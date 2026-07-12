Не Бритни Спирс — почему криминальный триллер «Лаки» с Аней Тейлор-Джой стоит смотреть прямо сейчас

Звезда «Хода королевы» лихо скачет по крышам грузовиков, меняет личности как перчатки и устраивает дерзкий финал своей криминальной карьеры в новом триллере от Apple TV+.

Это история о девушке по имени Лаки (Счастливица). Раннее утро. В дверь стучат: тук-тук-тук. На пороге ФБР — они гонятся за ней по всей стране, ведь она только что украла 10 миллионов долларов. Пожалуйста, не совершайте ошибку и не думайте, будто этот новый триллер от Apple TV+ (в эфире с этой среды) с Аней Тейлор-Джой в главной роли — экранизация одноименной песни Бритни Спирс «Lucky». Можно попытаться найти между ними связь, но, как увидите, притянуть это за уши будет довольно сложно.

Семисерийное шоу позиционирует себя в жанре «последнего идеального ограбления», но с интригующим твистом: действие начинается на следующее утро после него. Наша антигероиня стоит на крыше отеля-казино в Лас-Вегасе, успешно прикарманив миллионы, и поднимает бокал за новую, честную жизнь. Но уже через несколько часов Лаки предает любимый человек. Без гроша в кармане она вынуждена пуститься в бега сразу от двух преследователей: федералов и головорезов местного криминального авторитета, которые пытаются выбить из нее долг ее отца — профессионального афериста. Что ж, похоже, то, что происходит в Вегасе, на этот раз там не осталось.

Такой сценарный ход — отличное решение. Криминальные авантюры в духе « Одиннадцати друзей Оушена», где герои идут на дело ради личной наживы, всегда рискуют выглядеть слишком пижонскими и бессмысленными. Зато сюжеты о «вынужденном последнем бое» (лучший пример здесь — «Непрощенный» Клинта Иствуда) обладают куда большей глубиной. Завязавший с прошлым плохой парень (или девчонка) под давлением непреодолимых обстоятельств снова возвращается в седло и расчехляет арсенал, от которого когда-то отрекся. И мы с удовольствием наблюдаем за их крутизной, ведь этот бой ведется ради благой цели и оплачен чувством вины, которое гложет героя.

Пытаясь начать все с чистого листа, Лаки не может сбежать от грехов своего отца — сладкоречивого мошенника Джона Армстронга, который и взрастил из нее преступницу. Джон постоянно присутствует в ее мыслях, давая циничные советы: какую дорогую вещь лучше стянуть, как уйти от слежки ФБР и как манипулировать людьми. «Считывай атмосферу. Не верь никому. И никаких легких путей». Отцовские наставления не раз спасают ей жизнь в смертельных переделках. Ирония в том, что он же эти переделки и спровоцировал, став той самой цепью, которая приковывает Лаки к жизни, которую она так отчаянно хочет оставить в прошлом.

В какой мере Лаки сама управляет своей судьбой? Свое положение она метко описывает свекрови (тоже далеко не ангелу, прямо скажем) как «череду хреновых решений на протяжении длительного времени». Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» уже доказал, что у Тейлор-Джой достаточно внутренней ярости, чтобы тащить на себе экшен-триллер. Но здесь она больше напоминает свою героиню из «Хода королевы» — травмированную гениальную шахматистку, которая хладнокровно использует и выбрасывает людей ради победы. Кажется, Тейлор-Джой искренне кайфует от ролей сильных женщин, которые отказываются быть послушными куклами или выезжать исключительно на красивом личике.

Лаки без зазрения совести обкрадывает детей, регулярно поджигает людей и врет как дышит. Она с поразительным цинизмом разыгрывает карту «беззащитной женщины» и легко предает тех, кто ей поверил. И при этом она чертовски, неоспоримо крута: прыгает по крышам фур, на ходу меняет образы, чтобы уйти от погони или выбить себе бесплатный номер на ночь. Она чертовски профессиональна и дерзка. А ведь если мы и любим кого-то больше, чем добрых людей, так это людей компетентных. То, что ты не являешься «хорошим человеком», еще не значит, что ты не можешь быть великолепным.

Словно желая до предела сгустить серую мораль, создатели сериала подкидывают нам Тимоти Олифанта в роли томящегося за решеткой «горячего папочки» (DILF). Олифант просто сочится харизмой — особенно теперь, когда его шевелюра подернулась благородной сединой, сделав его похожим на полярного лиса. Отдельный восторг вызывает его фамилия (Olyphant созвучно с Elephant — слон). Звучит как персонаж мультфильмов Disney. Интересно, какое отношение он имеет к слонам? Это фамилия жены или он таким родился?

Если и есть у Лаки слабая сторона, так это ее попытки затеряться в толпе. Довольно трудно не привлекать внимания, когда у играющей тебя актрисы лицо настолько уникальной лепки, что на него оборачиваются люди в соседних почтовых округах. И неважно, как сильно Лаки опускает голову и прячется за волосами — которые она к тому же выкрасила в вызывающий, ядовитый платиновый блонд. С тем же успехом она могла бы нацепить маску Майкла Джексона.

Впрочем, реализм здесь не главное, главное — адреналин. Сериал щедро отсыпает зрителю напряженные игры в кошки-мышки, импровизированное оружие, эффектные взрывы и заглавную песню от Фионы Эппл. Этот мрачный, в стиле бондианы, хит буквально воет о том, как певица «родилась в рогах быка» и стала тореадором. Наша героиня — ходячий эксперимент в вечном споре «природа против воспитания» — искренне хочет оставить криминал в прошлом. Я же, напротив, хочу, чтобы она бежала как можно дольше, мстила, крушила черепа и раздавала пинки направо и налево. К сожалению для нее, подозреваю, что повезет в этой истории только кому-то одному из нас.

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