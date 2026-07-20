Супербоул головного мозга: Мадонна, Маппеты и BTS поделили поле в самом безумном перерыве ЧМ-2026

Поп-солянка, Маппеты и BTS: как прошел первый (и самый спорный) хафтайм-шоу в истории финалов ЧМ по футболу.

Пока консервативные фанаты ворчали из-за «американизации» соккера, а Уэйн Руни рубил правду-матку, кей-поп титаны BTS и поп-королева Мадонна творили историю на стадионе «Метлайф».

Наряду с техническими перерывами на водопой и удивительной способностью Дональда Трампа отменять судейские решения простым звонком президенту ФИФА, грандиозное шоу в перерыве финального матча стало одним из самых спорных нововведений чемпионата мира 2026 года.

Во-первых, само существование такого перформанса автоматически нарушает священный 15-минутный регламент перерыва, установленный Международной федерацией футбола (по факту — из-за масштаба декораций перерыв растянулся на 27 минут). Во-вторых, у этого шоу есть слишком очевидный прародитель — Супербоул НФЛ, где развлекательная программа в перерыве за десятилетия разрослась из скромных маршей военных оркестров в главное музыкальное событие года в США. Критики нововведения сразу заговорили о том, что Америка не столько приняла чемпионат мира, сколько бесцеремонно навязала ему свои правила.

Прелюдия: «пшик» на разогреве и Трамп на связи

Впрочем, еще до начала основного действа зрителям пришлось продраться сквозь плотные дебри предматчевой церемонии закрытия — откровенно унылого зрелища, которое британские каналы BBC и ITV даже не стали пускать в прямой эфир.

Те же, кто поспешил включить онлайн-трансляцию, смогли лицезреть рэпера Post Malone. Он презентовал «Chrome Heartbreaker» — предположительно, первый сингл со своего грядущего альбома «The Eternal Buzz» (если вы пристально следите за творческими метаниями музыканта, то это его возвращение к хип-хоп-попу после недавнего заигрывания с кантри), а также спел дуэтом со Swae Lee их суперхит «Sunflower».

Следом на поле выскочил скандальный стример, инфлюенсер и с недавних пор профессиональный рестлер IShowSpeed с треком «Champions». Песня набрала такую популярность в сети, что ФИФА была вынуждена включить ее в официальный альбом мундиаля.

Эта пугающая смесь грохочущих барабанов и безжалостного автотюна щеголяла текстом, на фоне которого любая типичная футбольная кричалка покажется глубокой поэзией Леонарда Коэна: «Я делаю вдох и жду свистка судьи / Это чемпионат мира, поднимите руки вверх». Увы, новости о вирусной популярности трека явно не долетели до трибун стадиона в Нью-Джерси. Гробовая тишина, повисшая после выступления Спида, заставила засомневаться, работает ли вообще интершум со стадиона. Но нет: когда через секунду запустили фейерверки, толпа взревела от восторга.

Дальше — больше. Дженнифер Хадсон пафосно исполнила гимн США. Робби Уильямс с профессионализмом обреченного на убой стахановца спел официальный гимн ФИФА «Desire» в компании Лауры Паузини и Николь Шерзингер. Напомним, эта баллада дебютировала еще на жеребьевке в декабре, но тогда всё музыкальное сопровождение затмила новость о том, что ФИФА, кажется, выдумывает новые премии прямо на ходу, лишь бы вручить какую-нибудь награду Дональду Трампу. После этого песня канула в лету, не попав ни в один чарт мира. Слушая, как ее эксгумировали для финала, трудно было не признать: у мировой общественности определенно есть музыкальный вкус.

Главное блюдо: 11 минут чистого безумия от Криса Мартина

На фоне предматчевого хаоса само хафтайм-шоу показалось безоговорочным триумфом. Конечно, можно возразить, что планка была опущена практически до пола, но шоу пронеслось на одном дыхании. Организаторы умудрились втиснуть в 11-минутный хронометраж целую плеяду звезд, просто безжалостно обрезав песни до самого припева и молниеносно переключаясь между артистами.

Продюсером этого безумного мегамикса выступила благотворительная организация Global Citizen, а куратором программы стал фронтмен Coldplay Крис Мартин. Цель перформанса была благородной: собрать 100 миллионов долларов для Глобального образовательного фонда ФИФА (с каждого проданного на ЧМ билета $1 автоматически отправлялся в этот фонд).

Старт шоу получился эпичным: на поле выехал постапокалиптический броневик в стиле «Безумного Макса», за штурвалом которого сидели легендарные Роналдо и Роналдиньо. На крыше машины Мадонна затянула свой хит 2000 года «Music», положенный на сэмпл из диско-классики «Disco Inferno» группы The Trammps.

Затем над стадионом разнеслись культовые аккорды «Seven Nation Army» группы The White Stripes. Песню — по крайней мере, визуально — исполняли трое участников кукольной рок-группы The Electric Mayhem из культового «Маппет-шоу». Их лидера, Доктора Тиза, на сцене не было — возможно, бедняге поплохело за кулисами после того, как он случайно услышал выступление IShowSpeed.

Где-то между номерами на экранах промелькнули Джейсон Судейкис и Брендан Хант в образах своих персонажей из сериала «Тед Лассо». А под конец канадский певец Джастин Бибер исполнил унылую акустическую балладу «Everything Hallelujah». И пускай после его выступления на Коачелле трек стал вирусным хитом, финал чемпионата мира — явно не лучшее время для экзистенциальной меланхолии. А ещё была Шакира — она исполнила трек Dai Dai вместе с Burna Boy. И завершилось всё выходом группы Coldplay с песней «Believe in Love» под аккомпанемент детского хора. На бумаге это выглядело ужасающе слащаво, но в реальности приторность момента отлично сгладил оглушительный и слегка комичный рев тысяч вувузел с трибун…

Впрочем, под «занавес» все вернулись на поле и спели «We Dance» (причём тут танцы?) написанную Coldplay специально для чемпионата.

Взрыв «Динамита»: исторический триумф BTS

Главным же украшением и самым энергетически мощным моментом этих минут стало появление южнокорейских титанов BTS. Самый популярный бойбенд планеты вписал в список своих достижений еще один исторический пункт, став хедлайнером первого в истории хафтайм-шоу на чемпионате мира.

Семеро участников группы — RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — заставили многотысячный стадион «Метлайф» (на время мундиаля переименованный в «Нью-Йорк Нью-Джерси») буквально ходить ходуном под звуки своего мегахита 2020 года «Dynamite».

Их сегмент начался с эффектного оммажа исландскому футбольному празднованию «викингского хлопка» и гребли, после чего на авансцену выскочил самый младший участник группы — 28-летний Чонгук. Одетый, как и остальные парни, в стильную красно-черно-белую гамму, он щеголял в крутой куртке-косухе и солнцезащитных очках. По ходу песни к нему один за другим присоединялись остальные участники.

Специально для финала BTS слегка изменили текст песни, адаптировав его под футбольную тематику. Строчки вроде «Кинг-Конг, пинай мяч» (вместо оригинального «бей в барабан») и «Дзинь-дон, набери мне на мобильный / Ледяной чай и футбольный матч» вызвали экстаз на трибунах. Последнюю строчку исполнил Ви (Ким Тэхён), который во время пения артистично сымитировал удар по мячу.

Для кей-поп сенсации это выступление стало важной вехой грандиозного года-камбэка. В прошлом году все семеро участников завершили обязательную 18-месячную службу в армии Южной Кореи и сразу же вернулись к совместной работе над новым альбомом «Arirang», который вышел в марте. Сейчас группа находится в мировом турне в поддержку пластинки. Парни ненадолго прервали серию своих аншлаговых концертов, чтобы выступить на мундиале, но уже через пару недель они вернутся на этот же стадион «Метлайф», чтобы отыграть два собственных сольных шоу с полным солдаутом 1 и 2 августа.

Исход битвы: Руни против «Армии»

Так удалось ли американцам пересадить традиции Супербоула на суровую футбольную почву? И да, и нет. Шоу получилось безумным, ярким и запоминающимся, но футбольных консерваторов оно так и не убедило.

Когда после финального свистка ведущая BBC Гэбби Логан спросила легенду английского футбола Уэйна Руни, как ему представление, тот не стал подбирать политкорректных слов.

— По-моему, это было полное дерьмо, — отрезал Руни в прямом эфире.

Но пока суровые британские мужики у экранов соглашались с Уэйном, многомиллионная «Армия» фанатов BTS по всему миру уже выводила хэштеги с Чонгуком в мировые тренды. Нравится это футбольным пуристам или нет, но американское шоу пришло в европейский соккер. И, судя по рейтингам трансляции, уходить оно не собирается.

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