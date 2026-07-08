Неужели Ubisoft смогла? Обзор ремейка лучшей игры про пиратов Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft выбросила из своей фэнтезийной RPG всю рутину пиратской жизни, сделав игру более сфокусированной и динамичной.

Эдвард Кенуэй — совсем не тот протагонист Assassin’s Creed, к которому привыкли ваши отцы. Он не давал священных клятв и не отмечен благородной судьбой. Это просто парень, который любит звонкую монету и терпеть не может правила. Его погоня за золотом и вечные игры в прятки с законом втягивают его в древнюю войну тамплиеров и ассасинов совершенно случайно. Потерпев крушение вместе с неким Уолполом (который оказывается тамплиером), Эдвард забирает его личность в надежде получить обещанную тому щедрую награду.

Эдвард идет по жизни легко. Мир вокруг него жесток и хаотичен, а его окружение помешано на двойных предательствах похлеще, чем сценаристы франшизы «Миссия невыполнима». Эд лишь улыбается, ничуть не смущаясь происходящим, и продолжает грабить. Для него все это — лишь веселая игра, и он твердо намерен покорить Карибское море на своих собственных условиях. В этом плане он становится идеальным продолжением самого игрока. И именно это ощущение абсолютной свободы ремейк пиратской классики 2013 года передает безупречно.

Как и оригинал, версия Resynced от студии Ubisoft Singapore идеально воссоздает фэнтезийный образ лихого капера. Практически все время вы заняты тем, что составляет саму суть пиратской романтики: бороздите океан вместе со своей командой, берете на абордаж испанские торговые суда, скрещиваете шпаги с подлыми солдатами, планируете хитроумные ограбления и играете в шашки в порту с прожженными морскими волками. И, в отличие от оригинальной игры, вы почти не тратите время на вещи, которые этот фэнтезийный шарм разрушают. Забудьте про занудные миссии с выслеживанием, зачистку миникарты от сотен безделушек или затянутые интерлюдии в современности за пределами Анимуса.

Этот ремейк — не просто подтянутая графика. Разработчики прошлись по первоисточнику строгим редакторским пером, смело вырезая старый и добавляя новый контент там, где это было необходимо. Упомянутые миссии со слежкой, в которых Эдварду приходилось плестись за своими целями на расстоянии целую вечность, прежде чем подслушать разговор или совершить убийство, были безжалостно удалены. Это однозначный плюс, хотя было бы куда интереснее увидеть эти стелс-миссии переработанными — так, чтобы слежка держала в напряжении, а финальная награда стоила потраченных усилий.

Под нож пошли и эпизоды в офисе корпорации «Абстерго». И это палка о двух концах. С одной стороны, этот мета-сюжетный пласт — идея о том, что игрок на самом деле не пират, а наш современник, переживающий генетические воспоминания в секретной лаборатории ради того, чтобы зловещая корпорация контролировала общество, — фундаментален для серии. В первой части это был крышесносный сюжетный твист. Но признаем честно: к моменту выхода Black Flag вылазки в реальный мир «Абстерго» воспринимались как нежелательная пауза, отвлекающая от главного веселья.

Теперь эта часть лора существует исключительно в виде текстовых логов в меню, которые открываются по мере сбора светящихся иконок на карте мира. Также «Абстерго» напоминает о себе во временных испытаниях: вас награждают за довольно случайные действия (например, за убийство врагов определенным способом или выполнение квестов) и выдают валюту, которую можно потратить на косметические предметы. Что ж, по крайней мере, это вполне соответствует концепции зловещей корпорации, наживающейся на игроках. Как и в случае с удалением миссий-слежек, такое решение делает игру лучше, но оригинальным его не назвешь.

А вот полностью переработанная боевая система и новые миссии — это безоговорочная победа. Сражения теперь предлагают массу тактических возможностей и комбо-ударов: например, можно притянуть врага к себе шэнбяо (абордажным крюком), а затем провести подсечку. Главное, что теперь ваши драки выглядят как безупречно срежиссированные экшен-сцены из голливудского кино. Еще одно очко в пользу пиратской эстетики! Горсть новых квестов для офицеров корабля, которые открывают доступ к новым членам экипажа с отлично прописанными историями, по качеству ничуть не уступает оригинальным заданиям.

Старые достоинства игры никуда не делись. Глубина и разнообразие пиратских будней Эдварда по-прежнему приводят в восторг: сегодня он обустраивает поместье в своей личной бухте, а завтра уже карабкается по руинам инков в поисках сокровищ тамплиеров. Основные квесты отлично срежиссированы, прекрасно озвучены и умеют заставить вас почувствовать себя настоящим героем. Но в конечном итоге магию этой игры создают моменты затишья между битвами. Те самые мгновения, когда вы ведете корабль сквозь ночную гладь, глядя на мерцание подвесных фонарей, пока команда дружно затягивает морскую шанти. Сегодня эта игра дает вам как никогда много пространства, чтобы ощутить истинную пиратскую свободу. И пускай Ubisoft в очередной раз грабит собственную библиотеку старых хитов ради наживы — игрокам тоже досталась приличная доля этой добычи.

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