Еда дорожает без учёта сезона
14.09.2026, 12:45, Общество
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Политика, Работа
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в августе 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7307 рублей — рост за год на 11,3 процента (в августе 2025 года — 6565 рублей).
За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,7%). «Борщевой набор» (без мяса) тоже заметно подорожал: капуста (+23,3%), лук (+22,2%), картофель (+20,9%) и морковь (+4,8%). При этом подешевел рис (-7,9%) и сливочное масло (-7,2%).
Сводный индекс потребительских цен в августе этого года к предыдущему месяцу снизился на 0,4 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,4%, непродовольственные: +0,6%, платные услуги: -1,3%.
С начала года потребительские цены выросли на 4,4 процента.
Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.
Кстати, с февраля 2025 года данные о численности населения страны стали засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
766,98
|
898,21
|
958,73
|
6,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
378,97
|
118,68
|
126,32
|
6,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
251,77
|
242,03
|
293,73
|
21,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1155,95
|
126,46
|
173,39
|
37,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
258,64
|
278,22
|
301,75
|
8,5%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
384,48
|
21,48
|
22,43
|
4,4%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
990,99
|
160,26
|
148,65
|
-7,2%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
151,78
|
82,15
|
88,54
|
7,8%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
279,00
|
137,2
|
139,50
|
1,7%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
355,50
|
52,28
|
53,33
|
2,0%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
85,95
|
713,17
|
787,88
|
10,5%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
413,50
|
337,55
|
344,58
|
2,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
875,35
|
193,63
|
182,36
|
-5,8%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
94,15
|
119,87
|
141,23
|
17,8%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
81,21
|
108,53
|
135,35
|
24,7%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
319,67
|
18
|
18,65
|
3,6%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
370,61
|
19,34
|
21,62
|
11,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1497,29
|
64,27
|
62,39
|
-2,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
21,43
|
6,4
|
6,52
|
1,9%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2566,03
|
136,03
|
156,10
|
14,8%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
52,11
|
85,37
|
86,85
|
1,7%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
86,74
|
621,67
|
831,26
|
33,7%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
117,34
|
673,5
|
733,38
|
8,9%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
105,04
|
47,53
|
43,77
|
-7,9%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
56,75
|
26,94
|
28,38
|
5,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
59,82
|
37,28
|
36,39
|
-2,4%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
106,57
|
51,47
|
53,29
|
3,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
52,98
|
547,75
|
662,25
|
20,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
42,50
|
100,51
|
123,96
|
23,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
57,87
|
78,95
|
96,45
|
22,2%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
55,66
|
154,93
|
162,34
|
4,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
131,57
|
19,54
|
19,74
|
1,0%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
171,81
|
285,98
|
266,31
|
-6,9%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6565,14
|
7307,37
|
11,3%