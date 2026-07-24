Гламур, политика и медиамагнаты: чем удивит программа Венецианского кинофестиваля

Драма Дэнни Бойла о покупке таблоида The Sun и четырехчасовой байопик об Илоне Маске возглавят программу смотра наряду с новыми работами Мартина Макдоны и Вернера Херцога. Впрочем, в основном конкурсе оказалась лишь одна женщина-режиссер.

В этом году Венецианский кинофестиваль обещает нанести сокрушительный удар по медиамагнатам эпохи печатной прессы и цифровой эры: в программу 83-го международного смотрового форума вошли драма режиссера «На игле» Дэнни Бойла о том, как Руперт Мердок покупал газету The Sun, и громкая документальная лента об Илоне Маске.

Фестиваль на острове Лидо откроется 2 сентября картиной Бойла «Чернила» (Ink). Австралийский актер Гай Пирс сыграл своего соотечественника — газетного магната Руперта Мердока, чья покупка таблоида The Sun в 1969 году сенсационализировала медиапространство и навсегда изменила общественную жизнь Великобритании. Сценарий написал лауреат премии Лоренса Оливье, драматург и сценарист Джеймс Грэм («Заветные мысли», «Брексит»).

Оскароносный документалист-ветеран Алекс Гибни представит вне конкурса четырехчасовой портрет самого богатого человека на планете, ультраправого провокатора и владельца соцсети X — фильм «Маск».

В последние годы Венеция стремится удерживать статус самого гламурного и звездопадного из «большой тройки» европейских кинофестивалей, выгодно контрастируя с более академическим Каннским и острополитизированным Берлинским.

Программа этого года, анонсированная на этой неделе бессменным арт-директором Альберто Барберой, снова привлечет к венецианским каналам голливудскую элиту.

Британско-ирландский режиссер Мартин Макдона покажет свой новый фильм «Дикая девятка» (Wild Horse Nine). В нем Джон Малкович и Сэм Рокуэлл сыграют нетипичных агентов ЦРУ, действующих в Чили накануне военного переворота Аугусто Пиночета. В долгожданной новой работе автора «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина» также снялись Стив Бушеми, Том Уэйтс и Паркер Поузи.

Роберт Паттинсон появится на Лидо в главной роли в психологическом триллере Лэнса Оппенхайма «Прайм-тайм» от студии A24, вдохновленном резонансным американским реалити-шоу «Поймать хищника» (To Catch a Predator).

Супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли главные роли в фильме французского драматурга и режиссера Флориана Зеллера «Бункер». По сюжету чета издателя и архитектора переезжает в Лондон, где миллионер предлагает им спроектировать здание, способное выдержать ядерный удар.

Актерский дуэт родных сестер Кейт и Руни Мара украсит картину «Бакинг Фастард» (Bucking Fastard) — первый игровой фильм культового немецкого режиссера Вернера Херцога за последние семь лет. Изначально проект анонсировали как байопик о близнецах Фреде и Грете Чаплин из Йорка, которые двигались и говорили в унисон и получили скандальную известность после проблем с законом. Однако создатель «Агирре, гнев божий» и «Фитцкарральдо», похоже, увел сюжет в привычное для себя русло — к экспедиции по прокладке тоннеля сквозь горный хребет «в поисках воображаемой земли».

Барбера также сообщил, что братья Лиам и Ноэль Галлахеры подтвердили свое присутствие на фестивале ради премьеры документальной ленты о воссоединении группы Oasis «Don’t Look Back in Anger». А Рассел Кроу лично представит полнометражный фильм «Что строит любовь» (What Love Builds) о своей музыкальной группе Indoor Garden Party.

Впрочем, на Лидо найдется место и более мрачной, серьезной аналитике. Российский режиссер Илья Хржановский покажет новый фильм в рамках своего масштабного арт-проекта «Дау», который критики сравнивали со «сталинским «Шоу Трумана»» — историю о советском секретном НИИ, участвовавшем в создании первой атомной бомбы.

Украинский режиссер Сергей Лозница привезет документальную ленту «Империум» (Imperium) — расследование истории фильма, заказанного Итальянской коммунистической партией для прославления успехов СССР, но в итоге обнажившего все его внутренние противоречия.

«Хоррор» Лоры Пойтрас и Рашель Лорен Мюллер «Они здесь» (They’re Here) проливает свет на жесткие методы работы Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннеаполисе с использованием ранее не публиковавшихся архивных кадров.

Трагикомедии вроде «Дорогого дневника» и «Комнаты сына» сделали Нанни Моретти одним из самых почитаемых итальянских кинематографистов, однако последние двадцать лет он предпочитал привозить свои премьеры в Канны, а не в Венецию. Представленный в этом году в конкурсе фильм «Это случится сегодня ночью» (Succederà Questa Notte) станет первой работой Моретти на Венецианском фестивале с 1989 года.

После того как тунисский режиссер Каутер Бен Ханья ярко заявила о себе на прошлом фестивале с лентой «Голос Хинд Раджаб», в этом году наблюдается резкий спад количества женщин-режиссеров в основной программе. Если в 2025 году за «Золотого льва» боролись шесть женщин, то в текущем конкурсе из 20 картин представлена всего одна работа женщины-постановщика — драма датско-египетского режиссера Май эль-Тухи «Неизвестная женщина» (Woman Unknown).

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