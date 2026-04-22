Пастор

Цикл «Зона Лимбо», рассказ пятый

В ночь, когда в Бреслау вошли русские, пастор Мартин Шефер увидел свет.

Это не было ни чудом, ни откровением. Это был обычный фонарь на длинной ручке, лязгающий, с круглым окошком в медном пятачке — его держал санитар, и фонарь высвечивал телегу, стоящую перед воротами госпиталя, и на телеге лежал человек .

Человек лежал на досках, покрытый серой рогожей, как лежат мёртвые. Но Шефер видел, что простыня движется — медленно, ровно, как дышит спящий, — и он понял, что человек жив, и подошёл, потому что он был пастор, а у пастора нет выбора. Выбор — это роскошь тех, кто не дал обета.

Санитар не мешал. Санитар курил. У него был список: мёртвых — на кладбище, раненых — в госпиталь. Этот лежал между — в том промежутке, который санитар не запоминал, потому что промежутки в списках не числились.

Шефер снял простыню.

Лицо — бледное, с глубокой раной на лбу, перевязанной грязным бинтом. Рот полуоткрыт. Глаза закрыты. Рядом — коричневый портфель, зажатый в руке, как зажимают руку ребёнка, когда увозят в чужой город.

— Кто это? — спросил Шефер.

Санитар пожал плечами.

— Из лесу. Привезли неделю назад. Контузия, рана. В госпитале сказали ему здесь опасно. Сказали — отнесите в кирху. Сказали — пусть Бог решает.

— Бог? — сказал Шефер.

— Ну, вы, — сказал санитар. — Пастор.

Он помял папиросу. Фонарь качался.

— Решайте.

И ушёл.

Шефер стоял и смотрел на человека без имени. Пару недель назад этот человек мог быть тем, кто проверял документы на блокпосте. Или тем, кто ехал в «Кюбельвагене» через варшавское гетто. Или тем, чьи руки — чистые, тонкие, без мозолей — скользили по бумаге, составляя списки. Шефер не знал. Он видел только лицо — бледное, обмякшее, оболочку, из которой кто-то вынул содержимое, — и портфель, и рану, и этот промежуточный, зазеркальный статус: ни жив, ни мёртв, ни здесь, ни там.

Он забрал его.

Не потому что верил в прощение. Не потому что знал, кто он. А потому что тридцать лет проповедей научили его одному: перед Богом не существует категорий. Есть только тело. Которое дышит. И которое перестанет дышать, если его оставить на телеге.

Позже — ночью, в ризнице, перетаскивая тело на койку, он заметил кое-что.

Портфель. Монограмма KL. Кожа мягкая, дорогая. Медная застёжка. Он не открыл. Но, поднимая, почувствовал вес — не физический, а тот особый, который бывает у документов, содержащих нечто, от чего стынет кровь.

Он положил портфель у ножки шкафа.

Через три дня, когда нашёл в кармане мундира конверт с документами — Ганс Вебер, Бремен, торговый представитель, — он понял всё. Не факты. Не профессию. Не звание. Он понял — категорию. Он увидел руки: тонкие, бледные, без мозолей. Руки, которые никогда ничего не делали сами. Руки человека, который подписывал. Который составлял. Который смотрел.

Он сжёг форму. Потом сел на стул у окна и думал.

Три часа. Фонарь на стене тикал. Колокол молчал.

Думать ему было не о чём — и всё-таки он думал, и мысль была одна: зачем?

Не зачем сжёг. Это было ясно — форма, найденная русскими, означала смерть. Не зачем забрал с телеги — это тоже ясно: тело дышит, значит, Бог ещё не сказал последнего слова. Нет. Думать было о другом: зачем оставил?

Оставил живым. Оставил портфель. Оставил человека с металлическими рунами лежать в ризнице, в трёх шагах от распятия, есть суп, слушать колокол, выздоравливать.

И он знал ответ. Знал так, как знают, что дождь пойдёт, — по запаху воздуха, по давлению в висках.

Он оставил, потому что верил.

Верил — не в Бога, нет, в Бога он верил всегда. Он верил в другое: в то, что человек может измениться. Что душа — не механическая вещь, не винтик в машине, а живое существо, способное к боли, а боль — это крест, а крест ведёт к покаянию, а покаяние — к спасению.

Он верил в милосердие.

Тридцать лет проповедей. Триста похорон. Пятьдесят крещений. Тысяча исповедей. Он слышал грехи — маленькие и огромные, пьяные и серьёзные, трагические и комические, — и на каждый отвечал одно: «Бог прощает. Но ты должен попросить. И ты должен — измениться».

И он верил, что это работает. Что милосердие — это не слабость, а инструмент. Что если дать палачу возможность почувствовать, что он — не монстр, а человек, то человек в нём проснётся и вытеснит монстра. Что душа — как земля: если полить — прорастёт.

Он думал так, потому что был пастором. И потому что не видел того, что видел бы, если бы стоял по другую сторону.

Фриц Ланг выздоровел. Уехал. Забрал портфель.

А пастор остался.

И продолжил.

…

Прошёл ноябрь. Потом декабрь.

Бреслау заживал — как заживают переломы: криво, с хрустом, с наростами, которые потом придётся ломать заново. Русские восстановили электричество в половине города. Водопровод — в трети. Железную дорогу — до Берлина. Газету — «Volkswille», «Воля народа», с портретом Сталина на первой полосе. Портрет был старый — из тридцать второго года, и на нём Сталин был моложе, чем те, кто его вешал, — ещё одна невозможность, к которой горожане привыкли так же быстро, как привыкают к запаху пороха в воздухе: через три дня перестаёшь замечать.

Шефер работал. Кормил беженцев. Хоронил мёртвых. Читал молитвы. И принимал.

Сначала одного. Потом двоих. Потом целую группу.

Они приходили ночью. Тихие, коротко стриженные, в штатском, в пальто не по размеру, с выголенными лысинами, которые проступали под кепками, — как проступают черепа под кожей. Шефер не спрашивал имён. Не смотрел документы. Он видел только глаза — и в глазах видел то, что знал сорок лет: страх.

Страх смерти. Страх суда. Страх — не Бога, нет, этих людей Бог давно перестал пугать, — страха того, что впереди ничего нет. Пустота. Тьма. Ничто.

Шефер принимал их в ризнице. Кормил. Давал сухую одежду. Слушал короткие, скупые, обрубленные истории: как ушли, как бежали, как потеряли всё, как оказались здесь, в этом городе, который — к востоку — уже не был их городом, и — к западу — ещё не стал ничьим.

И каждый раз одно и то же. Каждый рассказ заканчивался одинаково: «Я хочу жить. Я хочу просто жить».

И Шефер верил. Верил, как верят врачи в выздоровление — не потому что убеждены, а потому что без веры врачевать невозможно. Он верил, что каждый из этих людей — испуганный, сломанный, загнанный в угол — способен начать заново. Что милосердие не имеет срока давности. Что Бог смотрит на сердце, а не на послужной список.

В январе ему позвонили.

Звонок был странный — не из города, а откуда-то издалека, из-за границ, из-за холода. Голос — низкий, спокойный, с итальянским акцентом. Говорил по-немецки, как говорят люди, выучившие язык по книгам — чисто, без диалекта, без ошибок, но с той особой интонацией, которая выдаёт чужого:

— Пастор Шефер?

— Да.

— Меня зовут отец Бенедетто. Ватикан. Я знаю о вашей работе. Мы хотим помочь.

— Помочь? — повторил Шефер.

— Людям, — сказал голос. — Тем, кто хочет начать заново. У нас есть пути. Документы. Маршруты. Южная Америка. Аргентина. Парагвай. Мы поможем тем, кто раскаялся. Кто хочет жить.

Пауза.

— Мы называем это «крысиными тропами», — сказал голос с лёгкой, почти застенчивой усмешкой. — Не самый благородный термин. Но точный. Это тропы для тех, кого не должны видеть. Кто уходит так, чтобы не осталось следа. Вы — точка на маршруте. Промежуточная. Бреслау — последний немецкий город в красной зоне. Мы просим вас принимать. Кормить. Передавать дальше. Следующая точка Мюнхен. Потом — Рим.

Шефер молчал. Телефонный провод потрескивал. За окном метель, такая, какой он не видел тридцать лет: снежная, густая, стирающая очертания, превращающая город в белый лист, на котором ничего не написано.

— Вы церковь? — спросил Шефер.

— Мы каритас, — ответил голос. — Христианская любовь в действии. Помогать тем, кто заблудился. Разве не это ваше призвание?

Шефер подумал. Подумал о Гансе Вебере, который уехал с портфелем Фрица Ланга. О людях, которых принимал. О пожилом человеке с выцветшими глазами и дрожащими руками, сказавшего однажды: «Я ничего не делал. Я только охранял. Стоял у ворот. Проверял документы. Я не стрелял».

«Я не стрелял» — фраза, которую он слышал каждый раз. Фраза, которая становилась синонимом невиновности: я не делал, я только стоял, я только смотрел, я только подписывал, я только выполнял приказы.

И каждый раз Шефер верил. Потому что он был пастором. Потому что вера была его ремеслом.

— Хорошо, — сказал он. — Я помогу.

Они потекли.

Не сразу — сначала по капле, потом струйкой, потом рекой. Одиночки. Пары. Семьи с детьми — тихими, бледными, с глазами, в которых не было ничего, кроме голода и молчания. Мужчины — молодые, средних лет, пожилые — в одежде, которая не подгонялась, с документами, которые были выданы кем-то другим, с лицами, которые были чужими.

Шефер принимал их. Кормил. Укладывал на койки в ризнице — там, где три недели лежал Фриц Ланг, под тем же распятием, с тем же терпением дерева, которое смотрит. Давал сухую одежду. Слушал истории. Читал молитвы.

И отправлял дальше.

Каждую неделю — по одному, по два, иногда по пять — через бреслауский вокзал, на поезде до Мюнхена, оттуда — в Рим, оттуда — через Геную, морем, в Буэнос-Айрес. Документы приходили почтой — конверты без обратного адреса, тонкие, с наклейками, которые вскрывались одним движением. Шефер передавал их — аккуратно, точно, без лишних вопросов. Он был звеном. Промежуточной точкой. Станцией на крысиной тропе.

И он видел.

Не сразу — сначала не замечал. Потом стал замечать. Потом — не мог не видеть.

Они не раскаивались.

Это было первое. Они приходили — не сломанные, а перестроенные. Не потерянные, а перекалиброванные. Их страх — настоящий, глубокий, телесный — не был страхом перед Богом. Он был страхом перед людьми. Перед судом. Перед камерой. Перед строкой в газете. Они боялись не ада — они боялись назначения.

И они спасались. Не в богословском смысле — в бюрократическом. У них были документы, маршруты, билеты, контактные лица. У них были системы.

Та самая система, которая сработала в тридцать третьем. Та же логистика. Та же иерархия. Та же вера в то, что всё можно устроить, если есть маршруты, документы и люди, которые знают, куда вести.

Шефер видел это. Видел — и отворачивался.

Он отворачивался, потому что не мог совместить. Не мог совместить человека — живого, дышащего, трясущегося от холода, — с тем, чем этот человек был. Не мог представить, что рука, берущая кусок хлеба, — та же рука, что подписывала приказ. Не мог представить, что голос, говорящий «спасибо», — тот же голос, что кричал на плацу.

Не мог — потому что верил.

Верил в человека. Верил, что человек — не совокупность поступков. Верил, что душа больше, чем тело, а сердце больше, чем память, а Бог — больше, чем всё.

И вера была его ремеслом.

А ремесло не подводило.

…

В феврале пришёл командир.

Шефер узнал его сразу.

Не по лицу — лицо было общее: гладкое, вытянутое, серое от холода и дороги, лицо любого мужчины пятидесяти пяти лет, потерявшего всё, кроме инерции выживания. Не по рукам — руки были обычные, с мозолями, которых раньше не было, с ободранными костяшками. Не по голосу — голос был тихий, вежливый, голос человека, привыкшего просить.

Шефер узнал его по масштабу молчания.

У обычного человека молчание небольшое. Оно помещается в паузе, в зевке, во вздохе. У этого человека молчание было огромным. Оно занимало всю комнату. Оно висело, как запах, и в нём было не пустота, а плотность. Молчание, за которым стояло столько криков, что оно стало слышнее любого звука.

Шефер знал, кто он.

В тридцать седьмом — тридцать восьмом годах имя этого человека появлялось в газетах — не часто, но каждый раз одинаково: «Комендант нового лагеря промышленной переработки». Ни фотографий, ни подробностей. Только название — «Ганза-Верк» — и цифры, которые он не запомнил, но которые осели где-то в подкорке, как оседает пыль на книжной полке: незаметно, но навсегда.

Он вошёл в ризницу вечером. Один. Без спутников. С маленьким чемоданом — и с девочкой.

Девочке было лет пять. Может, шесть. Тёмноволосая, с большими глазами, с кукольным лицом — таким, каким бывают лица детей, которые много перенесли, но не поняли, что именно. Она держала руку отца — и держала так, как держат канат: крепко, мёртвой хваткой, от которой не отпускают.

— Пастор Шефер, — сказал командир. Он замялся. — Меня зовут… Вальтер. Вальтер Кёниг.

Врал. Врал плохо — с тем профессиональным дефицитом, который бывает у людей, привыкших не врать: они лгут честно, как честно делали всё остальное.

— Проходите, — сказал Шефер. — Раздевайтесь. Садитесь.

Он поставил чайник. Достал хлеб, колбасу. Нарезал. Положил на тарелку.

Девочка села на стул, согнула ноги, обхватила колени руками. Смотрела. Не моргая. Глаза — большие, тёмные, глаза ребёнка, который смотрит, потому что не понимает, а не понимать — страшнее, чем понять.

— Кто это? — спросил Шефер, указывая на девочку, которая воспользовавшись моментом взяла кусок колбасы и спрятала под подолом.

Командир — Вальтер — посмотрел на неё. И в этом взгляде было что-то — не нежность, нет, а нечто более сложное, — изумление, может быть. Изумление человека, который нашёл в кармане вещь, которую не клал.

— Она — из лагеря, — сказал он.

Пауза.

— Из вашего лагеря? — спросил Шефер.

— Да.

— Зачем?

Вальтер молчал долго. Потом сказал:

— Её мать…

Он замолчал. Потом снова:

— Мать просила. Перед тем, как…

Он не договорил. Сел. Опустил голову. Руки на коленях, мозолистые, с ободранными костяшками.

Шефер стоял у плиты и смотрел на человека, который забрал ребёнка из лагеря. Не спас — нет. Слова «спасти» здесь не было. Было другое: забрал. Как забирают вещь. Как забирают трофей.

Или нет.

Или он не знал. Не мог знать. Не понимал, зачем он это сделал, — может быть, и сам. Может быть, это был единственный жест, который он мог сделать в мире, где остальные жесты были исчерпаны. Может быть, мать действительно просила. А может быть, он впервые выбрал.

Или нет.

Шефер не знал.

Девочка сидела и молчала. Пила чай. Ела хлеб. Не спрашивала, куда идут. Не плакала. Сидела тихая, как сидят животные, которых бьют, и которые научились не издавать звуков.

Ночью — когда Вальтер уснул на койке, а девочка на стуле, свернувшись калачиком, с поджатыми ногами, — Шефер вышел во двор.

Звёзды. Холод. Тишина.

Он стоял и думал.

Думал о Гансе Вебере, который уехал с портфелем KL. О Вальтере, который забрал ребёнка из лагеря. О системе, которая продолжала работать — несмотря на капитуляцию, несмотря на запреты, несмотря на красные флаги над Рейхстагом. Система, которая — как крысы в подвале: не исчезает, а перетекает. Из одного подвала — в другой. Из одного города — в другой. Из одной жизни — в другую.

И он — пастор — был частью этой системы.

Не по злому умыслу. Не из корысти. Не из страха. А из милосердия.

Милосердие. Слово, которое он произносил тридцать лет. Слово, которое было его. Его крест, его ремесло, его вера.

И теперь — его цепь.

Он вернулся в ризницу. Сел на стул. Сидел. Смотрел на спящих.

Вальтер спал, как спят люди, потерявшие всё: тихо, неподвижно, лицом к стене. Девочка спала, как спят дети: лицом к свету, к двери, к выходу.

Распятие на стене смотрело на обоих.

И Шефер — впервые за тридцать лет — не знал, что сказать.

Утром он позвонил в Ватикан.

Голос тот же. Отец Бенедетто. Низкий, спокойный, с итальянским акцентом.

— Отец Шефер? Есть новый контингент?

— Да, — сказал Шефер. — Один мужчина. И девочка.

Пауза.

— Девочка? — повторил голос. — Это необычно. Мы обычно… только взрослые.

— Она с ним. Он отец. Или нет. Не знаю. Но она с ним.

Длинная пауза.

— Хорошо, — сказал голос. — Примем. Но быстро. Завтра поезд на Мюнхен. В Мюнхене ждёт контакт. Потом — Рим. Из Рима морем.

— Куда? — спросил Шефер.

— В тишину, — сказал голос. — Место, где их никто не ищет.

Шефер повесил трубку. Стоял. Думал.

Тишина. Место, где их никто не ищет.

Это не прощение. Это перемещение. Перенос из одной точки пространства в другую. Из одной юрисдикции в другую. Из одной реальности — в другую.

Или в ту же.

Он вернулся в ризницу. Девочка сидела на стуле. Ела остатки колбасы. Без хлеба. Смотрела на него.

— Ты — пастор? — спросила она.

— Да.

— А отец? Он что?

— Что…

Шефер посмотрел на Вальтера. Тот стоял у окна, курил — тонкую, дрожащую сигарету, и дым поднимался вверх и растворялся, и лицо его было открытым, таким, каким лица бывают, когда человек забыл надеть маску. На этом лице было нечто — не раскаяние, нет, — растерянность. Растерянность человека, который не понимает, как оказался здесь.

— Он мой прихожанин, — сказал Шефер.

Девочка кивнула. Вернулась к колбасе.

И Шефер подумал: прихожанин. Человек, который приходит. Который здесь. Который ещё не ушёл. Который ещё может.

И вера — его вера — мгновенно заткнула дыру в его сознании, как затыкают дыру в лодке тряпкой: быстро, неуклюже, но эффективно. На какое-то время. На сегодня. На сейчас.

Завтра будет завтра.

Завтра он отправит их обоих.

…

В марте Шефер поехал в Рим.

Он не хотел ехать. Не планировал. Не собирался. Но отец Бенедетто позвонил и сказал: «Вам нужно приехать. Мы хотим познакомить. Показать, как устроено. Показать маршруты».

И Шефер поехал.

Поездка заняла четыре дня: Бреслау — Мюнхен — Вена — Рим. Поезд до Мюнхена — советский, переполненный, с запахом машинного масла и лука. Поезд из Мюнхена — австрийский, тихий, с белыми скатертями в ресторанном вагоне, в котором подавали кофе с молоком и маленькие бутерброды с сыром. Поезд из Вены — итальянский, быстрый, расписанный по минутам, с проводниками в белых перчатках.

Каждый вагон —своя реальность. Каждая граница — своя вселенная. Каждый переход — шаг из одного мира в другой.

Шефер сидел у окна и смотрел, как меняется земля: серая, разрушенная, бреслауская — в зелёную, ухоженную, баварскую — в горную, снежную, тирольскую — в плоскую, жёлтую, римскую. И подумал: крысиная тропа. Тропа, по которой бегут те, кого не должны видеть. Тропа, которая скрыта — не в лесу, не в горах, а в расписании. В белых скатертях. В кофе с молоком. В проводниках в белых перчатках.

Сама нормальность как маска. Как кожа. Как документы.

В Риме его встретил монсеньор Пьяцца.

Маленький, круглый, с лицом херувима и глазами бухгалтера. Одет безупречно: чёрная сутана, белый клерикальный воротник, тонкая серебряная цепочка с крестом на груди. Встретил тепло, как встречают партнёра: с улыбкой, с рукопожатием, с лёгким поклоном головы.

— Отец Шефер. Спасибо, что приехали. Прошу, следуйте за мной.

Он повёл его — не в собор, не в канцелярию, не в папские палаты, а вниз. По лестнице. Каменной, узкой, с поручнем, отполированным тысячами рук. Вниз. В подвал.

Подвал пах.

Ладаном. Старым камнем. И формалином.

Шефер замедлил шаг. Монсеньор Пьяцца — нет. Он шёл легко, уверенно, как ходят люди, которые знают каждый камень. Коридор — длинный, низкий, с арочными сводами, освещённый лампами, висящими на цепях, — вёл всё глубже, и температура падала, и воздух становился гуще, плотнее, как становится воздух в погребе, куда много лет никто не спускался.

— Здесь карантин, — сказал Пьяцца, и в его голосе не было ничего, кроме деловитости. — Люди приходят — грязные, больные, голодные. Моем. Лечим. Кормим. Потом документы. Фотографии. Новые имена.

Он открыл дверь.

За дверью зал. Большой, каменный, с колоннами, как катакомбы. В стенах ниши. В нишах — люди.

Сидели, лежали, стояли. Мужчины — от двадцати до шестидесяти. В чужой одежде: в штатском, в сутанах, в медицинских халатах. Лица выбритые. Волосы остриженные. Глаза пустые.

Шефер смотрел на них.

И видел.

Не людей. Нет — люди были. Тела — живые, дышащие, тёплые. Но поверх — поверх лиц, поверх кожи, поверх тел — было нечто: как наложение, как та самая двойная экспозиция, когда два изображения накладываются друг на друга, и ни одно нельзя выключить.

Под свечами — а свечи стояли повсюду, сотни свечей, горящих тихо, без дыма, с тем особенным, церковным светом, который делает лица тёплыми и нечеловеческими одновременно, — лица этих людей менялись. Носы удлинялись. Глаза становились маленькими, блестящими, чёрными. Подбородки заострялись.

Шефер моргнул. Потом снова посмотрел.

Лица. Носы. Подбородки. Глаза… Глаза не людей, а существ, которые знают, что их не должны видеть, и поэтому смотрят сквозь — в темноту, в щели, в канализацию.

Морды.

Крысиные морды.

Шефер отступил. Ступил назад. Уткнулся в стену.

— Что… — начал он.

— Это нормально, — сказал Пьяцца. Он не оборачивался. Говорил спокойно, как врач. — Некоторые так видят. Это эффект света. Подземные помещения. Свеча. Формалин, который мы используем для дезинфекции. Глаза обманываются. Это физиология.

— Нет, — сказал Шефер.

— Нет?

— Это не физиология.

Пьяцца, впервые, остановился. Повернулся. Посмотрел на Шефера. И в его взгляде — глаза-бухгалтера, глаза-херувима — было нечто новое: участие. Не сочувствие. Не жалость. Участие — как участвуют в процедуре: знают, что делают, и делают системно.

— Вы верующий, отец Шефер?

— Да.

— Тогда поймите. Бог не покинул этот мир. Он просто запер дверь — с той стороны. А ключи отдал тем, кто умеет бегать по канализации.

Он произнёс это спокойно, констатируя. Как констатируют погоду. Как констатируют смерть.

— Мы предпочитаем называть это не «спасением», а «инвентаризацией остатков», — мягко заметил Пьяцца. — Господь — великий хозяин, Шефер, но даже у Него на складе иногда случается пересортица. Мы просто помогаем Ему списать неликвид в другие регионы.

— Мы ключи, — продолжил Пьяцца. — Мы те, кто открывает. Не в рай. Не в ад. В путь. Просто в путь. Из одной точки в другую. Из одного мира — в другой. Из прошлого — в будущее.

Он подошёл к нише. Сел рядом с человеком — средних лет, с острым лицом, с блестящими чёрными глазами.

— Этот человек, — сказал Пьяцца, — был бухгалтером. Ведомости. Цифры. Колонки. Он не стрелял. Не бил. Не делал. Он считал. И подписывал. И передавал. Теперь он будет считать в другом месте. В другой стране. В другой жизни.

Он помолчал.

— Это не побег. Это переквалификация.

Шефер молчал. Стоял. Дышал.

И видел.

Видел крыс — нет, людей — нет, существ — как подземная река, как система, как механизм, который работает ровно, бесперебойно, с тем бюрократическим совершенством, которое раньше работало по-другому: там — списки, конвои, печи, дым, здесь — документы, маршруты, вагоны, море, тишина.

Одна и та же система. С другими выходами. И с другими результатами.

И Шефер понял.

Понял, что он делал все последние месяцы. Что делал он. Пастор. С чистыми руками. С чистой совестью. С верой.

Он кормил крыс. Он лечил крыс. Он отправлял крыс — по крысиным тропам — в крысиные норы.

И верил.

Верил, что милосердие это инструмент.

А милосердие было смазкой. Смазкой для шестерёнок.

Той самой машины, которую он думал, остановил.

…

Он вернулся в Бреслау.

Три недели молчал. Не принимал. Не звонил. Сидел в ризнице. Читал Библию. Молился.

Молился тихо. Не громко, как раньше, стоя у алтаря, лицом к прихожанам. Тихо — один, на коленях, перед распятием, с закрытыми глазами, с прижатыми к груди руками.

И не слышал ответа.

Тишина. Глубокая, каменная, подземная тишина — такая, как в подвале, где пахнет ладаном и формалином.

Апрель.

Прихожане перестали приходить. Не сразу — постепенно. Сначала перестала приходить женщина, которая каждое воскресенье приносила цветы — подснежники, потом — нарциссы, потом — ничего. Потом — перестал приходить старик, который сидел в последнем ряду и молчал — так молча, что молчание становилось проповедью. Потом исчезли все.

Не ушли. Не разбежались. Исчезли — как исчезают вещи, которые перестали быть нужными: беззвучно, естественно, незаметно — для всех, кроме того, кто их ставил.

Шефер стоял у алтаря.

Кирха пустая. Скамьи пустые…

Орган молчал. Свечи не горели. Распятие висело. Терпеливо. Вечно. Как висят вещи, которые знают, что все уйдут.

Он смотрел на Христа.

Христос смотрел на него.

И ничего не говорил.

Шефер открыл рот, чтобы помолиться. Слова пришли. Но они были не его. Они были из манифестов. Из штемпелей. Из шёпота в коридорах. Слова, которые он слышал — два, три, четыре месяца, — каждую неделю, каждый раз, когда открывал дверь ризницы и впускал очередного человека без имени.

«Я хочу жить».

«Я ничего не делал».

«Я только выполнял».

«Я раскаиваюсь».

И «раскаиваюсь» звучало так же, как «выполнял». Тем же тоном. С той же интонацией. Как формула. Как бланк. Как ключ.

Он закрыл рот.

Стоял.

Распятие висело.

За окном — дети. Всё те же. Пять или шесть — в одежде не по размеру, в чужих ботинках, в чужих пальто — стояли в кругу и выкрикивали:

Проснись,

Очнись,

И оглянись.

Ты — это я,

Я — это ты…

Шефер слушал. Слушал, как слушают диагноз — не перебивая, не возражая, потому что возражать диагнозу нельзя.

И вспомнил — внезапно, ярко, как вспыхивает спичка в темноте — фразу Пьяццы. Фразу, которая три месяца жила в нём, как живёт заноза: незаметно, но постоянно.

«Бог не покинул этот мир, Мартин. Он просто запер дверь — с той стороны. А ключи отдал тем, кто умеет бегать по канализации».

И он наконец-то осознал.

Крысиные тропы не вели в Южную Америку. Не вели в Аргентину. Не вели в Парагвай. Они вели по кругу. В никуда. В то пространство, где время стоит, где имена стираются, где преступление не совершено, но память — физиологическая, неотменимая — прорастает сквозь кладку, как корни сквозь фундамент.

Милосердие, оторванное от истины, становится смазкой. Оно не останавливает шестерни. Оно заставляет их вращаться тише. Плавнее. Без скрипа.

Он был не пастырем. Он был дорогой. Он был тем самым местом между. Между именем и безымянностью. Между прощением и соучастием. Между ноябрём и апрелем. Между теми, кого он спас, и теми, кого он — в этом мире — не спас.

Он опустился на колени. Не чтобы молиться. Чтобы слушать.

Колокол Святой Анны ударил три раза. Три часа дня. Удар повис в воздухе и медленно растаял. Тот же колокол, который звонил, когда он забирал Фрица Ланга с телеги. Тот же звук. Та же нота. Тот же Бог.

Или нет?

Или Бог устал. Устал смотреть. Устал ждать. Устал — слушать молитвы, которые давно перестали быть молитвами и стали — пропускными талонами. Ключами. Документами. Маршрутами.

Шефер открыл глаза.

Распятие по-прежнему висело. Но теперь не смотрело на него.

Оно просто висело. Предмет среди предметов. Дерево среди дерева.

Устало висело.

А за окном пели дети. И пение было тем же самым, — которое звучало в бреду Фрица Ланга, которое звучало в приходе Святой Анны, которое звучало везде, всегда, в каждом городе, в каждом подвале, в каждом лагере, в каждом доме, в каждой кирхе, в каждом человеке, который забыл, или не знал, или знал, но молчал:

Вот он, дьявол, предо мной,

В его глазах моя же боль,

Рождённый тьмой,

Рождённый мной…

Шефер слушал.

А потом — тихо, шёпотом, закрыв лицо руками, на коленях, перед молчащим распятием, перед красивым апрельским миром, в котором ничего не произошло, — он сказал:

— Господи.

И замолчал.