Marvel Tōkon: Fighting Souls — Главный конкурент Street Fighter и Mortal Kombat?

Потрясающий визуальный стиль и доступное управление: у этого супергеройского файтинга есть все шансы воспитать новое поколение чемпионов.

Появившись на рубеже тысячелетий, на самом закате эпохи аркадных автоматов, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes на долгое время стала недосягаемым эталоном командных файтингов, так и не получив достойного наследника. Огромный ростер ярких персонажей и безумные, зрелищные комбинации привлекали как новичков, так и киберспортивную элиту. Студия-разработчик Arc System Works — любимцы публики, прославившиеся своими невероятно динамичными и глубоко техничными аниме-файтингами, — прошла долгий путь, чтобы потеснить Capcom с этого пьедестала. И в Marvel Tōkon: Fighting Souls им, похоже, наконец-то удалось совершить невозможное.

Marvel Tōkon — это не слепое копирование формулы Marvel vs. Capcom, а скорее осмысленное развитие идей, которые студия обкатывала в прошлых проектах вроде BlazBlue: Cross Tag Battle (2018) и Dragon Ball FighterZ. Игра придерживается концепции «низкого порога вхождения и высокого потолка мастерства». Упрощенный ввод позволяет выполнять комбо и зрелищные финишеры нажатием одной кнопки. Это дает новичкам уверенность в своих силах и стимулирует учиться дальше. Ведь когда любой может выдать красочный ультимейт или EX-атаку, на первый план выходят тактика, правильный тайминг и глубина понимания игры. А глубокого контента в Marvel Tōkon хоть отбавляй.

Поединки проходят в формате «4 на 4», однако — в отличие от аналогов — у всей вашей команды единая шкала здоровья. Первый персонаж становится лидером и выходит на арену на старте. Трое других могут выступать в роли ассистов (наносить дальний удар, делать контратаку в воздухе или исполнять «штурмовой» навык), продлевать серии комбинаций или меняться местами с лидером. Но есть нюанс: напарников нужно «разблокировать» прямо во время боя, заполняя специальную шкалу сбора (Assemble Gauge).

Именно эти командные механики задают глубину Marvel Tōkon. Порой игра ощущается как классический дуэльный файтинг «один на один», но именно грамотное и своевременное задействование напарников отделяет просто хороших игроков от великих. Вы испытываете невероятный драйв, когда удается переломить ход поединка: вырваться из, казалось бы, бесконечной серии ударов соперника и обрушить на него собственное ответное комбо, задействовав команду как единый органичный механизм. Но чтобы научиться этому, понадобятся тренировки.

И самосовершенствование — это главная цель. Marvel Tōkon мало что может предложить тем, кого не интересуют драки ради драк. Куцый сюжетный режим состоит из пяти «эпизодов», каждый из которых бегло знакомит с командами вроде Мстителей или Людей Икс и служит скорее продвинутым обучением. Помимо этого, есть странноватый «пати-режим» под названием Arcadia Rumble, где аватары игроков пытаются прокачать характеристики в перерывах между боями, да парочка классических аркадных «лесенок» (серия боев против ИИ). В остальном же вам предстоит крутить «сеты» — матчи против компьютера или других игроков локально и онлайн, будь то обычные поединки, рейтинговые бои или открытые лобби.

Для тех, кто привык к богатым одиночным режимам в других файтингах (включая прошлые работы самой Arc System Works), это может показаться недостатком. Но пусть «обертка» тут скромная, само «наполнение» выглядит ослепительно. Это настоящий праздник для органов чувств, предлагающий игроку сохранить хладнокровие в эпицентре супергеройского хаоса, разобраться в менеджменте энергии, освоить тайминги персонажей и научиться собирать идеальные синергичные команды. И всё это подано с великолепным арт-дизайном, самобытным саундтреком и очень задорным настроением.

В этом плане Marvel Tōkon снова выступает идеальным преемником Marvel vs. Capcom: речь идет не только о механиках или ростере, но и о культурном обмене. Американские супергерои в очередной раз получают яркое переосмысление от японских разработчиков в жанре, который лучше всего объединяет игроков со всего мира. Marvel Tōkon создана для того, чтобы показать, как здорово быть частью этого международного диалога.

Ну что, сыграем пару раундов?

Примечания: