Фестиваль ИИ-кино в Каннах вызывает недоумение — и вопросы о будущем

Пока зарождающаяся технология запрещена для «Золотой пальмовой ветви», дерзкое движение набирает инвестиции и внимание.

В затемнённых кинозалах Канна на этой неделе мерцала предполагаемая будущность кино — и это было странно. Первый выпуск Всемирного фестиваля ИИ-фильмов (WAIFF) представил видения мужчин с рыбьей чешуёй, прорастающей из шеи, и водорослями изо рта, героиню с бьющимся вне тела сердцем и столько массированных армий загорелых мужчин, сгенерированных ИИ и мечущихся по полям сражений, что Дэвид Лин покраснел бы от зависти.

На прошлой неделе Каннский кинофестиваль, вступивший в 76-й год, запретил зарождающуюся технологию для конкурса «Золотая пальмовая ветвь», настаивая: «ИИ имитирует очень хорошо, но никогда не прочувствует глубоких эмоций». Но на этой неделе Круазет захватило дерзкое ИИ-кинодвижение и его техногиганты-спонсоры на фоне нарастающих инвестиций и внимания со стороны голливудских студий. Новая волна, говорят они, на подходе.

Многие из представленных фильмов были на расстоянии световых лет от залитого солнцем гламура, обычно ассоциирующегося с каннскими иконами вроде Брижит Бардо или Джорджа Клуни. Один рассказывал о мужчине, сколотившем миллиарды на компании, продающей идею «ничего не имеет значения». Были многочисленные бегущие по лезвию бритвы утопии и воплощения лихорадочных кошмаров, казалось бы, выражающих широкие общественные тревоги по поводу ИИ. И были отдельные работы, подплывшие вплотную к великой контроверсии ИИ и культуры — воровству авторских прав.

Короткометражный фильм, содержащий персонажей, поразительно похожих на оскароносных Уоллеса и Громмит от Aardman Animation, был выдвинут на награду, что вызвало поднятые брови. Он определённо выглядел как копия для Матьё Кассовица, многократно награждённого режиссёра крепкого классического фильма 1995 года «Ненависть», который выразился предельно ясно: «Какого хрена?» — What the fuck?

Организаторы фестиваля ответили, что их жюри заметило «сильное сходство с существующей работой» и «решило не присуждать награду и не показывать фильм».

— WAIFF чрезвычайно привержен уважению авторских прав, — заявили организаторы. Но этот случай стал напоминанием о том, что ИИ-модели, используемые для создания ИИ-кинематографа, обучались на миллионах часов кропотливого и дорогостоящего человеческого труда, а продающие их техногиганты находятся под давлением обеспечить компенсацию и согласие.

Фестиваль был сырым и неровным, как и подобает индустрии в колыбели, и момент часто сравнивали с 1895 годом, когда братья Люмьер показали свой первый фильм. Но ИИ-кино вскоре доберётся до кинотеатра рядом с вами. На прошлой неделе звезда «Бэтмена» Вэл Килмер, умерший год назад, появился в трейлере фильма, в котором его посмертное «исполнение» создано ИИ. Крупные голливудские игроки, включая Рона Ховарда, Джеймса Кэмерона и Мэттью Макконахи, инвестируют в технологию, а в фестивальных коридорах шептались об ИИ-фестивале, перехватывающем инициативу у аналогового конкурента.

Голливудские студии заинтересованы в использовании ИИ, чтобы получить «больше ударов по воротам», выпуская несколько ИИ- или гибридных фильмов с бюджетом $50 млн (£37 млн) вместо одного конвенционального фильма в $200 млн, сказала лос-анджелеский кино- и технодиректор Джоанна Поппер, входившая в жюри. Paramount, например, под управлением Дэвида Эллисона, сына техномиллиардера Ларри Эллисона, заявила, что ИИ затронет каждый аспект её бизнеса.

Судя по WAIFF, ИИ-кино очень отличается от обычного — и не в немедленно привлекательную сторону. Смеха было мало: ИИ-актёры, похоже, не обладают комедийным таймингом. Были и озадачивающие фильмы, исследующие, каково это — быть засосанным в монетоприёмник прачечной; другой представлял, как выглядело бы, если бы женщина нарезала и пожирала окровавленную сырую печень; а длинная работа заставляла представителей французской элиты XIX века рывками оживать со страниц учебника истории, чтобы рассказать историю Наполеона III.

Повторяющейся привычкой среди ИИ-режиссёров было большее увлечение технической точностью, чем нарративным сердцем, приоритет сверхреалистичных тонов кожи и бритвенно-острых теней над рассказом историй. Но именно субтренд с фотореалистичными животными, ведущими себя как люди, — в особенности медведи на шезлонгах и свиньи в гольф-карах, — довёл некоторых до точки кипения.

— Это должно быть правилом — никаких свиней в гольф-карах, — сказал один из ИИ-кинематографистов, пока шли титры кое-каких из 5 000 ИИ-созданных фильмов, поданных на конкурс, — против 1 000 годом ранее, когда дебютный фестиваль проходил в Ницце.

Слоган фестиваля звучал как «Новые волны творчества», но полезнее было бы: «То, что ты можешь, не значит, что тебе следует».

Многие кинематографисты были относительно безвестными авторами, использующими способность ИИ создавать фильмы на значительно более низких бюджетах, и были свои попадания, включая трогательную короткометражку 22-летнего швейцарско-итальянского режиссёра Дарио Чирринчоне, эксплуатирующую странно тревожное, отстранённое качество ИИ-видео для выражения того, что может чувствовать человек с деменцией. ИИ-последовательность в его фильме обошлась ему в €500 (£433), тогда как конвенциональные спецэффекты обошлись бы примерно в €20 000, сказал он.

Среди присутствовавших тяжеловесов были Гун Ли, китайская суперзвезда «Поднять красный фонарь», Кассовиц и Клод Лелуш, 88-летний оскароносный режиссёр «Мужчины и женщины» (1966). Поработав с плёнками 8 мм, 9 мм, 16 мм, 35 мм, супер 35 и 70 мм, Лелуш объявил, что использует ИИ для съёмок своего 52-го фильма, и заявил: «Я вернул себе детство».

Но режиссёры и актёры на фестивале оказались в парадоксальной позиции. Они хотели принять методы, делающие кинопроизводство быстрее, выразительнее и экономнее, но одновременно требовать компенсации от компаний Кремниевой долины, обвиняемых в краже интеллектуальной собственности тех же творцов для обучения ИИ-моделей, делающих это возможным.

Как сказала Аньес Жауи, знаменитая французская актриса, возглавлявшая жюри конкурса:

— С тех пор как я согласилась… все орут на меня. Вы что, легитимизируете ИИ?

Было сложно совместить и то и другое. Когда Кассовица спросили, беспокоит ли его, что ИИ крадёт интеллектуальную собственность других художников, он сказал: «Пофиг авторские права». Но тут же добавил, что если кто-нибудь использует ИИ, чтобы сделать «тупую хрень» с «Ненавистью», он подаст в суд.

Гун Ли, президент фестиваля и легенда китайского кино, ограничила свои комментарии на церемонии открытия тремя фразами, отражающими более широкую неопределённость относительно того, куда движется ИИ-кино: «ИИ может быть спорным. Но он также может открыть новые способы воображать истории. Давайте исследуем это вместе».

Некоторые гости фестиваля отметили иронию: самой захватывающей частью фестиваля, возможно, стал 80-местный живой оркестр, исполнявший «Болеро» Равеля перед монтажом живых танцоров на церемонии открытия во Дворце фестивалей. После часов ИИ-фильмов это прозвучало как предостережение технологии: живое искусство ещё не закончилось.

Несмотря на растущие инвестиции в ИИ в мейнстримной киноиндустрии, на следующем месяце Каннский кинофестиваль не допустит ИИ-фильмы в конкурс. Его президент Ирис Кноблок сказала: «Фильм — это не сборка данных; это личное видение». Фильмы делают люди, которые страдали, любили и сомневались. Возможно, это окажется тщетной обороной.

— Они могут делать что хотят, — сказал основатель WAIFF Марко Ланди, технодиректор, некогда возглавлявший Apple в Европе. — Но я бы их предупредил: волна нарастает и становится большой. У вас два варианта: стоять на месте — и волна вас уничтожит, или начать спрашивать: что я могу сделать с этой волной?

Матьё Кассовиц — французский режиссёр и актёр, автор культового фильма «Ненависть» (La Haine, 1995) о насилии в пригородах Парижа. Его реакция «What the fuck?» на ИИ-копию Уоллеса и Громмита стала одним из самых запоминающихся моментов фестиваля.

— французский режиссёр, лауреат «Оскара» за «Мужчину и женщину» (1966). Его решение использовать ИИ для 52-го фильма в 88 лет — важный символический жест.

— китайская актриса, звезда фильмов Чжана Имоу («Поднять красный фонарь», «Герой»), жена Жан-Мишеля Жарра.

— французская актриса, сценарист и режиссёр, известная по «Вкусу других» (2000, «Сезар» за лучший фильм).

— бывший президент Apple Europe, основатель WAIFF.

— американский актёр, звезда «Top Gun», «Бэтмен навсегда», «Доры». Умер в 2025 году. Его посмертное появление в ИИ-трейлере — один из самых спорных моментов в дискуссии об этике ИИ в кино.

Уоллес и Громмит — герои стоп-моушен анимации студии Aardman (создатель Ник Парк). Лауреаты «Оскара» за короткометражки и полный метр. Их копирование ИИ — пример нарушения авторских прав.

Каннский фестиваль — старейший и самый престижный кинофестиваль в мире (основан в 1946 году). Его решение запретить ИИ в основном конкурсе — важнейший прецедент: крупнейшая киноинституция мира официально отказалась признавать ИИ-фильмы равноценными произведениям человеческого творчества.

Сравнение с 1895 годом — популярная, но спорная аналогия. Когда братья Люмьер показали свой первый фильм, зрители, по легенде, в ужасе разбегались от поезда, въезжающего на станцию. ИИ-энтузиасты любят эту параллель, но критики возражают: Люмьеры создали технологию воспроизведения реальности, тогда как ИИ создаёт её имитацию — и это фундаментальное различие.

Парадокс, сформулированный Аньес Жауи — центральная дилемма всего ИИ-движения в кино: одновременно использовать технологию и требовать компенсации за обучение на чужом труде. Кассовиц формулирует это ещё более полярно: «Пофиг авторские права — но не трогайте мою работу». Эта двойственность характерна для большинства творцов, экспериментирующих с ИИ.

Отсылка к французской «новой волне» 1960-х (Годар, Трюффо, Рене, Шаброль) — революционному движению, изменившему язык кино. ИИ-энтузиасты претендуют на тот же статус. Критики, впрочем, отмечают, что «новая волна» была движением авторов, а не алгоритмов.

