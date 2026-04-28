Третий сезон «Террора» отправляется на поиски Сатаны

«Террор» возвращается на AMC+ и Shudder 7 мая с третьим сезоном, основанным на романе Виктора Лаваля «Дьявол в серебре» (2013).

Дэн Стивенс («Легион») играет мужчину, попадающего в психиатрическую лечебницу, которая таит мрачные секреты.

Новый сезон, состоящий из шести эпизодов и стартующий 7 мая, представляет собой адаптацию романа Виктора Лаваля «Дьявол в серебре» (The Devil in Silver, 2013). Лаваль выступает со-шоураннером вместе с создателем сериала «Остановись и гори» Кристофером Кэнтуэллом.

Актёр Дэн Стивенс («Легион») исполняет главную роль Пеппера — рабочего парня, который в результате стечения невезучести и адского темперамента оказывается помещённым в психиатрическую клинику «Нью-Хайд». Запертый в стенах лечебницы, Пеппер вынужден противостоять соседям-пациентам, строящим против него козни, врачам, скрывающим тёмные тайны, и… возможно, самому Дьяволу? По мере развития сюжета наш герой осознаёт, что единственный путь на свободу лежит через конфронтацию с сущностью, питающейся страданиями «Нью-Хайда».

Это первая современная сюжетная линия «Террора»: два предыдущих сезона разворачивались на историческом фоне XIX века и Второй мировой войны соответственно. Режиссёром первых двух эпизодов нового сезона выступила номинантка на премию «Эмми» Карин Кусама («Шершни»).

— Работать плечом к плечу с Виктором Лавалем над переносом его мастерского романа на экран было невероятным опытом, потому что его история, при всём обилии смерти и ужаса, ещё и переполнена красотой и тем мерцающим — и всё же несокрушимым — светом нашей хрупкой человечности, — рассказал Кэнтуэлл. — Наша сценарная команда расширила и обогатила пульсирующие, глубокие темы Виктора, Карин Кусама привнесла блестящее кинематографическое зрение в этот очень реальный и очень пугающий мир, и всё это мы сделали под испытанным, освящённым славой знаменем Scott Free, с командой высочайшего класса.

— Было удовольствием вернуться к моему закоренелому партнёрству с AMC — местом, где характер и драма, прежде всего прочего, сжимают тебя мёртвой хваткой и не отпускают, — продолжил он. — «Террор: Дьявол в серебре» — не исключение: этот актёрский состав, ведомый с изяществом и мощью Дэном Стивенсом, наполняет каждого из наших персонажей многомерностью, эмпатией и душой. Вы полюбите этих людей — они из вашего мира. Вы будете горевать вместе с ними, болеть за них, смеяться с ними и, разумеется, бояться за саму их жизнь».

Помимо Стивенса, в «Терроре: Дьявол в серебре» снимаются Джудит Лайт («Вне себя»), Си-Си-Эйч Паундер («Морская полиция: Новый Орлеан»), Аасиф Мандви («Зло»), Джон Бенджамин Хики («Большая буква «Р»»), Стивен Рут («Барри»), Майкл Аронов («Операция «Финал»»), Марин Айрлэнд («Хитрый Пит»), Чиназа Уче («Хороший человек»), Хэмптон Флакер («Семья по-быстрому»), Би («Мы все в деле»), Хейворд Лич («Любовная жизнь») и Филип Эттингер («Реформация»).

— «Террор: Дьявол в серебре» воплощает всё, что мы любим в этой антологии, — притягательные, реалистичные декорации, подёрнутые пеленой сверхъестественного ужаса; живые характеры, оживлённые актёрскими работами сокрушительной силы; и полную саспенса, эмоционально захватывающую историю, которая не отпускает тебя ещё долго после финальных титров, — добавила Кортни Томасма, исполнительный вице-президент AMC Networks по продуктам линейного и стримингового вещания. — Мы в восторге от того, что впервые представляем эту новую главу одновременно на AMC+ и ведущем хоррор-стриминге Shudder, адресуя сериал как зрителям премиальной драмы, так и страстной фан-базе хоррора. Премьера, следующая сразу за ежегодным фестивалем Shudder «Полпути к Хэллоуину», послужит идеальным прославлением такого рода возвышенного жанрового повествования.

«Террор: Дьявол в серебре» выходит на AMC+ и Shudder в четверг, 7 мая. Позднее в этом году сезон также выйдет в эфир на канале AMC.

Лаваль, Кэнтуэлл, Стивенс и Кусама выступают исполнительными продюсерами вместе с Ридли Скоттом, Дэвидом У. Цукером, Клэйтоном Крюгером, Александрой Милчан, Гаймоном Кэседи и Брук Кеннеди.

