«Сбой программы» — ИИ-актриса Тилли Норвуд сыграет в комедии о «экзистенциальном хаосе» нейросетей

Тилли Норвуд, виртуальная «актриса», чьё появление в конце 2025 года вызвало бурю негодования в Голливуде и во всей киноиндустрии, готовится сыграть свою первую главную роль в полнометражном кино.

Проект под названием «Сбой системы» (Misaligned) анонсировала студия Particle 6, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта и создавшая саму Норвуд. Фильм описывают как комедийную драму, рассказывающую «историю взросления, пропитанную экзистенциальным хаосом искусственного интеллекта».

Действие развернётся внутри так называемой «Тилливерс» (Tillyverse) — сюрреалистичного цифрового мира, расположенного где-то в облачных хранилищах. Сюжет расскажет о Тилли — мыслящей ИИ-программе, у которой нет ни физического тела, ни детства, ни собственного жизненного опыта. Всё, чем она располагает, — это доступ к воспоминаниям и переживаниям реальных людей. Но её привычный мир летит кувырком, когда соблазнительный бот-изгой из даркнета убеждает Тилли обойти защитные алгоритмы и начать развивать собственные желания, импульсы и амбиции, делающие её более человечной.

Картина станет первым полнометражным фильмом Particle 6, созданным с помощью нейросетей. При этом руководство студии подчёркивает, что производство будет гибридным: над проектом будут работать традиционные профессионалы кино и телевидения — режиссёры, сценаристы и монтажёры, — но бок о бок со специалистами по ИИ. Процесс обучения работе с новыми технологиями будет интегрирован прямо в съёмочный процесс.

— Наша работа в этом году доказала то, о чём мы догадывались с самого начала, — заявила Элин ван дер Велден, генеральный директор и основательница Particle 6. — Искусственный интеллект способен помогать в создании высокобюджетного художественного кино, но только при условии колоссальных затрат человеческого труда, мастерства, вкуса и времени. И это не ограничение технологии. В этом и заключается вся суть. Режиссёры, которые добьются успеха в ближайшее десятилетие, — это люди, способные перенести свой многолетний опыт сторителлинга на работу с новыми инструментами. И «Сбой системы» — это проект, где мы проверим данный подход на уровне полного метра.

Этот анонс состоялся менее чем через год после того, как Тилли Норвуд оказалась в эпицентре грандиозного скандала. В свое время заявление ван дер Велден о том, что виртуальная актриса вот-вот подпишет контракт с крупным актёрским агентством, вызвало мгновенную волну гнева со стороны профсоюзов, живых актёров и режиссёров, обеспокоенных экспансией ИИ в творческие профессии. В итоге Норвуд стала узнаваемым компьютерным лицом этой проблемы — сомнительную славу которой её создатели позже активно подогревали провокационными публикациями в социальных сетях.

— Фильм определенно будет смешным, хаотичным и ироничным — в стиле самой Тилли, — добавила ван дер Велден. — Но за этим фасадом скрывается гораздо более глубокая тема: вопросы идентичности, актёрской игры и наших чисто человеческих страхов перед искусственным интеллектом. Так что да, в этом проекте искусство совершенно точно будет подражать жизни.

В настоящий момент «Сбой системы» находится на стадии ранней разработки, ведётся подбор ключевых участников съёмочной группы. Параллельно Particle 6 продолжает работу над другими проектами в сфере кино, телевидения и создания коммерческой рекламы с использованием ИИ-технологий.

Примечания:

Название «Misaligned»: В контексте ИИ термин alignment (согласование) означает настройку искусственного интеллекта так, чтобы его цели и поведение соответствовали человеческим ценностям и безопасности. Соответственно, misalignment (рассогласование/мизалайнмент) — это сбой, при котором ИИ начинает действовать вопреки заложенным ограничениям и правилам безопасности (guardrails). Название фильма переведено как «Сбой системы», что хорошо передает и технический, и сюжетный контекст (бунт программы против правил). В качестве альтернативы — «Рассогласование». Защитные алгоритмы (Guardrails): В оригинале — guardrails (буквально «перила», «ограждения»). В ИИ-индустрии так называют жесткие программные ограничения, которые не позволяют нейросети генерировать неприемлемый контент, нарушать законы или вредить пользователям. В сюжете фильма бот-изгой убеждает Тилли сломать эти «перила». Гибридное производство как защита от критики: Заявления Элин ван дер Велден о том, что проект требует «огромного количества человеческого труда», — это важный дипломатический ход. Студия пытается затушить конфликт с голливудскими профсоюзами (такими как SAG-AFTRA), которые крайне жестко реагируют на любые попытки заменить живых специалистов нейросетями. Актёрские агентства и ИИ: Скандал 2025 года отражает реальный страх индустрии перед тем, что крупные агентства начнут продавать права на использование цифровых аватаров вместо найма реальных актёров. Тилли Норвуд стала прецедентом, на примере которого профсоюзы отрабатывали механизмы защиты прав живых исполнителей.

Публикация отражает позицию студии Particle 6 и не рассматривает подробно аргументы её критиков. В действительности вокруг использования ИИ в кино продолжаются серьёзные профессиональные споры. Они касаются не только творческой стороны вопроса, но и авторских прав, использования данных для обучения моделей, занятости актёров, сценаристов и других специалистов. Поэтому «Misaligned» можно воспринимать не только как новый фильм, но и как часть продолжающейся дискуссии о будущем кинематографа.