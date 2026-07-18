Игра престолов в Макондо — всё, что нужно знать о грандиозном финале «Ста лет одиночества»

Главный латиноамериканский долгострой в истории стриминга возвращается в августе со второй частью. Зрителей ждет закат утопии Макондо, двухчасовой кинотеатральный финал и «аналоговое сопротивление» режиссера Лауры Моры.

Рождение и увядание Макондо

Потребовалось более полувека, чтобы величайший роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», опубликованный ещё в 1967 году, получил официальную экранизацию. Шедевр мировой литературы превратился в масштабный сериал от Netflix, первая часть которого дебютировала в декабре 2024 года.

Вторая и финальная часть саги выйдет на экраны уже в августе этого года. Она охватит последние 50 лет из вековой хроники обреченного рода Буэндиа. Сюжет продолжит историю ровно с той секунды, на которой оборвался первый сезон.

Netflix выбрал весьма нетривиальную стратегию релиза. Первые семь серий семейной саги выйдут на платформе 5 августа, а грандиозный двухчасовой финал, снятый по всем канонам большого кинематографа, выйдет отдельно — 26 августа. Более того, совместно с колумбийской продвигающей организацией Proimágenes Netflix устроит в нескольких городах Колумбии эксклюзивныеStandalone-показы финального эпизода на больших экранах кинотеатров.

Если первая половина «Ста лет одиночества» знакомила зрителя с юным, почти утопическим Макондо, чья невинность постепенно угасала по мере того, как полковник Аурелиано Буэндиа погружался в пучину бесконечных войн, то вторая половина сосредоточится на следующих поколениях семьи. В город приходит прогресс, железная дорога и современность, которые безвозвратно меняют облик Макондо, направляя его по необратимому пути упадка — прямо навстречу исполнению древнего проклятия.

— Мы изначально планировали разделить проект на две части и работали над ним как над единым произведением с четко очерченными границами. Знание того, каким будет финал, дало нам правильную творческую перспективу, — рассказывает Франсиско Рамос, вице-президент Netflix по контенту в Латинской Америке.

— В процессе работы мы осознали важную вещь: сам Макондо — город, деревня — со временем становится самостоятельным и невероятно важным персонажем романа, — отмечает Рамос. — В первой части Макондо — это история основания, сотворения утопии. Во второй части эта утопия, уже построенная, вступает на неизбежный путь саморазрушения. Собственно, как это всегда и происходит с любыми утопиями. Я думаю, Гарсиа Маркесу удалось запечатлеть в романе то, что рано или поздно происходит со всеми идеальными мирами на дистанции в сто лет.

Анатомия падения: сюжет финала

Официальный синопсис второй части, представленный Netflix, обещает зрителям суровую расплату:

— Испугавшись угроз со стороны полковника Аурелиано Буэндиа, консерваторы замышляют покушение. По иронии судьбы это событие приводит в город Фернанду дель Карпио — высокомерную красавицу из Боготы. Выйдя замуж за Аурелиано Второго (одного из близнецов-сыновей Аркадио), она дарит праматери рода Урсуле Игуаран первых законных наследников. Тем временем Хосе Аркадио Второй, другой близнец, воплощает в жизнь безумную мечту основателя рода — соединить Макондо с внешним миром. Появление железной дороги открывает двери для американской банановой компании. Именно она запустит стремительное падение города и приведет к исполнению проклятия Урсулы Игуаран: ибо тем родам человеческим, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено повториться на земле.

Режиссерский бриф: эпизоды как отдельные фильмы

— Мы хотели поднять планку качества еще выше — как в плане драматургии, так и в визуальной эстетике, сделать проект более глубоким, сложным и кинематографичным, — говорит шоураннер Лаура Мора («Короли мира»). Она срежиссировала пять эпизодов второй части, включая двухчасовой финал. Остальные три серии поставил Карлос Морено («Собака ест собаку»).

Режиссеры разделили сезон в соответствии с ключевыми сюжетными сдвигами:

Лаура Мора сняла 1-й и 2-й эпизоды, которые служат мостом между сезонами, знакомят зрителя с новым поколением Буэндиа и показывают преображение Макондо.

сняла 1-й и 2-й эпизоды, которые служат мостом между сезонами, знакомят зрителя с новым поколением Буэндиа и показывают преображение Макондо. Карлос Морено взял на себя 3-й и 4-й эпизоды. Он привнес свой фирменный юмор и внимание к характерам при вводе в сюжет Фернанды дель Карпио — одного из главных антагонистов истории.

взял на себя 3-й и 4-й эпизоды. Он привнес свой фирменный юмор и внимание к характерам при вводе в сюжет Фернанды дель Карпио — одного из главных антагонистов истории. Лаура Мора вернулась в режиссерское кресло в 5-м и 6-м эпизодах, повествующих о прибытии в город корпорации United Fruit Company и американцев — этот переломный исторический момент режиссер мечтала перенести на экран всю жизнь.

вернулась в режиссерское кресло в 5-м и 6-м эпизодах, повествующих о прибытии в город корпорации United Fruit Company и американцев — этот переломный исторический момент режиссер мечтала перенести на экран всю жизнь. Карлос Морено завершил подготовку к финалу, сняв 7-й эпизод, полностью посвященный легендарным годам непрекращающегося дождя, который затапливает Макондо.

— Нам удалось придать каждому эпизоду структуру полноценного художественного фильма, — подчеркивает Франсиско Рамос. — Каждая серия работает как самостоятельное произведение со своей уникальной идентичностью и атмосферой, но при этом они безупречно складываются в общую мозаику. Это уважение к интеллекту зрителя: мы следуем внутренней художественной логике произведения, а не просто штампуем конвейерные серии.

Строительство легенды: Макондо из плоти и крови

Сериал полностью снят в Колумбии и исключительно на испанском языке. В производстве были задействованы сотни местных специалистов и актеров, а сама адаптация создавалась при полном одобрении и под контролем семьи Гарсиа Маркеса.

Специально для съемок декорации города Макондо были построены с нуля под открытым небом (backlot) — уникальный опыт колоссального масштаба для всей колумбийской киноиндустрии.

— В этом сезоне у нас подобралась невероятная команда не только перед камерой, но и за ней, — рассказывает Лаура Мора. — Помимо Карлоса Морено, у нас работали два выдающихся оператора-постановщика: австралиец Джеймс Браун, с которым я уже сотрудничала ранее, и колумбиец Камило Монсальве («Свистун»).

«Аналоговое сопротивление» Лауры Моры

Важным творческим компасом для Лауры Моры стали ее рукописные дневники, которые она ведет во время работы над каждым проектом.

— Это документ моих личных взаимоотношений с кинематографом, — делится она. Перед началом съемок она всегда дает своей команде одно и то же напутствие: — Мы можем потерять на площадке всё что угодно, только не мою тетрадь. Если мой блокнот исчезнет — это все равно что лететь на самолете с пьяным пилотом за штурвалом.

В индустрии, которая стремительно переходит на цифровые рельсы, Мора остается бескомпромиссным сторонником бумаги, карандашных набросков и рукописных заметок.

— Сегодня, когда мир движется вперед с ошеломляющей скоростью — со всеми этими нейросетями и новыми технологиями, — мой личный бунт заключается в том, чтобы оставаться аналоговой, — признается режиссер. — Писать от руки — это мой личный способ оказывать сопротивление этому миру».

Для большинства участников съемочной группы проект стал настоящей профессиональной школой.

— Никто из нас никогда не работал над проектом такого масштаба и сложности. Работа на огромном бэклоте, среди гигантских декораций была совершенно в новинку для 90 процентов команды, включая меня саму, — добавляет Мора.

— Еще четыре-пять лет назад люди в колумбийской киноиндустрии были искренне убеждены, что проект подобного масштаба у нас в стране попросту невозможен. Но теперь мы доказали обратное, — размышляет Франсиско Рамос. — И это экстраординарное событие не только для кино, но и для всей Колумбии. Это доказательство того, что можно ставить перед собой невероятно высокие цели и достигать их. Это рождает мощное чувство возможностей, триумфа и здоровых амбиций.

Примечания

Имена и термины:

«Сто лет одиночества» (One Hundred Years of Solitude / Cien años de soledad) — знаменитый роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса (1967), одно из главных произведений мировой литературы XX века и эталонный образец жанра магического реализма; за свою совокупность произведений автор был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1982 году.

— знаменитый роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса (1967), одно из главных произведений мировой литературы XX века и эталонный образец жанра магического реализма; за свою совокупность произведений автор был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1982 году. Макондо (Macondo) — вымышленный город, придуманный Гарсиа Маркесом, место действия романа, ставшее символом всей латиноамериканской литературной традиции магического реализма.

— вымышленный город, придуманный Гарсиа Маркесом, место действия романа, ставшее символом всей латиноамериканской литературной традиции магического реализма. Семья Буэндиа (Buendía family) — центральная династия романа, чья судьба на протяжении семи поколений разворачивается на фоне истории вымышленного города Макондо.

— центральная династия романа, чья судьба на протяжении семи поколений разворачивается на фоне истории вымышленного города Макондо. United Fruit Company — реально существовавшая американская корпорация, в начале XX века получившая печальную известность из-за экономической и политической экспансии в страны Латинской Америки (явление, вошедшее в историю под названием «банановые республики»); в романе Гарсиа Маркеса это упоминается как «банановая компания» и связано с одним из самых трагических эпизодов истории — резнёй на банановых плантациях, основанной на реальных исторических событиях 1928 года в Колумбии. Тогда колумбийская армия по приказу правительства и под давлением США расстреляла тысячи протестующих рабочих банановых плантаций.

— реально существовавшая американская корпорация, в начале XX века получившая печальную известность из-за экономической и политической экспансии в страны Латинской Америки (явление, вошедшее в историю под названием «банановые республики»); в романе Гарсиа Маркеса это упоминается как «банановая компания» и связано с одним из самых трагических эпизодов истории — резнёй на банановых плантациях, основанной на реальных исторических событиях 1928 года в Колумбии. Тогда колумбийская армия по приказу правительства и под давлением США расстреляла тысячи протестующих рабочих банановых плантаций. Proimágenes Colombia — государственная организация, занимающаяся продвижением колумбийской киноиндустрии как внутри страны, так и на международном уровне.

Создатели сериала:

Лаура Мора (Laura Mora) — колумбийский кинорежиссёр, известная по фильму «Короли мира» (Los Reyes del Mundo), получившему признание на международных кинофестивалях.

— колумбийский кинорежиссёр, известная по фильму «Короли мира» (Los Reyes del Mundo), получившему признание на международных кинофестивалях. Карлос Морено (Carlos Moreno) — колумбийский режиссёр, известный по фильму «Собака ест собаку» (Perro come perro).

— колумбийский режиссёр, известный по фильму «Собака ест собаку» (Perro come perro). Франсиско Рамос (Francisco Ramos) — вице-президент Netflix по контенту для региона Латинской Америки.

Производство: