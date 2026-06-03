Мартин Скорсезе объединяется с ИИ-компанией. Не все в Голливуде в восторге

Легендарный режиссер будет использовать нейросеть Flux для раскадровок своего нового фильма. И пока одни обвиняют его в предательстве художников, Голливуд раскалывается на два лагеря.

Это была весьма странная, богатая на заголовки неделя для одного из титанов мирового кинематографа. На следующий день после того, как 81-летний Мартин Скорсезе внезапно появился на обложке нового альбома поп-звезды Charli XCX, он объявил о партнерстве с новым стартапом в области искусственного интеллекта — Black Forest Labs.

Как сообщает The New York Times, Скорсезе стал партнером и официальным советником исследовательской лаборатории компании еще в прошлом году, но публично об этом было объявлено только сейчас. Новость сопроводили пресс-релизом и видеороликом, в котором показано, как режиссер использует генератор изображений Flux для создания раскадровок к своему грядущему фильму «Что происходит ночью» (What Happens at Night).

В центре сюжета новой картины, главные роли в которой исполнят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, — пара, отправляющаяся в маленький европейский городок, чтобы усыновить ребенка. На опубликованных кадрах Скорсезе с помощью нейросети генерирует визуальные референсы того, как именно может выглядеть этот городок.

Использование ИИ, по словам самого мэтра, строго ограничено этапом пре-продакшена, а именно — раскадровками (процессом, во время которого кинематографисты планируют построение кадров до начала съемок).

— Я рисую раскадровки сам уже 70 лет, — говорится в заявлении оскароносного режиссера. — И всегда существовала проблема: как точно донести то, что ты видишь у себя в голове, до актеров и съемочной группы? Есть вещи, которые нужно именно увидеть и почувствовать. Меня интересует пересечение технологий и сторителлинга: то, как это может раздвинуть границы творчества и создать для зрителей более глубокий опыт.

Скорсезе подчеркнул, что всегда был открыт к инновациям:

— Помните, кино — это молодое искусство, ему всего около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты к его эволюции. Я использовал 3D-технологии в «Хранителе времени» и технологию цифрового омоложения в «Ирландце». Теперь, благодаря этому ИИ-инструменту, я могу более четко и эффективно делиться своим видением с творческой командой — художником-постановщиком, арт-директором, оператором. Это дает невероятную творческую свободу. Время на этапе подготовки стоит денег, и нейросеть позволяет нам двигаться быстрее, экономя производственные часы, снижая нагрузку на команду, и всё это — без ущерба для ремесла и качества.

«Имей хоть каплю гордости»: Гнев художников

Несмотря на энтузиазм режиссера, его поддержка ИИ-продукта ожидаемо спровоцировала скандал. Внедрение нейросетей в киноиндустрию остается глубоко болезненной темой: многие творческие работники видят в алгоритмах экзистенциальную угрозу и путь к тотальной посредственности.

Некоторые художники поспешили жестко раскритиковать решение создателя «Славных парней».

— Он просто берет и бросает под автобус каждого художника-раскадровщика, с которым когда-либо работал. Он уничтожает их средства к существованию с помощью моделей, которые, скорее всего, были обучены на работах тех же самых художников, — написала в соцсети X концепт-арт художница и иллюстратор Карла Ортис.

Режиссер и аниматор Сэм Дитс также не стеснялся в выражениях:

— У меня уходят буквально секунды на то, чтобы сделать раскадровку сцены. Нет абсолютно никаких причин использовать ИИ, построенный на украденных работах миллионов художников, чтобы визуализировать твое видение. Имей хоть каплю чертовой гордости и уважай своих коллег по цеху!

Голливудский раскол: От Кэмерона до дель Торо

Вступив в должность советника Black Forest Labs, Скорсезе стал одним из самых авторитетных голливудских режиссеров, публично поддержавших ИИ. Индустрия тяжеловесов сейчас стремительно поляризуется.

С одной стороны баррикад — техно-оптимисты. Создатель «Аватара» Джеймс Кэмерон в сентябре вошел в совет директоров компании Stability AI, создавшей другой популярный генератор изображений (к слову, нынешний гендиректор Black Forest Labs — выходец именно из Stability). Питер Джексон («Властелин колец») также интегрировал нейросети в свой творческий процесс, недавно сравнив ИИ с «очередным спецэффектом».

С другой стороны — яростные противники машинного творчества. Гильермо дель Торо на Каннском кинофестивале сокрушался о том, что мы живем в эпоху, когда люди думают, «будто искусство можно создавать в гребаном приложении». А в недавнем интервью The Hollywood Reporter, отвечая на вопрос, как бы он отреагировал, если бы кто-то из его команды предложил использовать ИИ для генерации идей, дель Торо отрезал:

— Я не думаю, что кому-то это вообще нужно. Это было бы равносильно плевку в лицо Богу.

Примечания:

Обложка альбома Charli XCX: Британская поп-певица Charli XCX известна своим авангардным подходом к поп-музыке и эстетике. Появление 82-летнего Скорсезе на обложке альбома молодой экспериментальной поп-звезды — событие само по себе сюрреалистичное, достойное заголовков. Раскадровка (storyboard): Серия последовательных рисунков, показывающих, как будет выглядеть каждый кадр фильма. Это своего рода комикс-версия будущей картины, которая служит визуальным планом для всей съемочной группы. Раскадровка — критически важный этап препродакшена, и именно на нем Скорсезе предлагает заменить (или дополнить) руку художника генеративным ИИ. «What Happens at Night»: Новый проект Скорсезе по одноименному роману Питера Кэмерона (2020) — мрачная, атмосферная история о бездетной паре, которая приезжает в неназванную европейскую страну, чтобы усыновить ребенка, и сталкивается с чередой зловещих и сюрреалистических событий. Выбор именно этого сюжета для тестирования ИИ-раскадровки любопытен: фильм обещает быть визуально насыщенным и атмосферным, что делает инструмент для быстрой визуализации особенно полезным. «Хранитель времени» (Hugo, 2011) и «Ирландец» (The Irishman, 2019): Скорсезе напоминает, что он всегда был технологическим новатором. «Хранитель времени» — его первый и пока единственный фильм в 3D, причем технология использована не как аттракцион, а как способ погружения в мир раннего кинематографа. В «Ирландце» применялась дорогостоящая технология «омоложения» (de-aging) актеров: Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши играли своих героев на протяжении десятилетий, а компьютерная графика «стирала» им морщины. В обоих случаях Скорсезе использовал технологию не ради технологии, а ради драматургической задачи — и теперь он, судя по всему, хочет поставить ИИ в тот же ряд инструментов. Black Forest Labs и Flux: Немецкий стартап, созданный выходцами из Stability AI (компании, создавшей популярный генератор изображений Stable Diffusion). Их продукт Flux — это модель для генерации изображений по текстовому описанию. Принципиальный момент: Скорсезе подчеркивает, что использует ИИ только на этапе препродакшена, а не для создания финального контента фильма. Однако критики видят проблему уже в самом факте сотрудничества: если раскадровки создает машина, обученная на работах живых художников, — это лишает самих художников заказов и обесценивает их труд.

Это идеальный срез главного технологического спора сегодняшнего Голливуда. Аргумент Скорсезе — сугубо утилитарный и продюсерский: быстрее, дешевле, нагляднее. Аргумент художников — этический и профессиональный: модели обучены на наших работах без нашего согласия, а теперь они отбирают у нас хлеб. Но за этим спором стоит и более глубокий, философский водораздел. Дель Торо говорит о сакральности творческого акта: «плюнуть в лицо Богу». Скорсезе парирует прагматикой мастера, который 70 лет рисовал раскадровки сам, но теперь готов передать часть рутины машине. Кто прав — покажет время, но ясно одно: сама фигура Скорсезе — живого классика, который в «Ирландце» омолодил Де Ниро с помощью технологий, — придает дискуссии совершенно иной вес, чем если бы об ИИ рассуждал любой другой режиссер.