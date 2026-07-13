«ИИ-шлак» и Бэтмен: Кристофер Нолан защищает свою 250-миллионную «Одиссею» от нападок в Сети

Режиссер «Одиссеи» высказался о страхах киноиндустрии перед искусственным интеллектом, а также назвал «несущественной» критику правых активистов в адрес Лупиты Нионго, сыгравшей Елену Троянскую.

Оскароносный режиссер Кристофер Нолан убежден, что его картины — масштабные блокбастеры с огромным бюджетом, снимающиеся преимущественно на натурных локациях, — переживут экспансию искусственного интеллекта. По словам постановщика, сегодня люди относятся к этой технологии скорее с «презрением».

Режиссер «Оппенгеймера» и трилогии о «Темном рыцаре» сейчас активно продвигает свой новый проект — экранизацию древнегреческого эпоса «Одиссея», которая выходит в прокат на этой неделе.

— Самое любопытное в ситуации с ИИ — это то, что я еще никогда не видел технологии, которую так успешно продвигали бы Уолл-стрит, инвесторы и IT-гиганты, но которую при этом так категорически отвергало бы общество, — поделился Нолан с агентством AFP в Париже.

— Это довольно странно. Молодежь даже придумала специальный термин — «ИИ-шлак» (AI slop), — добавил он. — К продуктам нейросетей сейчас относятся с явным пренебрежением.

Искусственный интеллект активно внедряется в бизнес-приложения и поисковые системы, а чат-боты вроде ChatGPT прочно вошли в обиход, однако в творческих индустриях — музыке, кино и живописи — технология сталкивается с яростным сопротивлением. Термином «ИИ-шлак» называют лавину сгенерированного нейросетями текстового, визуального и аудиоконтента, которая в последние годы буквально затопила социальные сети.

Нолан, который в «Одиссее» вновь сделал ставку на масштабные практические спецэффекты, добавил, что в будущем ИИ может стать полезным «инструментом для работы с изображениями».

— Но идея о том, что он способен полностью заменить человека и человеческое творчество, кажется мне абсолютной чушью, — заявил британо-американский режиссер.

В 2023 году, во время промо-кампании «Оппенгеймера», Нолан отмечал в интервью The Guardian, что видит «очень сильные параллели» между призывами великого физика к ядерному сдерживанию и предостережениями современных разработчиков ИИ. Среди них — доктор Джеффри Хинтон, «крестный отец искусственного интеллекта», который уволился из Google, чтобы открыто заявить об «экзистенциальной угрозе», которую несет в себе эта технология.

— Я действительно считаю, что в будущем ИИ станет мощным инструментом. Но в этих дебатах я всегда пытался и буду пытаться донести мысль об ответственности — ответственности работодателей. Мы не можем позволить руководству студий и продюсерам использовать ИИ, чтобы уходить от ответственности за свои действия, — говорил Нолан в то время.

— Развитие ИИ оставляет много тревожных вопросов. И зачастую именно эти вопросы становятся топливом для моих будущих проектов, — добавил он.

ИТ-индустрия активно рекламирует потенциал нейросетей, заявляя о возможности полной замены актеров, сценаристов и операторов. Эти заявления вызвали панику в кинематографическом сообществе, хотя и породили изрядную долю скепсиса. Данный вопрос стал одной из главных причин масштабной забастовки в Голливуде в 2023 году, которая парализовала кинопроизводство и обошлась студиям в миллиарды долларов.

«Одиссея» — древнегреческая поэма, считающаяся одним из столпов западной литературы. Она повествует о десятилетних странствиях героя Одиссея, возвращающегося домой после Троянской войны, и включает в себя культовые мифологические сюжеты, такие как встреча с одноглазым циклопом и сиренами.

Бюджет «Одиссеи» Нолана, по сообщениям, составил внушительные 250 миллионов долларов. Это позволило режиссеру провести съемки на натуре по всему Средиземноморью со звездным актерским составом: Мэтт Дэймон сыграл главную роль Одиссея, а компанию ему составили Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон и Энн Хэтэуэй.

Еще до премьеры Нолан подвергся нападкам со стороны Илона Маска и других правых деятелей за кастинг: роль Елены Троянской — мифологического персонажа и красивейшей женщины в мире — досталась темнокожей актрисе Лупите Нионго. Сама Нионго резко ответила критикам:

— Наш актерский состав отражает разнообразие реального мира. Я не собираюсь тратить время на оправдания. Критика будет существовать независимо от того, вступаю я в полемику или нет.

В интервью британскому изданию The Telegraph Нолан заявил, что подобный негатив — «часть профессии». «Все эти споры, которые бушуют до того, как люди увидят сам фильм, абсолютно бессмысленны. Никто из спорящих еще просто не знает, что представляет собой картина на самом деле».

— Не забывайте, я потратил 10 лет жизни на Бэтмена, — напомнил режиссер. — Когда я пришел работать над фильмом «Бэтмен: Начало», сценаристы и художники создавали историю этого культового персонажа уже почти 65 лет. Вокруг него существовала тонна ожиданий и споров о том, что именно он олицетворяет. И за время работы над трилогией я понял одно: об этом вообще нельзя беспокоиться. Все, что вы должны сделать, — это выразить уважение к оригиналу, интерпретировав его самым мощным способом, на который способны лично вы.

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