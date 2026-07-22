«Эффект Нолана»: новый блокбастер заставил зумеров слушать Гомера

Новый блокбастер режиссера спровоцировал лавинообразный рост популярности аудиокниги на Spotify, особенно среди молодого поколения.

Экранизация «Одиссеи» от Кристофера Нолана стала настоящим культурным феноменом (шах и мат, хейтеры!). Фильм буквально разнес в щепки прогнозы аналитиков, собрав внушительные 264,1 миллиона долларов США по всему миру за первый же уикенд. Лента уже удостоилась восторженных отзывов критиков, спровоцировала мощную волну разговоров о будущих «Оскарах» и вызвала такой ажиотаж вокруг билетов на сеансы в формате IMAX 70-мм, что ради заветного квитка киноманы готовы ехать на другой конец страны и даже… откладывать планирование беременности.

Колоссальный успех летнего суперхита Нолана подстегнул интерес и к первоисточнику — поэме Гомера, написанной почти три тысячи лет назад. По данным аналитической компании Circana BookScan, продажи всех печатных изданий «Одиссеи» в этом году подскочили на 76 процентов.

Напомним, в масштабном полотне режиссера роль Одиссея, совершающего свое десятилетнее странствие домой на Итаку после окончания Троянской войны, исполнил Мэтт Дэймон. На своем пути герой сталкивается с богинями, сиренами, циклопом, бронированными гигантами и Сциллой. Тем временем дома его супруга (Энн Хэтэуэй) и сын (Том Холланд) вынуждены отбиваться от толпы коварных женихов, претендующих на ее руку и его престол.

«Эффект Нолана» докатился и до стримингового гиганта Spotify. По данным платформы, суммарно 91 версию аудиокниги «Одиссея» на 10 языках прослушали в общей сложности более 43 лет в режиме непрерывного воспроизведения!

И это далеко не все рекорды:

17 июля, в день официальной премьеры блокбастера, количество прослушиваний «Одиссеи» на Spotify взлетело более чем на 500% ;

; Еще в июне, за несколько недель до релиза, этот показатель вырос на 240% , а после премьеры динамика роста обещает составить колоссальные 680% ;

, а после премьеры динамика роста обещает составить колоссальные ; Древнегреческий эпос завоевал сердца молодежи: 36% аудитории аудиокниги составили зумеры (поколение Z), а 45% — миллениалы. Большую часть слушателей (63%) составили мужчины.

— Всегда невероятно радостно наблюдать за тем, как признанная классика обретает новую аудиторию, — поделилась с Variety старший редактор направления аудиокниг в Spotify Лена Янг. — Формат аудиокниги позволяет по-новому взглянуть на вечные сюжеты. Особенно приятно видеть, что слушатели возвращаются к «Одиссее» с таким искренним и глубоким интересом.

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