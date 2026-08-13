«Моя блестящая карьера» — Феминистский манифест 1890-х годов, оживший на экране

Филиппа Нортист великолепна в роли юной бунтарки, бросающей вызов устоям общества в Австралии 1890-х годов. Это остроумное, умное и поистине упоительное зрелище.

«Я вспыльчива, у меня курносый нос, и именно поэтому я предпочитаю смотреть людям прямо в глаза».

Так говорит Сибилла — обаятельно-неукротимая и неукротимо-обаятельная героиня романа «Моя блестящая карьера». В новой адаптации австралийской классики Майлз Франклин (1901) ее с безупречной достоверностью, неиссякаемой энергией и жизнелюбием играет Филиппа Нортист. Создательница сериала Лиз Доран, должно быть, плакала от счастья, когда нашла актрису, способную дать столько жизни и без того блестящему сценарию. Нортист буквально излучает joie de vivre — ту самую радость бытия, на которой держится весь сюжет: ведь каждый, кто встречается на пути Сибиллы, неизбежно попадает в поле ее притяжения.

Сибилла — одна из слишком многих детей в семье: трудолюбивая мать и погрязший в долгах безалаберный отец просто не в состоянии их прокормить. Поэтому девушку отсылают с нищающей фермы в Поссум-Галли к бабушке по материнской линии (Анна Чанселлор) — весьма властной особе, носящей весьма говорящую фамилию миссис Босье. Старушка — успешный коннозаводчик; она коротает дни во вдовьем величии, пока её вторая дочь Хелен (Дженевьев О’Райли) живет неподалеку в роскошном поместье. У миссис Босье полно свободного времени, которое она намерена посвятить вылепливанию из Сибиллы «приличной барышни» и её выгодному замужеству — чтобы богатый муж взял на содержание и саму девушку, и всё её семейство.

Однако планы бабушки не вызывают у Сибиллы ни малейшего восторга. «Меня наряжают как куклу! Потихоньку поджаривают на вертеле приличий!» — в ужасе пишет она в письме сестре Герти. Сибилла-то рассчитывала, что в поместье Кэддагат перед ней откроется большой мир и она сможет дать волю своей главной страсти — стать писательницей. Прекрасно понимая, что мужья в этом деле не помощники, она оказывает миссис Б. жизнерадостное сопротивление, параллельно с головой уныряя в новую жизнь. Девушка сходится с Нелл — талантливым объездчиком лошадей из коренного населения. Нелл мечтает стать управляющей в Кэддагате, хотя в сельской Австралии 1890-х годов против нее играет всё: и происхождение, и пол.

С английским гостем поместья Фрэнком (Джейк Данн) у Сибиллы складываются отношения в духе «заклятых друзей» (впрочем, парень-то невероятно хорош собой!). Кроме того, героиня обретает своего рода покровительницу в лице их светской соседки — гламурной эксцентрики Огасты (Кейт Малвани, которая явно получает колоссальное удовольствие от роли). Племянник Огасты Гарри (Кристофер Чунг), как и Фрэнк, как и все мы, оказывается полностью очарован этой бунтаркой и свободомыслящей натурой, появившейся в их краях. Однако богемность Огасты имеет свои границы, да и другие обстоятельства намекают: Гарри далеко не так свободен в выборе жены, как ему хотелось бы.

Любовный треугольник Сибилла-Фрэнк-Гарри развивается неспешно и убедительно: троица молодых людей совершает ошибки, случайно подслушивает чужие откровенности и исследует разные грани симпатии и влечения. Но, что приятно удивляет, романтическая линия не перетягивает на себя весь сюжет. Писательские амбиции Сибиллы остаются во главе угла: Огаста убеждает ее публиковать рассказы в журналах — как альтернативный способ содержать себя и семью, сохраняя независимость. Тем временем безалаберность отца приводит к всё более плачевным последствиям. Судебные приставы постепенно выносят из дома последние ценности, и в итоге семье приходится пожертвовать еще одной дочерью — ее отправляют работать гувернанткой и прислугой к местным зажиточным соседям, чтобы хоть как-то покрыть долги. Нажим на Сибиллу с требованием «выйти замуж и выйти удачно» усиливается по мере того, как ее связи с Гарри и Фрэнком усложняются. Это редкое и прекрасное зрелище — наблюдать, как люди не просто флиртуют, а шаг за шагом сближаются душевно.

С деталями, строго следующими канону романа, переплетаются и более современные мотивы. В сериале проникновенно показана мужская гомосексуальная связь — и тот леденящий страх и отчаяние, которые она приносит в эпоху, когда подобное было абсолютно неприемлемо. Линия Нелл и ее семьи (особенно тайный роман ее сестры с белым местным полицейским) наглядно обнажает механизмы расизма и колониализма. Да и сексизм, если не сказать откровенная мизогиния, здесь буквально висит в воздухе. От необходимости брака ради выживания (что тонко оттеняется свободой, которой пользуются редкие местные вдовы) до истории тети Хелен, которая годами вела всё хозяйство и бизнес, но была беззастенчиво отодвинута в сторону, когда пришло время передать наследство брату; от талантов Нелл, которые окружающие сходу списывают на «уроки её отца», — ни одна женщина не может сбежать от удушающего патриархата.

Адаптация Лиз Доран сохранила весь бунтарский дух оригинальной книги, щедро добавив в него так необходимую щепотку оптимизма. Сериал искрится умом и остроумием, дает каждому персонажу пространственную свободу (пусть это и сольный бенефис Сибиллы, у каждого актера здесь есть своя глубокая арка, а исполнительский ансамбль безупречен) и, сохраняя содержательную глубину, ни на секунду не теряет удивительной легкости повествования.

Примечания: