (HRT patches): ЗГТ — заместительная гормональная терапия, которую женщины часто используют для облегчения симптомов менопаузы. Это связывает раздражительность и приливы в этот период с желанием «кого-нибудь придушить», проводя мост к профессии главной героини.
- «30 Rock» (30 потрясений): Культовый американский ситком. Октавия Спенсер сыграла там эпизодическую, но невероятно яркую роль безумной актрисы, которая довела до белого каления главного героя Трейси Джордана (Трейси Моргана).
- «Patek Philippe» как подарок при увольнении: Тонкая сатира на корпоративную культуру. В крупных западных компаниях уходящим на пенсию сотрудникам со стажем традиционно дарят дорогие золотые часы. Но здесь молодой босс преподносит их 50-летней женщине как намек: «Ты уже старая, освободи дорогу молодым».
И ещё:
- Ханна Уоддингем — британская актриса, наиболее известная по роли Ребекки Уэлтон в сериале «Тед Лассо» (Ted Lasso), а также по работе в мюзиклах Вест-Энда; известна выразительной, харизматичной актёрской манерой.
- Октавия Спенсер — американская актриса, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Прислуга» (The Help).
- Билл Найи — известный британский актёр, часто играющий эксцентричных, харизматичных персонажей старшего возраста.