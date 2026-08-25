«Пенни Лейн мертва» — из мыльной оперы в кровавый ад

Хоррор Миа’Кейт Расселл в духе «озсплойтэйшна» 80-х получился слегка небрежным, но грязное насилие и яростные женские разборки спасают его от статуса провала.

Перед нами сумбурная, но чертовски энергичная работа австралийского сценариста и режиссера Миа’Кейт Расселл. Фильму «Пенни Лейн мертва» (Penny Lane Is Dead) явно не хватает четкости: отношения героев и их мотивы прописаны туманно, а внезапные появления и исчезновения персонажей выглядят слегка хаотично. Однако как исследование кипящей женской ярости, перерастающей в ультранасилие, — это чистый восторг.

Действие происходит в Австралии 1986 года (вероятно, чтобы оправдать отсутствие мобильных телефонов и невозможность позвать на помощь). Троица лучших подруг-старшеклассниц готовится к вечеринке в честь окончания лета. Пенни (Бэйли Сполдинг) планирует поступать в университет на юрфак и просит свою девушку Тони (Тали Фередей) поехать с ней. Подруги совсем недавно стали любовницами и еще не успели открыться своей приятельнице Эми (Александра Дженсен) — милой, по-детски наивной девчонке, которая до сих пор таскает с собой плюшевого тигра для успокоения.

И уж тем более они не совершили каминг-аут перед Кэт (София Райт-Мендельсон, дочь известного австралийского актера Бена Мендельсона). Кэт — их бывшая подруга, с которой они давно не общались и которую уж точно не ждали в этот вечер. Но она заявляется, притащив с собой капкейки, на каждом из которых глазурью выведены оскорбления. Выясняется, что Кэт подсыпала наркотик в кекс Пенни; та отключается, и тут же на пороге появляется мерзкий бывший Кэт — уголовник Ангус (Бен О’Тул) со своей бандой в кожаных куртках. И внезапно всё происходящее превращается из эпизода мыльной оперы «Соседи» в фильм «Последний дом слева».

Сцены, где Райт-Мендельсон и Фередей (обе великолепны) мутузят друг друга и осыпают проклятиями, — лучшие в фильме; они полны той самой злобы, которая бывает только в женских драках не на жизнь, а на смерть. К тому же режиссер Расселл начинала карьеру как гример, поэтому она позаботилась о том, чтобы актеры были измазаны красной жижей так, что выглядят одновременно безумно и странно притягательно.

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