Что такое Paralives? Независимый симулятор жизни, бросивший вызов империи The Sims

Пока игроки покидают культовую франшизу от EA, устав от бесконечной рутины и сомнительных этических решений издателя, этот самобытный инди-проект обещает им лучшую жизнь на новом месте.

На протяжении последних 26 лет в жанре симуляторов жизни безраздельно властвовала одна серия — The Sims. Виртуальный кукольный домик, изначально придуманный Уиллом Райтом (создателем SimCity), под крылом EA превратился в огромную империю стоимостью более 5 миллиардов долларов. Бесконечные новые части, платные дополнения и коллаборации прочно закрепили за франшизой статус одной из самых продаваемых в истории видеоигр. Однако времена меняются. На горизонте появились новые амбициозные конкуренты, заставившие обратить на себя внимание даже самых преданных фанатов The Sims.

Самым многообещающим из них стал проект Paralives. Всё начиналось как сольная инициатива инди-разработчика Алекса Массе, но сегодня над игрой трудится небольшая полноценная студия. Выйдя в раннем доступе Steam в мае 2026 года (то есть в технически незавершённом виде для сбора отзывов), игра разошлась тиражом в 250 тысяч копий всего за восемь часов. В первый же день пиковый онлайн достиг 78 603 человек — показатель, вплотную приблизившийся к рекорду The Sims 4 (96 328 игроков в 2022 году).

Для скромного независимого проекта это феноменальный успех. Частично он объясняется тем, что после скандальной сделки по покупке EA консорциумом с участием Саудовской Аравии многие игроки начали искать более «этичную» альтернативу. Но политика — лишь часть истории. Главный секрет притягательности Paralives кроется в том, что игра ставит творческую свободу выше сухого реализма, возвращая те самые милые и странные детали, за которые когда-то и полюбили The Sims.

Что представляет собой Paralives?

Paralives — это симулятор жизни, где вы управляете виртуальным миром, направляете судьбы и обустраиваете дома человечков, которых здесь зовут «парафолками» (Parafolk) — аналог «симов» из The Sims или персонажей из ещё одного амбициозного новичка жанра, InZOI. Игроки могут детально настраивать внешность героев: выбирать причёску, цвет кожи, рост и пропорции тела (без каких-либо гендерных ограничений). Более того, персонажам можно добавить реалистичные особенности вроде целлюлита, веснушек, родимых пятен или слуховых аппаратов.

Даже на стадии раннего доступа игра предлагает впечатляющую инклюзивность и разнообразие типов телосложения — особенно на фоне InZOI, которую критиковали за излишне стандартизированную внешность героев. И хотя EA в последние годы тоже расширила возможности кастомизации в The Sims, эти изменения внедрялись медленно, а многие популярные элементы (например, хиджабы, которые в Paralives доступны изначально) до сих пор приходится скачивать в виде пользовательских модов.

Создав семью, вы отправляете своих парафолков в дом. Инструменты строительства и декорирования в Paralives поражают воображение, и дело не только в разнообразии мебели и декоративных мелочей вроде диванных подушек, чашек или комнатных растений. Настоящим откровением стали функции, облегчающие игровой процесс (так называемые quality-of-life функции), которые наглядно подсвечивают ограничения конкурентов.

Если в The Sims сетка строительства жестко диктует, куда можно ставить предметы, то в Paralives мебель разрешено двигать как угодно, меняя её высоту, длину и ширину. Например, если шторы не подходят по размеру к окну, их можно просто растянуть вручную. Разработчики сделали упор на персонализацию: вы можете написать собственный текст на могильных плитах и ковриках у двери, вставить свои фотографии в рамки на стенах, а в разделе медицинского инвентаря найти реалистичные бытовые предметы: инвалидную коляску, учебник по языку жестов или средства гигиены.

Единственное, что может оттолкнуть часть аудитории — это визуальный стиль и анимация, вызвавшие немало споров в сообществе. Вместо фотореализма, который предлагает корейская InZOI, авторы Paralives выбрали стилизованную сел-шейдинг графику с контурной обводкой в духе мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Такой подход нравится не всем, однако он идеально подходит для воссоздания абсурдной атмосферы игры.

Paralives соткана из забавных мелких деталей, из-за чего она ощущается ближе к культовым The Sims 2 и The Sims 3, нежели к стерильным современным симуляторам. От того, как персонаж намазывает масло на хлеб или жарит яйцо, до секретного лабиринта у ратуши и внезапных метеоритных дождей — игра не боится быть чудаковатой. Для сравнения: InZOI порой кажется слишком безжизненной, а серия The Sims с каждой новой частью планомерно избавлялась от подобного безумия (помните времена, когда в The Sims на вечеринку мог заглянуть настоящий Дрю Кэри?).

Является ли Paralives «этичной» альтернативой?

Выход Paralives в ранний доступ случился в самый удачный для жанра момент. В 2025 году компания EA согласилась на сделку по выкупу за 55 миллиардов долларов инвестиционной группой, в которую вошли фонд Silver Lake, фирма Affinity Partners (возглавляемая зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером) и Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), контролируемый наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Эта новость вызвала бурю негодования в сообществе The Sims, традиционно известном своей открытостью к ЛГБТК+-культуре. Часть игроков объявила франшизе бойкот из-за жестких нарушений прав человека в Саудовской Аравии, опасаясь, что новые владельцы начнут цензурировать квир-контент в игре. Ситуацию усугубило и растущее недовольство ценовой политикой EA: последние дополнения к The Sims 4 продаются по полной цене (около 35 фунтов стерлингов), но при этом содержат критически мало нового контента.

На этом фоне Paralives выглядит полной противоположностью. Это проект независимой студии, которая развивается исключительно на основе отзывов игроков и полностью защищена от влияния крупных корпораций. Игра зародилась в 2019 году как сольный проект монреальского дизайнера Алекса Массе. Разработка финансировалась через краудфандинговую платформу Patreon — к 2020 году проект получал почти 40 тысяч долларов ежемесячно от девяти тысяч патронов.

Сегодня команда Paralives Studio выросла до 15 человек. Сама игра стоит вполне разумные 33,50 фунтов, а все будущие контентные дополнения разработчики обещают выпускать в виде бесплатных обновлений. Согласно дорожной карте студии, игроки бесплатно получат смену времён года, домашних животных, садоводство и многое другое — то есть всё то, за что в The Sims 4 приходится платить отдельно, покупая многочисленные DLC.

Пусть местами Paralives пока выглядит неотполированной, её открытость к аудитории и здоровая чудаковатость возвращают нас во времена, когда симуляторы жизни создавались в первую очередь для игроков. Если вы скучаете по безумию The Sims 2, то вам определённо пора паковать чемоданы и переезжать в Paralives.

Paralives доступна в раннем доступе в Steam на PC и Mac.

Примечания: