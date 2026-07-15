«Тед Лассо» встречает «Убить Еву» — Ханна Уоддингем играет 50-летнюю наемницу в убойной комедии

История о пятидесятилетней наемнице, которая пошла против системы и была вынуждена во всем признаться лучшей подруге. Это чертовски весело, а химия между главными героинями — чистое искусство.

Ханна Уоддингем обладает настолько монументальным, проникающим под кожу величием, что, пожелай она того, она бы без труда уговорила любого из нас сесть в горящую машину. Так что продать зрителю восхитительно абсурдную завязку комедийного боевика «Бей или беги» (Ride or Die) для нее — дело одной секунды.

Уоддингем играет Хлыстохвоста (Whiptail) — смертоносного киллера с двадцатилетним стажем, чья работа в последнее время начала привлекать слишком много ненужного внимания, что очень не нравится ее боссам. Октавия Спенсер (которая в моем личном пантеоне комедийных богинь занимает почетное место еще со времен крошечной роли заклятого врага Трейси Моргана в сериале «30 потрясений») играет ее лучшую подругу Дебби. Для Дебби Хлыстохвост — это просто Джудит, скромный судебный бухгалтер. Дебби и не подозревает, что женщина, к которой она бежит за порцией смеха, эмоциональной поддержкой и кратким пересказом книги для очередного заседания книжного клуба (которую сама Дебби, конечно же, не прочитала), на самом деле — профессиональная убийца.

Дебби замужем за политиком Дэвидом (Джейми Паркер) и является серой кардиналкой при его троне. Последние 25 лет она бережно направляла и сглаживала его личную и профессиональную жизнь, и теперь он уверенно идет к креслу премьер-министра.

Жизни обеих женщин рушатся в один и тот же день. Молодой босс Хлыстохвоста по имени Сэм (Кэлам Линч в прекрасном образе тщательно откалиброванного, зеленого юнца) вызывает ее на ковер, чтобы обсудить беспокойство высшего руководства из-за ее чересчур легкомысленного отношения к последним заказам.

— Это всё… — спрашивает он с неуместной, притворной заботой, — потому что вам пятьдесят?

До него доходили слухи, что женщины в этом возрасте «начинают чудить». Сэм пододвигает к ней коробку с часами Patek Philippe в качестве подарка к выходу на пенсию — «если, конечно, вы сами этого хотите». Ну, либо она должна выполнить следующий заказ идеально и продолжить работу. Хлыстохвост, вполне объяснимо, «включает Уоддингем» на полную мощность: швыряет дорогущие часы первому встречному бездомному, с боем прорывается через штаб-квартиру агентства к самому Директору (Билл Найи) и устраивает «сеанс Уоддингем» еще и ему. Впрочем, в итоге она неохотно соглашается отравить криминального авторитета Билли Донована (Эд Скрейн) на благотворительном вечере. «Отравить? Как трусливо! А где же шоу?» — сокрушается героиня.

Дебби и Дэвид тоже оказываются на этом вечере. По дороге туда муж буднично заявляет Дебби, что хочет развода: «Мы отлично провели время! Носик кверху, и давай без сцен». Ошарашенная Дебби начинает глушить текилу, пока Хлыстохвост, у которой не получилось отравить цель по-тихому, на ходу изобретает новые способы убийства. В итоге киллерша упускает мишень, но натыкается на кровавую бойню, устроенную кем-то другим. Дэвид оказывается в числе убитых, а Хлыстохвосту оставляют издевательскую открытку-послание. Теперь ей нужно вытащить находящуюся в прострации Дебби в безопасное место (момент, когда Уоддингем на бегу вырубает нападающего, не сбавляя шага, навсегда останется в моем сердце) и выяснить, что за чертовщина здесь происходит. Дебби, собственно, тоже хочет это знать.

Как я уже сказал — сюжет абсурдный. Но какой же это кайф! Всё шоу держится исключительно на химии между Уоддингем и Спенсер, и наблюдать за ними — сплошное удовольствие. Им веришь безоговорочно. Они выглядят как настоящие подруги. Точнее — как подруги среднего возраста, которые дружат уже целую вечность. Они хохочут до коликов в животе, у них есть свои шутки «для двоих», они понимают друг друга с полуслова. Когда Дебби узнает о тайной жизни Джудит, ее пугает не столько сам факт убийств, сколько предательство. И даже выясняя отношения и требуя ответа, настоящая ли их дружба, Дебби на автомате перекладывает со своего бургера соленые огурцы в тарелку Джудит.

Успех «Бей или беги» кроется в том, что ты только после финальных титров осознаешь, насколько это редкое кино. Две актрисы за пятьдесят играют пятидесятилетних героинь, которым позволено быть смешными, драматичными и при этом крутыми экшен-звездами. Их возраст здесь — не повод для шуток пониже спины, а двигатель сюжета, превращающий легковесную авантюру в тонкое высказывание о кризисе среднего возраста у женщин.

Дебби и Джудит сталкиваются с миром, который ополчился против них: мир заранее списывает их со счетов, игнорирует любые доказательства их компетентности и пытается сделать невидимыми. Этот сюжет отзовется в сердце каждой женщины, которая ежедневно наклеивает гормональный пластырь и лениво размышляет, кого бы из заслуживших это людей придушить следующим. Единственная разница между нами и Джудит в том, что у нас нет профессиональных навыков, чтобы довести дело до конца.

Пока подруги выясняют, кто играет с Хлыстохвостом в кошки-мышки и кто убил Дэвида, сериал щедро заваливает зрителя отличными экшен-сценами (в лице Уоддингем мы наконец-то получили героиню, которая действительно выглядит физически опасной для окружающих), морем шуток и трогательных моментов. Душевность проекту придает то, как дружба главных героинь, едва не давшая трещину, постепенно становится еще глубже теперь, когда между ними нет секретов.

Параллельный кайф — наблюдать за тем, как две потрясающие актрисы зажигают на экране, отдаваясь редким и непривычным ролям, которые действительно достойны их таланта. Это комедийный экшен-триллер эпохи менопаузы, о котором вы всегда мечтали, но который при этом доставит огромное удовольствие абсолютно любому зрителю. Позвольте Ханне Уоддингем покорить вас. Вы ведь сами этого хотите.

Примечания:

«Включает Уоддингем» / «Уоддингхэмит» (Waddinghams him) : Ханна Уоддингем (рост 180 см, невероятно статная, с выразительной мимикой и мощным голосом) славится своим умением величественно и жестко ставить людей на место одним взглядом или словом (как ее героиня в «Теде Лассо»).

: Ханна Уоддингем (рост 180 см, невероятно статная, с выразительной мимикой и мощным голосом) славится своим умением величественно и жестко ставить людей на место одним взглядом или словом (как ее героиня в «Теде Лассо»). «Гормональные пластыри» (HRT patches) : ЗГТ — заместительная гормональная терапия, которую женщины часто используют для облегчения симптомов менопаузы. Это связывает раздражительность и приливы в этот период с желанием «кого-нибудь придушить», проводя мост к профессии главной героини.

: ЗГТ — заместительная гормональная терапия, которую женщины часто используют для облегчения симптомов менопаузы. Это связывает раздражительность и приливы в этот период с желанием «кого-нибудь придушить», проводя мост к профессии главной героини. «30 Rock» (30 потрясений) : Культовый американский ситком. Октавия Спенсер сыграла там эпизодическую, но невероятно яркую роль безумной актрисы, которая довела до белого каления главного героя Трейси Джордана (Трейси Моргана).

: Культовый американский ситком. Октавия Спенсер сыграла там эпизодическую, но невероятно яркую роль безумной актрисы, которая довела до белого каления главного героя Трейси Джордана (Трейси Моргана). «Patek Philippe» как подарок при увольнении: Тонкая сатира на корпоративную культуру. В крупных западных компаниях уходящим на пенсию сотрудникам со стажем традиционно дарят дорогие золотые часы. Но здесь молодой босс преподносит их 50-летней женщине как намек: «Ты уже старая, освободи дорогу молодым».

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