Наши сердца. Глава одиннадцатая. Штольня

Утро в Като-Томбе начиналось не с робких пастельных полутонов рассвета, а с грубого, неизбежного вторжения генератора.

Утробный, басовитый рокот дизеля вздымался из-за холма ровно в пять тридцать, как со свистом и хрипом вздымается грудная клетка спящего гиганта после долгой, тревожной паузы. Воздух мгновенно пропитывался сизым, маслянистым запахом сгоревшей солярки и ещё влажной, после ночи, пыли.

Лагерь просыпался мгновенно, без тягучих переходов от сна к яви: с сухим электрическим треском вспыхивал мертвенно-белый люминесцентный свет в жилых модулях, лязгали затворы на постах — резкий, металлический звук, от которого инстинктивно сводило скулы, — хрустел крупный, острый гравий под тяжёлыми ботинками патрулей. В этом безжалостном механическом ритме была почти религиозная дисциплина — так монахи-бенедиктинцы поднимаются на первую молитву, подчиняясь не милосердному солнцу, а слепому, неумолимому уставу.

Лео не спал. Он лежал на узкой, пропахшей чужим потом и дезинфектором койке, заложив руки за голову, и вслушивался в то, как его собственная анатомия неотвратимо превращается в чужеродный, не нанесённый ни на одну карту архипелаг.

Его внутренние часы безвозвратно раскололись. Первое сердце — родное, привычное, натренированное долгими годами учёбы и стрессов — отстукивало ровный, почти обречённый ритм: шестьдесят четыре удара в минуту. Но рядом, за грудиной, в душной темноте тела проснулось второе. Оно билось глубже, сильнее, с пугающей гидравлической ненасытностью, откликаясь примерно на каждый третий удар первого. Это не походило на простые экстрасистолы или невротическую аритмию. Лео, как врач, с леденящей ясностью чувствовал, как чужой, первобытный мышечный насос физически смещает ткани mediastinum — средостения, как он грубо сжимает левое лёгкое, заставляя нижнюю долю мучительно спадаться при каждом вдохе, и тупо упирается в диафрагму. В груди не просто пульсировало — казалось, там теснились два автономных, мыслящих органа, отчаянно оспаривающих друг у друга скудное свободное пространство среди ноющих рёбер.

«Я заразился? Где? — мысль билась обрывочно, в такт чужому пульсу. — В душной палатке? В стерильной лаборатории, когда дрогнула рука? Или…»

Стук в дверь — короткий, сухой, двойной.

Диана Пэтрашку стояла на пороге, отсекая собой робкий утренний сквозняк. На ней была тёмно-синяя хлопковая рубашка с жёстким воротником, заправленная в серые брюки-карго, и плотные туристические ботинки, покрытые тонким слоем рыжей пыли. В левой руке она держала лёгкий кожаный чемоданчик, ручка которого блестела от частого прикосновения пальцев, а в правой — две поцарапанные строительные каски, жёлтую и белую, с потёртыми подбородочными ремнями.

За её спиной, ровно в двух шагах, замерли двое охранников. Один — долговязый конголезец в выцветшем камуфляже с израильским Emtan на плечевой петле; от него пахло дешёвым табаком и оружейной смазкой. Второй — белый, коренастый, с плохо выбритым черепом и круглыми, водянистыми глазами, в которых отражалось серое утреннее небо. В его взгляде не читалось ни вражды, ни интереса, ни даже тени человечности — только биомеханическая фиксация объекта, пугающе напоминающая работу слепого оптического датчика.

— Доброе утро, Гонзалес. Надевайте ботинки. Я покажу вам, где работал Брюне.

Диалоги с ней всегда напоминали обмен шифровками — минимум интонаций, максимум функциональности.

Они пошли к дальнему краю лагеря. Дорога занимала минут двадцать тягучего, молчаливого шага. Сначала под ногами глухо и упруго гудел деревянный настил, проложенный между штабом и ангарами с техникой, но по мере приближения к северной стороне лагеря дерево сменилось утрамбованной красной глиной, скользкой от утренней росы, затем — рваным, царапающим подошвы гравием, и наконец — выжженной, покрытой глубокими морщинами трещин землёй. Здесь лагерь ЧВК подходил к самому краю старого отработанного карьера, зияющего, как рана на теле саванны.

Периметр в этом секторе выглядел иначе. Вместо высокого стального забора с бетонным цоколем тут тянулся лишь двойной ряд колючей проволоки, небрежно натянутой на потемневшие, склизкие от сырости деревянные столбы. Старая «Егоза» провисала ржавыми, беззубыми петлями. На покосившейся калитке висела железная, облупившаяся табличка с выцветшим жёлто-черным трилистником радиационной опасности. Краска вздулась пузырями поверх надписи:

DANGER — NE PAS ENTRER NSAMBU TE

За проволокой, буквально в пяти метрах от края головокружительного, осыпающегося обрыва, впритык к пологому, уходящему в густые заросли холму, лепился барак. Одноэтажный, сложенный из землистого, ноздреватого, ещё колониального кирпича и крытый листами гофрированного железа, безнадёжно порыжевшего от коррозии. Одно маленькое окно было наглухо заколочено разбухшей фанерой. Внешне, к бараку не тянулись ни толстые силовые кабели, ни водопроводные трубы. Больше всего это походило на забытый Богом и людьми сарай для хранения кайлов и отсыревшей взрывчатки — эхо жестоких времён Бельгийского Конго.

— Вы останетесь здесь, — скомандовала Диана охранникам.

Бойцы молча встали по обе стороны калитки. Лысый даже не дёрнул мускулом на лице — он продолжал стеклянным взглядом сканировать пустырь за их спинами, словно ожидая угрозы не от людей, а от самой рыжей земли.

Диана отперла массивный навесной замок ключом из небольшой связки, металл сухо лязгнул, и она толкнула разбухшую дверь внутрь.

Внутри барака не было окон и кондиционеров, и пространство сразу же навалилось на плечи всей своей массой. Воздух стоял густой, невыносимо сырой и спёртый, оседающий во рту прогорклым вкусом. Он пах нагретой кровлей и характерным, въедающимся в поры букетом, который Лео узнал мгновенно, до рези в носу: формалин, едкие консервирующие растворы, фенол и едва уловимый, кислотный, царапающий горло оттенок лизирующих агентов. Это был концентрированный запах полевой биологической лаборатории, помноженный на дух старого склепа.

Помещение тускло освещалось несколькими люминесцентными лампами, питавшимися от гудящего аккумуляторного блока в углу. На стальных столах, холодящих кожу, ровными, педантичными рядами стояли микроскопы, портативная центрифуга, контейнеры с тревожной маркировкой биологической опасности и ноутбук, подключённый к бесперебойнику. На полках вдоль стен, словно уродливая кунсткамера, выстроились стеклянные банки с образцами белёсых тканей, плавающих в мутном, желтоватом растворе.

— Морис предпочитал работать здесь, — сказала Диана, ставя чемоданчик на край стола. Её голос прозвучал приглушённо. — Вдали от бункера Жирара с его стерильной бюрократией. Здесь тихо. И здесь был обнаружен первичный вектор. Летучих мышей нашли не в основной пещерной системе, а именно тут.

Она достала портативный, размером с ладонь, счётчик Гейгера в прорезиненном корпусе, положила в карман и подошла к дальней стене барака. Там, между двумя перекошенными стеллажами, висел плотный брезентовый полог — грязно-зелёный, пропылённый, намертво закреплённый на ржавых железных крюках. Диана взялась за грубый край и с сухим, царапающим барабанные перепонки шорохом отдёрнула его в сторону.

За пологом отворялся зев.

Это была не дверь и не аккуратно подготовленный технологический проход. Грубая, полукруглая штольня уходила прямо в первобытную темноту холма. Стены были небрежно укреплены редкими, трухлявыми деревянными крепежами, почерневшими от времени и покрытыми белёсым, пушистым налётом ядовитой плесени. Из глубины дохнуло совсем другим воздухом — ледяным, влажным, погребным. В нём мешался резкий аммиачный привкус гуано и подтон чего-то давно перебродившего, сладко-гнилостного. И почему-то — Лео сглотнул вязкую слюну — сквозь этот смрад отчётливо и нелогично пробивался еле заметный аромат церковного ладана и дурманящей цветущей гардении.

— Возьмите, — Диана протянула ему каску и налобный фонарь. Пластик был неприятно холодным. — И под ноги смотрите.

Лео надел каску, жёсткая стропа ремня впилась под подбородок, и поправил фонарь. Узкий, мертвенно-белый светодиодный луч разрезал плотный мрак, высветив неровный, сочащийся влагой свод туннеля.

— Это прорыли американцы? В сороковые? — спросил он. Собственный голос показался ему чужим среди этой грубой кладки и рваных следов на камне.

— Нет, — Диана щёлкнула своим фонарём. — Американцы пользовались буровыми станками и крепили шурфы бетоном. Это — ручная выработка. Следы зубила, кайла, ручных проходных молотков. Медные руды здесь копали задолго до прихода бельгийцев. Эта выработка сделана на десятилетия раньше. А может — и на столетия.

Она сделала шаг за скользкий порог штольни и медленно обернулась:

— И ещё, Гонзалес… Будьте осторожны. Если они сейчас там — не напугайте их.

Лео вопросительно посмотрел на неё, чувствуя, как по спине ползёт липкий холодок.

— Рукокрылых, — бесстрастно пояснила Диана. — Иногда они появляются в этой части штольни. Колония нестабильна. Пойдёмте.

Лео переступил прогнивший деревянный брус порога — и в ту же секунду его тело отозвалось на этот шаг чудовищным, разрушительным физиологическим бунтом.

Это началось не в груди. Правая рука, на которой плотно лежал старый медный браслет, вдруг вспыхнула ледяным ожогом. Металл на запястье не просто похолодел — он начал вибрировать, издавая едва ощутимую физически дрожь, впиваясь в кожу, словно вошёл в разрушительный резонанс с невидимой, древней частотой, идущей из самой толщи земли.

Затем тугая волна ударила в грудную клетку.

Лео пошатнулся и, чтобы не упасть, упёрся голой ладонью в склизкую, сочащуюся ледяной слизью стену. Его родное сердце споткнулось, жалобно замерло на длинную, страшную паузу, а то, второе, сформировавшееся внутри, толкнулось с такой звериной силой, что у него перехватило дыхание. Это был не просто пульс — это был гнетущий, неотвратимый гидравлический удар. Лео чётко, до тошноты осязаемо ощутил, как под его кожей, вдоль рёбер и на шее, стремительно проступают мелкие, твёрдые, как свинцовые дробины, узелки. Субдермальная сыпь вспухла мгновенно, стягивая кожу, превращая подкожную клетчатку в горячую, бугристую поверхность. В ушах зашумело так, словно рядом рухнула гигантская плотина, а во рту расплылся стойкий, вяжущий тошнотворный вкус окислившейся меди и ржавого железа.

Его внутренние органы сминались, покорно освобождая место для растущего импульса. Это был чистый, парализующий первобытный ужас плоти, сталкивающейся с торжеством чужеродного новообразования, которое безжалостно использовало его собственную кровеносную систему как идеальный питательный бульон.

— Стойте, Гонзалес. Смотрите…

Голос Дианы прозвучал глухо, но он разорвал нарастающий гул в ушах. Луч её фонаря опустился к полу.

Лео заставил себя выпрямиться, отрывая ладонь от камня. Он дышал тяжело, прерывисто, втягивая ртом ледяной воздух. На неровном каменном полу штольни, в небольшой естественной впадине между двумя выступами породы, стояла жидкость.

Густая. Маслянистая. Багровая. Непрозрачная. Она лениво сочилась из едва заметной волосной трещины в глубине стены, мелкими, липкими каплями стекая вниз. В холодном свете диодных фонарей эта субстанция блестела ярко, с глубоким, почти гипнотическим оттенком, который невозможно было перепутать ни с чем другим.

— Это кровь? — выдохнул Лео. Голос звучал сипло, словно он говорил из-под многометровой толщи воды.

— Нет, — Диана опустилась на корточки, её лицо в свете фонаря казалось высеченным из мрамора. Она остановила руку в дюйме от лужи, не касаясь её. — Когда мы увидели её впервые, мы тоже так подумали. Но это не биологическая жидкость. Это водный раствор с экстремально высокой концентрацией сульфида ртути и оксидов железа. По сути — взвесь жидкой киновари. Но с аномальной, невозможной химической структурой.

Она вытащила из бокового кармана дозиметр и выдвинула тонкий металлический щуп. Как только остриё приблизилось к блестящей, амальгамной поверхности на пару сантиметров, прибор зашёлся частым, истеричным, сливающимся в единый пронзительный свист треском.

На цифровом дисплее мгновенно, безумно забегали красные цифры.

— Радиоактивна, — ровно произнесла Диана, словно зачитывала рутинный лабораторный отчёт, перекрывая треск прибора. — Стабильный спектр. Уран-238, торий, следы изотопов радия. Почти тот же профиль, что мы неизменно находим в тканях поражённых особей.

Лео молча смотрел на багровую лужу, чувствуя, как по лицу катятся холодные капли пота. Минеральная кровь земли. Радиоактивная киноварь, вытекающая из докембрийского монолита, как из пробитой артерии. В его груди второе сердце сделало ещё один неспешный, влажный толчок, словно разумно вступая в диалог с паническим треском счётчика Гейгера.

И тут из бесконечной глубины штольни донёсся звук.

Это не был скрежет осыпающегося камня или шелест сползающего грунта. Это был вдох.

Низкий, протяжный, невыносимо глубокий, с тихим, влажным всасыванием стылого воздуха, словно где-то там, далеко за поворотом, в абсолютной, нетронутой темноте, медленно расправились гигантские, многометровые лёгкие живого материка.

Вдох… длинная, напряжённая, замершая пауза, в которой, казалось, остановилось время во всей Катанге… и выдох. Выдох прозвучал короче, с лёгким свистящим хрипом, пугающе напоминающим движение спёртого воздуха через узкий органический клапан.

— Что это? — прошептал Лео, физически чувствуя, как на предплечьях встают дыбом волоски.

Диана не дёрнулась и не повернула фонарь в глубину туннеля. Она оставила луч на блестящем полу.

— Мы не знаем, — ответила она буднично тихо. — Барометрические колебания в обширных карстовых пустотах. Глубинные подвижки грунта. Движение подземных газов. Вытеснение грунтовых вод. Звук появляется периодически. Иногда он повторяется с точностью метронома каждые пять минут, иногда штольня лежит в немоте неделями. Жирар делал спектральный анализ — это низкочастотные акустические волны, но их источник однозначно находится далеко за завалом.

И тут же, следом за затихающим «выдохом», из темноты донеслось движение. Сначала — лёгкий, едва уловимый слухом шорох натягиваемого сухого кожаного веера. Затем безжалостный луч фонаря выхватил из-под высокого, сочащегося влагой свода тёмные, стремительные тени.

Они не летели так, как летают обычные мелкие рукокрылые, мечущиеся в панике с хаотичным, рваным порханием. Они скользили. Это были гигантские молотоглавые крыланы. Размах их тёмных, бархатисто-кожистых крыльев превышал метр. Уродливые, нелепо вытянутые морды с трупно-серыми, раздутыми ноздрями на долю секунды мелькнули в луче света. Их глаза отразили диодные лампы двумя парами ярких, рубиновых, почти осмысленных точек. Без единого писка, без малейшего звука, кроме сухого шелеста рассекаемого затхлого воздуха, три огромные особи описали идеально плавную дугу прямо под потолком штольни и безмолвно ушли обратно в густую, пахнущую ладаном темноту.

Лео показалось, что на одну невыносимую секунду ритм их огромных крыльев абсолютно совпал с ритмом его проснувшегося второго сердца: удар — взмах — удар — взмах.

— Пора уходить, — Диана тронула его за локоть. Её сильные пальцы сжали его рукав холодно и непреклонно. — Не надо их тревожить. Они приходят и уходят.

Они вернулись в барак. Диана опустила плотный, пахнущий пылью брезентовый полог и аккуратно закрепила его на железных крюках, отрезая мрак. Внешний мир с его сухим, стерильным запахом формалина и деловитым шумом дизеля за тонкой стеной показался Лео почти иллюзорным, картонной декорацией. Он бессильно опустился на жёсткий деревянный табурет у стола и уставился на свои опущенные руки. Пальцы мелко, предательски дрожали.

Диана подошла к переносной холодильной камере, гудящей в углу, щёлкнула защёлками и достала штатив с несколькими стеклянными пробирками. Внутри плескался мутный, слегка опалесцирующий на свету раствор.

— Мы храним эти образцы здесь, — сказала она, медленно поворачивая пробирку, чтобы свет преломлялся в жидкости. — Морис тайно перенёс их из основного бункера. В центральной лаборатории Жирар стерильно работает со стабильным, консервированным штаммом. Но вирус, который выделяется здесь… он ведёт себя иначе. Он постоянно, лихорадочно мутирует. Он невероятно агрессивен и пугающе нестабилен.

— Он… он реагирует на то, что происходит в штольне? — спросил Лео, тыльной стороной ладони вытирая липкий, солёный пот со лба. Второе сердцебиение в груди постепенно замедлялось, неохотно затихая, но оставляя после себя ощущение глубокой, высасывающей все соки мышечной усталости.

— На среду, — сухо поправила Диана. — На радиационный фон, на невидимые ртутные пары, на сам состав этой багровой жидкости. Штольня наглухо засыпана примерно в тридцати метрах отсюда. Там глухой, слежавшийся завал породы. Два года назад, когда мы только пришли на этот объект, мы решили расчистить проход. Привели четверых местных рабочих с рудника. Опытные, крепкие парни, привыкшие работать с таким грунтом в темноте.

Диана прислонилась к холодному краю металлического стола, скрестив руки на груди. В её глазах отразился тусклый свет лампы.

— Они копали несколько дней, не разгибая спин, пока не пробили небольшую, узкую брешь в завале. И оттуда хлынула эта жидкость. Та самая, багровая. Она потекла прямо им под ноги, заливая ботинки, капая на каски. А вслед за ней, словно вырвавшись из разорванного мешка, из бреши вылетела туча этих крыланов.

— И что рабочие?

— Вы бы видели их лица, Гонзалес. В них не осталось ничего человеческого. Они бросили инструменты прямо в радиоактивную грязь. Старший из них, Нкембо кажется, закричал так, словно увидел перед собой распахнувшийся ад. Они бежали из барака, спотыкаясь, в слепой панике давя друг друга в узких дверях. На своём диалекте они вопили одну и ту же фразу, снова и снова. Наш переводчик потом, побледнев, сказал, что это означает: «Это проклятие! Земля кровоточит! Его нельзя тревожить!»

— Вы пытались их вернуть?

— Они уволились в тот же вечер, — её голос не дрогнул. — Не забрали расчёт, не зашли в тесное общежитие за личными вещами. Просто ушли пешком через ночные джунгли в сторону Нзинги. Больше мы их не видели.

— А завал так и остался нетронутым?

— Да. Мы не стали продолжать. Жидкость появляется и исчезает по собственному, непостижимому для нас графику. Мы не нашли резервуара, не нашли логического источника. Геологи с умным видом говорят о гидротермальном выносе из глубоких горизонтов, но похоже этот химический состав не имеет аналогов на планете. И главное — всегда, неукоснительно сохраняется последовательность: сначала появляется багровая вода, и только потом, как по команде, прилетают рукокрылые.

— Они пьют её? — тихо спросил Лео. Диана посмотрела на него долгим взглядом, в котором сквозило заметное уважение.

— Морис решил, что это именно так. Он иногда ночевал здесь, на этой раскладушке. Маниакально наблюдал за ними через инфракрасную камеру часами. Но они не просто пьют эту жидкость, Гонзалес. Он считал, что она интегрирована в их саму биологию. Их лёгкие кости, их кровь, их тканевые ферменты перестроены под уран и тяжёлую ртуть. Они — живой, летающий резервуар этого вируса. И Морис свято верил, что за обвалом есть огромный естественный грот. Первичный очаг. Место, откуда всё это исходит.

— И он нашёл проход туда?

— Мы знаем лишь то, что он заразился и мучительно погиб, Лео. Но если он всё-таки нашёл проход за обвал или смог проникнуть вглубь — он унёс эту тайну с собой.

Лео медленно, преодолевая нервную судорогу в ногах, поднялся с табурета. Он подошёл к брезентовому пологу, коснулся сухой, царапающей пальцы пыльной ткани. За ней молчала, скрывая свои тайны, древняя гора, в глубине которой что-то медленно, тяжело и размеренно дышало. Здесь, в этом изолированном, забытом бараке, на самом краю осыпающегося обрыва, не было всевидящих камер Жирара. Не было успокаивающего стерильного контроля. Здесь была только сухая, жестокая, осязаемая реальность мутирующего патогена и фонящих следов урана… в абсолютной слепой зоне.

— Я могу работать здесь? — Лео обернулся к Диане, его голос окреп. — Мне нужен полный доступ к этим нестабильным образцам и к личным материалам вашего биолога.

Диана молчала несколько долгих секунд, внимательно разглядывая его лицо — неестественно бледное, покрытое бисеринкам холодного пота, с залёгшими глубокими тенями под глазами.

— Хорошо, — наконец, с едва заметным выдохом произнесла она. — Инструменты, оптика микроскопов и все образцы в вашем полном распоряжении. Я распоряжусь, чтобы вам принесли сюда дубликаты рабочих рукописных журналов Брюне.

— И желательно принести вентилятор или, если есть, переносной кондиционер.

— Сделаем. Электричества здесь хватит.

Она подошла к выходу и взялась за холодную железную ручку.

— Только не обессудьте, Лео, — Диана чуть улыбнулась — сдержанно, тонко, с едва уловимой, горькой тенью иронии. — За забором, у скрипучей калитки, всегда будет находиться наша охрана. И это не недоверие к вашим профессиональным намерениям. Это — единственная гарантия того, что вы не уйдёте за обвал в одиночку, поддавшись зову. Морис тоже считал, что полностью, до конца контролирует ситуацию.

Дверь барака с протяжным скрипом отворилась. В лицо Лео с размаху ударил раскалённый, слепящий глаза утренний свет Катанги, приносящий с собой сухой жар саванны. И в этот самый момент он с кристальной ясностью ощутил, как два сердца в его груди — его собственное, уязвимое человеческое, и второе, незваное, властное, сформировавшееся в глубине ноющих тканей, — наконец сбились в единый, уверенный, идеальный синхронный такт.

Удар. Пауза. Удар. Как неотвратимые шаги. Как глухие удары подземного молота по наковальне. Как гулкий пульс в глубине заваленной штольни. Как горячий, влажный, вибрирующий шёпот Имани, обжигающий его ухо в густой, пульсирующей темноте.