Умри, моя любовь

Фестиваль закончился, и вновь рыбинский киноклуб «Современник» вас приглашает в ОКЦ.

Смотрите в среду, 29 апреля, в 18:00 англо-американский фильм «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, тяготеющей к визионерству и казусам психики. На сей раз она обратилась к роману аргентинки Арианы Харвич.

Молодая пара Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) переезжают из Нью-Йорка в старый фамильный дом в сельской местности. Вскоре после рождения ребёнка страсть угасает, муж много времени проводит на подработках, а Грейс томится дома. Её поведение становится всё более странным и непредсказуемым…

Картина участвовала в Каннском МКФ, претендовала на «Золотой глобус», премию Европейской киноакадемии и одобрена большинством критиков (73%).

Они мечтают о тихой жизни: Джексон хочет заниматься музыкой, а Грэйс — писать роман вдали от городского шума. Однако реальность быстро расходится с мечтами. Грэйс беременеет, после рождения ребёнка она погружается в депрессию, переходящую в психоз. Джексон часто отсутствует и всё меньше понимает, что происходит с женой, страстная любовь постепенно угасает. Грэйс подозревает мужа в измене. Реальность для неё смешивается с галлюцинациями: в лесу у дома она видит мотоциклиста, не понимая, существует ли он на самом деле.

Постепенно Грэйс становится всё более непредсказуемоой и опасна: она пьёт, бесконтрольно выплёскивает эмоции, вытворяет пугающие вещи. Добрые, но беспомощные родители Джексона, живущие по соседству, пытаются помочь, но и они не в силах понять, что происходит. В финале возникает тревожный и зловещий кошмар, оставляющий пространство для разных трактовок.

«Умри, моя любовь» — это третий за прошлый год фильм, посвящённый психологическим трудностям, с которыми сталкиваются матери после рождения первенца. Из этой троицы «Ночная стерва» (Nightbitch) был самым милым и жизнеутверждающим, а «Были бы ноги — я бы тебя пнула» (If I Had Legs I’d Kick You) — кошмарным, но по-чёрному комичным спуском в безумие. И всё же, каким бы суровым ни был последний, он кажется почти лёгкой прогулкой в сравнении с фильмом Линн Рэмси «Умри, моя любовь». Здесь наша героиня, Грейс, переживает такой нервный срыв, от которого не всегда оправляются, а её психическое состояние стремительно катится от депрессии к приступам мании и, в конечном счёте, к полному безумию.

Разумеется, порой это делает «Умри, моя любовь» мучительным зрелищем, ведь весь фильм разворачивается через призму всё более взвинченного и распадающегося сознания Грейс. Вы никогда не уверены, что реально, а что нет. Всё начинается с того, что Грейс, писательница, и её муж, Джексон в исполнении Паттинсона, переезжают в уединённый дом в Монтане, который раньше принадлежал его дяде-самоубийце. Знак, безусловно, зловещий, но он также говорит об опасности внезапного переезда в глушь, о которой ничего не знаешь и где нет практически никакой социальной поддержки — а ведь для пары, создающей семью, это крайне важно.

После рождения ребёнка Грейс не требуется много времени, чтобы посыпаться; её некогда страстные сексуальные отношения с мужем сходят на нет. Лоуренс бесстрашна в этой роли, и многие скажут, что её героиня «несимпатична». На мой взгляд, вопрос не в симпатии, ведь Рэмси пытается точно изобразить распад личности Грейс, как она уже делала в своих предыдущих фильмах «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». «Умри, моя любовь» больше всего похож на первую из этих картин, но он крайне импрессионистичен и нелинеен. Мы никогда не знаем, что происходит на самом деле, а что — лишь в голове у Грейс. Включая флирт с соседом-мотоциклистом (Лакит Стэнфилд), у которого есть своя семья. Иногда он кажется игривым, а иногда — будто вообще не понимает, кто она такая.

Хотя это бенефис Лоуренс от начала и до конца — с яркими моментами, вроде сцены, где она ползает на четвереньках и совершает нечто очень неполиткорректное с семейной собакой, которая никак не умолкает, — актёрский состав второго плана тоже силён. Джексон в исполнении Паттинсона показан как человек, находящийся под собственным гнётом стресса: он единственный кормилец в семье, а его всё более измотанная жена слетает с катушек до такой степени, что может быть опасна. Сцена, где у него случается срыв на детском дне рождения, выглядит очень реалистично, но в то же время вы чувствуете, что он безумно влюблён в жену и останется с ней, несмотря ни на что. У Сисси Спейсек прекрасная роль матери Джексона, которая поддерживает Грейс и сама переживает непростой период в жизни: её муж (которого в небольшой роли играет Ник Нолти) страдает от деменции.

Это артхаусное кино. И всё же нельзя отрицать, что и Лоуренс, и Паттинсон превосходны, а фильмы Линн Рэмси всегда заслуживают просмотра. Её узкий формат кадра 1.33:1 усиливает клаустрофобную атмосферу, а саундтрек, как и всегда в её работах, виртуозно подобран. Искателям киноприключений стоит обратить внимание на этот фильм, если его показывают в вашем местном артхаусном кинотеатре. А вот мультиплексы, пожалуй, лучше обойти стороной — это тот фильм, с которого многие «простые зрители» в гневе уйдут из зала.