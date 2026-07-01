Дробовик под фатой и похищенный Шерлок — франшиза об Эноле Холмс нащупала зрелость

Для неутомимых британских сыщиков это лето выдалось весьма удачным.

Вслед за пасторальным очарованием восхитительного детектива «Овечьи сыщики» (Sheep Detectives) с его крайне необычными ищейками, на экраны выходит обаятельная «Энола Холмс 3» — свежая глава детективной франшизы от Netflix, рассказывающая о приключениях младшей сестры Шерлока.

Энола больше не та наивная, неопытная девчонка, какой мы увидели её впервые. Из робкого подростка с чистым взором она превратилась в умудренного опытом детектива, способного дать фору своему знаменитому брату. Теперь ей достаточно мимолетного взгляда на самую непримечательную мизансцену, чтобы мгновенно обнаружить добрый десяток подозрительных деталей.

И она больше не одинока — вопреки тому, что сулит её свободолюбивое имя, если прочесть его задом наперед (Enola — Alone / «Один»). Роль младшей Холмс вновь с неподражаемым шармом исполняет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Фильм застает Энолу на вершине живописного мальтийского холма: в роскошном подвенечном платье она готовится сочетаться браком с любовью всей своей жизни — лордом Тьюксбери (Луис Патридж), её верным сообщником по приключениям еще со времен их первого совместного побега.

«Великие истории всегда начинаются со свадьбы», — размышляет Энола в своем задорном закадровом монологе. Этот прием — обращение напрямую к зрителю сквозь «четвертую стену» — уже стал визитной карточкой франшизы, задающей ей бодрый тон, и данью уважения книжной серии Нэнси Спрингер, легшей в основу фильмов.

Режиссерское кресло на этот раз занял Филип Барантини (известный по драме «Отрочество / Подросковый возраст» / Adolescence), сменивший Гарри Брэдбира. Работая со сценарием постоянного автора франшизы Джека Торна, Барантини бережно сохранил динамичный, невесомый стиль предыдущих частей с их остроумными визуальными эффектами и молниеносным монтажом, где элементы мозаики со щелчком встают на свои места.

Однако Барантини привносит в повествование и более изощренную режиссуру: сложные движения камеры и длинные планы, которые некогда прославили его «Отрочество». В итоге третья часть умудряется балансировать на стыке взрослого кино и юношеского задора. Франшиза взрослеет вместе со своей ключевой аудиторией — молодыми зрителями, которые следят за героиней Милли Бобби Браун с 2020 года.

Впрочем, вернемся к свадьбе. К сожалению, торжество оказывается недолгим: Энола понимает, что бракосочетание придется отложить ради расследования, мимо которого она просто не может пройти. И это дело, без сомнения, самое личное для героини, ведь речь идет о похищении её непреклонного брата Шерлока (Генри Кавилл). Шерлок, изначально скептически относившийся к предсвадебной суете и решению сестры подчиниться викторианским традициям, бесследно исчезает прямо перед церемонией — причем вместе с будущей свекровью Энолы, леди Тьюксбери (Хэтти Морахэн).

Признаться честно, сама завязка с похищением столь опытного сыщика, как Шерлок Холмс, выглядит притянутой за уши, как бы упорно фильм ни пытался убедить нас в обратном. Но когда Энола уверенно берется за дело, обнаруживая на зеркале отпечатки пальцев с шифром Морзе на глазах у изумленного доктора Ватсона (Хаймеш Патель), и ловко переходит от одной скрытой улики к другой, сценарию легко прощаешь любые натяжки. Особенно на фоне залитой солнцем Мальты с её сверкающими лазурными водами.

Задавая высокий темп с самого начала, фильм балует зрителя экшеном в духе «Шерлока Холмса» Гая Ричи: здесь ничуть не меньше дерутся и бегают, чем думают. Чего стоит одна лишь стартовая сцена, где Энола, заподозрив погоню, бесстрашно взбирается на крышу несущейся кареты прямо в свадебном платье и наводит дробовик на преследователя. Позже нас ждут яростные погони на лошадях и суровые рукопашные схватки.

И все же фильму не хватает той острой актуальности, которую предыдущим частям придавали отсылки к реальной истории — например, к движению суфражисток или борьбе за права рабочих. Здесь темы мальтийских борцов за свободу или военного прошлого доктора Ватсона в англо-афганских войнах кажутся лишь вежливыми уступками хронометражу, блекнущими на фоне семейного примирения Холмсов. Особенно когда на экране снова появляется их упрямая мать Юдория в великолепном исполнении Хелены Бонем Картер, как всегда сыплющая циничными остротами (пусть сценаристы и заставляют её изрекать банальности вроде: «Ответы, которые мы получаем, редко оказываются теми, что мы искали»).

В конечном счете, эта история — о будущем самой Энолы и её эмоциональном взрослении. Расследование становится для неё возможностью справиться с предсвадебным мандражом. Правильно ли она поступает? За того ли человека выходит? Какое будущее она хочет для себя выбрать? Детективная интрига меркнет перед этими экзистенциальными вопросами. Да и что вообще может конкурировать с внутренним миром молодой девушки, которая одевается с шиком викторианской Энни Холл и размышляет о неизвестности, ждущей впереди?

Тем не менее, «Энола Холмс 3» определенно стоит потраченного времени. Огненная злодейка Мориарти (потрясающая Шэрон Дункан-Брюстер) возвращается с изощренным и жестоким планом, детали которого спойлерить было бы преступлением. В эмоционально и физически изнурительных сценах драк и погонь Дункан-Брюстер и Браун выкладываются на полную, представляя нам двух равных по силе соперниц.

Приятно, что в эпоху засилья экранного псевдофеминизма «Энола Холмс» совершает свой главный бунт: фильм отказывается скатываться в плоский лозунг «вперед, подружка!» (you-go-girl), где сила женщины измеряется исключительно её умением махать кулаками. Безусловно, Энола — интеллектуальная ровня Шерлоку, и физической силы ей не занимать. Но у неё также есть гордое, любящее и романтичное сердце. И она твердо знает: чтобы оставаться собой и добиваться целей, ей вовсе не нужно приносить свои чувства в жертву.

Да, третья часть порой страдает от провисаний сюжета, излишне затянутых разговоров об отношениях и романтических монтажных склеек (вроде лирической сцены купания влюбленных, больше похожей на обложку подросткового романа). Фильмы этой франшизы, при всей их увлекательности, едва ли надолго врезаются в память. Но этот легкий, эскапистский триквел искупает свои грехи отличным визуальным стилем (с анимационными вставками в духе Терри Гиллиама), прекрасной актерской игрой повзрослевшей Милли Бобби Браун, мощной харизмой брутального Шерлока-Кавилла и неожиданно серьезным антиколониальным подтекстом.

Перед нами захватывающее, пусть и слегка мимолетное зрелище, оставляющее после себя исключительно приятное послевкусие.

Примечания:

«Adolescence» и Филип Барантини: Филип Барантини больше всего известен своим номинированным на BAFTA британским триллером «Точка кипения» (Boiling Point, 2021), который был снят одним непрерывным кадром. Однако отсылка к «длинным планам» (long takes) указывает именно на фирменный стиль Барантини из «Точки кипения». «Викторианская Энни Холл» (Victorian Annie Hall): Это отсылка к культовому фильму Вуди Аллена «Энни Холл» (1977) и стилю главной героини в исполнении Дайан Китон. Энни Холл ввела в моду стиль «томбой» (tomboy): мужские брючные костюмы, галстуки, жилетки и шляпы, надетые на женщину. Энола Холмс одевается схожим образом — сочетает викторианские платья с элементами мужского гардероба и практичной одеждой для сыщиков, подчеркивая свою независимость. Феминизм «You-go-girl»: Популярный в англоязычной среде термин, обозначающий упрощенный, поп-феминизм. В кино это часто выражается в образе «сильной и независимой женщины», у которой нет слабостей, которая идеальна во всем и просто избивает мужчин (так называемая Мэри Сью). «Овечьи детективы» (Sheep Detectives / Three Bags Full): Это комедийный детектив, где убийство расследуют… овцы. Это сравнение, чтобы показать, что британский детективный жанр сейчас переживает бум необычных форматов. «Терри Гиллиам» (Terry Gilliam): Режиссер («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и участник комик-группы «Монти Пайтон». Он знаменит своей сюрреалистичной, коллажной анимацией. В фильмах об Эноле Холмс часто используются подобные мультяшные вставки, когда Энола объясняет свои мысли.

Рекомендации: