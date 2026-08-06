Прочь от «Эйфории»! — «Стерлинг-Пойнт» возвращает уютные и добрые подростковые драмы

История взросления, разворачивающаяся на идиллическом канадском острове, получилась сочной и увлекательной. На смену мрачности, захлестнувшей молодежные сериалы последних лет, пришли тепло, юмор и неожиданно интригующая тайна.

Скажу честно: готовилась стиснуть зубы во время просмотра «Стерлинг-Пойнт» — нового молодежного проекта от Prime Video, который заранее списала со счетов как очередную штампованную школьную драму. Сюжет вращается вокруг гиперактивной старшеклассницы-перфекционистки, которая отправляется в затопленное солнцем путешествие к самой себе: сбегает из родного Нью-Йорка на идиллический канадский остров. На первый взгляд — неприхотливая история в духе летнего лагеря. Но, подобно прошлогоднему феномену — третьему сезону «Этим летом я стала красивой», — сериалу удается выйти за рамки своего жанра и оказаться по-настоящему сочным зрелищем.

Главная героиня Энни (Элла Рубин) — 17-летняя девушка с оголёнными нервами. Она всё ещё пытается пережить отказ в приёме на летнюю программу бизнес-школы, когда узнаёт, что её давно отчуждённый дедушка по материнской линии оставил ей в наследство таинственные активы. Энни, чья мать умерла много лет назад, и её брат-близнец Коннор (Кин Руффало) начинают раскапывать семейные тайны, что вызывает дикий стресс у их отца (в исполнении Джея Дюпласса из сериалов «Очевидное» и «Индустрия»). Двойняшки выясняют, что унаследовали дом в Канаде, и это побуждает Энни отправиться в тайную поездку на поиски ответов о жизни их покойной матери.

Действие переносится в Стерлинг-Пойнт, где Энни мгновенно обрастает компанией свободолюбивых друзей. Среди них: Уна (Бо Брагасон) — раскованная, сексуально раскрепощённая душа компании; Эллис (Джейкоб Уайтдак-Лавуа) — дерзкий местный парень, доставивший Энни на остров на дышащем на ладан гидросамолёте; Рори (Даниэль Куинн-Той) — чувствительный ньюйоркец, которого постоянно сравнивают с Тимоти Шаламе; и Рамона (Амели Элизабет Хёферле), сбрасывающая информационную бомбу в самом финале первой серии. Быстро становится понятно, что эти ребята проведут беззаботные дни, купаясь в живописных озёрах, катаясь на лодках и влюбляясь друг в друга.

Помимо интригующей магистральной линии, полной семейных скелетов в шкафу (о которой я не могу рассказать подробнее без жестоких спойлеров), сериал делает кое-что интересное в контексте смены поколений. В отличие от вневременных и беслокационных школьников, которых часто выдумывают сценаристы-миллениалы, эти персонажи поколений Z и Альфа (созданные авторами фильмов «Моё старое я» и сериала «Сплетница») разговаривают как настоящие молодые люди и отражают реальные волнения современной молодёжи.

В этой компании царит полная флюидность и невероятно высокий уровень эмоциональной грамотности. Маленькая sister Уны, Мейпл (Мейбл Страчан), как бы между прочим читает знаменитый психологический бестселлер Бессела ван дер Колка «Тело помнит всё»: «Мне нужно понять, что это за счета, и где именно в теле они хранятся». Сексуальная ориентация многих персонажей остаётся под вопросом, постепенно проявляясь или меняясь по ходу сюжета — в лучших традициях культовых драмеди о взрослении вроде «Половины всего» и «Образования». Ничья гендерная идентичность или квирность не превращаются в главный сюжетный двигатель, что отражает реальность: сегодня более 20% представителей поколения Z идентифицируют себя как ЛГБТК+ (экстремисты и террористы в РФ, если, что). Я от души расхохоталась над колкостью в адрес Уны, которая, как и её мать, крутит ни к чему не обязывающие романы. «То есть у неё избегающий тип привязанности? Ничего, с этим можно работать», — рассуждает 17-летний Коннор.

Рамки молодежного жанра — да и телевидения в целом — кажутся здесь удивительно гибкими. Актеры порой оступаются в репликах, но камера продолжает снимать: молодым исполнителям явно разрешили импровизировать на площадке. Порой это выглядит сыровато: шутка не всегда попадает в цель, и возникает метафорическое ощущение, будто в кадр случайно попал микрофон-бум. Но именно это придает сериалу непринуждённость и подлинность. Тот же подход виден в сюжете и темпе: в духе сериала Джея Дюпласса «Очевидное» сюжетная линия может завязаться, а потом просто испариться, нарушая классические законы драматургии и придавая происходящему хаотичный динамизм.

Конечно, у такого подхода есть и минусы. Не раз и не два в сюжете возникают откровенные дыры. Но странность этих сценаристских виражей создает особую искру — куда более интересную, чем приевшиеся любовные треугольники, тайны отцовства и прочие древние штампы.

В апреле третий сезон сериала «Эйфория», когда-то раздвигавшего границы жанра, разгромили в пух и прах. Мрак, который раньше выделял и удерживал шоу, окончательно скатился в кошмарный, жестокий и галлюциногенный секс-марафон. Первый сезон «Эйфории» (как и британские «Молокососы» в своё время) перевернул глянцевое и стерильное подростковое ТВ 2010-х, предложив нечто мрачное и реалистичное. Но сегодня мы, похоже, ищем спасения от этой мрачности. «Включаешь Netflix, а там снова в топах «Холм одного дерева» и «Сплетница»», — заявляла недавно канадская шоураннер Меган Парк в интервью Teen Vogue.

Ощущение уютного убежища усиливается тем фактом, что телефоны и соцсети в сериале практически отсутствуют — и это при том, что современные подростки проводят перед экранами в среднем более восьми часов в день. Технологии уступают место фоновым звукам и текстурам природы, а также живому общению со всеми его недомолвками, ошибками и обманами.

Если задача сериала заключалась в том, чтобы подарить нам чистый эскапизм, то «Стерлинг-Пойнт» справляется с ней блестяще. Конечно, здесь нет надрыва и экзистенциализма более радикальных собратьев по жанру. Но я была поражена тем, как долго мне не хотелось покидать этих персонажей и вылезать из их островного «пузыря». Сериал раз за разом обманывал мои ожидания. Мне попросту не хотелось возвращаться домой.

Примечания: