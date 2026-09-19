«Выпустите Миллера» — Зак Снайдер снова хочет сломать хребет Бэтмену, пока Джеймс Ганн смотрит в другую сторону

В DC Studios запущены в производство сразу два проекта о Бэтмене, но Снайдер положил глаз на экранизацию абсолютной классики Фрэнка Миллера — графического романа «Возвращение Темного рыцаря».

Вряд ли в Голливуде найдется еще один режиссер, которому с таким завидным постоянством и так долго напоминали бы, что его версия супергеройской вселенной мертва и похоронена, как Заку Снайдеру. Его Бэтмен ушел на покой, его Супермен разобран на запчасти, а студией, некогда вручившей ему ключи от всей вселенной DC, теперь единолично заправляют Джеймс Ганн и Питер Сафран — дуэт, чьей первой же задачей стало снести фундамент предшественника и построить нечто диаметрально противоположное. И все же Снайдер не сдается. Он упорно продолжает рассказывать каждому встречному о своей заветной идее: привезти в мировые мультиплексы прямую адаптацию культового шедевра Фрэнка Миллера «Возвращение Темного рыцаря» (The Dark Knight Returns).

В свежем интервью журналу Variety, приуроченном к промокампании его нового авторского триллера «Последний снимок», Снайдер вернулся к мысли, которую он озвучивает уже не первый год: перенести на экран знаменитое, беспросветно мрачное видение Миллера образца 1986 года о постаревшем Бэтмене, вынужденном прервать пенсию в антиутопическом Готэме.

— Почему именно «Возвращение Темного рыцаря»? — рассуждает постановщик. — Если бы мне только позволили снять это обособленно, вне рамок основной киновселенной DC — ведь это самодостаточный роман, где просто по стечению обстоятельств действуют супергерои! Дело в том, что «Хранители» и «Возвращение Темного рыцаря», поставленные рядом, на мой взгляд, полностью закрывают гештальт всего медиума супергеройского комикса. Выше этих двух книг в жанре не прыгнуть. «Хранители» появились на заре бума современного супергеройского кино, поэтому было бы в высшей степени символично выпустить «Возвращение Темного рыцаря» именно сейчас — в период, который я бы не хотел называть закатом, но мы явно подошли к финальной прямой этого жанра. И зритель точно понял бы этот жест.

— Что за новости? — логично спросите вы. — Разве не этот парень уже командовал Крестоносцем в плаще и Человеком из стали, когда их играли Бен Аффлек и Генри Кавилл? И разве он не потратил добрую половину хронометража «Бэтмена против Супермена» на то, чтобы покадрово воспроизвести эпос Миллера, лишь слегка спилив серийные номера?

Все это действительно звучит из разряда фантастики. Начнем с того, что студии комиксов крайне редко берутся за прямые, дословные экранизации священных графических романов — по крайней мере, за пределами малобюджетной анимации. Не говоря уже о таком «пустяке», как два других Бэтмена, которые прямо сейчас одновременно находятся в разработке под крылом DC Studios: это гранжевая, пропитанная гибельным фатализмом версия Роберта Паттинсона, готовящаяся ко второму раунду под надзором Мэтта Ривза («Бэтмен. Часть 2»), и совершенно новый Темный рыцарь, который должен дебютировать в проекте «Отважный и смелый» (The Brave and the Bold) от режиссера «Оно» Энди Мускетти.

Не станет ли третий Темный рыцарь явным перебором даже для жанра, в котором альтернативные версии из мультивселенных превратились в рутину?

С другой стороны — в этой индустрии случались вещи и почище. В конце концов, никто не верил и в то, что четырехчасовая режиссерская версия «Лиги справедливости» Снайдера когда-либо вообще увидит свет. Кампания под хэштегом #ReleaseTheSnyderCut до сих пор остается одним из самых диких и феноменальных примеров фанатского давления на голливудский истеблишмент. Да, ранние фильмы Снайдера для DC — «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — показали солидные кассовые сборы (особенно на фоне последующих сокрушительных провалов студии). Однако сама мысль о том, что боссы Warner Bros. в один прекрасный день выделят Снайдеру 70 миллионов долларов на эксгумацию трупа «Лиги справедливости», разрешат провести экстренную хирургическую операцию на теле франшизы и выпустить две четырехчасовые версии на стриминге (одну из них — вообще в черно-белом цвете), до сих пор кажется скорее горячечным бредом нейросети, чем реальностью. Обладал ли Снайдер настолько колоссальной и преданной армией последователей, чтобы оправдать подобную авантюру? Как показало время — да.

Для тех, кто всё еще грезит о возвращении седеющего «Бэтфлека» и его новой дуэли с Суперменом Кавилла, на горизонте маячит слабый проблеск надежды. Готовящееся поглощение Warner Bros. Discovery корпорацией Paramount Skydance (хотя этой сделке еще предстоит преодолеть тяжелое антимонопольное сито) может спровоцировать очередную кадровую чистку и встряску в DC Studios, возглавляемой Ганном. В самых темных закоулках фанатской блогосферы уже циркулируют слухи о том, что новый босс Дэвид Эллисон вполне способен вернуть Снайдера в строй, как только у Ганна (по слухам) в следующем году истечет контракт.

А пока Зак Снайдер продолжает свою партизанскую пиар-кампанию за кулисами индустрии, пытаясь всеми правдами и неправдами протащить «Возвращение Темного рыцаря» на большие экраны. Это пока еще не новый клич «Выпустите снайдеркат!», но где-то на самом дне интернета соответствующий хэштег уже начинает прогревать серверы.

Примечания:

Почему именно «Хранители» и «Возвращение Темного рыцаря»? В 1986 году в комикс-индустрии произошла так называемая «Бронзовая/Темная революция»: вышли «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса и «Возвращение Темного рыцаря» (TDKR) Фрэнка Миллера. Эти два произведения разрушили стереотип о комиксах как о чтиве для детей, введя деконструкцию супергероев, политический цинизм, секс, жестокость и психологизм.

Снайдер экранизировал «Хранителей» в 2009 году. Его тезис о том, что постановка TDKR закольцует историю жанра, отсылает к «кризису супергероики» (усталости зрителей от Marvel и DC в 2023–2025 гг.). Снайдер хочет поставить финальную точку в жанре тем же произведением, которое его переизобрело 40 лет назад. «Спиленные серийные номера» в «Бэтмене против Супермена» (2016): Снайдер лукавит, когда говорит о TDKR как о совершенно новом для себя материале. Фильм «Бэтмен против Супермена» буквально цитировал комикс Миллера целыми сценами: стареющий, озлобленный Бэтмен с сединой на висках; бронированный механический экзоскелет со свинцовыми перчатками; выстрелы криптонитовой пылью из гранатомета; цитата: «Я хочу, чтобы ты помнил мою руку на своем горле…»; снайперская винтовка с крюком-кошкой на крыше и уличная банда мутантов. Снять TDKR начисто — значит фактически снять ремейк собственной кульминации BvS. Проблема «Трех Бэтменов»: Бэтмен Роберта Паттинсона: Существует в рамках обособленной линейки DC Elseworlds («Иные миры») под творческим контролем Мэтта Ривза. Это приземленный детективный нуар.

Бэтмен DCU (Джеймса Ганна): Новый Бэтмен для магистральной киновселенной, который дебютирует в фильме «Отважный и смелый» вместе со своим биологическим сыном Дэмиеном Уэйном (Робином).

Если Снайдеру дадут зеленый свет на TDKR (пусть даже под брендом Elseworlds), это создаст беспрецедентную рыночную каннибализацию: три совершенно разных живых воплощения одного и того же персонажа на экранах одновременно. Корпоративный контекст (Сделка Paramount / Skydance / WBD): В медиабизнесе активно обсуждаются сценарии слияния медиагигантов. Дэвид Эллисон (глава Skydance) при поддержке своего отца, миллиардера Ларри Эллисона (Oracle), нацелен на консолидацию голливудских активов. Слухи о «возвращении Снайдера» подогреваются ультра-фанатами Снайдера (Snyder Cult), которые убеждены, что консервативное руководство Skydance предпочтет кассовый брутальный реализм Снайдера эксцентричным и ироничным проектам Джеймса Ганна.

Рекомендации:

Это больше история про упрямство и ностальгию, чем реальная новость. Снайдер искренне считает «Хранителей» и «Возвращение Тёмного рыцаря» альфой и омегой супергеройского жанра — и в чём-то он прав: это два самых взрослых и законченных высказывания в комиксах. Но время таких фильмов, возможно, действительно прошло. Современный зритель уже видел слишком много тёмных, циничных, «взрослых» супергероев. Прямая адаптация TDKR в 2026–27 годах рискует выглядеть музейным экспонатом.

Если очень хочется мрачного старого Бэтмена — лучше перечитать Миллера или посмотреть анимационный фильм 2012–13 годов (он очень близко следует комиксу). Живая версия Снайдера, даже если каким-то чудом случится, скорее всего получится тяжёлой, пафосной и спорной — как почти всё, что он делает с DC. Для любителей Снайдера это приятная фантазия. Для всех остальных — просто ещё одно напоминание, что режиссёр до сих пор не отпустил свою вселенную.