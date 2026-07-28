Убийство на глубине: The Mermaid Mask — один из лучших детективов года

Детектив Гримуар снова в деле! Вышло долгожданное продолжение стильной серии комедийных детективов.

В нынешний золотой век детективных игр франшиза о Детективе Гримуаре выделяется своим неподражаемым стилем и искрометным юмором. Игра The Mermaid Mask («Маска русалки») продолжает развивать формулу, заложенную еще в Secret of the Swamp и доведенную до блеска в Tangle Tower. И хотя здесь еще есть куда расти, это продолжение однозначно стоило всех семи лет ожидания.

На этот раз небрежно-компетентный Гримуар и его умная, хотя и весьма саркастичная напарница Салли отправляются на борт подводной лодки. Их задача — расследовать классическое «убийство в закрытой комнате», жертвой которого стал капитан судна Магнус Мортуга. Вы кликаете по захламленным каютам субмарины, слушая комичные комментарии детективов, ищите улики, а в режиме приближения вращаете предметы, чтобы рассмотреть их получше или решить очередную головоломку. (Кстати, для тех, кто играет на Nintendo Switch 2: поддержка мыши здесь действительно к месту, пусть и не слишком удобна при долгих игровых сессиях).

Головоломки здесь никогда не бывают настолько сложными, чтобы сбить темп повествования. В основном это вариации на тему «расставь предметы в соответствии с логическими правилами», задрапированные в стильную визуальную обертку. Наградой за решение обычно становится открытая дверь или новый предмет для изучения, который — что самое главное — затем можно предъявить многочисленным подозреваемым.

И вот мы подбираемся к самому вкусному, к настоящему сердцу этой серии — полностью озвученным диалогам с целой плеядой колоритных персонажей. Я практически сразу убавил громкость музыки (которая, увы, уступает великолепному саундтреку Tangle Tower), чтобы лучше расслышать актерскую работу.

Некоторые подозреваемые запоминаются лучше других, однако легкий мистический флер (а действие всех игр серии разворачивается в одном и том же странноватом мире) позволяет авторам создавать яркие архетипы, которых не встретишь больше нигде.

Мадам Головастик — мускулистая зеленокожая дама, у которой, кажется, есть жабры. Мариана Мун — пожилая женщина с неестественно острым обонянием (актрица озвучки очень умно передает ее речь с характерным приглушением, будто героиня постоянно держит во рту трубку). Годрик Грипп — мастер по ремонту компасов с антропоморфной палочкой по имени Корнелиус Кейн; его знакомство с игроком включает в себя обязательный интерфейс оформления покупки, который разработчики, похоже, запрограммировали ради одной-единственной шутки.

Такие стильные находки — одно из самых заметных нововведений со времен Tangle Tower. К ним можно отнести и новые 3D-анимации, иллюстрирующие воспоминания подозреваемых. А вот что касается механики расследования, разработчики мудро не стали чинить то, что и так отлично работает. Как и в Tangle Tower (а также в других логических детективах вроде серии The Golden Idol или The Séance of Blake Manor), вы строите гипотезы, подставляя существительные и глаголы в пропуски в предложениях.

Сам процесс расследования умиротворяюще методичен: в инвентаре отображаются пустые слоты для еще не найденных предметов, каждая обсужденная с подозреваемым тема отмечается приятной галочкой, а Гримуар и Салли вовремя подсказывают, когда вы собрали достаточно улик, чтобы вывести конкретного персонажа на чистую воду. (В один из моментов я столкнулся с багом, когда подпункт разблокировался раньше времени, но разработчики уже активно латают ошибки по отзывам первых игроков).

Некоторым процесс сбора процентов и улик может показаться чересчур формульным — особенно если вы исчерпаете идеи и скатитесь в банальный «пиксель-хантинг» (прочесывание экрана кликами в поисках пропущенных мелочей). Да и темп повествования немного проседает в финальной главе, где игра вываливает на вас более буквальный чек-лист задач перед тем, как позволить вынести финальное обвинение и связать все нити воедино.

И все же развязка The Mermaid Mask оставляет куда более приятное и цельное послевкусие, чем финал Tangle Tower. В конце концов, такие игры ценят не столько за точный ответ на вопрос «кто убийца», сколько за само закрученное путешествие и тонны отличного юмора по пути.

Примечания:

Серия игр о Детективе Гримуаре (SFB Games): Разработчики — британская инди-студия SFB Games (братья Адам и Том Вайан).

(братья Адам и Том Вайан). Хронология серии: Detective Grimoire (2014) / Secret of the Swamp — первая крупная игра. Tangle Tower (2019) — абсолютный хит, номинант на множество наград за лучший сюжет и арт-дизайн. The Mermaid Mask (2024/2026) — долгожданное продолжение.

Детали и «пасхалки» в тексте: Корнелиус Кейн (Cornelius Cane): Игра слов. Cane по-английски означает «трость» или «палка». Персонаж относится к своей палке как к живому существу.

Игра слов. Cane по-английски означает «трость» или «палка». Персонаж относится к своей палке как к живому существу. Механика «заполнения пропусков» (Sentence Blanks): Это фирменный детективный конструктор. Вместо того чтобы просто выбрать вариант ответа в диалоге, игрок сам собирает обвинение из слов, например: [Капитан] был отравлен [ядом] потому что [Мадам Головастик] хотела получить [карту]. Сравнение с другими детективными играми: The Case of the Golden Idol и The Séance of Blake Manor. Это главные ориентиры для любителей «чистой дедукции», где игрок должен сам анализировать улики, а не просто следовать за маркером квеста. Пиксель-хантинг (Pixel Hunting): Классический термин из эпохи 90-х для жанра Point-and-Click квестов. Означает судорожное вождение мышкой по всему экрану и беспорядочное кликанье во все точки в надежде случайно найти крошечную незаметную улику.

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