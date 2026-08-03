«Человек-паук» собрал почти миллиард долларов в первые выходные, уступив лишь «Мстителям»

«Человек-паук: Новый день» собрал $927 млн на старте, показав второй результат за всю историю кинопроката.

Президент Marvel Studios Кевин Файги назвал старт картины «феноменальным». Триумф ленты закрепил успех летнего кинопроката, уже подогретого фильмами «Одиссея» и «История игрушек 5».

Мировые сборы фильма «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) достигли впечатляющей отметки в $927 млн, обеспечив картине статус блокбастера и второй по прибыльности дебютный уик-энд за всю историю как в домашнем, так и в международном прокате.

Четвертая картина с Томом Холландом в роли метающего паутину супергероя рассказывает о Питере Паркере, который борется с преступностью в мире, полностью забывшем, кто скрывается под маской Человека-паука. Зендея, которая в реальной жизни является супругой Холланда, вновь исполнила роль Эм-Джей — главной любви всей жизни Паркера. В центре сюжета — борьба главного героя с одиночеством и его отчаянная потребность в человеческом тепле.

За первые выходные в США и Канаде «Новый день» заработал $355 млн. Это сделало его вторым по успешности домашним дебютом в истории, уступившим лишь «Мстителям: Финал» 2019 года ($357 млн без учета инфляции).

На международной арене лента собрала $572 млн, при этом лидером среди зарубежных рынков стал Китай с кассой в $121 млн. Таким образом, общая сумма премьерного мирового уик-энда составила $927 млн. В Австралии фильм также установил абсолютный рекорд 2026 года, заработав на старте $30,4 млн.

Президент Marvel Studios Кевин Файги назвал этот старт «поистине феноменальным».

Теперь Marvel Studios может похвастаться четырьмя самыми масштабными премьерами в истории мирового проката (без учета инфляции): «Мстители: Финал» ($1,22 млрд), «Человек-паук: Новый день» ($927 млн), «Мстители: Война бесконечности» ($640 млн) и «Человек-паук: Нет пути домой» ($600 млн).

Том Ротман, председатель и генеральный директор Motion Picture Group (подразделения Sony Pictures Entertainment), охарактеризовал новую часть так: «По своей сути это фильм о дружбе, о целительной силе человеческих связей, которые так необходимы каждому из нас. Именно это находит отклик у зрителей всех возрастов и по всему миру».

Человек-паук остается одним из самых популярных персонажей комиксов Marvel. Его кинематографическая притягательность не угасает, даже несмотря на явные признаки усталости зрителей от супергеройского жанра в целом. Новая лента была тепло принята публикой, получив 90% одобрения от критиков и 98% зрительского рейтинга на портале Rotten Tomatoes.

Грег Дёркин, основатель и генеральный директор аналитической компании Enact Insight, в интервью агентству Reuters отметил, что центральные темы фильма — одиночество, изоляция и преодоление жизненных драм — особенно сильно отозвались у поколения зумеров.

— Сейчас в нашей стране наблюдается кризис психического здоровья среди молодежи, и особенно остро он стоит среди молодых парней. Это кризис дружбы, — подчеркнул Дёркин. — Пандемия породила множество отложенных последствий, которые мы еще до конца не изучили, не говоря уже о том, чтобы с ними справиться. И этот фильм затрагивает действительно важные проблемы.

Триумф «Нового дня» придал дополнительный импульс и без того мощному летнему прокату, который ранее взбодрили такие крупные релизы, как «История игрушек 5» и «Одиссея».

Пол Дергарабедян, руководитель отдела рыночных тенденций компании Rentrak, заявил в воскресенье, что одновременный прокат нового «Человека-паука» и «Одиссеи» обеспечил кинотеатрам «самый кассовый уик-энд в домашнем прокате за всю историю».

Примечательно, что актеры Том Холланд, Зендея и Джон Бернтал появились в обеих картинах.

— Невозможно придумать лучшего «разогрева» для этого фильма, чем «Одиссея», — добавил Дергарабедян. — Только представьте, сколько людей по всему миру сидели в кинотеатрах и смотрели трейлеры нового «Человека-паука».

Тем не менее, общие показатели домашнего проката в 2026 году по-прежнему не дотягивают до допандемийного уровня. По данным Rentrak, выручка с начала года выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, однако она все еще на 16% ниже показателей 2019 года, предшествовавшего началу пандемии.