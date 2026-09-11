Леопарды в слоу-мо и дань моде — впечатления от демоверсии Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Мы опробовали грядущий ремейк культовой Tomb Raider и пообщались с разработчиками. Удастся ли им осовременить геймплей, не растеряв магию бессмертной классики 1996 года?

Мы встречаем Лару Крофт в Обители святого Франциска — древнем горном святилище, вдохновленном монастырями греческой Метеоры, внесенными в список ЮНЕСКО. Сквозь проломы в сводчатом потолке пробиваются косые лучи солнца, а над бескрайними руинами внизу плавно кружит стая летучих мышей. Но стоит Ларе спрыгнуть на полуразрушенные колоннады внутреннего двора, как становится ясно: эти визжащие крылатые твари — не просто часть атмосферных декораций. Стоит им непредсказуемым роем ринуться на героиню, как та встречает их шквальным пистолетным огнем и серией отчаянных рукопашных ударов.

Это эффектное, кинематографичное возвращение к истокам нашей героини и ее самой первой экспедиции. Проект Legacy of Atlantis, разрабатываемый совместными усилиями бессменных хранителей франшизы из Crystal Dynamics и польской студии Flying Wild Hog, представляет собой полное переосмысление оригинальной Tomb Raider 1996 года. Знакомые с детства отвесные скалы и залы теперь пульсируют жизнью и поражают богатством деталей.

И все же, несмотря на столь многообещающий старт, в душе зарождается тревога. Впечатление такое, словно встретил в пабе старого закадычного друга, с которым не виделся двадцать лет, — а он уже после второй кружки пива принялся с жаром затирать тебе безумные теории заговора.

Судите сами: если оригинал 1996 года заставлял игроков полагаться исключительно на собственную смекалку (ну или на дорогущие печатные журналы с солюшенами и гайдами), то теперь Ларе разрешили банально жульничать. Героиню снарядили портативным сканером окружения: достаточно нажать одну кнопку — и волшебное «чутье» заботливо подсветит лор локации или просто вывалит на экран готовое решение пространственной головоломки. Подобное нововведение кажется почти святотатством и рискует на корню уничтожить то самое леденящее чувство звенящего одиночества, за которое мы когда-то и полюбили первую часть.

«Если бы у геймдизайнеров в 1996 году были технологии, доступные нам сегодня, какие решения приняли бы они?» — парирует Рауль Сикейра, геймдиректор Crystal Dynamics.

— То самое чувство изоляции в оригинале во многом было следствием технических ограничений эпохи, — подхватывает Арек Томашевский, арт-директор Flying Wild Hog, проводя параллель со знаменитым туманом в Silent Hill, который был не только художественным ходом, но и вынужденным костылем, скрывавшим малую дальность прорисовки на первой PlayStation. — Темнота и ощущение абсолютного одиночества рождали эмоции, которые врезались в память навсегда. Когда я перепрошел классическую Tomb Raider, мои впечатления совпали с детскими воспоминаниями один в один. Сейчас мы пытаемся создать такие пространства — например, в той же Греции, — зайдя в которые, вы физически ощутите себя первооткрывателем, ступившим на нетронутые плиты впервые за долгие столетия.

Впрочем, компромиссы заметны на каждом шагу. Вместо того чтобы подбирать в нетронутых тысячелетних гробницах подозрительно свежие аптечки (что действительно выглядело анахронизмом), Лара теперь варит целебные мази через меню крафта. А еще — что выглядит совсем уж дико для расхитительницы гробниц — она может встать на привал и приготовить себе сытное рагу, временно баффающее боевые характеристики, точь-в-точь как Линк в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

И это лишь верхушка айсберга современных трендов, вызывающих немой вопрос. Неужели классической игре действительно были жизненно необходимы крюк-кошка, RPG-элементы с прокачкой характеристик, ветвистые деревья навыков и вездесущие QTE?

Зато в чем студия Flying Wild Hog (собаку съевшая на зубодробительных боевиках Hard Reset и Shadow Warrior) разбирается безоговорочно — так это в боевой системе. Спускаясь в полумрак Дамоклова зала, Лара попадает в засаду старого знакомого — леопарда. Но теперь эта свирепая кошка двигается с пугающей грацией и реализмом. Хищник не просто бросается на героиню: зверь умеет прятаться, уходит от линии огня через проломы в стенах и выжидает момента для внезапной фланговой контратаки.

К счастью, и сама мисс Крофт стала куда опаснее. В момент смертельного прыжка зверя она выхватывает дробовик и разносит его в упор — хищник тяжело валится на каменный пол в слоу-мо а-ля Max Payne. Новая динамичная боевка выглядит, пожалуй, самым убедительным элементом ремейка — это небо и земля по сравнению с архаичной позиционной стрельбой из 90-х и теми комичными отскоками назад, которые больше напоминали «собаку, ерзающую задом по ковру».

В плане сюжета авторы обещают углубленную драму и россыпь пасхалок для давних фанатов. В новой инкарнации голос и внешность Ларе подарила актриса Аликс Уилтон Риган (известная по Dragon Age: Inquisition и Cyberpunk 2077). «Когда слышишь ее реплики в игре, сомнений не остается: перед нами настоящая Лара Крофт, — восторгается Томашевский. — Тот объем характера и глубины, который она вдохнула в героиню, просто невероятен».

К слову, издателем проекта выступает корпорация Amazon, параллельно курирующая производство сериала по Tomb Raider от Фиби Уоллер-Бридж, и разработчики прозрачно намекают, что между игрой и будущим телешоу протянутся сюжетные нити. Миновав падающие дамокловы мечи и решив комплексную физическую загадку, Лара выбирается из душного склепа навстречу слепящему солнечному свету — демоверсия эффектно обрывается панорамой гигантских руин затерянной цивилизации.

— Кажется, этот проект переписал саму ДНК нашей студии, — признается Томашевский. — В наших прошлых играх, вроде Shadow Warrior, каждая секунда была забита безостановочной стрельбой и резней. Здесь же мы стремились овладеть искусством выверенного темпа, и мы многому научились у коллег из Crystal Dynamics.

Индустрия видеоигр проделала колоссальный путь с момента первого релиза Лары. Неповоротливая «тракторная» камера из 90-х и сомнительные рекламные фотосессии героини для журнала Playboy, к счастью, сами превратились в пыльные музейные экспонаты. И все же, сколь бы ослепительно красиво ни выглядела Legacy of Atlantis, трудно избавиться от мысли: а не крылось ли подлинное величие оригинальной Tomb Raider именно в ее спартанском минимализме?

Перегрузив героиню модным мусором из лутер-шутеров, крафтом и маркерами интерфейса, разработчики рискуют выхолостить саму ее душу. Если к релизу в Legacy of Atlantis добавят переключатель «Хардкорный олдскульный режим», отключающий подсказки и радары ради чистой магии исследования, у ремейка есть все шансы сорвать банк.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на февраль 2027 года.

Примечания:

Синдром «желтой краски» и сканеры в играх: В играх вроде Horizon, The Witcher 3 или перезапусках Tomb Raider от Crystal Dynamics игроки перестают смотреть на сам мир, превращая прохождение в следование за светящимися точками радара («ведьмачье зрение»). В 1996 году игрок изучал геометрию уровней глазами, высчитывая прыжки по блокам.

В играх вроде Horizon, The Witcher 3 или перезапусках Tomb Raider от Crystal Dynamics игроки перестают смотреть на сам мир, превращая прохождение в следование за светящимися точками радара («ведьмачье зрение»). В 1996 году игрок изучал геометрию уровней глазами, высчитывая прыжки по блокам. Кто такие Flying Wild Hog? Варшавская студия, славящаяся мясными, олдскульными шутерами (Shadow Warrior 1-3, Hard Reset, вампирский вестерн Evil West). Привлечение польских разработчиков именно для ремейка — явный сигнал: Crystal Dynamics признали, что боевка в их собственной трилогии-перезапуске (2013–2018) была заурядной, и решили отдать экшен-составляющую экспертам по динамичному насилию.

Варшавская студия, славящаяся мясными, олдскульными шутерами (Shadow Warrior 1-3, Hard Reset, вампирский вестерн Evil West). Привлечение польских разработчиков именно для ремейка — явный сигнал: Crystal Dynamics признали, что боевка в их собственной трилогии-перезапуске (2013–2018) была заурядной, и решили отдать экшен-составляющую экспертам по динамичному насилию. «Эпоха Playboy» и конфликт Тоби Гарда: В конце 90-х издательство Eidos сделало ставку на неприкрытую сексуализацию Лары Крофт: откровенные промо-модели на выставках E3, постеры и съемки в журналах для взрослых. Создатель Лары, британский геймдизайнер Тоби Гард, был в бешенстве от превращения его героини в «пинап-куклу» и со скандалом покинул студию Core Design сразу после релиза первой части.

В конце 90-х издательство Eidos сделало ставку на неприкрытую сексуализацию Лары Крофт: откровенные промо-модели на выставках E3, постеры и съемки в журналах для взрослых. Создатель Лары, британский геймдизайнер Тоби Гард, был в бешенстве от превращения его героини в «пинап-куклу» и со скандалом покинул студию Core Design сразу после релиза первой части. Актриса Аликс Уилтон Риган (Alix Wilton Regan): Британская театральная и голосовая актриса с аристократическим тембром. Ее самая культовая роль в видеоиграх — британский голос женщины-Инквизитора в Dragon Age: Inquisition, а также альт-рокерша Альт Каннингем в Cyberpunk 2077. Ее выбор на роль Лары призван вернуть героине классический британский шарм без истеричных придыханий из перезапуска 2013 года.

Британская театральная и голосовая актриса с аристократическим тембром. Ее самая культовая роль в видеоиграх — британский голос женщины-Инквизитора в Dragon Age: Inquisition, а также альт-рокерша Альт Каннингем в Cyberpunk 2077. Ее выбор на роль Лары призван вернуть героине классический британский шарм без истеричных придыханий из перезапуска 2013 года. Мультимедийная вселенная Amazon: Amazon Games выкупила права на издание будущих игр серии у Embracer Group, параллельно запустив в производство сериал от создательницы «Дряни» (Fleabag) Фиби Уоллер-Бридж. Компания строит единую экосистему а-ля кинематографическая вселенная Marvel, объединяющую игры, книги и кино.

Рекомендации:

Перед релизом обязательно перепройдите оригинальный Tomb Raider 1996 (есть отличный ремастер) — чтобы освежить память, насколько другим было ощущение.

Сравните с ремейками Uncharted / The Last of Us: там тоже спорили, не слишком ли всё «удобно» стало.

Другие работы Crystal Dynamics с Ларой: Tomb Raider 2013 и его сиквелы — они уже сильно ушли в экшен и сюжет, так что «Наследие Атлантиды» выглядит как попытка вернуться ближе к корням, но с современным геймплеем.

Если любите атмосферу одиночества в гробницах: старые Resident Evil, Silent Hill или даже Returnal по ощущению изоляции.

Вердикт:

Ремейк выглядит красиво и многообещающе в боях и окружении. Главный вопрос: не убьют ли современные удобства ту самую магию «я один в древнем месте и должен сам догадаться». Если дадут опцию хардкорного режима без сканера и подсказок — шансы на успех резко вырастут. Пока это классическая история ремейка 2020-х: хотим и сохранить душу, и сделать удобно для всех. Февраль покажет, получилось ли.