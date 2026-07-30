Туман над Шотландией — Чем удивит Silent Hill: Townfall от авторов Alien: Isolation?

Одиночка, страдающий амнезией, оказывается в глухом городке черт знает по какой причине… Звучит до боли знакомо. Вот только на этот раз действие разворачивается на затерянном острове у берегов Шотландии, а сюрпризов здесь хватит с лихвой.

Мужчину выбрасывает на берег у пирса крошечной прибрежной деревушки. Помятые воспоминания туманны, а со стороны моря на сушу медленно наползает зловещая белая пелена. Трудно придумать завязку, которая выглядела бы более в духе Silent Hill — одинокий человек с провалами в памяти, притянутый в глухой городок неизвестно какими силами.

Вот только на этот раз мы находимся не на тихоокеанском северо-западе США, как в оригинальных играх, и не в Японии, как в недавней отличной Silent Hill f. Мы — на затерянном острове у северного побережья Шотландии, а на дворе — 1996 год. Главный герой Саймон Орделл знает это место, но не понимает откуда — и почему, черт возьми, из его руки торчит внутривенная канюля?

Анонсированная еще в 2022 году Townfall — это новая работа глазговской студии Screen Burn, ранее подарившей нам напряженные, пропитанные аналоговой эстетикой хоррор-квесты Stories Untold и Observation. Как и Silent Hill f, новая игра уводит нас далеко за физические пределы самого города Сайлент Хилл. Местный городок Сент-Эмилия — это классический рыбацкий посёлок, вдохновленный реальным Сент-Монансом и десятками других прибрежных городков, которые команда разработчиков объездила и подробно отсняла на фото.

Зачем потребовалось менять географию?

— Мы почувствовали, что игроки начинают уставать, — объясняет продюсер серии Мотои Окамото. — Silent Hill стала немного самоповторяющейся: похожие локации, привычный геймплей. Мы хотели освежить франшизу и подарить новый опыт, интерпретируя Сайлент Хилл не как конкретную точку на карте, а как феномен, состояние ума, ментальную аномалию.

На закрытом показе в офисе Konami в Токио нам удалось провести два часа за почти финальной версией игры. Очевидно одно: перед нами густейший, настоящий Silent Hill, но с восхитительно мрачным британским колоритом. Визуализация деталей завораживает. В роли Саймона вы шагаете по набережной мимо штабелей ловушек для омаров и выходите к самому городку — хаотичному нагромождению крошечных домиков из серого камня, изъеденного морской солью. Вокруг — мелкие лавки с дешевыми сувенирами и культовая красная телефонная будка British Telecom на центральной площади.

Все это выглядит знакомо, но в то же время вызывает подсознательную жуть, потому что городок абсолютен пуст. Улицы усеяны табличками риелторов о продаже, окна домов темны, а уличные фонари зловеще мигают. На стенах видны следы протестов против некоей корпорации CEG. Записка в полицейском участке гласит, что копы бессильны, пока не прибудет помощь извне.

Первый час вам дана полная свобода исследований. Вы можете заходить в любой дом с незапертой дверью, рассматривая старые пузатые ПК, ужасающие гарнитуры в ванных комнатах и кухни с отделкой из ламинированного пластика «Формика». Эта подчеркнутая бытовая обыденность делает атмосферу еще более пугающей.

Постепенно всплывают странные детали: Саймон останавливался в местном отеле, но его номер заставлен медицинским оборудованием. В городе явно бушевала болезнь, люди исчезали. Мужской голос по телефону благодарит вас за возвращение и умоляет о помощи. Чуть позже вы находите видеокассету, где женщина по имени Зои говорит Саймону:

— Ты не можешь оставаться в этой комнате вечно, ты должен вернуться ко мне.

Это то самое медленное, тягучее погружение, за которое мы любим лучшие части серии — крупицы лора приходится выуживать из окружающего мира буквально по крохам.

С самого начала видно, как аккуратно эпоха и сеттинг вплетены в геймплей. Чтобы решить одну из ранних головоломок, вам нужно зайти на ПК в доме Зои и проверить ее электронную почту. Но для этого сначала придется восстановить подачу электричества: сбегать в местную газетную лавку за предоплаченной электрической картой и вставить ее в счетчик. Для многих игроков из Великобритании (особенно тех, кто застал 90-е) это до боли знакомый бытовой ритуал — хотя американские и японские журналисты на показе, говорят, были в полном замешательстве.

Еще одна деталь: портативный радиоприемник из прошлых частей, сипевший помехами при приближении монстров, здесь заменен на портативный мини-телевизор в стиле культовых Casio 90-х. В определенные моменты его можно настроить на нужную частоту, чтобы разглядеть сквозь помехи подсказки к пазлам. Но главное — когда монстры близко, его экран начинает фиксировать их силуэты прямо сквозь стены.

Одержимость устаревшей техникой — фирменный почерк Screen Burn.

— Все дело в осязаемости, — говорит Джон Маккеллан, режиссер и сценарист Townfall. — Это наша визитная карточка. До Screen Burn я работал над Alien: Isolation, и там было полно этой аналоговой VHS-эстетики. Мне нравится соединять такие визуальные концепты с нарративом и интерфейсом. Аналоговая техника хрупка, несовершенна, она кажется готовой сломаться в любую секунду — и это идеально работает на хоррор. Ты искренне переживаешь, что гаджет в твоих руках не сможет спасти тебя от того, что таится во тьме. Если бы Саймон ходил с современным смартфоном и Google Maps, это была бы совсем другая игра.

По мере того как поиски уводят вас из жилых домов в местный медицинский центр, доказательства масштабного заговора становятся все более очевидными. И, разумеется, появляются они — монстры. Это странные, изуродованные фигуры с топорищами вместо лиц, чьи руки туго стянуты кожаными ремнями.

На первых порах из оружия у вас есть лишь деревянные доски, а боевая система требует полной отдачи: вы можете блокировать или наносить удары, но твари быстры, смертоносны и с трудом поддаются уничтожению. Здесь нет уклонений или парирования, поэтому если вы вступаете в бой, тайминг должен быть идеальным.

Альтернатива — скрытность. Мини-ТВ показывает, где находятся враги, а система «подглядывания» из-за угла позволяет изучать маршруты их патрулирования. Из-за вида от первого лица полагаться на эти механики приходится куда чаще.

В рамках демо-сессии нам также показали более поздний фрагмент игры — адский, фантасмагорический изнанку-подвал из канализационных труб, проволочных клеток и зловещей красной подсветки. Находится ли это место под городом или существует лишь в поврежденном разуме Саймона — неизвестно, но перед нами каноничнейшая «Изнанка» в стиле Silent Hill.

Однако на этот раз наряду с психологическим хоррором в игре отчетливо слышны социальные нотки: корпорация CEG выпила из городка все соки и бросила его на произвол судьбы, что вызывает стойкие ассоциации с реальной судьбой шотландских промышленных моногородов, пострадавших от нефтехимических гигантов. И личная трагедия Саймона тесно переплетена с этой социальной катастрофой.

— Мы хотели исследовать связь между человеком и обществом вокруг него, — говорит Маккеллан. — Что значит находиться в таком городе и влиять на него? Я надеюсь, что к финалу люди проникнутся решениями Саймона и тем, через что ему пришлось пройти. Проекция своих внутренних страхов и боли на окружающий мир — это фундаментальный элемент Silent Hill.

Конечно, остаётся ряд вопросов, на которые предстоит ответить перед тем, как признать Townfall ещё одним успешным шагом в возрождении франшизы после Silent Hill f. Пока что показанные монстры очень напоминают классические архетипы серии, да и к новой системе стелса от первого лица нужно будет привыкнуть.

И все же, местный сеттинг воссоздан с невероятным мастерством, а закрученный сюжет — с мужчиной, ищущим женщину, с которой его связывало нечто темное — явно отсылает к великой Silent Hill 2, но, судя по всему, будет жестоко перевернут с ног на голову. Это очень перспективный и беспросветно мрачный проект.

— В этой игре очень много личной травмы — вещей, которые происходили со мной или членами моей команды, — резюмирует Маккеллан. — Мы стараемся черпать вдохновение из реальной жизни, потому что она всегда глубже и жизненнее голливудских штампов. Для меня именно оттуда рождается настоящий хоррор. Я просто выливаю всю эту боль в игру вместо того, чтобы ходить к психотерапевту!

Примечания:

Студия Screen Burn и Alien: Isolation: Шотландская студия Screen Burn (ранее известная как No Code) создана Джоном Маккелланом, который был ведущим UI-дизайнером культового хоррора Alien: Isolation (2014). Именно он отвечал за создание знаменитого детектора движения с зелёным экраном и кинескопных мониторов на станции «Севастополь». Их собственные игры (Stories Untold, Observation) построены на работе со старыми интерфейсами, микрокассетами и аналоговым оборудованием. Электрические карты в Великобритании (Electricity pre-paid cards): В Великобритании 1980–90-х годов (а местами и сейчас) в съемных домах и муниципальном жилье стояли электрические и газовые счетчики, работавшие по предоплате. Чтобы включить свет или отопление, нужно было пойти в ближайший газетный киоск (newsagent), купить пластиковую карту или токен на пару фунтов и вставить её в счетчик в коридоре. Если деньги кончались — свет гас мгновенно. Для британцев это культурный маркер 90-х, а для иностранцев — головоломка. Silent Hill f и эволюция серии: Издатель Konami после многолетнего затишья начал активное возрождение франшизы: Silent Hill 2 Remake (2024) — ремейк классики от Bloober Team.

Silent Hill f — игра в сеттинге Японии 1960-х годов от автора новелл Higurashi.

Silent Hill: Townfall — шотландский камерный хоррор от первого лица от Screen Burn. Гранджемут и Моссморан (Grangemouth / Mossmorran): Реальные шотландские моногорода, сильно пострадавшие от экологии и деиндустриализации из-за гигантских нефтеперерабатывающих заводов. Вплетение этой темы в сюжет добавляет Townfall социальный подтекст.

Рекомендации: