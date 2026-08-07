От мультика «Делай ноги» до нацистов в Антарктиде: Самый странный инди-хоррор года

Исследуйте Антарктиду в облике нелетающей птицы и уворачивайтесь от земных монстров в этой сюрреалистичной адаптации Говарда Лавкрафта.

Просматривая со своей дочерью мультфильм «Делай ноги» (2006), основатель студии Origame Digital Нафтали Фолкнер подметил кое-что интересное. «[В фильме] они видят, как экскаватор падает в океан, и в этом моменте есть нечто почти жуткое, потустороннее», — рассказывает он. Со временем и в ходе многочисленных поисков источники вдохновения Фолкнера слились воедино: от произведений Говарда Лавкрафта до фильма «Нечто» (1982) и работ Дэвида Линча . «Я большой поклонник хорроров, которые заседают в голове, а не давят на желудок», — признаётся разработчик.

В Penguin Colony игроки переносят свой разум из одного вида нелетающих птиц в другой, собирая по крупицам таинственные космические улики и выслеживая нацистскую экспедицию в Антарктиде. В этом процессе Origame Digital опирается на повесть Лавкрафта «Хребты безумия». «Я всегда хотел создать существо, являющееся воплощением колониального мышления, энергии и власти — идею того, как оно засыпает, а затем снова начинает разрастаться, — говорит Фолкнер. — Я изучал биографию Лавкрафта и то, каким отъявленным расистом он был, и в процессе выкристаллизовалась идея с нацистами», — добавляет он.

Визуальный стиль Penguin Colony отдаёт дань уважения низкополигональной эстетике эпохи PlayStation 2 — периоду, который Фолкнер считает романтичным именно из-за технических ограничений, вынуждавших разработчиков создавать импрессионистский дизайн. «Мы не богатая студия, — объясняет он. — К тому же в индустрии кризис: издатели ничего не финансируют, ни у кого нет денег. Вот мы и подумали: почему бы не сделать проект, который обойдётся совсем недорого?» Всё началось с изолированного сеттинга, за которым последовало решение сделать всех людей в игре солдатами — их унифицированные тела можно легко дублировать, меняя только головы. «Повторяемость иногда ценится на вес золота, ведь вам не нужно вырисовывать каждую мелочь. Можно писать широкими мазками и при этом выстроить цельный мир».

Антарктика в Penguin Colony представляет собой преимущественно открытый мир, что позволило Origame Digital спрятать среди ледяной тундры загадочные записки, фотографии и аудиозаписи. «Мы хотели сыграть на лавкрафтовском страхе перед неизвестным», — отмечает Фолкнер. Поэтому вместо традиционного пользовательского интерфейса игрокам придётся полагаться на собственную интуицию.

Этот стилистический ход вдохновлён и Хидетакой Миядзаки, геймдиректором Dark Souls, чья намеренная недосказанность вызывает то самое забытое чувство первооткрывательства из эпохи до появления интернета. «Кое-какие вещи написаны на инопланетном языке, и игрокам придётся расшифровывать их самостоятельно, если они хотят понять смысл», — рассказывает Фолкнер. Проводя расследование, игроки фактически повторяют археологические изыскания нацистской экспедиции. «[Позже] вы наткнетесь на иероглифы, и мы специально убедились, что эти графические файлы не содержат никаких метаданных — так что игрокам действительно придётся внимательно вглядываться в них и пытаться понять значение из контекста».

И эта загадочность — не единственная дань уважения студии FromSoftware. В Penguin Colony есть система «Озарения», аналогичная механике из Bloodborne: в зависимости от стиля прохождения она позволяет игрокам всё чётче воспринимать потусторонние аспекты происходящего. «Не хочу спойлерить детали, — добавляет Фолкнер. — Но в тёмной локации, если у вас достаточно озарения, вы сможете услышать, как кто-то ходит прямо у вас за спиной».

Несмотря на сюрреалистическую обстановку, нарратив Penguin Colony опирается на реальные исторические факты. «Я изучил историю организации под названием « Аненербе «, которой поручали поиски Копья Судьбы и других христианских артефактов, — объясняет Фолкнер. — Нацистская охота за реликвиями охватывала весь мир. Они находили вещи, едва ли с чем-то связанные, и выдумывали историю, которой никогда не существовало — лишь бы оправдать колониальную аннексию Европы».

Это сложная и провокационная тема, но Фолкнер убеждён, что видеоигры — подходящая площадка для подобных разговоров, тем более что это одна из немногих форм искусства, где участие аудитории обязательно. Он вспоминает разговор со своим наставником о «работе в серой зоне» — когда ты сопоставляешь разные идеи и исследуешь чувства, которые они способны вызвать. «Есть люди, которые, стоит произнести слово «колонизация», тут же впадают в истерику и начинают топать ногами. Но это не моя аудитория… Я рассуждаю так: если эта игра затронет кого-то, кто раньше не задумывался на эту тему, и заставит его хотя бы немного изменить свой взгляд, значит, всё было не зря».

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