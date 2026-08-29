Сальто назад и залитые столы — роботы из Китая умеют драться, но не умеют наливать воду

Первые Всемирные игры человекоподобных роботов в Пекине продемонстрировали колоссальный технологический скачок КНР, но вместе с тем обнажили критические ограничения местных технологий — и все это на фоне готовящихся релизов от конкурентов из США.

Взрывающиеся тазовые сочленения, количество комичных падений, которого хватило бы на полноценную ретроспективу немых комедий Бастера Китона, и редкие вспышки пугающей механической жестокости — прошедшие на этой неделе в Пекине Всемирные игры человекоподобных роботов приковали к себе внимание всей планеты, вызвав у зрителей гремучую смесь искреннего хохота, смутной тревоги и тайного облегчения.

Пятидневный технологический форум стал неприкрытой заявкой Китая на безоговорочное лидерство в сфере гуманоидной робототехники. Зрители увидели андроидов-каратистов, отправляющих соперников в нокаут ударами с разворота, и парад команд, во главе которых вышагивали капитаны с национальными флагами верхом на гигантских робопсах. Главное событие Игр — стометровый спринт — тоже не разочаровало: роботы-бегуны неслись по дорожке быстрее Усейна Болта, после чего на полной скорости бездумно впечатывались в мягкий отбойник среди снопов искр, пламени и разлетающихся во все стороны механических конечностей.

В этом 10-секундном вирусном ролике, мгновенно разлетевшемся по мировым соцсетям, сошлось всё: и наглядное доказательство «ошеломляющего», по оценкам международных экспертов, инженерного прогресса Поднебесной, и успокоительное осознание того, что самоликвидирующиеся на бегу железяки пока вряд ли готовы поработить человечество.

— Я готов к очередной порции эпичных провалов, — гласил типичный, пропитанный злорадством комментарий под трансляцией. Миллионы пользователей следили за прямыми эфирами соревнований — от бокса до брейк-данса, — где гуманоиды демонстрировали резкий, дерганый контраст между пугающей эффективностью и жалкими, неуклюжими падениями.

Впрочем, многие зрители неожиданно для себя ловили приступ эмпатии к машинам. Подпись к видео с роботом, мучительно преодолевающим 400-метровую полосу препятствий, гласила:

— Я в два часа ночи после четырех бутылок вина.

Другой комментатор признался, что турнир по тяжелой атлетике оказался «куда более трогательным и эмоциональным, чем я ожидал» — настолько отчаянно и натужно роботы пытались выжать заветный вес.

Если бы у этих Игр был слоган, он звучал бы как «Быстрее, выше, смешнее». Полоса препятствий, на которой андроиды карабкались под сетками, спотыкались на ступеньках и шагали по неустойчивым платформам, напомнила британскому комику Чарли Хигсону знаменитый скетч «Монти Пайтон» «Идиот года из высшего общества»:

— Не хватает только расстегивания лифчиков на манекенах и выстрела себе в ногу.

На следующий день комик вернулся к экрану за добавкой.

— Они становятся все лучше и лучше! — написал он в X (Twitter), когда робот-чирлидер с блестящими помпонами начал конвульсивно трястись, словно в эпилептическом припадке.

Однако Игры задумывались отнюдь не ради забавы. Масштабный смотр, в котором приняли участие более 2000 гуманоидов от 660 преимущественно китайских технологических компаний, стал неприкрытой демонстрацией мускулов накануне визита Си Цзиньпина в Вашингтон на саммит с Дональдом Трампом, где битва сверхдержав за технологическое господство станет центральной темой переговоров. Буквально в прошлом месяце Трамп запретил импорт китайских человекоподобных роботов и четвероногих робопсов, сославшись на угрозу национальной и кибербезопасности. Кроме того, мероприятие служило глобальной витриной для зарубежных покупателей — особенно сейчас, когда американские конкуренты готовят собственные коммерческие запуски (включая многострадального гуманоида Optimus от Илона Маска, производство которого, по слухам, наконец-то стартовало в этом месяце). В прошлом году Китай выпустил 12 800 человекоподобных роботов — около 90% от общемирового объема (по данным Института китайских исследований Mercator). Пожалуй, именно это тотальное доминирование дало Пекину уверенность без тени смущения транслировать в прямом эфире такое количество комичных сбоев, что немало удивило зарубежных наблюдателей.

Для Коммунистической партии Китая развитие андроидов — приоритет государственной важности. В них видят решение надвигающегося демографического кризиса и дефицита рабочих рук, инструмент для реализации растущих военных амбиций, а по мере их выхода на городские улицы — еще и идеальное средство для уплотнения государственной сети тотальной слежки. Пекин целенаправленно накачивает рынок субсидиями, стимулируя жесткую конкуренцию между сотнями местных стартапов по законам «выживания сильнейших», а прошедшие Игры стали для инженеров жестким дедлайном, к которому требовалось показать измеримый прогресс.

В последнем пятилетнем плане Си Цзиньпина, принятом в марте, черным по белому прописаны обязательства форсировать индустрию робототехники, ускорить «практическое внедрение человекоподобных роботов» и внедрять концепцию «воплощенного ИИ» (embodied AI) в сферы с нехваткой рабочей силы и в зоны повышенного риска — под чем явно подразумеваются и боевые действия. Военный потенциал показанных андроидов вызвал у части зрителей откровенный холодок по спине.

— Это завораживает и, если честно, пугает, — признался Арун Ботра, высокопоставленный офицер полиции Индии, имеющей напряженную сухопутную границу с Китаем. — Одно дело — смотреть, как роботы бегают, играют в футбол и соревнуются, подражая людям. Но увидеть их однажды на границе с автоматами в руках, самостоятельно принимающими решения, — это совершенно другая история.

Другой зритель, наблюдая за тем, как андроид поднимает штангу на помосте, мрачно подытожил:

— Человечество собственноручно кует свой конец.

Разумеется, Китай не одинок в стремлении роботизировать войну: пока в понедельник в Пекине гремели Игры, в Киеве проходил военный парад нового типа, целиком состоящий из роботизированных оборонных комплексов и автономных систем вооружения.

Но чем объяснить бесконечные аварии, падения и судороги на арене конькобежного стадиона, где проходили пекинские соревнования? Эксперты единодушны: игры наглядно показали, что китайские инженеры совершают колоссальные прорывы в развитии «тел» роботов, но безнадежно отстают в развитии их «разума».

— Прогресс по сравнению с прошлым годом просто ошеломляющий, — отмечает Тришанта Нанаяккара, профессор робототехники Школы инженерного дизайна Дайсона при Имперском колледже Лондона. — Пазл постепенно складывается… К 2030 году мы будем жить в совершенно другом мире.

Самый быстрый спринтер турнира, робот Tiangong Ultra, пробежал стометровку более чем в два раза быстрее прошлогоднего рекорда, а максимальная высота прыжка с места взлетела с 0,96 метра до внушительных 3,40 метра. Применение жидкостного охлаждения позволило китайским инженерам в разы увеличить крутящий момент электромоторов в суставах, сделав движения конечностей резкими, взрывными и мощными.

— Инженерное исполнение невероятное, — соглашается Инго Келлер, руководитель направления робототехники в Национальном Роботариуме при Университете Хериота-Уатта в Эдинбурге. — Такой скорости развития никто не ожидал. Но приближает ли это нас к реальному практическому использованию гуманоидов? Далеко не факт.

Эксперты подчеркивают: Игры явили миру успехи узкоспециализированных, а не универсальных андроидов. Роботы умели либо быстро бегать, либо сносно боксировать — совместить эти навыки не способен ни один из них. Причина проста: управляющие ими модели искусственного интеллекта пока не в состоянии обрабатывать всю хаотичную сложность физического мира.

В индустрии давно ждут так называемого «момента ChatGPT» — переломной точки, когда гуманоидные технологии станут по-настоящему универсальными и совершат взрывной выход на массовый рынок. По одному из отраслевых определений, этот момент настанет тогда, когда робот сможет успешно выполнить 80% бытовых задач в абсолютно незнакомом ему доме, ориентируясь исключительно на голосовые или текстовые команды человека.

Игры совпали с отрезвляющим заявлением Ван Синсина, основателя Unitree — одной из ведущих робототехнических компаний Китая. По его словам, до этого самого «момента ChatGPT» индустрии может потребоваться еще добрый десяток лет.

— Гуманоиды пока недостаточно развиты для массового коммерческого внедрения, — подчеркнул он. — Ограниченность алгоритмов ИИ, отвечающих за принятие решений и взаимодействие с окружающим миром, остается главным и самым узким горлышком всей отрасли.

На фоне неопределенности вокруг реальной пользы роботов и страхов перед надувающимся биржевым пузырем акции Unitree после недавнего листинга на Шанхайской бирже штормит с дикой амплитудой.

Георг Штилер, международный консультант по автоматизации и роботизации, заявил, что во время визита в Пекин не заметил существенного прогресса в автономности машин. По его словам, сами китайские разработчики в кулуарах без особого восторга отзывались о пятидневном шоу, жалуясь на острую нехватку финансирования для долгосрочных промышленных пилотных проектов:

— Компании хотят создавать то, что принесет реальную пользу на заводах. Не так уж сложно собрать трюкового робота, видео с которым завирусится в LinkedIn или X. Настоящий вызов — заставить его делать что-то полезное.

Развитие тонкой моторики пальцев и координации требует титанических усилий, но испытаниям этих навыков на Играх почти не уделили внимания. За кадром телетрансляций осталась поистине «монти-пайтоновская» категория тестов: закручивание шурупов электроинструментом, взвешивание порошка, открывание бутылок, снятие крышек, распаковка коробок и перекладывание фасолин пинцетом.

Лишь в среду зрителям мимолетно показали неловкие потуги одного из андроидов: робот мучительно пытался поднять мелкую деталь со стола и залил всю поверхность водой во время тривиального задания по переливанию жидкости из стакана. Неловкую паузу операторы прервали мгновенно — камера поспешно переключилась на соседнюю площадку, где боевой робот-каратист эффектно рассекал воздух сокрушительными ударами с вертушки.

Примечания:

Всемирные игры гуманоидных роботов — относительно новое мероприятие, которое Китай активно использует как витрину. Это не просто спорт: это государственная демонстрация технологического лидерства в стиле «смотрите, мы уже почти там». Формат намеренно зрелищный и вирусный.

— относительно новое мероприятие, которое Китай активно использует как витрину. Это не просто спорт: это государственная демонстрация технологического лидерства в стиле «смотрите, мы уже почти там». Формат намеренно зрелищный и вирусный. Tiangong Ultra — один из флагманских гуманоидов от китайского Центра инноваций гуманоидных роботов. Название отсылает к космической станции «Тяньгун». Их прогресс в скорости и прыжках действительно впечатляет: жидкостное охлаждение моторов — серьёзный инженерный прорыв, который позволяет роботам быть мощнее и не перегреваться так быстро.

— один из флагманских гуманоидов от китайского Центра инноваций гуманоидных роботов. Название отсылает к космической станции «Тяньгун». Их прогресс в скорости и прыжках действительно впечатляет: жидкостное охлаждение моторов — серьёзный инженерный прорыв, который позволяет роботам быть мощнее и не перегреваться так быстро. Unitree Robotics и Ван Синсин — одна из самых известных китайских компаний (их робопсы и гуманоиды Unitree G1 часто мелькают в западных роликах). Речь основателя на играх была довольно честной по китайским меркам: он прямо сказал, что до универсального робота ещё далеко. Это важно, потому что вокруг гуманоидов сейчас огромный хайп и страх пузыря.

и Ван Синсин — одна из самых известных китайских компаний (их робопсы и гуманоиды Unitree G1 часто мелькают в западных роликах). Речь основателя на играх была довольно честной по китайским меркам: он прямо сказал, что до универсального робота ещё далеко. Это важно, потому что вокруг гуманоидов сейчас огромный хайп и страх пузыря. Демография и слежка. Китай стареет катастрофически быстро (последствия политики одного ребёнка). Гуманоиды видятся как замена рабочим на заводах, сиделкам и солдатам. Одновременно роботы с камерами и ИИ идеально вписываются в систему социального кредита и тотального наблюдения.

Китай стареет катастрофически быстро (последствия политики одного ребёнка). Гуманоиды видятся как замена рабочим на заводах, сиделкам и солдатам. Одновременно роботы с камерами и ИИ идеально вписываются в систему социального кредита и тотального наблюдения. Optimus Илона Маска — Tesla обещает его уже несколько лет. Пока он выглядит менее впечатляюще в живых демонстрациях, чем китайские аналоги, но ставка Маска на масштаб и интеграцию с ИИ (Grok/xAI) другая. Запрет Трампа на китайских роботов — классическая протекционистская мера в технологической холодной войне.

— Tesla обещает его уже несколько лет. Пока он выглядит менее впечатляюще в живых демонстрациях, чем китайские аналоги, но ставка Маска на масштаб и интеграцию с ИИ (Grok/xAI) другая. Запрет Трампа на китайских роботов — классическая протекционистская мера в технологической холодной войне. «Момент ChatGPT» для роботов — ключевая метафора отрасли. Сейчас гуманоиды — это узкоспециализированные машины (хорошо бегают или хорошо боксируют). Универсальный домашний робот, который сам разберётся в незнакомой кухне, — это совсем другой уровень ИИ (воплощённый интеллект, world models, физическое понимание мира). Большинство экспертов считают, что до этого ещё 5–10 лет минимум.

— ключевая метафора отрасли. Сейчас гуманоиды — это узкоспециализированные машины (хорошо бегают или хорошо боксируют). Универсальный домашний робот, который сам разберётся в незнакомой кухне, — это совсем другой уровень ИИ (воплощённый интеллект, world models, физическое понимание мира). Большинство экспертов считают, что до этого ещё 5–10 лет минимум. Военный аспект. Параллель с украинским парадом роботов очень точная. Обе стороны уже вовсю тестируют дроны, робопсов и наземные платформы. Гуманоиды пока слишком дорогие и хрупкие для массового боя, но логика «робот вместо солдата» очевидна обеим сверхдержавам.

Параллель с украинским парадом роботов очень точная. Обе стороны уже вовсю тестируют дроны, робопсов и наземные платформы. Гуманоиды пока слишком дорогие и хрупкие для массового боя, но логика «робот вместо солдата» очевидна обеим сверхдержавам. Скетч «Идиот года из высшего общества» (Upper Class Twit of the Year) — культовая классика Monty Python (1969), где аристократы в твидовых костюмах соревнуются в абсурдном беге с препятствиями: будят спящих слуг, снимают нижнее белье с манекенов и стреляют в самих себя. Сравнение подчеркивает нелепость падений многомиллионных роботов на пекинской полосе препятствий.

Рекомендации:

Обязательно посмотрите полные записи соревнований (особенно стометровку и бокс) — вирусные нарезки не передают, насколько это одновременно впечатляюще и жалко.

Следите за Unitree, Figure AI (американский конкурент, который делает ставку на обучение через видео), Boston Dynamics (хотя они больше про четвероногих) и Tesla Optimus.

Из книг/материалов: «The New Breed» Кейт Дарлинг (про то, как мы будем относиться к роботам эмоционально) и свежие отчёты Mercator Institute или IFR (International Federation of Robotics).

Если хотите понять разрыв между шоу и реальностью — почитайте интервью инженеров про «sim-to-real gap»: то, что красиво работает в лаборатории или на арене, часто разваливается на настоящем заводе или в доме.

Контекст:

Игры получились идеальной метафорой текущего момента в робототехнике: Китай реально вырвался вперёд по «железу» (скорость, сила, производство), но «мозги» пока сильно отстают. Роботы уже умеют эффектно падать и эффектно бить, но до того момента, когда они станут по-настоящему полезными в повседневной жизни или на войне, ещё довольно далеко. А пока мы можем спокойно смеяться над взрывающимися тазами — и одновременно слегка нервничать.