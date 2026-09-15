Триумф Кремниевой долины: Apple TV+ громит конкурентов на 78-й премии «Эмми»

78-я церемония вручения премии «Эмми» вошла в историю:

Мэттью Риз стал первым актером, победившим в двух главных номинациях за один вечер, Джин Смарт взяла трофей за каждый сезон сериала «Хитрости», а стриминг Apple TV+ с 28 статуэтками впервые сместил с пьедестала традиционных лидеров индустрии.

В лос-анджелесском Peacock Theater отгремела 78-я церемония вручения главной телевизионной премии мира. Главным лейтмотивом вечера стало тотальное доминирование платформы Apple TV+ и персональный триумф 51-летнего валлийца Мэттью Риза, переписавшего почти вековые рекорды Американской телеакадемии.

Исторический вечер Мэттью Риза: три короны в одни руки

Мэттью Риз совершил невозможное: за 78 лет существования «Эмми» он стал первым актером, завоевавшим сразу две награды за главную мужскую роль в разных проектах в течение одного вечера. Валлиец был признан лучшим комедийным актером за сериал Apple TV+ «Бухта вдов» (Widow’s Bay) и лучшим актером в мини-сериале за психологический триллер Netflix «Зверь во мне» (The Beast in Me).

С учетом победы Риза в 2018 году за драму «Американцы» (The Americans), он стал первым исполнителем-мужчиной в истории, собравшим в своей коллекции «Большой шлем» ведущих актерских номинаций: за драму, комедию и мини-сериал.

Принимая награду за «Бухту вдов», Риз посвятил победу родине:

«Спасибо прекрасным и благородным жителям Уэльса, которые вырастили меня так же, как и все остальные причастные. Мы — крошечная, но могучая нация. Это просто невероятно».

Уже за кулисами потрясенный актер признался журналистам:

«У меня слегка кружится голова. Я искренне не могу поверить в происходящее. Надеюсь, я смогу осознать это завтра, но прямо сейчас разум просто отказывается это принимать».

По словам актера, победа за проект Netflix застала его врасплох: «Статуэтка за «Зверя во мне» стала абсолютным шоком. Уверен, вы поняли это по моей бессвязной речи со сцены… Это был чистый поток сознания, если не сказать хуже».

Непобедимая «Бухта вдов» и тектонический сдвиг стримингов

Комедийный хит Apple TV+ «Бухта вдов» стал безоговорочным триумфатором сезона, забрав 14 наград из 19 номинаций — это абсолютный исторический рекорд по числу побед за один год среди всех комедийных сериалов в истории телевидения.

Проект пришел на основную церемонию уже с восемью трофеями с предварительной премии Creative Arts Emmys (включая победу Бетти Гилпин как лучшей приглашенной актрисы). В понедельник вечером «Бухта» показала стопроцентную реализацию, забрав золото во всех шести оставшихся категориях: лучший комедийный сериал, главная мужская роль (Риз), мужская роль второго плана (Стивен Рут), женская роль второго плана (Кейт О’Флинн), а также призы за режиссуру (Хиро Мураи) и сценарий (Кэти Дипполд).

Благодаря беспрецедентному разгрому соперников технологический гигант Apple TV+ впервые в своей истории возглавил общий зачет студий с 28 статуэтками. Помимо «Бухты вдов», кассу платформы пополнили шесть побед фантастической драмы «Плюрибус» (Pluribus), три награды сериала «У Марго проблемы с деньгами», три трофея «Палм-Рояль», а также награды «Медленных лошадей» и документального проекта «Мистер Скорсезе».

Для индустрии это тектонический сдвиг: за последние 20 лет гегемонию HBO/HBO Max и Netflix удавалось прервать лишь однажды (каналу FX в 2024 году). Теперь Apple окончательно закрепилась в высшей лиге телевидения.

HBO Max финишировал вторым с 21 победой. Главными локомотивами платформы стали драма о буднях скорой помощи «Больница» (The Pitt) и криминальный проект «DTF Сент-Луис» (DTF St. Louis), взявшие по семь наград (включая звания лучшего драматического сериала и лучшего мини-сериала соответственно). Netflix занял третье место с 16 статуэтками, распределенными между проектами «Грызня», «Бриджертоны», «Любовь в спектре» и триллером «Зверь во мне».

Зал славы: неподражаемая Джин Смарт и клуб восьмикратных

Женская комедийная номинация также переписала книгу рекордов: Джин Смарт завоевала статуэтку за роль Деборы Вэнс в пятом и финальном сезоне «Хитростей» (Hacks). Смарт стала первой актрисой в истории, выигравшей «Эмми» за каждый сезон сериала, в котором снималась.

Кроме того, эта награда стала восьмой в карьере Смарт. В этот же вечер ее догнала Эллисон Дженни (взявшая приз за лучшую роль второго плана в драме «Дипломатка»). Обе актрисы сравнялись с легендами Джулией Луи-Дрейфус и Клорис Личмен — теперь этот квартет делит абсолютный рекорд по числу актерских наград за всю историю телевидения.

Драматические баталии: триумф «Больницы» и долгожданное признание Рэй Сихорн

В драматических категориях бал правили медицинская драма «Больница» (The Pitt) и фантастический проект Винса Гиллигана «Плюрибус» (Pluribus).

«Больница», лидировавшая по общему числу номинаций года (25 категорий), конвертировала их в шесть статуэток. Исполнитель главной роли Ноа Уайли был назван лучшим драматическим актером, став первым за долгие годы артистом после Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»), сумевшим удерживать лидерство несколько лет подряд.

«Я вырос в Лос-Анджелесе, я дитя Голливуда, — признался Уайли со сцены. — Телевизор меня воспитал, а кинотеатры были моим храмом. Это единственное, чем я когда-либо хотел заниматься, и «Эмми» — единственный клуб, частью которого я мечтал стать. Спасибо, что приняли меня».

Шоураннер проекта Р. Скотт Геммилл добавил со сцены важные слова:

«Сейчас стало так трудно отличать правду от вымысла и понимать, чему еще можно верить. Именно поэтому честные истории о реальных человеческих испытаниях важны как никогда».

Главным событием драматического блока стала первая в карьере победа Рэй Сихорн («Плюрибус»), которую киноакадемия годами игнорировала во времена «Лучше звоните Солу». Создатель сериала Винс Гиллиган, забирая статуэтку за лучший сценарий, отметил:

«Мы создали мир, где все способны уживаться друг с другом. Кажется, что это чистая научная фантастика. Но подумайте сами: нет ничего более странного, чем наша текущая реальность. Мы никогда не сойдемся во взглядах на всё, но мы способны относиться друг к другу с уважением — и перестать слушать ту горстку людей, которая внушает нам, будто уважение — удел дураков».

В категории мини-сериалов не оставил шансов конкурентам проект «DTF Сент-Луис», собравший урожай актерских наград для Дэвида Харбора и Линды Карделлини. Лучшим актером второго плана в драме стал Том Пелфри за сериал «Таск» (Task), сумевший вырвать победу у мощного пула актеров из «Больницы».

Прощание с Кольбером и главные неудачники года

На фоне относительно сдержанного и аполитичного тона вечера эмоциональным аккордом стало вручение премии за лучшее эстрадное ток-шоу закрытому со скандалом проекту The Late Show. Стивен Кольбер поднялся на сцену за статуэткой за финальный сезон шоу и использовал трибуну, чтобы помочь своей команде:

«Здесь более 200 специалистов, которые отдали этому шоу десять лет жизни, — обратился Кольбер к сидевшим в зале боссам студий. — Наймите их на работу. Они сделают ваш день ярче, а вашу жизнь — проще».

Не обошлось и без громких провалов. Главными неудачниками 78-й церемонии стали фавориты критиков, ушедшие с вечернего прайм-тайм эфира с пустыми руками: приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств», комедии «Терапия» (Shrinking) и «Начальная школа Эбботт», а также сериалы «Рай» (Paradise) и «Грызня» (проигравшая всё в основных категориях).

Примечания:

Мэттью Риз и «Большой шлем» актерских номинаций: Риз уже побеждал в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» за культовый шпионский триллер «Американцы» (The Americans, 2018). Завоевание в один год наград за комедию (Widow’s Bay) и мини-сериал (The Beast in Me, где он играет в паре с Клэр Дэйнс) делает его уникальным феноменом в истории американского ТВ. Прежде актеры-мужчины никогда не выигрывали все три категории «Lead Actor».

Риз уже побеждал в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» за культовый шпионский триллер «Американцы» (The Americans, 2018). Завоевание в один год наград за комедию (Widow’s Bay) и мини-сериал (The Beast in Me, где он играет в паре с Клэр Дэйнс) делает его уникальным феноменом в истории американского ТВ. Прежде актеры-мужчины никогда не выигрывали все три категории «Lead Actor». Сериал «Бухта вдов» (Widow’s Bay): Черная комедия Apple TV+, шоураннером которой выступает Кэти Дипполд («Парки и зоны отдыха»), а ключевым режиссером — Хиро Мураи («Атланта», «Станция Одиннадцать»). 14 побед — это рекорд, побивший достижение ситкома «Шиттс Крик» (9 побед в 2020 году) и «Медведя» (11 побед в 2024 году).

Черная комедия Apple TV+, шоураннером которой выступает Кэти Дипполд («Парки и зоны отдыха»), а ключевым режиссером — Хиро Мураи («Атланта», «Станция Одиннадцать»). 14 побед — это рекорд, побивший достижение ситкома «Шиттс Крик» (9 побед в 2020 году) и «Медведя» (11 побед в 2024 году). «Плюрибус» (Pluribus): Проект Винса Гиллигана (создателя Breaking Bad). Долгое время фигурировал в прессе как «Безымянный научно-фантастический проект с Рэй Сихорн в главной роли». Первая «Эмми» для Рэй Сихорн — закрытие давней несправедливости киноакадемиков за роль Ким Векслер в «Лучше звоните Солу».

Проект Винса Гиллигана (создателя Breaking Bad). Долгое время фигурировал в прессе как «Безымянный научно-фантастический проект с Рэй Сихорн в главной роли». Первая «Эмми» для Рэй Сихорн — закрытие давней несправедливости киноакадемиков за роль Ким Векслер в «Лучше звоните Солу». «Больница» (The Pitt): Новая медицинская драма HBO Max от Джона Уэллса и Р. Скотта Геммилла, создателей культовой «Скорой помощи» (ER). Ноа Уайли, игравший в оригинальной ER доктора Картера, вернулся к роли врача в реалистичных условиях современной системы здравоохранения Питтсбурга.

Новая медицинская драма HBO Max от Джона Уэллса и Р. Скотта Геммилла, создателей культовой «Скорой помощи» (ER). Ноа Уайли, игравший в оригинальной ER доктора Картера, вернулся к роли врача в реалистичных условиях современной системы здравоохранения Питтсбурга. «DTF St. Louis» и «Task»: DTF St. Louis — черная комедия/триллер HBO о любовном треугольнике между тремя взрослыми людьми средних лет, зашедшем в смертельный тупик (в ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини). Task — мини-сериал Брэда Ингелсби (автора «Мейр из Исттауна») с Марком Руффало и Томом Пелфри о борьбе агентов ФБР с бандой грабителей наркопритонов.

DTF St. Louis — черная комедия/триллер HBO о любовном треугольнике между тремя взрослыми людьми средних лет, зашедшем в смертельный тупик (в ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини). Task — мини-сериал Брэда Ингелсби (автора «Мейр из Исттауна») с Марком Руффало и Томом Пелфри о борьбе агентов ФБР с бандой грабителей наркопритонов. Клуб «Восьмикратных» (The 8-acting Emmys club): До этой церемонии рекордсменками по числу актерских наград были Джулия Луи-Дрейфус («Сайнфелд», «Вице-президент») и Клорис Личмен («Шоу Мэри Тайлер Мур»). Победы Джин Смарт и Эллисон Дженни возвели обеих на эту же вершину (по 8 наград за актерскую игру).

В целом вечер показал, что «Эмми» всё ещё умеют удивлять: и индивидуальными рекордами, и тем, как стримеры меняют баланс сил. Apple больше не «третий лишний».