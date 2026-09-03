Из России с любовью — экшен-комедия «Mayday»

Американский военный летчик объединяется с отставным офицером КГБ ради угарных приключений в заснеженной Советской России.

Райан Рейнольдс и сэр Кеннет Брана составили ведущий дуэт в этом дурашливом, но чертовски увлекательном комедийном бадди-боевике «Mayday». Действие разворачивается в 1980-е — эпоху холодной войны, когда буквально каждый горячий американский парень фанател от «Лучшего стрелка» (Top Gun) и мечтал стать пилотом палубной авиации ВМС США. В картине полно лихих рукопашных схваток на ближней дистанции — и кто бы мог подумать, что Брана способен так виртуозно крутить вертушки и раздавать тумаки? Неужели почтенный шекспировед вслед за Бобом Оденкёрком решил на старости лет податься в звезды экшена? А финальный автомобильный беспредел на улицах Москвы и в ее окрестностях живо воскрешает в памяти золотые, бесшабашные деньки Роджера Мура в образе Джеймса Бонда.

Рейнольдс играет Троя Келли (позывной «Ассасин») — суперкрутого аса образца 1987 года, который постоянно совершает безумные подвиги в обход всех летных уставов и сыплет фирменными язвительными остротами в своей неизменной манере. Однако во время секретной миссии его самолет-разведчик сбивают над глухой заснеженной тайгой. Трой выходит из комы в бревенчатой избе отставного кагэбэшника Николая Устинова (его с упоительным куражом играет Брана). Выясняется, что русский дед втайне обожает американскую поп-культуру и до дыр засматривает «Топ Ган» на пиратских видеокассетах с гнусавым переводом. Николай невозмутимо предлагает ошарашенному Трою идеальный план: просто остаться в избе и пересматривать фильм вместе с ним — ну, пока не закончится холодная война.

На этом этапе сюжет вполне мог бы свернуть на территорию «Мизери» Стивена Кинга или «Пригоршни праха» Ивлина Во, где несчастный герой обречен вечно читать вслух романы Диккенса безумцу в джунглях. Но Трой и Николай решают вместе пуститься в бега. Нас ждет уйма забавных погонь на бешеных скоростях и, конечно же, по древнейшей кинотрадиции, грохочущий советский поезд, с крыши которого героям неизбежно придется сигать на полном ходу. В какой-то момент они даже окажутся на борту самолета — что само по себе смертельно опасно, когда внутри салона начинается пальба, — не переставая при этом яростно препираться и подкалывать друг друга. И разумеется, по пятам за ними идет суровый особист со стальным взглядом по фамилии Волков (в исполнении Марчина Дорочиньского).

Все это выглядит откровенно нелепо и комично. А учитывая неожиданный квир-поворот в финале, режиссеры и сценаристы Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, кажется, упустили отличный шанс напрямую возродить знаменитые фанатские теории о скрытом гомоэротизме «Топ Гана». Но в сухом остатке зритель получает искрометный юмор, отличные трюки и совершенно безумную, заразительную «химию» между Рейнольдсом и Браной.

Примечания:

Фильм явно играет на ностальгии по 80-м и культу «Топ Гана». Рейнольдс здесь в своей фирменной стихии — саркастичный красавчик, который не может пройти мимо возможности пошутить даже под обстрелом. Бранаж в роли добродушного отставного кгбэшника-американофила — свежий и забавный ход: актёр, которого мы привыкли видеть в шекспировских ролях и серьёзных драмах, внезапно демонстрирует экшен-навыки.

Сравнение с «Мизери» и «Пригоршней праха» точное: изначальная завязка (пленник у чудаковатого фаната) могла легко уйти в мрачный триллер или абсурдную притчу, но режиссёры выбирают лёгкий комедийный тон.

Упущенная квир-тема и «Топ Ган». С самого выхода оригинального «Топ Гана» ходили шутки и теории о гомоэротическом подтексте (вольбол, кожаные куртки, «you can be my wingman»). Фильм намекает на это в финале, но, к сожалению, не развивает.

Режиссёры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн известны лёгкими, остроумными комедиями («Игра в знаменитости», «Подземелья и драконы», «Вакансия на жертву»). Их фирменный стиль — абсурд + тёплая химия между персонажами.

«Mayday» (Мэйдэй) — международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи (от французского m’aider — «помогите мне»), аналогичный сигналу SOS на азбуке Морзе, используемый в авиации и на флоте.

Рекомендации:

Для правильного настроения пересмотрите «Топ Ган» (1986) и сразу после — «Дэдпул». Поймёте, из какого теста слеплен Трой Келли.

Похожие бромансы: «Славные парни» (The Nice Guys) с Кроули и Гослингом, «21 джамп-стрит», «Большой Лебовски» (по духу абсурда).

Если нравится Бранаж в неожиданных ролях — его «Тор» (где он тоже немного комичен) или «Смерть на Ниле».

Для холодной войны в комедийном ключе: «Шпион, который меня любил» с Роджером Муром или «Красный рассвет» (но тот серьёзнее).

Вердикт:

Картина получилась лёгкой, глупой и тёплой: два актёра с отличной химией гоняют по советской России, пререкаются и спасают друг друга. Не шедевр, но для вечера, когда хочется просто посмеяться и посмотреть, как Бранаж раздаёт круговые удары, — вполне.