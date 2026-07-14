Битва за Итаку: сгенерированный ИИ «Одиссей» бросает вызов 250-миллионному фильму Нолана

Эш Куша, режиссер картины «Сны о фиалках», бросает вызов звездному блокбастеру студии Universal. Он снял 135-минутный фильм, который описывает как «коллаборацию одного человека с искусственным интеллектом».

Кинокомпания Fountain O, недавно созданная для производства полнометражных фильмов и сериалов с помощью искусственного интеллекта, анонсировала свой второй проект — картину «Одиссей: Падение» (Odysseus: The Fall).

Режиссер Эш Куша, ранее создавший ИИ-драму об иранском сопротивлении «Сны о фиалках» (Dreams of Violets), производство которой обошлось всего в $2 000, а премьера состоялась на престижном фестивале «Трайбека», возвращается с новым проектом. На этот раз бюджет игрового фильма о древнегреческом герое Одиссее составил «пятизначную сумму в районе нескольких десятков тысяч долларов». Выпуская проект в этот вторник, компания Fountain O откровенно пытается сыграть на волне хайпа вокруг грядущей «Одиссеи» Кристофера Нолана. Блокбастер Нолана с бюджетом в $250 млн выходит на экраны кинотеатров уже 17 июля.

— Мы искренне надеемся, что фильм Кристофера Нолана «Одиссея» соберет огромную кассу, — заявил Эш Куша. — И в какой-то степени наша версия странствий Одиссея может помочь этому успеху. Она привлечет в кинотеатры тех, кто иначе, возможно, не пошел бы на фильм — просто из любопытства сравнить вершину человеческого кинопроизводства с результатом коллаборации одного человека и ИИ.

Напомним, что в эпической картине Нолана роль Одиссея, возвращающегося домой в Итаку после Троянской войны, исполнил Мэтт Дэймон, его жену Пенелопу сыграла Энн Хэтэуэй, а сына Телемаха — Том Холланд. Также в звездный каст вошли Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Джон Бернтал, Трэвис Скотт и Шарлиз Терон.

В свою очередь, сгенерированный нейросетями 135-минутный фильм «Одиссей: Падение» предлагает принципиально иной взгляд на классический сюжет. Согласно синопсису Fountain O, действие разворачивается вокруг «угасающего сознания тонущего человека в его последние минуты жизни. Это путешествие-испытание, где каждый монстр написан его собственным почерком. Лишенный ореола «хитроумного героя», мужчина остается один на один с тем, что ему на самом деле пришлось совершить ради возвращения домой. Финал картины уходит туда, куда никогда не заходили древние песни: героя ждет не торжественная встреча на родине, а прощение от единственного человека, который знает, кем он является на самом деле».

Как и в случае со «Снами о фиалках», актеры, декорации и кинокамеры на съемочной площадке были полностью заменены ИИ-моделями. При этом сценарий, генерация образов и озвучка персонажей — это результат личного творческого труда самого Куши.

В своем режиссерском манифесте Куша утверждает, что авторам не стоит бояться ИИ-инструментов:

— Это угроза только для одного — для расстояния. Расстояния между человеком, у которого есть история, и возможностями ее рассказать. Очевидно, что теперь таким способом будет сниматься все больше фильмов. Когда-то точно так же стало очевидным, что любой человек сможет снимать кино на камеру в своем кармане. Но то, что обязано пережить эти перемены, — единственное, что всегда имело значение: сама история и то, ради чего вы ее рассказываете. Ни один инструмент в мире еще не сделал фильм интересным. Фильмы создаются людьми, которым жизненно важно что-то сказать миру. И это не изменится, что бы ни было у них в руках в этот момент.

Эш Куша и его продюсер Том Роджерс — ветеран медиаиндустрии и технологий (он основал телеканал CNBC, будучи руководителем NBC Cable) — планируют использовать «Одиссея» для продвижения собственного программного обеспечения для ИИ-видеопроизводства.

Роджерс, исполнительный председатель Fountain O и исполнительный продюсер картины, отметил, что, стремясь демократизировать кинопроизводство с помощью ИИ и своих уникальных технологий, они специально решили выпустить фильм одновременно с блокбастером Нолана:

— Мы хотели дать зрителям возможность для сравнения в один и тот же временной отрезок. Возможно, киноманам станет любопытно посмотреть, как один и тот же классический сюжет реализован у одного из самых почитаемых режиссеров мира и у нас. Это поможет лучше понять, насколько сильно ИИ уже сегодня способен помогать кинематографу и расширять доступ к качественному контенту для широкой публики.

Пуйя Куша, продюсер и специалист по постпродакшену «Одиссея», рассказал, что для создания второй картины Fountain O использовала китайскую нейросеть-видеогенератор Kling. К ней пришлось обратиться после того, как компания OpenAI фактически закрыла доступ к своей нашумевшей модели Sora (которая аналогично генерирует видео по текстовым запросам). Западные ИИ-компании все чаще обращаются к китайским инструментам в попытках снизить затраты на вычислительные мощности.

— Мы не можем перестать восхищаться ИИ-моделью Kling, которую мы использовали для рендеринга каждой сцены. Экспериментируя с каждым новым фильмом, мы создаем уникальные инструменты и техники. Это позволяет нам преодолевать технологические барьеры и выводить наше производство на передний край ИИ-кинематографа, сопоставимого по качеству с традиционным человеческим производством, — подчеркнул Пуйя Куша.

Помимо Kling, для создания ключевых кадров и общего визуала авторы использовали модель Google Nanobanana, для работы со сценарием и текстом — Claude AI, а для фактчекинга и исследований — Google Gemini. Собственные алгоритмы студии Fountain O применялись для виртуальной режиссуры (мизансцен и позиционирования виртуальных актеров в кадре), точности рендеринга и моделирования цифрового мира.

Братья Куша родились в Иране и покинули страну в 2009 году. Они давно работают в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта — ранее они основали компанию Claigrid (занимающуюся персонализацией облачного ИИ), где Том Роджерс также занял пост исполнительного председателя.

На данный момент ни один крупный стриминг или кинотеатральный прокатчик не выкупил права на дистрибуцию «Снов о фиалках» после показа на фестивале «Трайбека». На данный момент компания Fountain O планирует выпустить оба фильма на собственном сайте, где их можно будет посмотреть по модели аренды (VOD) за $9,99 за каждый тайтл.

Премьера «Снов о фиалках» на платформе состоится 17 июля, а «Одиссей: Падение» станет доступен для просмотра позже этим летом.

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