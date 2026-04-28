Третий сезон «Террора» отправляется на поиски Сатаны
28.04.2026, 5:47, Культура
Теги: Здравоохранение, Литература, Развлечения, Религия, Телевидение
Новый сезон, состоящий из шести эпизодов и стартующий 7 мая, представляет собой адаптацию романа Виктора Лаваля «Дьявол в серебре» (The Devil in Silver, 2013). Лаваль выступает со-шоураннером вместе с создателем сериала «Остановись и гори» Кристофером Кэнтуэллом.
Актёр Дэн Стивенс («Легион») исполняет главную роль Пеппера — рабочего парня, который в результате стечения невезучести и адского темперамента оказывается помещённым в психиатрическую клинику «Нью-Хайд». Запертый в стенах лечебницы, Пеппер вынужден противостоять соседям-пациентам, строящим против него козни, врачам, скрывающим тёмные тайны, и… возможно, самому Дьяволу? По мере развития сюжета наш герой осознаёт, что единственный путь на свободу лежит через конфронтацию с сущностью, питающейся страданиями «Нью-Хайда».
Это первая современная сюжетная линия «Террора»: два предыдущих сезона разворачивались на историческом фоне XIX века и Второй мировой войны соответственно. Режиссёром первых двух эпизодов нового сезона выступила номинантка на премию «Эмми» Карин Кусама («Шершни»).
— Работать плечом к плечу с Виктором Лавалем над переносом его мастерского романа на экран было невероятным опытом, потому что его история, при всём обилии смерти и ужаса, ещё и переполнена красотой и тем мерцающим — и всё же несокрушимым — светом нашей хрупкой человечности, — рассказал Кэнтуэлл. — Наша сценарная команда расширила и обогатила пульсирующие, глубокие темы Виктора, Карин Кусама привнесла блестящее кинематографическое зрение в этот очень реальный и очень пугающий мир, и всё это мы сделали под испытанным, освящённым славой знаменем Scott Free, с командой высочайшего класса.
— Было удовольствием вернуться к моему закоренелому партнёрству с AMC — местом, где характер и драма, прежде всего прочего, сжимают тебя мёртвой хваткой и не отпускают, — продолжил он. — «Террор: Дьявол в серебре» — не исключение: этот актёрский состав, ведомый с изяществом и мощью Дэном Стивенсом, наполняет каждого из наших персонажей многомерностью, эмпатией и душой. Вы полюбите этих людей — они из вашего мира. Вы будете горевать вместе с ними, болеть за них, смеяться с ними и, разумеется, бояться за саму их жизнь».
Помимо Стивенса, в «Терроре: Дьявол в серебре» снимаются Джудит Лайт («Вне себя»), Си-Си-Эйч Паундер («Морская полиция: Новый Орлеан»), Аасиф Мандви («Зло»), Джон Бенджамин Хики («Большая буква «Р»»), Стивен Рут («Барри»), Майкл Аронов («Операция «Финал»»), Марин Айрлэнд («Хитрый Пит»), Чиназа Уче («Хороший человек»), Хэмптон Флакер («Семья по-быстрому»), Би («Мы все в деле»), Хейворд Лич («Любовная жизнь») и Филип Эттингер («Реформация»).
— «Террор: Дьявол в серебре» воплощает всё, что мы любим в этой антологии, — притягательные, реалистичные декорации, подёрнутые пеленой сверхъестественного ужаса; живые характеры, оживлённые актёрскими работами сокрушительной силы; и полную саспенса, эмоционально захватывающую историю, которая не отпускает тебя ещё долго после финальных титров, — добавила Кортни Томасма, исполнительный вице-президент AMC Networks по продуктам линейного и стримингового вещания. — Мы в восторге от того, что впервые представляем эту новую главу одновременно на AMC+ и ведущем хоррор-стриминге Shudder, адресуя сериал как зрителям премиальной драмы, так и страстной фан-базе хоррора. Премьера, следующая сразу за ежегодным фестивалем Shudder «Полпути к Хэллоуину», послужит идеальным прославлением такого рода возвышенного жанрового повествования.
«Террор: Дьявол в серебре» выходит на AMC+ и Shudder в четверг, 7 мая. Позднее в этом году сезон также выйдет в эфир на канале AMC.
Лаваль, Кэнтуэлл, Стивенс и Кусама выступают исполнительными продюсерами вместе с Ридли Скоттом, Дэвидом У. Цукером, Клэйтоном Крюгером, Александрой Милчан, Гаймоном Кэседи и Брук Кеннеди.
Примечания:
- Scott Free — продюсерская компания Ридли и Тони Скоттов, названная по идиоматическому выражению «scot-free» (выйти сухим из воды, избежать наказания; от древнеанглийского «scot» — налог, то есть буквально «не платя пошлины»). Название — виртуозный каламбур на фамилии Скотт (Scott) и идее «свободы» (free). В русском языке эта игра полностью теряется, поскольку у нас фамилия Скотт традиционно не склоняется и не имеет внутренней формы; я сохранил оригинальное название компании в тексте.
- Антология «Террор» — первый сезон (2018) был основан на романе-бестселлере Дэна Симмонса о пропавшей арктической экспедиции сэра Джона Франклина (XIX век) и снискал культовый статус. Второй сезон (2019, «Террор: Позор») рассказывал о демонической сущности в лагере для интернированных японцев во время Второй мировой. Тот факт, что третий сезон переносится в наши дни, — смелый шаг, меняющий всю ДНК сериала: от исторической реконструкции к актуальной социальной драме.
- Виктор Лаваль — современный американский писатель, работающий на стыке хоррора, магического реализма и социальной прозы. Его роман «Подменыш» (The Changeling, 2017) уже был адаптирован в сериал Apple TV+. Лаваль — афроамериканец, и его проза часто исследует тему «дьявола» — будь то буквального сверхъестественного монстра или системного зла вроде расизма, психиатрического угнетения и институциональной жестокости. В контексте «Дьявола в серебре» название отсылает к серебряным монетам, которыми пользуется дьявольская сущность, — классический мотив сделки с тёмными силами, переосмысленный в условиях психиатрической больницы.
- Карин Кусама — культовый режиссёр, чей фильм «Тело Дженнифер» (2009) со временем переосмыслили из провала в феминистскую классику; также она сняла пилотный эпизод сериала «Шершни» (Yellowjackets), задав весь визуальный язык этого нашумевшего хоррор-проекта. Её привлечение в «Террор» — знак того, что AMC делает ставку на вдумчивый, авторский хоррор, а не просто на жанровый аттракцион.
- Кристофер Кэнтуэлл — фигура, хорошо известная ценителям качественной драмы: его сериал «Остановись и гори» (Halt and Catch Fire, 2014–2017) о компьютерной революции 80-х остаётся одним из самых недооценённых шедевров «золотого века телевидения». То, что именно он выступает со-шоураннером, сулит проработку сложных, надломленных характеров — его фирменный приём.
- Дэн Стивенс — британский актёр (звезда «Аббатства Даунтон», «Легиона», «Гостя»), который последние годы мастерски строит карьеру на амплуа «опасно обаятельного» мужчины с тёмной изнанкой. Его переход от романтического героя в «Даунтоне» к проблемному пациенту психлечебницы — показатель актёрского диапазона.
- Актёрский состав заслуживает отдельного упоминания: Си-Си-Эйч Паундер (легендарная актриса, помнящаяся по «Щиту» и «Аватару»), Стивен Рут (непревзойдённый характерный актёр из «Барри» и «Офисного пространства»), Джудит Лайт (двукратная обладательница «Тони»), Аасиф Мандви (из остроумнейшего хоррора «Зло»). Это ансамбль, который способен поднять самый средний сценарий — а здесь, судя по первоисточнику, сценарий далеко не средний.
- «Полпути к Хэллоуину» (Halfway to Halloween) — ежегодный фестиваль ужасов на стриминговом сервисе Shudder, проходящий в мае (ровно за полгода до Хэллоуина). Платформа традиционно готовит к этой дате громкие премьеры, и размещение «Террора» в этом слоте — знак доверия бренду и аудитории.
- Рекомендация: если вы не смотрели первые два сезона «Террора», их можно (и нужно) смотреть независимо, так как это антология — каждая часть рассказывает самостоятельную законченную историю. Первый сезон особенно хорош. Кроме того, роман Лаваля «Дьявол в серебре» (2013) доступен в оригинале — любопытно будет сравнить, как сценарная адаптация переплетает литературный ужас с визуальным языком Карины Кусамы.
- Сатана и сатанизм: в июле 2025 года Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистским, запретив его деятельность. Идеология характеризуется как враждебная традиционным конфессиям. Под запрет попадает символика (число 666, перевернутые кресты и т.д.), а также печатные материалы, включая «Библию Сатаны» ЛаВея.