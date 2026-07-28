От «Одиссеи» до Marvel — Зендая, Холланд и Каратель в самом странном перезапуске Паучка

Отпраздновавший 30-летие Том Холланд возвращается к роли терзаемого сомнениями стенолаза в местахми шокирующем, а местами откровенно затянутом фильме «Человек-паук: Новый день», где его партнершей снова стала коллега по «Одиссее».

Всего несколько недель назад Том Холланд доказывал нам в интервью, что роль Телемаха в «Одиссее» Кристофера Нолана была его «последним шансом сыграть юношу». И вот Холланд снова с нами — в образе якобы нескладного, угловатого юного супергероя Человека-паука. Правда, на «Паучка-подростка» он уже не тянет: нынче Холланд выглядит заметно более раскачанным и плотным Спайди, щеголяющим весьма внушительными бицепсами. Актер явно взрослеет в этой роли. Но взрослеет ли сама роль вместе с ним?

Суть в том, что новый фильм — это перезапуск. В финале предыдущей картины «Человек-паук: Нет пути домой» благодаря колоссальным ментальным способностям Доктора Стрэнджа (которые, к слову, очень пригодились бы и в этом эпизоде, но это одна из тех сюжетных неувязок киновселенной, на которые приходится просто закрывать глаза) Питер Паркер смог стереть из памяти всего человечества факт того, что он — Человек-паук. Включая своего придурковатого лучшего друга Неда Лидса (Джейкоб Баталон) и, что самое главное, любовь всей своей жизни Эм-Джей (Зендая).

И вот Питер снова у разбитого корыта. Жители Нью-Йорка обожают Человека-паука за борьбу с преступностью, сам он ютится в обшарпанной однокомнатной съемной квартире, обставленной мониторами и техникой, его тайна снова при нем, но сам он тоскует по близким. И он, мягко говоря, не молодеет. Так насколько же этот день «совершенно новый»?

На этот раз Паучку предстоит столкнуться с зловещей сущностью, которая поражает тела влиятельных людей города — начиная с злодея Скорпиона (Майкл Мандо). Ее цель — атаковать и захватить ключевой правительственный объект: отдел по ликвидации последствий супергеройских разрушений (Damage Control) под руководством Билла Метцгера, которого сыграл великолепный Трамелл Тиллман (звезда сериала «Разделение»). Это тревожное событие совпадает с беспрецедентными ментальными и физическими проблемами у самого Паркера. Героя мучают дикие головные боли, которые утягивают его в атмосферу, которую я могу описать не иначе как «территорию Дэвида Кроненберга».

Чтобы справиться с внутренними и внешними кризисами, Паркеру/Спайди приходится консультироваться с Черной Вдовой (комичное камео Флоренс Пью, которая беседует с ним, развалившись в гидромассажном бассейне, куда стеснительный Паук погружается прямо в маске и трусах). Также ему приходится искать совета у постаревшего профессора Брюса Бэннера (Марк Руффало), он же Халк — возобновление этого знакомства заканчивается абсолютным хаосом. Вдобавок Человек-паук оказывается втянут в нервные, взрывоопасные отношения формата «враги-бротаны» с дерзким крепышом Фрэнком «Карателем» Кастлом, которому он когда-то спас жизнь (его сыграл еще один коллега Холланда по «Одиссее» Джон Бернтал).

Но больше всего Паркер одержим поиском способов пересечься с Эм-Джей. Он превращается в настоящего сталкера и с мазохистским упорством наблюдает за тем, как она целуется со своим новым парнем. У него есть несколько очень сильных, даже слегка шокирующих сцен с Зендаей (третьим выходцем из «Одиссеи» в этом касте). Эти встречи дарят мучительную надежду на то, что он сможет разжечь былой огонь и найти личное счастье, не бросая свое одинокое призвание.

Зендая буквальным образом спасает этот фильм. Она вытаскивает его из болота глупости и вторичности, которая ежеминутно угрожает пустить картину ко дну. Что-то в гражданском статусе Эм-Джей, ее отстраненности от супергеройских разборок позволяет Зендае продемонстрировать глубокую взрослую актерскую органику, недоступную никому другому в кадре, включая самого Холланда. Ее естественный, расслабленный стиль и внутренняя уверенность придают происходящему мощный импульс — особенно в один из моментов, когда она демонстрирует вспышку чувственной, почти табуированной сексуальности. Режиссер Дестин Дэниел Креттон выжимает из ее таланта максимум.

В остальном же мир Человека-паука остается неизменным — с той самой узнаваемой спецификой, к которой мы относимся с ласковым раздражением. Паук по-прежнему летает на паутине над Манхэттеном, даже там, где над его головой нет высоких зданий, за которые эта паутина могла бы зацепиться (если только он не крепит ее к линиям электропередач). И фильм «Совершенно новый день», как и любой проект MCU, неизбежно скатывается к апокалиптическим, но странно временным разрушениям цифрового мегаполиса. Это развлекательное зрелище, но ему катастрофически не хватает новизны, которая была в экспериментальной анимационной трилогии «Через вселенные» (Spider-Verse).

Кажется. этой франшизе нужен куда более радикальный перезапуск.

Примечания:

Зона Дэвида Кроненберга (Cronenberg zone): Дэвид Кроненберг — культовый канадский кинорежиссер, «отец» жанра боди-хоррор (body horror), снявший «Муху», «Видеодром», «Преступления будущего». В его фильмах мутации тела тесно связаны с ментальными расстройствами, болью и трансформацией плоти. Сравнение с Кроненбергом намекает, что у Питера Паркера происходят жуткие паучьи мутации (возможно, растут лишние глаза или жвалы), вызванные головными болями. «Совершенно новый день» (Brand New Day): Название крайне противоречивой серии комиксов Marvel 2008 года. В комиксах Питер Паркер заключил сделку с дьяволом (Мефисто), чтобы спасти тетушку Мэй, ценой чего стал его брак с Эм-Джей — весь мир забыл об их любви. Фильм явно адаптирует этот сюжетный артефакт. Отдел Damage Control и Трамелл Тиллман: В киновселенной Marvel Damage Control (Департамент по ликвидации разрушений) — это государственная служба, которая зачищает улицы городов после разборок супергероев и забирает инопланетные технологии. Трамелл Тиллман — великолепный актер, сыгравший пугающе-улыбчивого надзирателя Мильчика в сериале «Разделение» (Severance). Законы физики и паутина: Вечная проблема фильмов про Человека-паука: герой стреляет паутиной вверх и раскачивается на ней даже там, где нет небоскребов (в парках или на пустырях), то есть его паутина буквально цепляется за облака. Режиссер Дестин Дэниел Креттон: Режиссер, снявший для Marvel фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец». В 2024 году он был официально назначен режиссером четвертой части «Человека-паука».

Рекомендации:

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021): Чтобы вспомнить, почему Питер Паркер оказался в абсолютной изоляции и почему Эм-Джей его больше не знает.

Чтобы вспомнить, почему Питер Паркер оказался в абсолютной изоляции и почему Эм-Джей его больше не знает. «Муха» (The Fly, 1986) Дэвида Кроненберга: Если вам интересно, что такое «зоной Кроненберга», посмотрите этот шедевр с Джеффом Голдблюмом о том, как человек медленно и мучительно превращается в насекомое.

Если вам интересно, что такое «зоной Кроненберга», посмотрите этот шедевр с Джеффом Голдблюмом о том, как человек медленно и мучительно превращается в насекомое. «Разделение» (Severance, 2022): Лучший психотриллер последних лет, где Трамелл Тиллман показывает невероятный актерский перформанс.

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