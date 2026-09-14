Еда дорожает без учёта сезона

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в августе 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7307 рублей — рост за год на 11,3 процента (в августе 2025 года — 6565 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,7%). «Борщевой набор» (без мяса) тоже заметно подорожал: капуста (+23,3%), лук (+22,2%), картофель (+20,9%) и морковь (+4,8%). При этом подешевел рис (-7,9%) и сливочное масло (-7,2%).

Сводный индекс потребительских цен в августе этого года к предыдущему месяцу снизился на 0,4 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,4%, непродовольственные: +0,6%, платные услуги: -1,3%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,4 процента.

Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.

Кстати, с февраля 2025 года данные о численности населения страны стали засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

