«Безупречное величие»: критики в восторге от «Одиссеи» Кристофера Нолана

«Захватывающе, смело и безупречно»: мировая пресса рукоплещет новому шедевру оскароносного режиссёра, называя картину венцом его кинематографической карьеры.

«Одиссея» Кристофера Нолана отправилась в своё великое плавание.

Масштабная экранизация поэмы Гомера — произведения с трёхтысячелетней историей и, пожалуй, самого известного эпоса в человеческой культуре — официально стартовала в этот понедельник в Лондоне. Мировая премьера положила начало прокату, который, по единодушному мнению аналитиков, станет главным событием киногода (Учитывая колоссальный бюджет в 250 миллионов долларов, студия Universal наверняка молится о том же).

Первые отзывы профессиональной прессы единодушны: Кристофер Нолан создал «поразительное произведение искусства», отличающееся «абсолютно безупречной режиссурой». Похоже, автора «Оппенгеймера» ждёт очередной феноменальный кассовый и критический успех.

«Это настоящий пир для киноманов, — пишет Пери Немирофф из Collider. — Грандиозное, держащее в напряжении переосмысление гомеровского эпоса, в котором безошибочно узнаётся уникальный почерк Кристофера Нолана. Искренне сложно представить любого другого режиссёра на планете, способного перенести этот первоисточник на экран с таким же масштабом, размахом и глубиной чувств».

Шеф-редактор Discussing Film Эндрю Дж. Салазар назвал картину «ошеломляющим достижением», а Дэвид Эрлих из IndieWire отметил, что, несмотря на некоторую шероховатость в середине повествования, «финальный акт полностью искупает и оправдывает это долгое путешествие».

«Безупречная работа, эпическая во всех смыслах, — восхищается киножурналист Саймон Томпсон. — Возглавляя блестящий актёрский ансамбль, Мэтт Дэймон отдаёт Одиссею всего себя, выдавая лучшую и мощнейшую роль в своей карьере. Роберт Паттинсон невероятен в образе Антиноя, а Евмей в исполнении Джона Легуизамо просто великолепен».

Джаз Тангсей из Variety охарактеризовала фильм как «триумфальное, зрелищное зрелище», а ведущий аналитик издания Клейтон Дэвис добавил:

«Мэтт Дэймон играет с невероятной внутренней силой, в то время как Том Холланд привносит в картину чуткость и трепетное сердце… Это очередной хит Нолана, который его преданные фанаты будут разбирать по косточкам десятилетиями».

Эрик Дэвис из Fandango отдельно выделил работу Роберта Паттинсона:

«Он играет настолько изворотливого, манипулятивного и бесконечно притягательного злодея, что от экрана невозможно оторваться. Паттинсон без остатка отдаётся тёмной стороне своего персонажа, и для меня это одна из самых любимых его ролей».

Сам фильм критик назвал «абсолютным триумфом и венцом творчества одного из величайших режиссёров современности».

Главную роль в картине исполнил Мэтт Дэймон. Сюжет сосредоточен на многолетних мучительных скитаниях царя Итаки Одиссея, пытающегося вернуться к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй) и сыну Телемаху (Том Холланд) после падения Трои. Внушительный актёрский состав также включает Зендею, Лупиту Нионго, Шарлиз Терон, Эллиота Пейджа и Джона Бернтала.

Примечательно, что «Одиссея» стала первым игровым фильмом в истории, полностью снятым на камеры формата IMAX. В интервью журналу Empire Нолан признался, что за 91 съёмочный день в прошлом году его группа израсходовала более двух миллионов футов (около 600 тысяч метров) киноплёнки.

«Как режиссёр, ты всегда ищешь лакуны в кинокультуре — то, чего до тебя ещё никто не делал, — поделился Нолан с Empire. — И я понял, что все эти великие мифологические картины, на которых я вырос — включая классические работы Рэя Харрихаузена, — никогда не создавались с той степенью достоверности, весомости и психологизма, которую могут дать только солидный бюджет и масштабное голливудское производство на плёнку IMAX».

«Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля.

Но пока кинотеатры готовятся принять миллионы зрителей, в тишине опустевших залов, где только что угасли титры нолановского колосса, в памяти неизбежно всплывает совсем иная интонация. Интонация вечного невозвращения, тоски и разорванной связи между отцом и сыном, которую так точно запечатлел поэт:

Мой Телемак,

Троянская война

окончена. Кто победил — не помню.

Должно быть, греки: столько мертвецов

вне дома бросить могут только греки…

И все-таки ведущая домой

дорога оказалась слишком длинной,

как будто Посейдон, пока мы там

теряли время, растянул пространство.

Мне неизвестно, где я нахожусь,

что предо мной. Какой-то грязный остров,

кусты, постройки, хрюканье свиней,

заросший сад, какая-то царица,

трава да камни… Милый Телемак,

все острова похожи друг на друга,

когда так долго странствуешь; и мозг

уже сбивается, считая волны,

глаз, засоренный горизонтом, плачет,

и водяное мясо застит слух.

Не помню я, чем кончилась война,

и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.

Лишь боги знают, свидимся ли снова.

Ты и сейчас уже не тот младенец,

перед которым я сдержал быков.

Когда б не Паламед, мы жили вместе.

Но может быть и прав он: без меня

ты от страстей Эдиповых избавлен,

и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

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