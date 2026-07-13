«ИИ-шлак» и Бэтмен: Кристофер Нолан защищает свою 250-миллионную «Одиссею» от нападок в Сети
13.07.2026, 6:08, Культура
Теги: История, Кино, Литература, Технологии, Фильм
Режиссер «Одиссеи» высказался о страхах киноиндустрии перед искусственным интеллектом, а также назвал «несущественной» критику правых активистов в адрес Лупиты Нионго, сыгравшей Елену Троянскую.
Оскароносный режиссер Кристофер Нолан убежден, что его картины — масштабные блокбастеры с огромным бюджетом, снимающиеся преимущественно на натурных локациях, — переживут экспансию искусственного интеллекта. По словам постановщика, сегодня люди относятся к этой технологии скорее с «презрением».
Режиссер «Оппенгеймера» и трилогии о «Темном рыцаре» сейчас активно продвигает свой новый проект — экранизацию древнегреческого эпоса «Одиссея», которая выходит в прокат на этой неделе.
— Самое любопытное в ситуации с ИИ — это то, что я еще никогда не видел технологии, которую так успешно продвигали бы Уолл-стрит, инвесторы и IT-гиганты, но которую при этом так категорически отвергало бы общество, — поделился Нолан с агентством AFP в Париже.
— Это довольно странно. Молодежь даже придумала специальный термин — «ИИ-шлак» (AI slop), — добавил он. — К продуктам нейросетей сейчас относятся с явным пренебрежением.
Искусственный интеллект активно внедряется в бизнес-приложения и поисковые системы, а чат-боты вроде ChatGPT прочно вошли в обиход, однако в творческих индустриях — музыке, кино и живописи — технология сталкивается с яростным сопротивлением. Термином «ИИ-шлак» называют лавину сгенерированного нейросетями текстового, визуального и аудиоконтента, которая в последние годы буквально затопила социальные сети.
Нолан, который в «Одиссее» вновь сделал ставку на масштабные практические спецэффекты, добавил, что в будущем ИИ может стать полезным «инструментом для работы с изображениями».
— Но идея о том, что он способен полностью заменить человека и человеческое творчество, кажется мне абсолютной чушью, — заявил британо-американский режиссер.
В 2023 году, во время промо-кампании «Оппенгеймера», Нолан отмечал в интервью The Guardian, что видит «очень сильные параллели» между призывами великого физика к ядерному сдерживанию и предостережениями современных разработчиков ИИ. Среди них — доктор Джеффри Хинтон, «крестный отец искусственного интеллекта», который уволился из Google, чтобы открыто заявить об «экзистенциальной угрозе», которую несет в себе эта технология.
— Я действительно считаю, что в будущем ИИ станет мощным инструментом. Но в этих дебатах я всегда пытался и буду пытаться донести мысль об ответственности — ответственности работодателей. Мы не можем позволить руководству студий и продюсерам использовать ИИ, чтобы уходить от ответственности за свои действия, — говорил Нолан в то время.
— Развитие ИИ оставляет много тревожных вопросов. И зачастую именно эти вопросы становятся топливом для моих будущих проектов, — добавил он.
ИТ-индустрия активно рекламирует потенциал нейросетей, заявляя о возможности полной замены актеров, сценаристов и операторов. Эти заявления вызвали панику в кинематографическом сообществе, хотя и породили изрядную долю скепсиса. Данный вопрос стал одной из главных причин масштабной забастовки в Голливуде в 2023 году, которая парализовала кинопроизводство и обошлась студиям в миллиарды долларов.
«Одиссея» — древнегреческая поэма, считающаяся одним из столпов западной литературы. Она повествует о десятилетних странствиях героя Одиссея, возвращающегося домой после Троянской войны, и включает в себя культовые мифологические сюжеты, такие как встреча с одноглазым циклопом и сиренами.
Бюджет «Одиссеи» Нолана, по сообщениям, составил внушительные 250 миллионов долларов. Это позволило режиссеру провести съемки на натуре по всему Средиземноморью со звездным актерским составом: Мэтт Дэймон сыграл главную роль Одиссея, а компанию ему составили Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон и Энн Хэтэуэй.
Еще до премьеры Нолан подвергся нападкам со стороны Илона Маска и других правых деятелей за кастинг: роль Елены Троянской — мифологического персонажа и красивейшей женщины в мире — досталась темнокожей актрисе Лупите Нионго. Сама Нионго резко ответила критикам:
— Наш актерский состав отражает разнообразие реального мира. Я не собираюсь тратить время на оправдания. Критика будет существовать независимо от того, вступаю я в полемику или нет.
В интервью британскому изданию The Telegraph Нолан заявил, что подобный негатив — «часть профессии». «Все эти споры, которые бушуют до того, как люди увидят сам фильм, абсолютно бессмысленны. Никто из спорящих еще просто не знает, что представляет собой картина на самом деле».
— Не забывайте, я потратил 10 лет жизни на Бэтмена, — напомнил режиссер. — Когда я пришел работать над фильмом «Бэтмен: Начало», сценаристы и художники создавали историю этого культового персонажа уже почти 65 лет. Вокруг него существовала тонна ожиданий и споров о том, что именно он олицетворяет. И за время работы над трилогией я понял одно: об этом вообще нельзя беспокоиться. Все, что вы должны сделать, — это выразить уважение к оригиналу, интерпретировав его самым мощным способом, на который способны лично вы.
Примечания:
- «ИИ-шлак» (AI slop): Термин, который в 2024 году стал официальным обозначением низкокачественного контента, созданного нейросетями без участия человека (нелепые картинки в Facebook, сгенерированные тексты на сайтах-мусорщиках и т.д.). Нолан очень точно подметил, что если Уолл-стрит видит в ИИ золотую жилу, то обычные пользователи (особенно молодежь) испытывают к нему эстетическое отвращение.
- Крестный отец ИИ (Dr Geoffrey Hinton): Джеффри Хинтон — выдающийся ученый, чьи работы по искусственным нейронным сетям легли в основу современных моделей ИИ (включая ChatGPT). В 2023 году он уволился из Google и начал открыто предупреждать человечество о том, что ИИ может стать умнее людей и выйти из-под контроля.
- Елена Троянская и Лупита Нионго: Елена Троянская в греческой мифологии — дочь Зевса и Леды, из-за похищения которой началась Троянская война. Кастинг кенийско-мексиканской актрисы Лупиты Нионго (лауреата «Оскара» за фильм «12 лет рабства») вызвал волну возмущения у консервативных пользователей, обвинивших Нолана в «повестке» (wokeism). Ответ Нолана показывает его как классического автора-автократа, который ориентируется только на собственное видение, а не на шум в соцсетях.
- «Одиссея» (The Odyssey): Эпическая поэма, приписываемая Гомеру, один из двух величайших памятников древнегреческой литературы (наряду с «Илиадой»); рассказывает о десятилетнем пути домой героя Троянской войны Одиссея.
- Упомянутые персонажи и существа: Циклоп (одноглазый великан) и сирены (мифические существа, завлекающие моряков пением) — одни из самых узнаваемых образов гомеровского эпоса.
- Елена Троянская: Мифологический персонаж, жена спартанского царя Менелая, чьё похищение (или добровольный уход) с троянским царевичем Парисом традиционно считается причиной начала Троянской войны; в западной культуре стала символом идеальной женской красоты.
- Критика со стороны: Илона Маска и других представителей правого политического спектра в адрес кастинга Лупиты Нионго на роль Елены Троянской — часть более широкой культурной полемики о так называемом «цветном кастинге» (colour-blind casting) в современном Голливуде, когда классические или мифологические персонажи, традиционно изображавшиеся как европеоидные, играются актёрами других рас. Подобные решения регулярно вызывают споры в англоязычном культурном пространстве.
- Забастовка в Голливуде 2023 года: Масштабная забастовка сценаристов (WGA) и актёров (SAG-AFTRA), одним из ключевых требований которой было регулирование использования искусственного интеллекта в киноиндустрии — в частности, защита актёров от несанкционированного использования их цифровых копий и защита сценаристов от замены труда нейросетями.