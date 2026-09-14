Еда дорожает без учёта сезона - Такое кино
 

Еда дорожает без учёта сезона

14.09.2026, 12:45, Общество
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По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в августе 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7307 рублей — рост за год на 11,3 процента (в августе 2025 года — 6565 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%) и «чёрный» хлеб (+33,7%). «Борщевой набор» (без мяса) тоже заметно подорожал: капуста (+23,3%), лук (+22,2%), картофель (+20,9%) и морковь (+4,8%). При этом подешевел рис (-7,9%) и сливочное масло (-7,2%).

Сводный индекс потребительских цен в августе этого года к предыдущему месяцу снизился на 0,4 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,4%, непродовольственные: +0,6%, платные услуги: -1,3%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,4 процента.

Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.

Кстати, с февраля 2025 года данные о численности населения страны стали засекречены. Однако из ранее опубликованной статистики можно уверено предположить, что смертность в Ярославской области превышает рождаемость в 2,5 раза.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

766,98

898,21

958,73

6,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

378,97

118,68

126,32

6,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

251,77

242,03

293,73

21,4%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

1155,95

126,46

173,39

37,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

258,64

278,22

301,75

8,5%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

384,48

21,48

22,43

4,4%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

990,99

160,26

148,65

-7,2%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

151,78

82,15

88,54

7,8%

Маргарин, кг

6

0,5

279,00

137,2

139,50

1,7%

Сметана, кг

1,8

0,15

355,50

52,28

53,33

2,0%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

85,95

713,17

787,88

10,5%

Творог нежирный, кг

10

0,83

413,50

337,55

344,58

2,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

875,35

193,63

182,36

-5,8%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

94,15

119,87

141,23

17,8%

Сахар-песок, кг

20

1,67

81,21

108,53

135,35

24,7%

Печенье, кг

0,7

0,06

319,67

18

18,65

3,6%

Карамель, кг

0,7

0,06

370,61

19,34

21,62

11,8%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1497,29

64,27

62,39

-2,9%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

21,43

6,4

6,52

1,9%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2566,03

136,03

156,10

14,8%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

52,11

85,37

86,85

1,7%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

86,74

621,67

831,26

33,7%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

117,34

673,5

733,38

8,9%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

105,04

47,53

43,77

-7,9%

Пшено, кг

6

0,5

56,75

26,94

28,38

5,3%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

59,82

37,28

36,39

-2,4%

Вермишель, кг

6

0,5

106,57

51,47

53,29

3,5%

Картофель, кг

150

12,5

52,98

547,75

662,25

20,9%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

42,50

100,51

123,96

23,3%

Лук репчатый, кг

20

1,67

57,87

78,95

96,45

22,2%

Морковь, кг

35

2,92

55,66

154,93

162,34

4,8%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

131,57

19,54

19,74

1,0%

Яблоки, кг

18,6

1,55

171,81

285,98

266,31

-6,9%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6565,14

7307,37

11,3%

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