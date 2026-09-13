Джон Уик со скальпелем: Мишель Йео крошит русскую мафию в операционной

Лауреатка «Оскара» вернулась в родную экшен-стихию: в новом триллере действующего онколога Рошана Сетхи она превращает человеческую анатомию в оружие массового поражения, заставляя Мартина Фримана и Юрия Колокольникова пожалеть о визите к врачу.

После череды второплановых выходов в студийных блокбастерах вроде «Злой» Мишель Йео наконец-то дождалась первой полноценной главной роли со времен своего исторического оскаровского триумфа с фильмом «Всё везде и сразу». Учитывая ее феноменальный бэкграунд в боевых искусствах (от классики гонконгского экшена до «Крадущегося тигра, затаившегося дракона»), возвращение 62-летней звезды в родную жанровую гавань обещало быть громким. И «Хирург» (The Surgeon), чья премьера только что отгремела на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), не просто оправдывает ожидания — он выбивает дух.

Впрочем, слабонервным и впечатлительным вход строго воспрещен: на фоне «Хирурга» сериал «Скорая помощь» покажется невинным выпуском «Щенячьего патруля». Этот медицинский триллер на бешеной скорости препарирует человеческое тело с такой изобретательной жестокостью, какой позавидовал бы сам Джон Уик. Пожалуй, картине больше подошло бы название «Джон Болен» (John Sick). Зачем герою огнестрел, если мгновенную и мучительную смерть можно вызвать, просто вытащив наружу кусок толстой кишки и сжав его пальцами на полминуты? Новый фильм сценариста и режиссера Рошана Сетхи — это буквально наглядное пособие по выворачиванию плохих парней наизнанку.

Рок-н-ролл на операционном столе

Нетрудно понять, что именно привлекло Йео — выдающуюся экшен-героиню и глубокую драматическую актрису — в образе доктора Элизы Лим. Элиза — всемирно признанный хирург, сорок лет соблюдавшая почти монашеский кодекс профессиональной этики и решившая наконец уйти на заслуженный покой. В открывающей сцене показателен звонок из страховой компании: «Продлеваем страховку ваших рук на двадцать миллионов?» — «Нет, больше не требуется». Однако тихая старость в окружении цветущего сада длится недолго: бандиты похищают Элизу прямо у дома и под дулами автоматов привозят в полузаброшенный госпиталь.

Оказывается, доктор Лим — единственный шанс на выживание для их смертельно больного босса Шона (Мартин Фриман). За каждым движением пленницы неотрывно следит правая рука главаря — фактурный и безжалостный русский мордоворот Коул, сыгранный Юрием Колокольниковым. Когда Элиза вскрывает босса и начинает манипуляции с пораженными внутренностями, самые слабонервные зрители в зале невольно тянутся за гигиеническими пакетами: супервайзер по пластическому гриму Сюзи Баттерсби явно не привыкла оставлять простор для воображения (наши поздравления, Сюзи!).

Элиза мгновенно соображает: как только сложнейшая операция завершится успехом, ее просто пустят в расход как ненужную свидетельницу. Но наемники связались не с тем доктором. Заступая за операционный стол, она выдвигает единственное требование: врубить на полную катушку классический рок группы Thin Lizzy — ее любимый саундтрек для скальпеля. А едва операция подходит к концу, заложница берет инициативу в свои руки. С тикающим таймером за спиной (Шон умрет без финального укола через пару часов) пожилая женщина устраивает вооруженным до зубов громилам сеанс шоковой вивисекции.

Анатомическое кунг-фу и рентгеновское зрение

Зрители привыкли видеть Йео исполняющей классические балетные пируэты ушу, однако здесь хореограф боев Лоран Деманьофф («Люси») ставит принципиально иной экшен. Доктор Лим орудует телом с хирургической точностью: она знает каждый нервный узел, каждую артерию и фатальную уязвимость человеческого организма. Ее оружие — не кулаки, а зажатые в пальцах скальпели, зажимы и зонды.

«Можете опустить свой автомат, — кротко и вкрадчиво бросает героиня двухметровому шкафу-надзирателю. — Я пожилая женщина, вдвое старше вас и вдвое легче. Что я могу вам сделать?». Разумеется, это ловушка. Через секунду скальпель рассекает связки на запястье бандита, и доктор Лим холодно констатирует: «Из этого оружия ты больше никогда в жизни не выстрелишь». А когда другой амбал получает глубокий укол медицинским инструментом в переносицу, Элиза меланхолично замечает: «Это не сопли текут по твоей губе. Это спинномозговая жидкость».

Главная визуальная и концептуальная находка фильма: в моменты атак режиссер превращает экран в оживший анатомический атлас. Камера просвечивает тела нападающих рентгеновским взглядом, смакуя хруст раздробленных костей, перерезанные сухожилия и лопнувшие сосуды прямо под кожей (привет фаталити из серии игр Mortal Kombat). При этом картина на удивление не выглядит клаустрофобной мясорубкой: оператор заливает кадр светом, а одна из культовых перестрелок и вовсе разворачивается в полуразрушенной больничной часовне сквозь сияние витражей.

Онколог в режиссерском кресле

Своей пугающей достоверностью фильм обязан уникальному бэкграунду создателя. Рошан Сетхи — человек с резюме, способным вогнать в комплекс неполноценности любого трудоголика. Он поставил очаровательный инди-ромком «Хороший индийский парень» (2024), написал едкий сатирический роман о Голливуде «The Simp» и выступил соавтором популярного медицинского сериала «Ординатор» на Fox. Но главное — Сетхи до сих пор несколько месяцев в году работает практикующим врачом-радиологом в онкологическом центре Бостона!

Его глубокое понимание медицины превращает стандартный брутальный би-муви в изощренный аттракцион. В компактные 92 минуты хронометража режиссер втискивает не только чистокровный драйв и черный юмор, но и живую человеческую драму. Мартин Фриман, появляющийся ближе к финалу, выдает блестящую партию: он как никто умеет выглядеть абсолютно жалким и смертельно опасным одновременно. А Джозеф Майделл добавляет в сюжет редкие, но необходимые нотки душевного тепла.

«Хирург» — это идеальный жанровый коктейль: немного классического нуара, щепотка ночного грайндхауса, реки бутафорской крови и великолепный бенефис Мишель Йео, доказавшей, что статус оскаровской лауреатки нисколько не мешает с упоением крошить злодеев. Финальный кадр прозрачно намекает на сиквел — и если «медицинская вселенная» доктора Лим получит продолжение, мы определенно запишемся на этот прием первыми.

Примечания:

Продюсерский след «Джона Уика»: Сравнение с Джоном Уиком в тексте отнюдь не случайно. Среди главных продюсеров «Хирурга» значатся Бэзил Иваник (Basil Iwanyk) и Эрика Ли (Erica Lee) — основатели компании Thunder Road Pictures, создавшие всю франшизу о Джоне Уике с Киану Ривзом, а также боевики «Монкимен» и «Сикарио». Именно они привнесли в проект эстетику выверенного контактного насилия и каскадерский перфекционизм.

Сравнение с Джоном Уиком в тексте отнюдь не случайно. Среди главных продюсеров «Хирурга» значатся Бэзил Иваник (Basil Iwanyk) и Эрика Ли (Erica Lee) — основатели компании Thunder Road Pictures, создавшие всю франшизу о Джоне Уике с Киану Ривзом, а также боевики «Монкимен» и «Сикарио». Именно они привнесли в проект эстетику выверенного контактного насилия и каскадерский перфекционизм. Юрий Колокольников в Голливуде: Российский актер продолжает оставаться самым востребованным отечественным артистом в западных экшен-проектах высшей лиги. После ролей Стира в «Игре престолов», громилы в «Доводе» Кристофера Нолана и сериала «Белый лотос», партия безжалостного силовика Коула в тандеме с Мишель Йео закрепляет за ним статус идеального фактурного «тяжеловеса».

Российский актер продолжает оставаться самым востребованным отечественным артистом в западных экшен-проектах высшей лиги. После ролей Стира в «Игре престолов», громилы в «Доводе» Кристофера Нолана и сериала «Белый лотос», партия безжалостного силовика Коула в тандеме с Мишель Йео закрепляет за ним статус идеального фактурного «тяжеловеса». Группа Thin Lizzy: Ирландская хард-рок группа 1970-х во главе с Филом Лайноттом (хиты «The Boys Are Back in Town», «Jailbreak»). Их задорный, гитарный ритмичный рок служит циничным контрапунктом к кровавой резне в операционной, создавая эффект черной комедии.

Ирландская хард-рок группа 1970-х во главе с Филом Лайноттом (хиты «The Boys Are Back in Town», «Jailbreak»). Их задорный, гитарный ритмичный рок служит циничным контрапунктом к кровавой резне в операционной, создавая эффект черной комедии. Фильм «Фантастическое путешествие» (Fantastic Voyage, 1966): Классика научной фантастики, где экипаж субмарины уменьшают до микроскопических размеров и вводят в кровеносную систему умирающего ученого, чтобы удалить тромб в мозгу. «Хирург» стал самым детальным исследованием человеческих внутренностей со времен этой ленты.

Рекомендации:

Для вайба «умный человек использует профессию как оружие»: «Джон Уик» (очевидно), «Леон», «Святые из Бундока» (священник-мститель) или «Бухгалтер» с Беном Аффлеком.

Если нравится Йео в экшене: «Крадущийся тигр», «Завтрак у Тиффани» нет, лучше «Всемогущий» или её роли в «Звёздном пути» и «Безумно богатых азиатах» для контраста.

Медицинский хоррор/триллер: «Питт» (если выдержите), «Кома» или старый «Фантастический вояж».

Другие работы Сети: «Хороший индийский мальчик» — чтобы увидеть, насколько разный у него диапазон (от нежного ромкома до вот этого безумия).

Вердикт:

Картина получилась именно тем, чем хотела быть: коротким, злым, смешным и очень кровавым развлечением с отличной Йео. Не претензионной, не глубокой. Просто врач, которую не стоило злить. Для вечера, когда хочется чего-то бодрого и слегка тошнотворного — идеально.