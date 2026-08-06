Искусство валять дурака: Почему вам стоит сыграть в Big Walk

Создатели Untitled Goose Game возвращаются с сетевым приключением в открытом мире, где физическая буффонада и пасторальное величие сочетаются в равной пропорции.

Сияющие закаты, бликующие на набегающих волнах; долины австралийского буша, манящие своими тайнами; модернистские здания, восседающие на скалистых хребтах: сеттинг Big Walk завораживает и пленит в равной мере. Это эдакий архитектурный бред наяву, перенесённый в живописную австралийскую глушь. И всё же сильнее всего в память въедаются кадры, созданные самими игроками.

Вот один из них, застрявший у меня в голове: непроглядная ночь, цикады оглушительно стрекочут, а я потерял своего напарника. Паника. Отчаяние. Страх. И вдруг далеко на горизонте я вижу, как он подаёт мне сигнал: истошно вкликивает огромную шарообразную лампу, превращая землю вокруг себя то в иссиня-чёрную, то в тёплую пастельно-розовую — словно одна-единственная мигающая гирлянда в темноте.

Подобные сцены — обычное дело для Big Walk, невероятно остроумного и причудливого кооперативного пазла от мельбурнской студии House House (авторов вирусного хита 2019 года Untitled Goose Game). Вместо того чтобы гоготать и пакостить в обличье вредного гуся, здесь вы управляете пучеглазым и длинноногим птицечеловеком (представьте себе пингвинёнка Пингу, нарисованного Питом Мондрианом), для которого потерять приятелей из виду — это уже половина веселья. Отчасти так выходит из-за пересечённой местности, густо заросшей зеленью и испещрённой обрывами, отчасти — благодаря остроумной системе пространственного голосового чата. Стоит вам выйти из зоны слышимости своей группы — и докричаться друг до друга станет задачей не из лёгких (если, конечно, вы не раздобыли игрушечную рацию).

Итак, вы и ещё до 11 игроков отправляетесь исследовать этот открытый мир, пугающий своей фотореалистичностью, чтобы раскрыть его тайны. Задачи, которые встают перед вами, варьируются от элементарных до зубодробительных: то забросить упомянутую шарообразную лампу в кольцо, то расставить деревянные колышки с загадочными природными символами в правильном порядке. За каждое успешное решение вам выдают нечто похожее на крупный красный арахис. Набрав достаточное количество этих «орехов», вы получаете ключ, открывающий важный объект инфраструктуры — например, медлительный игрушечный поезд. Его гудок — отдельное удовольствие, им так приятно эпатажно и оглушительно оглашать эту пасторальную тишину.

Такой игровой процесс естественным образом задаёт собственный ритм: моменты предельной совместной концентрации сменяются долгими перерывами на неспешные пешие прогулки. Впрочем, из-за особенностей местного ландшафта вам придётся много наматывать круги по собственным следам. И вот тут флёр оригинальности слегка улетучивается: ходить как таковое в Big Walk — занятие менее всего интересное (к тому же вы регулярно рискуете застрять в текстурах камней). А когда приходиться брести через один и тот же кустарник в энный раз, раздражение начинает нарастать.

И всё же даже эти неторопливые паузы хороши по-своему: мне так и не надоело наблюдать за тем, как мерцающее ночное небо с невероятной скоростью уступает место тёплому оранжевому рассвету, или просто останавливаться, чтобы послушать тихий ропот журчащего ручья.

Главная прелесть Big Walk — в том, как она заставляет игроков действовать сообща, общаться голосом и жестами ради того, чтобы добраться до самых завораживающих уголков этого мира. Игра выгодно выделяется на фоне современной цифровой культуры, где коммуникация в играх и соцсетях подчинена жёсткой логике удержания внимания — будь то серотониновый джингл уведомлений или бесконечные награды за новый уровень. Big Walk сознательно отвергает эти пагубные механизмы ради более мягкого, ненавязчивого опыта, созданного для чистой детской радости и живого общения.

Вот ещё один момент, который надолго останется со мной: как мы с братом вытирали слёзы от смеха, когда по неосторожности уронили один из этих драгоценных красных «орехов» на самое дно чертовски коварной, практически мазохистской 30-метровой шахты, из которой только что с трудом выкарабкались по уступам. Мы хохотали и болтали об этом до тех пор, пока не нашли новую диковинку — глухой ритм рейв-музыки, доносившийся из самого чрева горы. Впрочем, больше ничего не скажу: эти радости вам и вашим друзьям предстоит открыть самостоятельно.

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