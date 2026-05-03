«Иранский дневник»: анатомия паранойи в трёх актах

Мы все играем. Каждый сам с собой. И правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли…

Почему цикл «Иранский дневник» — это не просто шпионский триллер, а пугающе точный диагноз нашему времени?

В современной литературе Иран обычно предстаёт в двух ипостасях: либо как карикатурная «Ось зла» с безумными аятоллами, либо как экзотическая декорация для слезливых историй об угнетении. В своём цикле «Иранский дневник» ( The Persian Notebook: Architects of Shadow ) автор выбирает третий, самый сложный путь. Он показывает Иран как огромную лабораторию, где ставят эксперименты не только над атомом, но и над человеческой душой. И делает это с большой любовью: к стране, религии и персонажам.

Цикл, состоящий из трех повестей — « Исфахан », « Шираз » и « Фордо », — это жанровый хамелеон. Он начинается как холодный процедурный триллер в духе Джона ле Карре, делает резкий поворот в интеллектуальную альтернативную историю и заканчивается мощной постапокалиптической драмой.

«Исфахан»: Шпионаж как точная наука

Первая повесть погружает нас в стерильный мир доктора Захры Мусави, физика-ядерщика, работающей в сердце иранской ядерной программы. Автор блестяще работает с атмосферой паранойи. Здесь предательство — это не выстрел в спину, а ошибка в формуле. Здесь любовь измеряется периодом полураспада, а молитва — единственный способ упорядочить хаос.

Главная находка автора — это язык. Герои мыслят категориями физики. Лояльность сравнивается с кристаллической решёткой, сомнение — с энтропией. Шпионский инструментарий тоже нетривиален: вместо банальных тайников — коды, спрятанные в стихах Хафиза, и секретные чаты на форумах игры World of Tanks.

Но за технократическим фасадом скрывается античная трагедия. Захра пытается спасти своих детей от системы, которую сама же и строит, не замечая, что главный враг сидит с ней за одним столом и пьёт утренний чай. Финал «Исфахана» оставляет читателя с ощущением клаустрофобии: капкан захлопнулся, но вся реальность расслаивается, как урановые изотопы в центрифуге.

«Шираз»: Архитектура тени

Если первая книга отвечает на вопрос «как?», то приквел «Шираз» отвечает на вопрос «почему?». И этот ответ шокирует. Автор переносит нас в 1997 год, в эпоху надежд и «иранской перестройки».

Здесь он совершает головокружительный культурологический твист. История семьи Захры оказывается тесно переплетена с рождением одной из самых мрачных политических доктрин современности. Отец и дядя героини, пытаясь защитить ислам от западного влияния, формулируют концепцию «Традиции без Бога» и «Корпоративного государства».

Автор мастерски играет с реальностью: теории иранских богословов конца 90-х зеркально отражают идеи модных сегодня на Западе неореакционеров (NRx) и адептов «Тёмного просвещения» (Dark Enlightenment). Оказывается, самые радикальные идеи Кремниевой долины были придуманы на пыльных коврах Шираза как предупреждение, но стали инструкцией. Это превращает семейную сагу в глобальное предостережение: идеи — это вирусы, и они не знают границ.

«Фордо»: Радиоактивный катарсис

Третья часть — это эмоциональный пик цикла. 2025 год. Война, которой все боялись, началась. Смена фокуса с холодной интеллектуалки Захры на её дочь Насрин — гениальное решение. Мы видим катастрофу глазами «поколения Z», которое реагирует на конец света с цинизмом и черным юмором («Гуманизм калибра 500 фунтов»).

Сцены в деревне Абьяне, под радиоактивным дождём, где дети убийцы и мать жертвы делят хлеб, написаны с пронзительной достоверностью. Здесь нет пафоса, есть только липкий страх и вкус металла во рту.

Развязка в бункере Фордо всё переворачивает всё с ног на голову. Спасение приходит не от героев, а от профессионалов, готовых на сделку с совестью. «Трансмутация» Захры — это не просто вывоз урана, это алхимическое превращение вины в долг, если не перед страной, то перед своими детьми.

Прочитав всё, читатель может остаться в недоумении: Кто из них предатель? Кто герой? Ответ автора: это неправильные вопросы. Правильный вопрос: что делает человек, когда все варианты плохие?

Может быть, это и есть бессмертие? Не душа, которая улетает в рай, а идея, которая остаётся на земле и продолжает свою работу, прорастая в умах других людей, меняя мир, разрушая его или спасая. И может быть, папа и дядя, сами того не зная, создали не просто теорию заговора. Они создали вирус. И уже тогда он ждал своего часа, чтобы вырваться на свободу…

Вердикт

«Иранский дневник» — это проза высокой пробы. Автор создал мир, где сухие строчки протоколов ВЕВАК бьют по нервам сильнее, чем описание взрывов.

Это книга о том, что Система — будь то иранская теократия, западная корпоратократия или законы физики — всегда побеждает. Но внутри этой Системы человек может выжить, если научится быть «точкой равновесия».

Да, это не лёгкое чтение. Это плотные, интеллектуально насыщенные тексты, требующие внимания и готовности возвращаться к прочитанному. Здесь нет погонь и перестрелок (хотя есть бомбардировки… Стоп! Погоня тоже есть). Зато есть то, чего катастрофически не хватает современной прозе: уважение к читателю.

Автор не разжёвывает. Он доверяет. Он верит, что читатель сам соберёт пасьянс из разбросанных карт — досье, протоколов, воспоминаний, снов. И когда пасьянс сойдётся, читатель обнаружит, что смотрит не на историю иранской семьи, а в зеркало.

Потому что паранойя — болезнь не иранская. Это болезнь века. И «Иранский дневник» — её точный, беспощадный и безумно красивый диагноз.

Кому читать: Тем, кто любит Умберто Эко за интеллектуальные загадки, сериалы «Родина» (Homeland) и «Тегеран» (Tehran) за напряжение и верит, что хорошая литература должна делать читателя умнее.

Фархад Мохаммади, специально для издания مهر نیوز

