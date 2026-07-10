Мечта длиною в 60 лет: Энтони Хопкинс выпускает дебютный альбом классической музыки

Голливудский актер подписал контракт с легендарным лейблом Decca после десятилетий создания музыкальных произведений, навеянных его валлийским детством.

Энтони Хопкинс признался, что исполнил свое «самое первое заветное желание», подписав контракт со звукозаписывающей компанией. Его дебютный сингл выходит в эту пятницу.

В следующем месяце лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего голливудского актера под названием «Life Is a Dream» («Жизнь — это сон»). В пластинку войдет коллекция произведений, которые он сочинял на протяжении последних шестидесяти лет.

Первый сингл, получивший название «Bracken Road», вдохновлен детскими воспоминаниями актера о местечке Маргам на юге Уэльса — улицах, лугах, фермах и горах, которые окружали его отчий дом в 1940-х годах.

Хопкинс, получивший премии «Оскар» за роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец», поделился: «Музыка была моей первой страстью, моим самым первым желанием — я пишу ее всю свою жизнь. Некоторые из этих пьес живут со мной десятилетиями, и я до сих пор ловлю себя на том, что постоянно возвращаюсь к ним. Вся моя жизнь — это сон. А контракт с Decca — величайшая честь в моей жизни».

Произведения Хопкинса исполнил лондонский филармонический оркестр Philharmonia под управлением лауреата премии «Грэмми», дирижера Густаво Дудамеля.

Актер, родившийся в городе Порт-Талбот, занимался музыкой с ранних лет: он впервые сел за пианино в возрасте четырех лет.

— Для меня было огромной привилегией сотрудничать с выдающимся оркестром Philharmonia и виртуозными солистами — виолончелистом Грегорио Ньето и классическим пианистом Серхио Тьемпо, — отметил Хопкинс. — Моя глубочайшая благодарность и уважение маэстро Густаво Дудамелю, чье мастерство стало неотъемлемой частью этого музыкального путешествия.

— Ювелирной точностью взмаха своей дирижерской палочки он наполнил каждую ноту глубоким, неизгладимым смыслом, сотворив живописный звуковой пейзаж, который приглашает слушателя пережить и вообразить нечто глубоко личное, — рассказал актёр.

Пьесу «Bracken Road» Хопкинс написал еще в 1963 году, будучи молодым актером Ливерпульского драматического театра (Liverpool Playhouse). Свою любовь к Уэльсу он выразил и в другом треке альбома — «My Fatherland» («Мое Отечество»). По словам актера, это произведение он написал, чтобы «отдать дань уважения своим скромным истокам», добавив:

— Я — сын своего отца, простого пекаря.

Другие композиции альбома сотканы из воспоминаний о Порт-Талботе, детских визитах к дедушке, о кинотеатре, который когда-то поразил его воображение, и о самых близких людях.

Лора Монкс, президент лейбла Decca, сказала:

— Для нас огромная честь приветствовать великого сэра Энтони Хопкинса в семье Decca Classics. Его многогранный талант и глубокие познания в классической музыке, оттачивавшиеся на протяжении всей жизни, — это истинное счастье, которое мы рады отпраздновать выпуском этого альбома.

Релиз альбома «Life Is a Dream» запланирован на 21 августа.

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