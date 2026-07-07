«Безупречное величие»: критики в восторге от «Одиссеи» Кристофера Нолана
07.07.2026, 6:32, Культура
Теги: Война, История, Кино, Литература, Фильм
«Захватывающе, смело и безупречно»: мировая пресса рукоплещет новому шедевру оскароносного режиссёра, называя картину венцом его кинематографической карьеры.
«Одиссея» Кристофера Нолана отправилась в своё великое плавание.
Масштабная экранизация поэмы Гомера — произведения с трёхтысячелетней историей и, пожалуй, самого известного эпоса в человеческой культуре — официально стартовала в этот понедельник в Лондоне. Мировая премьера положила начало прокату, который, по единодушному мнению аналитиков, станет главным событием киногода (Учитывая колоссальный бюджет в 250 миллионов долларов, студия Universal наверняка молится о том же).
Первые отзывы профессиональной прессы единодушны: Кристофер Нолан создал «поразительное произведение искусства», отличающееся «абсолютно безупречной режиссурой». Похоже, автора «Оппенгеймера» ждёт очередной феноменальный кассовый и критический успех.
«Это настоящий пир для киноманов, — пишет Пери Немирофф из Collider. — Грандиозное, держащее в напряжении переосмысление гомеровского эпоса, в котором безошибочно узнаётся уникальный почерк Кристофера Нолана. Искренне сложно представить любого другого режиссёра на планете, способного перенести этот первоисточник на экран с таким же масштабом, размахом и глубиной чувств».
Шеф-редактор Discussing Film Эндрю Дж. Салазар назвал картину «ошеломляющим достижением», а Дэвид Эрлих из IndieWire отметил, что, несмотря на некоторую шероховатость в середине повествования, «финальный акт полностью искупает и оправдывает это долгое путешествие».
«Безупречная работа, эпическая во всех смыслах, — восхищается киножурналист Саймон Томпсон. — Возглавляя блестящий актёрский ансамбль, Мэтт Дэймон отдаёт Одиссею всего себя, выдавая лучшую и мощнейшую роль в своей карьере. Роберт Паттинсон невероятен в образе Антиноя, а Евмей в исполнении Джона Легуизамо просто великолепен».
Джаз Тангсей из Variety охарактеризовала фильм как «триумфальное, зрелищное зрелище», а ведущий аналитик издания Клейтон Дэвис добавил:
«Мэтт Дэймон играет с невероятной внутренней силой, в то время как Том Холланд привносит в картину чуткость и трепетное сердце… Это очередной хит Нолана, который его преданные фанаты будут разбирать по косточкам десятилетиями».
Эрик Дэвис из Fandango отдельно выделил работу Роберта Паттинсона:
«Он играет настолько изворотливого, манипулятивного и бесконечно притягательного злодея, что от экрана невозможно оторваться. Паттинсон без остатка отдаётся тёмной стороне своего персонажа, и для меня это одна из самых любимых его ролей».
Сам фильм критик назвал «абсолютным триумфом и венцом творчества одного из величайших режиссёров современности».
Главную роль в картине исполнил Мэтт Дэймон. Сюжет сосредоточен на многолетних мучительных скитаниях царя Итаки Одиссея, пытающегося вернуться к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй) и сыну Телемаху (Том Холланд) после падения Трои. Внушительный актёрский состав также включает Зендею, Лупиту Нионго, Шарлиз Терон, Эллиота Пейджа и Джона Бернтала.
Примечательно, что «Одиссея» стала первым игровым фильмом в истории, полностью снятым на камеры формата IMAX. В интервью журналу Empire Нолан признался, что за 91 съёмочный день в прошлом году его группа израсходовала более двух миллионов футов (около 600 тысяч метров) киноплёнки.
«Как режиссёр, ты всегда ищешь лакуны в кинокультуре — то, чего до тебя ещё никто не делал, — поделился Нолан с Empire. — И я понял, что все эти великие мифологические картины, на которых я вырос — включая классические работы Рэя Харрихаузена, — никогда не создавались с той степенью достоверности, весомости и психологизма, которую могут дать только солидный бюджет и масштабное голливудское производство на плёнку IMAX».
«Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля.
Но пока кинотеатры готовятся принять миллионы зрителей, в тишине опустевших залов, где только что угасли титры нолановского колосса, в памяти неизбежно всплывает совсем иная интонация. Интонация вечного невозвращения, тоски и разорванной связи между отцом и сыном, которую так точно запечатлел поэт:
Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки…
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни… Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.
Примечания:
- Рэй Харрихаузен (Ray Harryhausen): Легендарный американский создатель визуальных эффектов и мастер кукольной анимации (стоп-моушн). Его фильмы — такие как «Седьмое путешествие Синдбада» (1958) и «Битва титанов» (1981) — сформировали жанр фэнтези в кино. Упоминая его, Нолан подчёркивает, что хотел вернуть в жанр пеплума и мифологического кино ту самую детскую магию чуда, но реализовать её на невиданном ранее технологическом уровне без компьютерной графики.
- Эллиот Пейдж (Elliot Page) и Джон Бернтал (Jon Bernthal): Внушительный кастинг Нолана заслуживает внимания. Брутальный Джон Бернтал (звезда «Карателя») отлично подошёл бы на роль Аякса или кого-то из суровых воинов Итаки, а участие Эллиота Пейджа добавляет фильму интеллектуальной глубины.
- Антиной (Antinous): Роберт Паттинсон играет главного и самого наглого из женихов Пенелопы, разорявших дом Одиссея. Судя по восторгам критиков, Паттинсон создал образ чистого, харизматичного зла, что очень в его стиле (вспомните его роли в «Маяке» или «Дьяволе всегда здесь»).
- Евмей (Eumaeus): Джон Альберто Легуизамо Пелаэс — американский актёр, комедиант, певец, танцор и продюсер. Свинопас Одиссея, остающийся верным своему господину на протяжении всех двадцати лет его отсутствия. Это одна из самых человечных фигур гомеровского эпоса.