Наши сердца. Глава первая. Слепота

Вентилятор под потолком крутился.

Лео лежал на спине, не шевелясь, и смотрел, как лопасти — три, белые, обшарпанные, с налипшей за долгие годы серой пылью — рассекают душный воздух над ним с ровным, убаюкивающим и страшным упорством. Он видел себя со стороны, сверху, чужим отстранённым взглядом: тонкие простыни, скомканные у влажных ног, голый торс, руки раскинуты в стороны, как у распятого или у того, кто сдаётся на милость победителя, — и вентилятор над головой, неумолимый, как секундомер на гильотине. Лопасти проносились перед потолком, разрезая облупившуюся штукатурку на белые сегменты, и каждый такой сегмент был отдельным кадром, отдельным состоянием его распадающегося сознания. Лео лежал под этим невидимым монтажным столом, чувствуя, как рецепторы плавятся, и не в силах собрать разрозненные мгновения в единую последовательность.

Три лопасти. Семь оборотов в секунду. Двадцать один кадр — столько, сколько нужно человеческому глазу, чтобы неподвижное стало движением, чтобы мёртвое ожило, чтобы обман притворился правдой.

Он знал это из кино. В детстве, в далёком, призрачном Нью-Йорке, отец часто водил его в небольшие кинотеатры на ретроспективы — Годар, Коппола, Тарковский. Он, девятилетний мальчик, сидел в прохладном тёмном зале, вдыхая сладковатый запах изношенного плюша и потёртых кинематографических бобин, смотрел на экран, и экран показывал ему мир, в котором всё было либо медленнее, либо быстрее, чем в настоящей жизни. В этой щели, в этом зазоре между экраном и реальностью, и существовало истинное кино. Там, в «Апокалипсисе», Мартин Шин лежал на постели точно так же: душный потолок, крутящийся вентилятор, лопасти, лопасти, липкий пот, — а потом он вставал и шёл в душ, и мутная вода смывала с него Вьетнам, но на самом деле не смывала ничего, оставляя войну под кожей.

Но песня была другой. И Лео был не во Вьетнаме. Лео был в Киншасе. И никакая вода в мире не смогла бы смыть с него то, что осталось на его коже этим утром, — этого было так много, что оно уже проросло внутрь, впиталось в поры, стало частью его собственной биологии.

Чужой пот. Его собственный — тоже здесь, но он был привычным, растворённым, невидимым, как невидим воздух, которым дышишь каждый день от рождения. А поверх него — другой: солёный, тонкий, с тем особенным, мучительным послевкусием, которое оставляет на теле не просто чужая плоть, а пугающая близость, — то, что рождается между вдохом и выдохом другого человека, когда расстояние равно нулю и ты уже теряешь рассудок, не зная, где кончаешься ты сам и где начинается она.

Она.

Воздух в номере — густой, влажный, тропический, застоявшийся за ночь за закрытыми деревянными ставнями, — хранил в себе пряный запах ливня. Дождь шёл ночью, Лео слышал его сквозь лихорадочный сон — или сквозь то, что казалось сном, — крупные, безжалостные капли барабанили по жестяному карнизу с ритмом, похожим на бешеное сердцебиение. Теперь, утром, эта влага висела в комнате плотной взвесью, оседала на стенах, на мутном стекле, на бледной коже, превращая всё вокруг в нечто клейкое, живое, дышащее в унисон. И среди этой душной сырости — ещё один запах, еле ощутимый, цветочный, и абсолютно не его: что-то приторно-сладкое, тёмное, экзотическое, — не парфюм из duty free, не туалетное мыло, а густой аромат ночного цветка, растущего в какой-то древней, жирной, не знавшей зимы земле. Этот запах держался в воздухе с упрямством, которое имело физический вес и осязаемую текстуру.

На прикроватной тумбочке темнела бутылка. Местная, дешёвая, с грязной этикеткой, буквы на которой Лео не мог разобрать, потому что они двоились и плясали перед глазами: Lotoko — кукурузная водка, перегоняемая в самодельных аппаратах на окраинах, пахнущая горелым зерном, дымом и техническим спиртом. Рядом, на полу, сиротливо жались две пустые бутылки пива Primus, а третья, наполовину полная, тёплая и плоская, стояла у ножки кровати.

Лео с трудом повернул голову. На соседней подушке осталась вмятина. Чужая. Там, где ещё недавно покоилась чья-то голова, ткань была влажной и пахла тем самым одурманивающим цветочным ароматом. Он наклонился, вдохнул этот след, и в этот момент внутри него качнулся гипнотический маятник — туда-сюда, туда-сюда, — и он с ужасом понял, что помнит и не помнит одновременно. Память его превратилась в решето, в дырявое сито, через которое утекло всё рациональное, оставив лишь животные, чувственные детали: температуру тела, жёсткость коротких волос, прижатых к черепу, обжигающий шёпот и музыку, которая до сих пор звенела в ушах.

…Love is blindness…

Песня играла в баре. Лео помнил это отчётливо. Бар «Ле Копакабана» — не тот, роскошный, что в Рио, а его конголезский тёзка, уютный в своём убожестве, жалкий, обаятельный, с кривыми деревянными стульями и барменом, который улыбался так, будто улыбка была формой профессиональной вежливости, а не живым чувством. Бар притаился на авеню де ла Жюстис, в том районе, где бельгийская колониальная архитектура — помпезная, с высокими балконами и облупившейся лепниной — давно перестала быть колониальной и стала просто декорацией для никому ненужного увядания, как становится просто тряпкой мундир, с которого сорвали погоны.

Лео прилетел в Киншасу утром — изматывающим рейсом из Найроби через Аддис-Абебу, четырнадцать часов в воздухе и на пересадках. К вечеру он уже находился в том особенном состоянии полусонной дезориентации, когда тело уже перенеслось в другой часовой пояс, а мозг застрял где-то над океаном, и между ними образовался зазор, ментальная щель, в которую безвозвратно проваливается всё, что принято звать здравым смыслом. Он добрался до гостиницы «Ориент-Экспресс» — дешёвой, но относительно чистой, бросил рюкзак на кровать, принял еле тёплый душ с устойчивым запахом ржавчины, переоделся и спустился в лобби. Там его уже ждал Реми Гайяр, который безапелляционно заявил: «Пойдём выпьем, Гонзалес. Завтра начнётся ад в красной зоне, а сегодня мы ещё имеем право побыть людьми».

Реми Гайяр. Француз. Врач-инфекционист. Сорок два года — или сорок три, он никогда не называл точную цифру, как не называют её те, кому эта цифра категорически не нравится. Высокий, болезненно худой, с лицом, на котором вечная усталость и едкая ирония жили бок о бок, как соседи, которые ненавидят друг друга, но не могут разъехаться из-за нехватки денег. Он работал в Конго уже два года — сначала в Букаву, потом в Кисангани, теперь в Киншасе, координировал программы ВОЗ. За эти два года Реми оброс тем непробиваемым, злым цинизмом, который появляется от того, что человек слишком долго смотрит на вещи, которые вообще не должны существовать в цивилизованном мире, и вынужден каждый день называть их по имени.

Разведённый. Жена ушла полгода назад — Лео не знал деталей, а Реми не распространялся, но по тому, как француз смотрел на местных женщин — быстро, оценивающе, с голодной жадностью, прячущейся за изысканной учтивостью, — было ясно, что рана внутри него всё ещё кровоточит, а цинизм — лишь сухая корочка на этой ране.

— За миссию, Гонзалес, — Реми поднял полную рюмку. Текила была местной, без названия, с резким запахом печёной агавы и бензина.

— За миссию, — Лео чокнулся с ним.

Они пили грубо и быстро. Текила — в рюмку, залпом, а следом — глоток ледяного, колющего горло пива Primus. Этот ритуал Лео привёз ещё из Техаса, из колледжа, с тех времён, когда алкоголь был не удовольствием, а формой доступного самоуничтожения. Реми же пил иначе: медленно, смакуя каждый глоток, как истинный сомелье, и каждую рюмку сопровождал язвительным комментарием: «Слабая», «Лучше, чем та дрянь в Букаву», «О, а в этой есть нота земли, если бы только у кукурузы водилась душа».

Бар был заполнен наполовину. Местные мужчины в ярких рубашках, женщины с высокими причёсками, экспаты из ООН, парочка заезжих туристов-авантюристов и хмурый военный советник из Марокко, который пил чистый виски и смотрел в одну точку. Из динамиков, прибитых к стенам грязным скотчем, лился пёстрый звуковой поток — лингала, соул, электронные басы, а потом, вдруг, без всякого перехода, колонки выплюнули тягучий, тёмный звук.

…I don’t want to see…

U2. «Love is Blindness». Лео мгновенно узнал первые такты — этот низкий дрон клавишных, тяжёлый и густой, как чёрный мёд. Внутри него что-то болезненно дёрнулось, как дёргается оголённый нерв, когда задевают давний, забытый шрам. Песня из далёкого прошлого. Из того самого кинотеатра «Сан-Мартин», где он сидел подростком и ещё не понимал смысла этих английских слов, но кожей чувствовал безнадёжный, красивый, обволакивающий звук, от которого хотелось зажмуриться и никогда больше не открывать глаз.

— А тебе в каком исполнении она нравится больше? — Реми повернулся к нему, держа рюмку так, что тусклый свет от стойки проходил сквозь жёлтую жидкость, окрашивая его пальцы в цвет старого золота. — U2 или Джек Уайт?

Лео слушал, как нарастает музыкальное удушье. Боно тянул слова, растягивал гласные, и эти гласные были тягучими, как патока, как ночной воздух Конго.

— Джек Уайт, — ответил Лео. — Уайт честнее. Там больше разрушения.

Реми усмехнулся. Усмешка была короткой, кривой, с одним приподнятым уголком рта — излюбленный жест человека, который привык спорить ради самого процесса.

— А мне U2, — отрезал француз. — Уайт — это просто ремесло. Техника. Он берёт чужую боль и устраивает из неё рок-н-ролльную истерику. Но U2 — это оригинал. А оригинал, Гонзалес, всегда ранит больнее, потому что он рождался в темноте, а не под софитами.

Лео хотел возразить. Он мог бы сказать, что Уайт не просто перепевает — он разбирает песню на части, как старинные карманные часы, чтобы обнажить шестерёнки, чтобы увидеть сам механизм страдания, и в этой хирургической анатомии есть своя суровая честность, которой лишён сентиментальный оригинал. Лео мог бы это сказать, но текила уже сделала своё дело — разжижила внутренние границы, превратила мысли в зыбкие полутени. А в следующий миг в огромном, покрытом слоем жира зеркале за бутылками, отражавшем входную дверь, он увидел её.

Она вошла так, словно это пространство принадлежало ей по праву рождения и давно её ждало: без спешки, без ложной робости, без того кокетливого замедления шага, которым пользуются те, кто отчаянно ищет чужого внимания. Не так, как обычно входят в портовые бары одинокие женщины. Она просто возникла. Стала частью геометрии бара, как становится частью холста точный мазок мастера, — естественно, неизбежно, так, будто до её появления здесь зябко дрожала пустота, а теперь мир обрёл завершённость.

Двадцать три года — это он узнает позже. Но в ту секунду земной возраст не имел значения, потому что она принадлежала к редкой породе женщин, существующих вне хронологии, как существуют вне времени великие реки или горы: они просто всегда были и всегда будут.

Её кожа была невероятно тёмной — глубокой, бархатистой, с тем редким подкожным свечением, которое бывает у людей, чья плоть напитана солнцем, а не сожжена им. В полумраке кабака эта кожа отливала матовой бронзой и янтарём, если поднести к нему горящую спичку. Короткие, жёсткие волосы, подстриженные почти под ноль, безжалостно обнажали идеальную линию лба, высокую шею и хрупкий затылок. И в этой абсолютной открытости, в этой обнажённости черепа не было беззащитности — наоборот, в ней угадывалась пугающая точность, с какой точен оголённый нерв или свежая рана.

На ней было яркое платье из плотной ткани-ваксы, покрытое сложными геометрическими узорами, спиралями и ломаными линиями. Лео не мог их расшифровать, но ему казалось, что эти узоры живут собственной жизнью, приходя в движение при каждом её шаге. Каждая линия была не украшением, а тайным знаком, принадлежащим древнему, забытому языку, к которому человеческий алфавит был неприменим.

Она опустилась на высокий стул у барной стойки, всего в двух шагах от них. Поставила перед собой бутылку минеральной воды «Аква» с блёклой голубой наклейкой. Бармен, секунду назад лениво разглядывавший свои ногти, мгновенно материализовался перед ней со льдом, словно подчиняясь беззвучному приказу королевы.

Реми, разумеется, заметил её первым. Это было его проклятием: он видел красивую женщину как охотник видит мишень — мгновенно, с холодным расчётом, который прятался за натренированным парижским обаянием. Он плавно развернулся на стуле, подался вперёд и ослепительно улыбнулся:

— Добрый вечер, мадемуазель. Позвольте представиться — Реми Гайяр, инфекционист из Всемирной организации здравоохранения. А это мой коллега, Лео Гонзалес, он тоже врач, но слишком скромен для этой ночи и потому предпочитает молчать.

Она посмотрела на француза. Спокойно, прямо — тем непереносимым взглядом, который ничего не ищет и ничего не избегает, а просто фиксирует реальность, как чистое зеркало.

— Имани, — произнесла она низким, с лёгкой хрипотцой голосом. — Имани Нгой.

Её имя прозвучало как застывшая музыка, как голос, заключённый в изящный треугольник арфы, а не как обычное сочетание букв. Произнесённое вслух, оно зависло в душном воздухе на секунду дольше, чем положено по законам акустики, и от этой лишней секунды у Лео поползли крупные мурашки по предплечьям — это был не холод или страх — это было дикое, необъяснимое чувства узнавания, словно тело вспомнило звук, который никогда раньше не слышало.

— Вы местная? — спросил Реми, сокращая дистанцию.

— Зависит от того, что именно вы называете этим словом, — Имани чуть улыбнулась, и её улыбка была ровной, как зеркало воды перед тем, как в него рухнет камень.

— Нет, — выдержав театральную паузу продолжила она. — В Киншасе у меня дела.

— О, и какие же?

— Личные, доктор.

Реми наигранно рассмеялся — так смеются мужчины, желающие показать, что лёгкий отпор их ничуть не задел, — и обернулся к стойке:

— Бармен, ещё текилы. Три рюмки.

Имани медленно подняла бровь, всматриваясь в запотевшее стекло.

— Я не пью текилу.

— Обязательно попробуйте, — Реми пододвинул к ней стопку. — Она отвратительна. Но в сочетании с пивом становится сносной. Как и вся наша жизнь в этой прекрасной стране.

Она посмотрела на рюмку, а затем перевела взгляд на Лео. Тот молчал. Он не мог думать об этой женщине, потому что мысль требует расстояния, перспективы, а никакой дистанции между ними уже не оставалось. Лео с удивлением фиксировал, как учащается его пульс и как внутри нарастает то самое чувство, которое испытываешь, стоя на краю глубокого обрыва: восторг, смешанный с неизбежностью падения.

— Хорошо, — согласилась Имани и взяла стопку тонкими, длинными пальцами. — Но сначала у меня вопрос к вашему молчаливому другу.

Она впилась глазами в Лео.

— Вы ведь американец?

Лео внутренне вздрогнул от безжалостной точности её догадки.

— Почему вы так решили?

— Ваш французский, — она слегка наклонила голову, и этот жест показался Лео настолько древним, будто она тренировала его веками. — Он звучит чудовищно. Он насквозь пропах Техасом.

Реми захохотал в голос, хлопая себя по колену:

— Гонзалес, она раскусила тебя с первого слова!

Лео неловко улыбнулся. Улыбка вышла вымученной.

— Мои родители из Аргентины, — выдавил он. — Но медицинскую школу оканчивал в Гарварде, а потом немного практиковал в Техасе. Так что да, мой французский ужасен. Я знаю.

— Он не ужасен, — Имани поднесла рюмку к мерцающей вывеске, и мутная жидкость вспыхнула золотом. — Он честный. Вы не умеете прятать свой акцент, Лео, а значит, не умеете прятаться сами. В наших краях это опасная редкость.

Она выпила. Одним точным, слитным движением — не залпом, но и не пригубливая — просто перелив алкоголь внутрь себя. Поставила пустую стопку на дерево стойки и на мгновение закрыла глаза. В эту единственную секунду её лицо странно изменилось: мелкие мимические мышцы расслабились, пухлые губы приоткрылись, и Лео сквозь хмель увидел — как видят внутренности на рентгеновском снимке, — что под этой маской уверенности и царственного покоя прячется нечто иное. Что-то безмерно глубинное. Тёмное. Что-то, что знало о нём самом гораздо больше, чем он мог себе вообразить.

— А вы? — спросила Имани, открывая глаза и глядя прямо в его зрачки. — Откуда вы знаете эту музыку?

Лео не сразу сообразил, о чём она. Потом прислушался: «Love is Blindness» всё ещё тянулась из динамиков, как заевшая грампластинка, заполняя бар удушливым туманом скорби.

— Из детства, — тихо ответил он. — Из какого-то фильма…

— Из фильма, — повторила она, и это слово прозвучало в её устах как окончательный приговор.

Они продолжали пить. Текила сменялась пивом, пиво — текилой. Реми без умолку говорил, рассказывая дикие истории о Букаву и Кисангани, о том, как он тушил вспышку Эболы и как однажды ночью в госпитальной палатке услышал, что за стеной поёт кто-то нечеловеческий, — поёт так страшно и сладко, что у него, завзятого циника, хлынули слёзы, которые он не мог остановить до рассвета. А утром выяснилось, что в ту ночь в лагере не умер ни один безнадёжный больной, хотя гемоглобин у троих упал до критического минимума.

— Обычное суеверие, — горячился Реми, и его голос был слишком громким, словно он убеждал в этом не их, а самого себя. — Массовый психоз на фоне стресса, бессонницы и местного фольклора. Но совпадение, согласитесь, чертовски странное.

Имани слушала его молча. Она уже отказалась от минералки и пила обжигающую текилу наравне с ними. Её молчание было плотным, осязаемым, как пауза в оркестровой партитуре — не отсутствие звука, а пространство, в котором этот звук созревает перед ударом.

— А вы, Имани? — Реми наклонился к ней почти вплотную, позволяя себе ту наглую близость, которую демонстрируют пьяные мужчины. — Чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я учительница, — спокойно ответила она. — При католическом приходе в небольшом провинциальном городке. Учу маленьких детей читать, писать и считать.

— Католический приход? — француз цинично усмехнулся. — И вы верите во всю эту чушь с распятием?

— Я верю, — её глаза блеснули в темноте. — А вы, доктор?

— Я француз, — гордо заявил Реми, и это прозвучало одновременно как диагноз, как приговор и как нелепое извинение перед вселенной.

Имани улыбнулась своей ровной, водной улыбкой, и в этой улыбке Лео преломлённым текилой зрением увидел глубокое, почти материнское сострадание. Так смотрят на смертельно раненого солдата, который ещё не понял, что его внутренности вывалились на траву.

—Лео, а вы? — она впервые обратилась к нему по имени, и его имя в её устах обрело совершенно иное звучание — не короткое «Лео», к какому он привык в Бостоне, а протяжное, с густым ударением на втором слоге, превращая имя в античное описание хищника: лев. — Зачем вы приехали сюда?

— Официальная миссия ВОЗ, — с трудом выговорил он, стараясь, чтобы язык не заплетался. — Мобильная клиника, лагеря беженцев в Верхней Катанге.

— Верхняя Катанга… — повторила она, и в её голосе прорезался холод. — Что ж. Может быть мы увидимся там, за холмами.

— Вы едете туда?

— Я иногда там бываю, — тихо произнесла Имани. — Знаете, Лео, Катанга — это такое место, из которого невозможно уехать навсегда. Земля, которая никогда и никого не отпускает живым.

Она сказала это обыденно, но сквозь хмель он уловил в её интонации нечто свинцовое, первобытное. На мгновение ему стало по-настоящему страшно, но это был страшный восторг самоубийцы, который уже стоит на парапете и знает, что шагнёт вниз — нет, не из-за того так хочет умереть — просто гравитация бездны сильнее его воли.

…Won’t you wrap the night around me…

Музыка продолжала душить бар. Текила в бутылке иссякла. Реми что-то яростно доказывал бармену — поминал короля Леопольда, резиновые плантации, отрубленные руки конголезцев, бельгийский колониальный позор. Французы всегда начинают без умолку говорить, когда алкоголь обнажает их внутреннее одиночество. Но Лео уже не слышал Реми. Он слушал только её: не слова, а плотное молчание между ними, ритм её глубокого дыхания, шелковистое шуршание ткани платья о её гладкую кожу, едва слышный скрип высокого стула, когда она слегка поворачивала торс.

— Так откуда вы, Имани? — наконец-то спросил он.

— Потанцуйте со мной, — вместо ответа сказала она.

Не «давайте потанцуем», не «вы не хотите потанцевать?». Это было как повелительное наклонение. Как древнее заклинание. И Лео поднялся со стула послушным манекеном, подчиняясь импульсу: его мышцы сработали раньше, чем разум успел выставить логические барьеры.

Он плохо помнил сам танец. Точнее, память сохранила лишь ослепительные, пересвеченные алкоголем осколки той ночи, никак не связанные между собой законами рацио.

Один из этих осколков, обжигающий пальцы: её рука на его плече. Её пальцы — длинные, сильные, с коротко обстриженными ногтями — лежали на грубой ткани его рубашки, и от этого простого прикосновения ткань мгновенно растворилась, исчезла, и её ладонь легла прямо на его голые ключицы, и кожа под её пальцами вспыхнула чистым термическим огнём.

Другой осколок ночи, пахнущий темно-красными листьями и надвигающейся грозой: её лицо в нескольких сантиметрах от его лица. Теперь он точно знал, откуда исходил этот одурманивающий цветочный аромат — он шёл от её кожи, от её дыхания, от её открытого затылка. Это не был парфюм, купленный в магазине, это был её собственный запах, встроенный в тело, неотделимый от плоти, как пахнет дикое растение после полуденного ливня.

Ещё одна вспышка памяти: её приглушённый голос, шепчущий слова на непонятном языке, который не был похож ни на французский, ни на лингала, ни на суахили. Язык был гортанным, утробным, и эти чужие слова складывались в странную песню. В этой песне не было привычной мелодии — только дикий, первобытный ритм, который с пугающей точностью совпадал со стуком его собственного сердца, ускоряя его вопреки законам медицины.

А затем — она смеялась. Тихо, с хрипотцой, обнажая ровные белые зубы. И этот смех был странным — не весёлым, а освобождённым, так смеётся узник, с которого после долгих лет заточения в кромешной тьме наконец-то сбросили железные оковы.

И снова текила. Прозрачная жидкость, льющаяся в стаканы, тёплое пиво, которое они пили прямо из горлышка. Имани запрокидывала голову, и Лео заворожённо смотрел на безупречную линию её шеи — длинную, беззащитную, с глубокой пульсирующей ямкой между ключицами. Он отчётливо видел, как под её тонкой кожей бьётся живая, горячая тёмная кровь.

Короткий отблеск уличных фар: Реми. Француз остался сидеть у барной стойки в полном одиночестве, глядя на них сквозь стекло своей пустой рюмки. На какую-то долю секунды его лицо показалось Лео настолько покинутым и старым, что у него болезненно сжалось сердце. Но Имани сделала резкое движение, развернулась, прижалась к нему всем телом, и весь мир снова сузился до размеров её зрачков.

А потом — такси. Жёлтый, разваливающийся на куски дребезжащий «Мерседес» с молчаливым водителем, который даже не оборачивался назад. За мутным окном проносился ночной город: ядовитые неоновые вывески, длинные уродливые тени на бетонных стенах, уличные торговцы алкоголем и дурью, треск мотоциклов, костры, горящие прямо на грязных обочинах, удушливый запах гниющего мусора и жареных бананов. Всё это мелькало перед глазами, как рваные кадры в испорченном кинопроекторе, когда плёнка начинает плавиться от тепла лампы.

Она сидела на заднем сиденье рядом с ним. Её ладонь лежала на его колене. Пальцы — сильные, тёплые — сжимали его сустав с той безжалостной точностью, которая говорила: я знаю, где ты сейчас находишься, я знаю, кто ты такой на самом деле, я знаю каждую твою тайную мысль, и тебе не нужно ничего мне объяснять.

— Ты насквозь пахнешь страхом, белый доктор, — произнесла она тихо, прямо ему в губы. Её дыхание обжигало.

— Я не боюсь, — соврал он, чувствуя, как пересыхает во рту.

— Это не обвинение, Лео. Страх — это единственная честная правда человеческого тела. Тело всегда гораздо честнее твоего гордого разума.

Он хотел возразить, хотел сказать, что он окончил Гарвард, что он полевой медик, что он видел смерть десятки раз и умеет держать себя в руках, но слова намертво застряли в горле. Вместо ответа он наклонился и поцеловал её. Её губы были горячими, влажными, с горьким привкусом кукурузной водки, соли и чего-то исконного, земляного. От этого поцелуя у Лео закружилась голова — физически, по-настоящему, как кружится голова у человека, летящего с крыши небоскрёба без парашюта.

Последний проявленный осколок ночи: тёмный коридор гостиницы. Крутая винтовая лестница. Номер — его собственный или чужой, он уже не соображал. Скрежет ключа в ржавом замке. Кромешная тьма внутри комнаты, и лишь узкая полоса жёлтого света от уличного фонаря, пробившаяся сквозь щель в ставнях, упала на серую стену. На этой стене они увидели свою тень — одну-единственную, слитную, огромную, неразделимую тень монстра, у которого было два сердца.

Кровать. Жёсткие простыни. Их общий запах, заполнивший комнату, как удушливый газ. Этот запах очертил новую территорию, невидимую границу, пересечение которой для Лео было абсолютно необратимым.

И её шёпот. Чужие, вибрирующие слова прямо в его ушную раковину. От этой вибрации колебалась его барабанная перепонка, передавая дрожь дальше, в позвоночник, в кости, в кровь. А потом наступила тишина. Глубокая, звенящая, как тишина на поле боя после взрыва крупнокалиберного снаряда, в которой переплелись два рваных дыхания.

Провал. Абсолютная темнота.

…Oh my heart…

Громкий, настойчивый стук в дверь разорвал пелену забвения.

Лео резко открыл глаза. Вентилятор над головой продолжал крутиться с прежней монотонностью. Белые лопасти отсчитывали секунды его новой, разбитой реальности. Он лежал на простынях совершенно один. Вся кожа была липкой, покрытой подсохшим слоем чужого и своего пота. Бутылка из-под Lotoko валялась на полу, а сквозь щели деревянных ставней пробивался ядовитый, пыльный утренний свет Киншасы.

Стук повторился, на этот раз громче.

— Мистер Гонзалес?

Голос за дверью был женским, сухим, вежливым — профессиональный голос гостиничной горничной, привыкшей будить постояльцев после бурных ночей. В этом голосе не было ничего личного, никакой тайны — чистая функция.

— Мистер Гонзалес, я принесла ваш утренний кофе и грейпфрутовый сок.

Лео рывком сел на кровати. Деревянный каркас протестующе скрипнул. Голова была тяжёлой, свинцовой, как после плохого наркоза. Каждое движение отзывалось тупой болью в затылке, виски бешено пульсировали.

— Поставьте поднос у двери, — крикнул он, и его собственный голос показался ему хриплым, надсаженным, чужим. — Я сейчас встану.

За дверью послышались лёгкие, быстрые шаги горничной, удаляющейся по длинному коридору.

— Я разве это заказывал? — крикнул он ей вдогонку, но ответом ему была лишь глухая тишина гостиницы.

Лео несколько минут сидел на краю матраса, опустив голову на ладони и пытаясь удержать ускользающие обрывки ночных видений. Потом он встал — резко, сжав зубы. Профессиональные рефлексы и холодный аналитический ум, вбитые годами тренировок, мгновенно включились, заглушая похмельный бред. Классический сценарий для белого дурака-туриста: красивая местная девушка в портовом кабаке, текила, провал в памяти, скополамин в стакане, пустые карманы. Каким же кретином нужно быть, чтобы подставиться в первую же ночь в Африке!

Он бросился к стулу, где бесформенной кучей валялась его одежда. Джинсы. Рубашка. Он лихорадочно выхватил кожаный бумажник и раскрыл его. Пачка наличных долларов — на месте, до последней купюры. Корпоративная кредитная карта Visa — на месте. Удостоверение сотрудника ВОЗ, международное водительское разрешение — всё лежало в строго определённых кармашках, нетронутое, неподвижное.

Он перевёл взгляд на рюкзак, стоявший у стены. Молния главного отделения застёгнута, пломба-индикатор на замке цела. Он сорвал её, открыл рюкзак: рабочий ноутбук со сложным двойным шифрованием лежал на своём месте. Паспорт, командировочные документы миссии в запечатанном конверте — всё было в идеальном порядке. Медицинский кейс с ампулами заперт на кодовый замок. Ни одна вещь в комнате не сдвинулась ни на миллиметр.

Всё было на месте.

Она ничего не взяла.

Эта мысль ударила его первой, как автоматический удар под дых. За ней следом пришла вторая, липкая, как его пот, и стыдная: почему он вообще проверял? Он проверял, потому что так предписывали инструкции, потому что во всех этих прифронтовых и неблагополучных городах, где ему уже пришлось побывать по долгу службы — Найроби, Амман, Дакка, — всегда ходили одинаковые жуткие истории об экспатах, проснувшихся в дешёвых номерах без денег, документов или с грубым швом на боку вместо почки. Лео проверял вещи не потому, что не доверял Имани, а потому, что он уже перестал доверять этому миру.

Или всё-таки доверял ей?

Он взял со стола телефон, разблокировал экран и зашёл в список контактов. Прокрутил пальцем историю за вчерашний день. Бар. Такси. Гостиничный коридор. Он отчётливо, до боли в суставах помнил, как уже здесь, в номере, удерживая её за тонкую талию, открыл телефон, и она продиктовала ему свой номер, а он нажимал пальцами на цифры. Она ещё улыбнулась тогда своей странной улыбкой и шепнула: «Смотри не потеряй, белый доктор».

В телефоне не было ничего. Ни одной новой записи. Никакого имени на букву «I». Никакого пропущенного или набранного номера. Список вызовов был девственно чист, словно вчерашний вечер, бар «Ле Копакабана», текила и сама Имани Нгой были лишь плодом его воспалённого похмельного воображения.

Лео медленно положил телефон обратно на тумбочку. Постоял секунду, слушая мерзкий скрежет потолочного вентилятора, затем накинул халат, приоткрыл дверь номера и забрал с пола поднос. На нём стояла белая керамическая чашка с дымящимся чёрным кофе, высокий стакан с мутной розоватой жидкостью грейпфрутового сока и два кубика сахара в бумажной обёртке. Горечь к горечи. Стандартный завтрак для стандартного постояльца.

Он перенёс поднос на стол и направился в ванную комнату, чтобы принять ледяной душ и смыть с себя этот навязчивый, сводящий с ума налёт прошедшей ночи. Включил свет. Архаичная люминесцентная лампа под потолком натужно зажужжала, моргнула несколько раз и наконец залила мертвенно-белым светом пожелтевший кафель стены.

Лео подошёл к раковине и поднял глаза на зеркало.

На большом, слегка запотевшем от утренней сырости стекле горела размашистая надпись. Буквы были выведены крупно, с яростным, уверенным нажимом. Жирная, ярко-бордовая губная помада. Рука, писавшая это в полутьме, явно не дрожала от страха и точно знала, что эти слова прочтут.

Я найду тебя.