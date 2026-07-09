От чат-ботов к мыльным операм — Зачем Character.ai запускает собственные ИИ-сериалы?

Скандально известная компания-разработчик чат-ботов выходит на перенасыщенный рынок вертикальных видео — но с ИИ-сюрпризом.

Character.ai, популярный и вызывающий массу споров стартап в сфере чат-ботов, созданный бывшими инженерами Google, неожиданно расширяет сферу деятельности: компания открывает подразделение по производству микродрам.

Сегодня руководство фирмы объявит о запуске в своем приложении серии анимированных микродрам, созданных с помощью искусственного интеллекта. Для написания сценариев стартап привлек профессиональных голливудских авторов, однако сам процесс анимации эпизодов доверили нейросетям, а не традиционным художникам. ИИ задействуют и после релиза: зрители смогут общаться с персонажами шоу в формате чат-ботов и даже создавать собственные фанфики на их основе.

Представитель Character.ai отказался назвать имена создателей вертикальных сериалов, но отметил, что компания наняла сценаристов и художников, ранее работавших над проектами для Nickelodeon, Netflix, DreamWorks и Blumhouse (разумеется, многие голливудские авторы сегодня неохотно признаются в том, что сотрудничают с ИИ-компаниями).

На старте пользователям будут доступны три проекта. Первый — «Прошлое лето» (Last Summer) — история о девушке, которая пытается выяснить личность парня, в которого влюбилась на каникулах. Второй — «Ночная игра» (The Nighttime Game) — рассказ о компании молодых людей, собравшихся сыграть в смертельно опасную игру в доме, где, возможно, обитают призраки. И третий — «Эденфолл» (Edenfall) — фантастика в духе «Голодных игр» и «Первому игроку приготовиться», сюжет которой разворачивается вокруг группы бета-тестеров новой MMORPG. В эпизодах, предоставленных журналистам для ознакомления, именно «Эденфолл» выглядел наиболее убедительно — как с точки зрения концепции, так и по качеству анимации.

Микродрамы — короткие остросюжетные сериалы для молодежи, ставшие главным трендом мобильного контента в последний год, — монетизируют свою аудиторию за счет продажи доступа к новым сериям и премиум-подписок. В Character.ai (также известной как c.ai) рассчитывают получить дополнительный доход за счет интеграции чат-ботов и интерактивных фанфиков. Впрочем, возможность стать непосредственным участником событий серии в формате ролевой игры появится с технической точки зрения не раньше чем через год, как сообщил генеральный директор компании Карандип Ананд.

Искусственный интеллект идеально подходит для создания микродрам, поскольку этот формат требует высокой скорости выпуска контента при минимальных сроках производства. Автоматизация ускоряет процесс в разы: по словам Ананда, производство полного цикла для одного сериала у c.ai занимает около 40 дней, тогда как классическая анимация аналогичного объема потребовала бы около полугода. Несмотря на такую экономию времени, Ананд уверяет, что c.ai делает ставку на качество, а не на количество.

— Наша цель — не плодить бесконечный «ИИ-шлак» (AI slop) для поколения Z, — подчеркнул он.

По его мнению, формат микродрам привлекателен тем, что уводит пользователя от думскроллинга и бесконечной агрессии в соцсетях.

— Вместо пассивного потребления контента пользователи вовлекаются в интерактивное взаимодействие, — добавил глава компании.

Впрочем, предыдущие попытки создавать лайв-экшен микродрамы (с живыми актерами) с помощью ИИ в США провалились: американские зрители предпочитают следить за реальными актерами и выстраивать вокруг них фэндомы. Да и сами инфлюенсеры из этой индустрии выступают против нейросетей. Понимая это, Character.ai пока не планирует заходить на территорию живого кино, сосредоточившись на менее изученной нише ИИ-анимации.

Платформа Character.ai завоевала огромную популярность с момента своего официального запуска два года назад (до этого проект еще два года находился в режиме бета-тестирования). Ее создатели — экс-разработчики большой языковой модели Google LaMDA. Сегодня не менее 20 миллионов активных пользователей ежемесячно общаются с ботами платформы: от поиска житейских советов до текстовых ролевых игр. Большинство юзеров моложе 35 лет, а количество созданных «персонажей» (чат-ботов со своими уникальными настройками) исчисляется миллионами — часто их обучают копировать поведение популярных героев кино и сериалов.

В то же время деятельность Character.ai сопровождается громкими скандалами. Компания столкнулась с волной судебных исков и обвинений в том, что ее чат-боты вызывают у пользователей эмоциональную зависимость, провоцируют психозы и даже склоняют к нанесению вреда себе, при этом на платформе практически отсутствуют защитные механизмы и родительский контроль. В одном из резонансных дел жительница Флориды Меган Гарсия заявила, что ее сын, Сьюэлл Сетцер III, покончил с собой после длительного общения с несколькими ботами на платформе; в январе стороны урегулировали иск. Схожие иски подали еще две семьи из Техаса, а штат Пенсильвания судится с c.ai за «незаконную медицинскую практику» из-за некорректного позиционирования медицинских чат-ботов. Кроме того, сенатор от штата Миссури Джош Хоули затребовал документы у компании и ряда IT-гигантов в связи с возможным вредом для несовершеннолетних. На этом фоне стартап оказался в эпицентре дискуссий о так называемом «психозе чат-ботов» — бытовом термине, описывающем чрезмерную привязанность людей к виртуальным ИИ-компаньонам.

Выход на рынок микродрам выглядит как попытка диверсифицировать бизнес, столкнувшийся с серьезным давлением со стороны регуляторов и общества, и сместить фокус с опасной темы «романтических и дружеских отношений» с ИИ. Однако сам Ананд считает этот шаг органичным развитием платформы.

— Мы всегда были развлекательной компанией, — отмечает он, напоминая, что огромная часть их ботов и так создана по мотивам фильмов и сериалов.

Прошлой осенью компания заблокировала доступ к платформе пользователям младше 18 лет, пытаясь минимизировать риски. Запуск микродрам — это в некотором смысле попытка вернуть молодую аудиторию. Подростки смогут смотреть сериалы, но функции чата с персонажами для них будут заблокированы до тех пор, пока они не пройдут верификацию возраста.

Рыночная стоимость Character.ai оценивается экспертами в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. По данным сторонних аналитиков, в прошлом году продажи компании составили около 50 миллионов долларов, что на 66% больше показателей 2024 года. Компания также тесно связана с Google: в 2024 году Alphabet (материнская компания Google) наняла к себе основателей стартапа Ноама Шазира и Даниэля де Фрейтаса, а также заключила неэксклюзивное соглашение об использовании технологий c.ai, хотя юридически компании остаются независимыми друг от друга.

Рынок микродрам сейчас чрезвычайно плотен: десятки компаний в Лос-Анджелесе и за его пределами (включая таких гигантов, как CandyJar, ReelShort и DramaBox) ежедневно штампуют тонны быстрого вертикального контента.

Однако Ананд уверен, что перенасыщение рынка его стартапу не грозит, ссылаясь на лояльность текущей аудитории c.ai.

— Они уже приходят к нам на платформу за развлечениями, — резюмирует он. — Мы просто предлагаем им новый формат.

Примечания:

Микродрамы (Microdramas): Это новый и безумно прибыльный формат мобильного видео, зародившийся в Китае и активно захватывающий западный рынок (через приложения вроде ReelShort). Это ультракороткие серии (буквально по 1–2 минуты), снятые в вертикальном формате специально для смартфонов. Сюжеты обычно максимально простые и драматичные (измены, месть, внезапное богатство, мистика), рассчитанные на мгновенный эмоциональный крючок. ИИ-шлак (AI slop): В оригинале используется термин «AI slop» (буквально — «ИИ-помои» или «ИИ-жижа»). В англоязычном интернете это устоявшееся выражение для обозначения низкокачественного, сгенерированного нейросетями контента (текстов, картинок, дешевой анимации), которым сейчас заваливают интернет ради просмотров. «Психоз чат-ботов» (Chatbot psychosis): Новый термин на стыке психологии и технологий. Описывает состояние, при котором пользователи (особенно эмоционально нестабильные подростки) начинают очеловечивать ИИ, верить, что у бота есть душа, влюбляться в него и полностью заменять реальное общение виртуальным, что ведет к депрессии и потере связи с реальностью. LLM (large language model): «Большая языковая модель», технология, лежащая в основе современных чат-ботов вроде ChatGPT, Gemini и самой Character.ai. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications): Экспериментальная разговорная языковая модель, разработанная Google; именно вокруг неё в 2022 году разгорелся нашумевший скандал, когда инженер Google публично заявил, будто модель обрела «сознание» (что было опровергнуто научным сообществом). MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game): Жанр многопользовательских ролевых онлайн-игр (типа World of Warcraft), сохранил аббревиатуру с расшифровкой, так как термин устоялся в русскоязычной геймерской среде. Думскроллинг (doomscrolling): Устоявшийся англицизм, обозначающий навязчивое бесконечное пролистывание негативных новостей или контента в соцсетях. Rage-baiting: Приём в контент-стратегии соцсетей, намеренно провоцирующий гнев или возмущение аудитории ради вовлечённости; перевёл описательно как «погоню за возмущением аудитории».

Справочная информация: