Джедаи, клоны и шальные пули — Star Wars Zero Company — идеальный XCOM по «Звездным войнам»

Разрыв между жестко прописанным сценарием и спонтанными историями самого геймплея слегка портит впечатление от в остальном блестящего наследника XCOM в далекой-далекой галактике.

Даже если вам незнаком термин «эмерджентное повествование», вы наверняка не раз проживали подобные не заскриптованные истории, спонтанно рождающиеся прямо из игровых механик. Возможно, вы вели к величию полную интриг династию в Crusader Kings или с замиранием сердца наблюдали, как любимый герой сходит с ума в подземельях Darkest Dungeon. Быть может, вы с головой уходили в бесконечный генератор историй Dwarf Fortress — или зачитывались им на форумах середины нулевых, где пользователи популяризировали формат «летсплеев», подробно протоколируя свои партии в текстовых постах. А может, вы часами пропадали в XCOM от студии Firaxis — тактическом хите о вторжении пришельцев, к созданию которого приложили руку ключевые сотрудники студии Bit Reactor, авторы Zero Company.

Концепция Zero Company столь же проста, сколь и безупречна: взять взаимодополняющие классовые способности, безжалостный бросок виртуальных костей и перманентную смерть персонажей из XCOM и перенести всё это в научно-фантастический сеттинг, славящийся перестрелками в духе спагетти-вестернов, отчаянной обороной на последних рубежах и жертвенным героизмом. Как емко выразился креативный директор игры Грег Фёрч: «»Звездные войны» — это история о потерях». А вот о чьей именно гибели вы будете скорбеть в Zero Company — зависит исключительно от вас.

По крайней мере, в теории. Отрядом обреченных изгоев игра явно вторит «Изгою-один», однако, несмотря на то что обучающий пролог пугает нас пермасмертью как главной и неизбежной угрозой, на деле ситуация редко накаляется настолько, чтобы ваш отряд оказался на грани реального уничтожения. Даже на максимальной сложности Zero Company словно стесняется позволить шальному термальному детонатору оборвать сюжетную линию одного из ваших спутников, тем самым изрядно притупляя потенциал для не заскриптованной драмы.

Но взамен трагических самопожертвований «Z-COM» иртуозно генерирует сюжеты совсем другого толка — истории о несокрушимом фронтовом братстве и вынужденных союзах. О том, как мандалорский полевой медик на реактивном ранце влетел в бой в последнюю секунду, чтобы залатать вашего джедая, или как солдат-клон сквозь зубы бросил: «Недурной выстрел!» вражескому снайперу-перебежчику. Сценарий явно заточен под то, чтобы подать ваш отряд наемников как неразлучную, пускай и глубоко дисфункциональную семью. Без всякой иронии: здесь главное сокровище — это действительно друзья, которых вы обрели по пути.

Каждая стычка напоминает о том, что бойцы «Нулевой роты» прикрывают друг другу спины. Вы открываете огонь по дроидам, после чего в бой врывается Кабб — приземистый пузатый инопланетный прохвост, изъясняющийся исключительно забавными инверсиями, — и смачным хуком отправляет здоровенного боевого робота прямиком в пропасть. «Кто на ужин? В фарш порубим!» — выдает он уже в третий раз за пятнадцать минут под одобрительное «Красиво сработал!» от случайного напарника. Кабб все еще сильно помят после прошлого хода, поэтому вы приказываете своему астродроиду метнуть ему лечебный стимпак. Кабб ловит капсулу на лету, с размаху вгоняет ее себе в бицепс, коротко благодарит дроида, а интерфейс заботливо сообщает, что связь между ними окрепла. В будущем это выльется в приятную прибавку к характеристикам обоих.

Пока все это происходит, поле боя буквально пульсирует звуками и движением. Бойцы, ожидающие своего хода, лениво перестреливаются из-за укрытий. Следы от бластерных зарядов со шипением прожигают стальные переборки. Боевые дроиды язвительно комментируют ваши промахи и визгливо верещат «О нет!», разлетаясь на куски, словно лемминги-камикадзе, когда гибнут их соратники. В пластике и повадках персонажей невероятно много индивидуальности: наемники кубарем скатываются по приставным лестницам, астромехи сначала врезаются в ящики, а затем комично перелетают через них на маневровых движках, джедаи крутят сальто, а дроиды сворачиваются и вертятся, точно хромированные мокрицы. И все это великолепие венчает саундтрек ветерана франшизы Горди Хааба, который безупречно подчеркивает каждый триумф и смертельную опасность, бережно воссоздавая музыкальную ткань оригинальных партитур Джона Уильямса.

В перерывах между вылазками вы возвращаетесь в «Берлогу» — аккуратно упрощенную, но залипательную версию командного центра XCOM, скрещенную с уютной кают-компанией «Нормандии» из Mass Effect. На голографической карте галактики вы распределяете разведданные, собираете трофеи и делаете непростые выборы относительно того, каких именно апгрейдов лишить вражеские войска. Здесь же вы ближе знакомитесь с прошлым своих бойцов, а если найдется свободная минутка — можете отправиться с ними на персональные квесты.

О глобальном сюжете Zero Company говорить особо нечего. Центральный антагонист — культ «Бесконечная Спираль» — представляет собой уныло экзотизированную секту из чернового наброска сценария с невнятными целями, явно придуманную лишь ради того, чтобы добавить в боевую систему щепотку «космической магии» для разнообразия. Чрезмерная ставка врагов на самолечение и поглощение входящего урона — топорная попытка разработчиков компенсировать слабость искусственного интеллекта перед прокачанным арсеналом вашей команды — ближе к концу игры превращает некоторые миссии в утомительную рутину.

Впрочем, это, пожалуй, единственное слабое звено в остальном блестящем дебюте студии Bit Reactor. Но даже когда генеральная сюжетная линия спотыкается, ее спасают трогательные моменты с напарниками и на удивление глубокое, человечное исследование византийских политических интриг этой эпохи «Звездных войн». Феноменальный успех XCOM породил бесчисленное множество подражателей в жанре пошаговой тактики. Но мало кому удавалось сделать выжимание упоительно безумного героизма из скромной горстки очков действия настолько приятным. И уж точно редкая игра заставляла меня так широко улыбаться от шального меткого выстрела во время эвакуации на последних секундах боя. В конце концов, там, внизу под огнем — мои ребята.

Примечания:

Bit Reactor — новая студия, собранная ветеранами Firaxis (тех самых, кто делал современные XCOM). Это сразу объясняет, почему механики такие родные: классы, прикрытия, перманентная смерть, прокачка через связи. По сути, это XCOM, переодетый в «Звёздные войны».

— новая студия, собранная ветеранами Firaxis (тех самых, кто делал современные XCOM). Это сразу объясняет, почему механики такие родные: классы, прикрытия, перманентная смерть, прокачка через связи. По сути, это XCOM, переодетый в «Звёздные войны». Emergent storytelling — истории, которые рождаются не из сценария, а из столкновения систем (кубики, способности, случайности, отношения персонажей). Классика жанра — XCOM, RimWorld, Dwarf Fortress. Zero Company пытается это делать, но, как справедливо замечает автор, слишком бережёт персонажей.

— истории, которые рождаются не из сценария, а из столкновения систем (кубики, способности, случайности, отношения персонажей). Классика жанра — XCOM, RimWorld, Dwarf Fortress. Zero Company пытается это делать, но, как справедливо замечает автор, слишком бережёт персонажей. Перманентная смерть vs реальность. В XCOM вы реально теряли любимцев, и это было больно и памятно. Здесь, судя по рецензии, игра слишком часто «жалеет» игрока. Это типичная проблема современных игр, которые боятся расстроить аудиторию.

В XCOM вы реально теряли любимцев, и это было больно и памятно. Здесь, судя по рецензии, игра слишком часто «жалеет» игрока. Это типичная проблема современных игр, которые боятся расстроить аудиторию. Кабб и анастрофы. Анастрофа — это инверсия порядка слов («What’s for supper? Cutty-upper!»). Такой персонаж — чистый подарок: милый, тупой, бесконечно повторяющийся и от этого ещё смешнее. Классический «комический рельеф» в духе «Звёздных войн».

Анастрофа — это инверсия порядка слов («What’s for supper? Cutty-upper!»). Такой персонаж — чистый подарок: милый, тупой, бесконечно повторяющийся и от этого ещё смешнее. Классический «комический рельеф» в духе «Звёздных войн». Бесконечная Спираль (Infinite Coil) — типичный слабый злодей «для галочки». Когда врагам нужно просто дать какую-то космическую магию, чтобы разнообразить бои, почти всегда получается невыразительный культ.

— типичный слабый злодей «для галочки». Когда врагам нужно просто дать какую-то космическую магию, чтобы разнообразить бои, почти всегда получается невыразительный культ. Саундтрек Горди Хааба. Он уже писал музыку для многих проектов Lucasfilm. Попасть в интонации Джона Уильямса — очень сложная задача, и у него получилось.

Рекомендации:

Обязательно начните с XCOM 2 (особенно с дополнением War of the Chosen) — это прямой предок, и вы сразу поймёте, откуда ноги растут.

(особенно с дополнением War of the Chosen) — это прямой предок, и вы сразу поймёте, откуда ноги растут. Из тактик в похожем духе: Phoenix Point , Wartales , Shadow Tactics , а если хотите именно «Звёздные войны» — старый Knights of the Old Republic (для атмосферы) и Jedi: Survivor .

, , , а если хотите именно «Звёздные войны» — старый (для атмосферы) и . Для вайба «моя команда — моя семья»: Mass Effect (особенно вторая часть с Нормандией) и Disco Elysium (хотя там совсем другая механика).

Если любите emergent-истории в чистом виде — RimWorld или Dwarf Fortress. После Zero Company они ударят ещё сильнее.

Вердикт:

Игра получилась редким случаем, когда «про друзей, которых мы приобрели по пути» — не пустая фраза, а реальная механика. Жаль только, что она слишком боится эти дружбы разрывать. Для фанатов XCOM и «Звёздных войн» — почти обязательна. Для тех, кто ждёт настоящей жестокости перманентной смерти — может показаться слишком доброй.