Одиссея одного ветерана: «Сердце зверя» как северный вестерн XXI века

Сердце зверя и верность пса: Брэд Питт и Дэвид Эйр переосмыслили сурвайвал о человеке и природе.

Тандем Брэда Питта и режиссёра Дэвида Эйра, однажды уже подаривший нам клаустрофобную военную драму «Ярость», вернулся с неожиданным проектом. Казалось бы, от Эйра — главного голливудского певца уличного насилия, полицейского фатализма и криминального нигилизма («Патруль», «Пчеловод», «Сборщик налогов») — меньше всего ждешь медитативного похода по диким лесам. Однако в картине «Сердце зверя» (Heart of the Beast) дуэт разворачивается на сто восемьдесят градусов, создавая старомодную, суровую и одновременно сентиментальную робинзонаду. Это сплав прозы Джека Лондона, классической диснеевской анималистической драмы в духе «Старого Йеллера» и нежной мужской мелодрамы в камуфляже — этакого трогательного «кинологического броманса».

Аляска имени Хемингуэя

Завязка интригует тревожным прологом: по пустынной трассе бредет искалеченный пес, навстречу которому на пикапе выезжает местная жительница (Анна Ламбе). Сразу ясно: в глуши случилась катастрофа. Действие откатывается на неделю назад, знакомя нас с Джеймсом Белмонтом (Брэд Питт) — ветераном армейского спецназа. За плечами героя — бесчисленные командировки (флешбэки отсылают к неназванной, но легко узнаваемой ближневосточной кампании), а в настоящем — уединённая жизнь на Аляске, гидросамолёт и единственный компаньон.

Компаньона зовут Один (или попросту Оди). Это боевой немецкий овчар, выращенный Белмонтом со щенячьего возраста и прошедший с ним сквозь огонь. Собака под стать хозяину: титановые зубы, боевые шрамы и протез вместо одной лапы. Между ними существует та редкая, осязаемая связь, доступная лишь тем, кто делил один окоп.

Первый акт фильма дышит первобытным уютом и напоминает рекламный ролик снаряжения для бушкрафта: величественные заснеженные хребты, гладь ледниковых озер (роль Аляски блестяще исполнили ландшафты Новой Зеландии), треск костра, свежепойманный лосось, ящик бельгийского эля и кофе из жестяного кофейника. Сам Питт — с короткой стрижкой, густой бородой, в очках-авиаторах и с татуировкой компаса за ухом — выглядит как оживший архетип: Эрнест Хемингуэй, встретивший рекламу Marlboro.

Примечательно, что авторы намеренно лишают Белмонта привычного для голливудского кино истеричного ПТСР. Здесь нет флэшбеков с кошмарами и саморазрушения. Опыт войны выражается в его потребности в тишине и автономии. Даже когда на его пути возникает колоритный старый старатель (Джей Кей Симмонс, выдающий виртуозный оммаж Уолтеру Хьюстону из «Сокровищ Сьерра-Мадре»), Белмонт вежливо ограничивается парой дежурных фраз и спешит обратно в свое добровольное изгнание. Человеческое общество ему попросту не нужно.

Испытание на прочность: 58 миль ада

Идиллия рушится внезапно. В результате крушения Белмонт и Один оказываются отрезаны от цивилизации: до ближайшей дороги — 58 миль непроходимой тайги, гор и болот. Задача кажется выполнимой для тренированного спецназовца (по 8–10 миль в день), но северная природа не прощает ошибок.

Здесь Дэвид Эйр вспоминает о своих фирменных режиссёрских мускулах. «Сердце зверя» оборачивается бескомпромиссным тестом на выживание, где физическая боль передана почти осязаемо: переход по бревну над ревущим водоворотом, падение в пороги, открытые переломы и методично накапливающееся истощение.

Особое место в этой одиссее занимают столкновения с фауной. Один — отнюдь не пассивный балласт, а полноправный боец. В одной из кульминационных сцен пес буквально вступает в гляделки, а затем и в схватку с гигантским медведем-гризли, позже — с волчьей стаей. Да, цифровое происхождение хищников порой режет глаз искушенному зрителю (натуральные съемки животных всегда убедительнее CGI), но уровень саспенса, с которым Эйр выстраивает эти сцены, заставляет забыть о пикселях и искренне сжимать кулаки.

Доктор Джекилл и его пес

Питт в «Сердце зверя» напоминает своего же оскароносного Клиффа Бута из «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Тот тоже жил в трейлере на отшибе, ладил только со своим питбулем Бренди и мог по щелчку превратить питомца в боевую машину. Но если Бут с Бренди были ухмыляющимися мистерами Хайдами, то Белмонт и Один — их благородные альтер-эго, доктор Джекилл от мира выживальщиков.

В актерском плане лента бросает 60-летнему Питту серьезный вызов. Ему приходится выдавать широкий эмоциональный диапазон — от стоического молчания до отчаянных слез и истерического хохота облегчения, когда жизнь Одина висит на волоске. Да, моментами фильм опасно кренится в сторону слезоточивой мелодрамы («Марли и я» без Дженнифер Энистон, но с пулевыми ранениями), а финал может показаться чересчур сентиментальным. Но проект спасает невероятная экранная химия человека и животного.

Четвероногий актер по кличке Убер (основной исполнитель роли Одина, которого подменяли еще три овчарки) выдает перформанс невероятной силы. В усталом, понимающем взгляде этого искалеченного пса читается такая глубина и преданность, что на титрах сложно отделаться от мысли: перед нами один из лучших актерских дуэтов года.

«Сердце зверя» — кино немного старомодное, местами наивное, но подкупающее своей прямотой, визуальной мощью и отказом от цинизма. Это духоподъемная баллада о том, что в схватке со стихией главным спасательным кругом становится не спецназовская подготовка, а способность любить существо, идущее рядом с тобой на трёх лапах.

Примечания:

Уолтер Хьюстон («Walter Huston-esque»): Речь идет о классическом вестерне Джона Хьюстона «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948), где отец режиссера, Уолтер Хьюстон, сыграл болтливого, эксцентричного, но мудрого старателя Говарда. Симмонс здесь выполняет аналогичную роль мимолетного «гения места».

Речь идет о классическом вестерне Джона Хьюстона «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948), где отец режиссера, Уолтер Хьюстон, сыграл болтливого, эксцентричного, но мудрого старателя Говарда. Симмонс здесь выполняет аналогичную роль мимолетного «гения места». Берни Уинтерс и Шнорбиц (Bernie Winters and Schnorbitz): Берни Уинтерс был популярным английским комиком, выступавшим на ТВ в 1970–80-х годах в дуэте со своим огромным сенбернаром по кличке Шнорбиц. Это ироничное сравнение подчеркивает взгляд на сюжетные формулы формата «человек и его комично преданный зверь».

Берни Уинтерс был популярным английским комиком, выступавшим на ТВ в 1970–80-х годах в дуэте со своим огромным сенбернаром по кличке Шнорбиц. Это ироничное сравнение подчеркивает взгляд на сюжетные формулы формата «человек и его комично преданный зверь». Деконструкция тропа «Травмированный ветеран»: В отличие от традиционных драм (вроде «Рэмбо: Первая кровь» или «Рожденного четвертого июля»), где возвращение солдата домой сопряжено с психозом и насилием, персонаж Питта демонстрирует психологическую устойчивость (resilience). Его уход в лес — осознанный стоический выбор, продиктованный поиском покоя, а не бегством от закона или безумия.

В отличие от традиционных драм (вроде «Рэмбо: Первая кровь» или «Рожденного четвертого июля»), где возвращение солдата домой сопряжено с психозом и насилием, персонаж Питта демонстрирует психологическую устойчивость (resilience). Его уход в лес — осознанный стоический выбор, продиктованный поиском покоя, а не бегством от закона или безумия. Локации: Новая Зеландия вместо Аляски: Несмотря на то, что действие происходит на севере США, съемки велись в Новой Зеландии (район Южных Альп и фьордов). Этот прием часто используется в кино из-за развитой съемочной инфраструктуры страны и разнообразия девственных ландшафтов, убедительно имитирующих тихоокеанский северо-запад.

Рекомендации: