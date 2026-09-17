Против Рузвельта и Черчилля: исторический блокбастер «Де Голль: Свобода»

Тонкая и проницательная актерская игра Симона Абкаряна ведет за собой этот монументальный блокбастер о восхождении генерала к вершинам абсолютной политической власти.

Масштабная и коммерчески триумфальная кинодилогия о генерале Шарле де Голле подходит к концу со второй частью. Вопреки моим ожиданиям, картина так и не заходит на сложную, полную противоречий территорию послевоенной карьеры генерала и алжирского кризиса (быть может, это приберегли для гипотетической третьей части?). «Свобода» сосредоточена на периоде растущей мировой славы — если не сказать скандальной известности — де Голля в качестве хранителя священного огня «Свободной Франции» в изгнании, эдакого «короля за морем», чей авторитет, впрочем, союзники по-прежнему постоянно оспаривают и ставят под сомнение.

Сюжет охватывает триумф высадки в Нормандии и освобождение Франции, по ходу которых де Голль (Симон Абкарян) совершает настоящее дипломатическое чудо: склоняет на свою сторону американцев в лице президента Франклина Рузвельта (Кэмпбелл Скотт). А ведь Вашингтон изначально намеревался обращаться с послевоенной Францией немногим лучше, чем с покоренным протекторатом США, по лекалам оккупированной Японии.

Бурный «броманс» де Голля с Уинстоном Черчиллем (которого блистательно сыграл Саймон Расселл Бил) продолжается и во второй части, причем ленте действительно удается сказать нечто новое об искренней франкофилии британского премьера. Авторы без прикрас демонстрируют лисью изворотливость де Голля: он делает вид, что готов разделить верховенство во Французском комитете национального освобождения с генералом Анри Жиро (Тьерри Лермитт) — явным фаворитом в глазах союзного командования, — а затем виртуозно выживает соперника на обочину истории.

Впрочем, как и в первой части («Сопротивление»), истинный герой французского оружия рождается на африканском театре военных действий. Речь идет о генерале Леклерке (Нильс Шнайдер), чья бунтарская дерзость и тактический гений импровизации расцветают под вдохновляющим влиянием де Голля. К слову, фельдмаршал Монтгомери весьма едко и метко сыгран Пипом Торренсом, и я до последней минуты надеялся, что на экране хотя бы мельком появится колоритный Роммель — скажем, в исполнении Ларса Айдингера. Но увы: немцам в этом национальном мифотворчестве места явно не нашлось.

Как и в первой части, фильм изобилует сценами, где Абкарян с надменным видом спускается по трапу очередного военно-транспортного самолета и оценивающе оглядывает почетный караул, болезненно чутко реагируя на малейшие покушения на его статус — ведь в его глазах любое пренебрежение к нему есть оскорбление самой Франции. В этой картине он буквально не может войти в кабинет, не взвесив предварительно, кто находится в помещении и каким именно изощренным способом эти люди намерены его уязвить; Абкарян выжимает максимум удовольствия из этой забавной черной комедии дипломатического тщеславия.

Возможно, «Свободе» немного не хватает тонкого саспенса и интимного психологизма первой картины, но это по-прежнему захватывающее, духоподъемное зрелище — французское эпическое кино в лучших традициях классических военных блокбастеров Дж. Ли Томпсона или Джона Стёрджеса.

Примечания:

«Король за морем» (The king over the water): Так в XVIII веке якобиты (сторонники изгнанной династии Стюартов) тайно называли претендента на престол, жившего во Франции или Италии, поднимая за него тосты над чашей с водой. Это метафора де Голля в Лондоне в 1940–1944 гг.: он претендует на то, чтобы быть единственным законным голосом нации, хотя находится в изгнании, а реальная власть во Франции принадлежит режиму Виши маршала Петена.

Так в XVIII веке якобиты (сторонники изгнанной династии Стюартов) тайно называли претендента на престол, жившего во Франции или Италии, поднимая за него тосты над чашей с водой. Это метафора де Голля в Лондоне в 1940–1944 гг.: он претендует на то, чтобы быть единственным законным голосом нации, хотя находится в изгнании, а реальная власть во Франции принадлежит режиму Виши маршала Петена. «Франция как оккупированная Япония» (План AMGOT): Президент США Рузвельт лично не терпел де Голля, считая его спесивым диктатором наполеоновского склада. У США был готов план AMGOT (Allied Military Government for Occupied Territories): ввести во Франции союзную оккупационную администрацию, лишить ее суверенитета и даже печатать «оккупационные франки». Де Голль путем невероятного блефа, дипломатического шантажа и опоры на внутреннее Сопротивление заставил союзников признать свое временное правительство, сохранив за Францией статус великой державы-победительницы.

Президент США Рузвельт лично не терпел де Голля, считая его спесивым диктатором наполеоновского склада. У США был готов план (Allied Military Government for Occupied Territories): ввести во Франции союзную оккупационную администрацию, лишить ее суверенитета и даже печатать «оккупационные франки». Де Голль путем невероятного блефа, дипломатического шантажа и опоры на внутреннее Сопротивление заставил союзников признать свое временное правительство, сохранив за Францией статус великой державы-победительницы. Конфликт Де Голля и генерала Жиро: Анри Жиро — герой Первой и Второй мировых войн, бежавший из немецкого плена. Американцы и британцы продвигали именно его как более покладистого, консервативного и профессионального военного лидера французов в Северной Африке. Де Голль формально согласился на совместное сопредседательство, но будучи куда более искушенным политиком, за несколько месяцев полностью изолировал Жиро и отстранил его от власти.

Анри Жиро — герой Первой и Второй мировых войн, бежавший из немецкого плена. Американцы и британцы продвигали именно его как более покладистого, консервативного и профессионального военного лидера французов в Северной Африке. Де Голль формально согласился на совместное сопредседательство, но будучи куда более искушенным политиком, за несколько месяцев полностью изолировал Жиро и отстранил его от власти. Генерал Филипп Леклерк (Освободитель Парижа): Один из главных национальных героев Франции. Его 2-я бронетанковая дивизия прошла путь от песков Чада до Парижа и Страсбурга. Именно дивизии Леклерка союзники позволили первой войти в освобожденный Париж в августе 1944 года.

Один из главных национальных героев Франции. Его 2-я бронетанковая дивизия прошла путь от песков Чада до Парижа и Страсбурга. Именно дивизии Леклерка союзники позволили первой войти в освобожденный Париж в августе 1944 года. Оммажи: Дж. Ли Томпсон и Джон Стёрджес: Упоминание классиков голливудского военного кино 1960-х не случайно. Дж. Ли Томпсон снял культовые «Пушки острова Наварон» (1961), а Джон Стёрджес — «Большой побег» (1963). Сравнение подчеркивает, что фильм сделан не как унылый академический байопик, а как мускулистый, старомодный и зрелищный военный эпик.

Упоминание классиков голливудского военного кино 1960-х не случайно. снял культовые «Пушки острова Наварон» (1961), а — «Большой побег» (1963). Сравнение подчеркивает, что фильм сделан не как унылый академический байопик, а как мускулистый, старомодный и зрелищный военный эпик. Симон Абкарьян — интересный выбор: Армяно-французский актёр с сильным, чуть экзотическим лицом и внутренней силой. Он не пытается копировать известные манеры де Голля (высокий рост, нос, специфический голос), а играет характер: смесь высокомерия, проницательности, театральности и настоящей державной воли. Сцены «выхода из самолёта и оценки зала» — чисто деголлевские: он всегда знал цену своему появлению.

Рекомендации:

Если вам понравилась первая часть («Сопротивление»), вторую стоит смотреть: она более триумфальная, менее камерная, но по-прежнему держится на Абкарьяне. Это не глубокий психологический портрет (для этого лучше читать мемуары самого де Голля или смотреть документалки), а именно миф о человеке, который силой характера заставил союзников признать Францию великой державой, хотя у него не было ни армии, ни территории. Отлично смотрится тем, кто любит исторические эпопеи в духе «Тёмных времён» или старых голливудских военных картин. Черчилль в исполнении Саймона Рассела Била, судя по всему, один из лучших за последние годы. Фильм сознательно всё мифологизирует. Немцев почти нет, Алжира нет, сложных моральных вопросов после 1944-го нет. Это история победы. И в этом качестве она работает.