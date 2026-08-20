Наши сердца. Глава восемнадцатая. Капище

У леса были иные глаза — глубокие, подпочвенные, сотканные из слепых нитей мицелия, древних докембрийских пластов, мокрого лишайника и гниющей листвы, впитывающей каждую каплю стоячей воды.

Джунгли чувствовали тяжесть ботинок шагающего человека, ритмичную судорогу его мышц, химический след пота — взбудораженный, белый, пропитанный терпким кофе, антибиотиками и далёким бостонским снегом. Джунгли помнили.

Потому что похожий шаг уже звучал здесь недавно. Другой белый человек — хрупкий, с тонкой костью, пахнущий аптечным фенолом, дорожной пылью и судорожным испугом — прошёл через эти же папоротники, задевая головой свисающие гибкие лианы. Он двигался от серого холма, зажимая под мышкой тяжёлый стальной контейнер, и не вернулся. Джунгли приняли его следы, растворили его запах в тёплом перегное и превратили его имя в ничто.

А теперь пробирался второй.

Он шёл иначе. В его шаге отзывалась другая — слитная, уверенная плотность, с какой вдоль глубоких штреков продвигаются подземные воды. Медный браслет на его запястье отдавал в сырой воздух ровное, глубокое тепло, а в его груди бился глубокий поршень, ритм которого джунгли признавали родственным. Он нёс в себе их собственную, выстраданную скверну.

Джунгли не торопились. Они помнили всех, кто ступал на эту землю, — и каждого, кто из неё не вышел.

И Лео продвигался сквозь их чащу.

Массивное ржавое кайло билось о его бедро при каждом наклоне туловища. Армейский фонарь хлестал по груди, а дозиметр на шее издавал редкие, тихие щелчки — сухой, едва слышный шелест, похожий на движение песка в песочных часах.

Подлесок становился непроходимым. Сначала — колючий кустарник с мелкими жёсткими листьями, царапающими предплечья до алых царапин. Затем — дикие высокие папоротники, пахнущие прелой землёй и опадающими плодами дикого манго. И наконец — исполинские столетние кайя и фикусы, чьи переплетённые кроны полностью гасили дневной свет, роняя на влажный мох лишь редкие, колючие, золотые монеты пробившегося солнца.

Мох под ногами был мягким, упругим — он пружинил, как живое мясо. Воздух густел с каждым шагом: влага, запахи, звуки — всё нарастало, спрессовывалось, превращаясь в плотную, почти осязаемую среду, в которой приходилось не идти, а продираться.

Казалось, этот воздух можно пить. Или, если бросить кайло, сумку, снять армейские ботинки, то можно нырнуть и плыть. Плыть куда-то вдаль — туда, где тебя не найдут — туда, где будешь только ты и Имани…

Лео почувствовал, как браслет на правом запястье начал постепенно теплеть — ровным, глубоким, живым теплом. Как тепло рук, которые держат тебя, обнимают тебя, вытирают тебя. И ты, чистый, освежевший, чувствуешь их тепло — даже здесь.

Полкилометра. Моховой ковёр кончился.

Деревья расступились, образовав естественный амфитеатр у подножия серого, абсолютно голого холма из обугленной каменистой породы.

Здесь земля казалась выжженной задолго до появления человека. Ни единого стебля, ни единой травинки — только сухой, подёрнутый серым шлаком известняк. В самом центре этой бесплодной прогалины возвышалось древнее капище.

Семь базальтовых изваяний, вытесанных из тёмного, иссиня-чёрного камня, стояли полукругом. Их стёртые дождём и веками вершины напомнили Лео молчаливых стражей, застывших над невидимой межой. Вся поверхность базальта была глубоко испещрена круговыми знаками, спиралями, точками и параллельными линиями — похожий на тот, символический алфавит, который был выбит на его медном браслете и проступал на традиционных платьях из ткани вакса. Это был язык, существовавший до появления букв, до того, как человек попытался выстроить мир в стройные шеренги академических словарей.

За полукругом идолов, в самом основании холма, чернел лаз.

Не рукотворный штрек с деревянными крепежами, а рваный, естественный разлом, вымытый тысячелетиями подземных токов. Край прохода выглядел абсолютно ровным, отполированным, точно сквозь него веками пробирались гладкие тела огромных существ. Из глубины тянуло погребным, ледяным сквозняком, в котором смешивался резкий аммиачный дух, запах сырой извести и тонкая, дурманящая нота ночного костуса.

Лео щёлкнул тумблером налобного фонаря. Узкий, слепящий луч высветил скользкие, покрытые минеральным налётом стены.

Он сделал шаг внутрь.

Дозиметр на шее немедленно ожил.

Тихий фоновый треск сменился настойчивым, частым щёлканьем. Стрелка прибора дёрнулась влево и уверенно поползла к красным делениям. Двести. Триста. Четыреста микрорентген в час. Земля под ногами фонила плотным, сухим жаром.

Разлом сужался. Лео двигался, едва не касаясь плечами влажных каменных выступов. Давление нарастало, насыщаясь запахами железа, сырого суглинка и подземной влаги.

Под ботинками что-то тяжело и утробно чавкнуло.

Лео опустил луч фонаря вниз.

По полированному полу пещеры тёк тонкий, вязкий ручеёк — тёмно-бордовый, с безумным перламутровым опаловым отливом. Это была не кровь и не обычная ржавчина. Это была та же густая минеральная эмульсия — киноварь, сульфиды ртути, окислы тория и урановые соли, сочащиеся из докембрийского монолита. Лео ступил прямо в неё: липкая жидкость облепила подошвы, протягивая вслед за ботинками тонкие багровые нити.

Счётчик Гейгера зашёлся частой дробью. Шестьсот. Семьсот микрорентген.

Лео миновал изгиб прохода и вышел в естественный грот.

Своды здесь поднимались на высоту двух человеческих ростов, стены были покрыты теми же высеченными знаками — спиралями, глубокими точками и замкнутыми кольцами.

И в этот момент пространство наполнилось звуком.

Не шаги, не завывание ветра.

Сухой, шелковистый шорох. Шелест множества кожаных перепонок, медленно складывающихся в темноте.

Лео поднял луч фонаря к потолку.

Под самым сводом, цепляясь изогнутыми когтями за трещины в известняке, висели крыланы. Десятки огромных молотоглавых летучих мышей с размахом бархатных крыльев больше метра. Они не спали. Их сморщенные тупые морды с наростами повернулись на свет, а слепые, абсолютно затянутые мутной молочной плёнкой глаза зафиксировали его присутствие.

В этом незрячем, сосредоточенном взгляде не было ни испуга, ни звериной агрессии.

В нём проступило глубокое, нечеловеческое узнавание. Они смотрели на него так, как смотрят на существо, несущее в своей крови ту же самую древнюю, радиоактивную алхимию, что питала их собственные жилы под сводами этого грота. Ни одна тварь не дёрнулась, не издала ультразвукового писка. Они висели в полной тишине, провожая белого человека с кайлом неподвижным, вековым вниманием.

Дозиметр сорвался на тревожный свист. Восемьсот. Девятьсот. Тысяча микрорентген.

И тут Лео почувствовал запах.

Не гуано. Не аммиак. Не сырой суглинок.

Запах больничной палаты.

Абсолютный, выжженный в памяти до последней молекулы. Хлорамин. Прокалённый кварцем пластик. Сухой линолеум. И за ним — едва уловимый, сладковато-приторный дух облучённой, распадающейся плоти.

Бостон. Госпиталь Mass General. Ему шесть лет.

Отец вёл его за руку по длинному, гулкому коридору, где линолеум под ногами отдавал сухим скрипом. Воздух в коридоре пах именно так — медицинским озоном и подтаявшей радиацией.

Палата четыреста двенадцать.

Мать лежала на узкой белой койке. Её когда-то густые волосы были полностью выбриты, на коже проступала прозрачная щетина, а под глазами залегли глубокие синеватые провалы. Брахитерапия. Стереотаксическая радиохирургия и телетерапия не остановили опухоль, и врачи ввели в ткани её мозга радиоактивные зёрна, которые выжигали болезнь изнутри. От неё веяло этим пугающим, сухим теплом распадающегося ядра.

Маленький Лео подошёл к кровати. Отец застыл у дверей, опустив руки.

Мать повернула голову. Она не произнесла ни слова — её потрескавшиеся губы лишь тронула тихая, светлая, уставшая от болезни улыбка. В ней не было ни страха, ни жалости к себе, только бесконечная нежность уходящего человека. Она взяла его детскую ладонь и прижала к своей горячей, впавшей щеке.

— Мама… — выдохнул Лео.

Она улыбнулась ему ещё раз. И мир схлопнулся.

Лео стоял посередине пещеры в Верхней Катанге. Горячие, солёные слёзы текли по его щекам, смывая пыль и смешиваясь с каплями пота. Счётчик Гейгера свистел на пределе. Слепые крыланы под сводом хранили молчание.

Он вытер лицо рукавом оливковой рубашки, сделал глубокий вдох и шагнул к дальней стене грота.

В нише между двумя естественными каменными натёками залегала она.

Урановая смолка. Настуран.

Тяжёлая, иссиня-чёрная порода с жирным, смолистым блеском на свежем изломе. Она проходила толстой, неровной жилой сквозь белый известняк, рассыпаясь по краям яркими жёлто-зелёными высыпами вторичных урановых минералов.

Лео поднёс датчик дозиметра прямо к чёрному пласту.

Прибор взревел сплошным, верещащим рокотом. Стрелка мгновенно ушла за пределы шкалы. Тысяча двести. Тысяча пятьсот микрорентген в час. Порода буквально кипела ионизирующим излучением.

Лео опустился на колени прямо в тёплую гранатовую жидкость. Достал из холщовой сумки молоток и зубило, приложил остриё к краю жилы и с силой ударил.

Звонкий металлический щелчок отозвался под сводами. Скульптурный, увесистый кусок смолки размером с крупный кулак с неспешным хрустом отвалился от стены. Лео быстро, с профессиональной точностью обернул образец в три слоя плотной холщовой ткани и уложил на дно сумки. Затем отколол второй кусок, поменьше, и отправил следом.

Застёгивая ремень сумки, он поднял взгляд на чёрную жилу.

— Спасибо, — тихо проговорил он.

Не пещере. Не джунглям. Не древним богам на каменных изваяниях.

Маме.

Он развернулся и пошёл к выходу. Крыланы провожали его тем же бесшумным, слепым, вековым взглядом. Ни одно крыло не вздрогнуло. Они продолжали висеть под потолком, точно застывшие в камне обереги.

Лео вышел из провала.

Белый, нестерпимый свет тропического дня ударил по глазам. Зелёное море джунглей хлынуло навстречу запахами перегретой травы, сырого опада и дикого мёда. Дозиметр на шее мгновенно утихомирился, вернувшись к привычному сухому пощёлкиванию.

Он прошёл мимо базальтовых идолов капища, не задевая камней, и спустился по склону холма.

Пикап ждал на прогалине. Имани сидела на деревянном борту кузова, поджав ноги к груди. Илунга стоял у капота с автоматом на плече. Шаман застыл на переднем сиденье джипа, сжимая трость между коленей.

Лео вышел из чащи. Его ботинки были покрыты подсохшей оранжевой глиной, рубашка промокла насквозь, на щеках темнели пыльные дорожки от слёз. В руке он сжимал тяжёлую сумку.

Имани мгновенно спрыгнула на землю. Её глаза прочли всё без единого слова.

— Лео…

— Всё в порядке, — проговорил он сухим, хриплым голосом. — Нашёл. Поехали. Отвезём Муленгу.

Она подскочила к нему и обняла — яростно, всем телом, вцепившись пальцами в его плечи. Лео прижал её к себе, уткнувшись лицом в её волосы, пахнущие запахом, который казался своим. Её ладонь легла на его правое запястье — прямо поверх тёмной меди, — и в его груди сердце отозвалось ровным, мощным, синхронным толчком.

Они забрались в кузов пикапа. Илунга поворотом ключа заставил дизель взреветь.

Машина тронулась, разворачиваясь на узкой колее и уходя обратно в сторону Бата Колé, чтобы высадить старика.

Они ехали обратно в деревню. Джунгли расступались перед капотом, смыкаясь за кормой, как смыкается вода. Свет пробивался редкими, колючими осколками, роняя на грязное лобовое стекло золотые монеты.

Лео сидел в кузове, держа Имани за руку. Её пальцы — тонкие, сильные, с короткими ногтями — обхватывали его ладонь поверх медного браслета. Холод металла и тепло её кожи — два мира, одна точка.

Он смотрел на дорогу, убегающую назад. И думал.

Он уже знал, что будет дальше.

Вернувшись в бетонный бункер на заброшенной базе, он запустит генератор. Достанет куски урановой смолки из холщовой сумки, разложит их на столе рядом с включённым дозиметром и сделает серию чётких снимков с привязкой к геометкам лагеря Southbridge Security.

Затем активирует Starlink и зайдёт в защищённый терминал связи агентства.

Он не напишет в отчёте ни единого слова про вирус, мутации или слепых крыланов. Это заставило бы Лэнгли отправлять сюда мобильные группы биозащиты, учёных и спецназ — и тогда джунгли зальются кровью.

Он ударит по главной, системной фобии Вашингтона.

Лео укажет точные GPS-координаты барака на краю карьера. Передаст координаты ангара, куда сгружали синие пластиковые бочки с ионообменными смолами, и подземной лаборатории Жирара за стальной гермодверью.

А в графе оперативного резюме выведет короткие, не допускающие двоякого толкования строки:

«На территорию базы ЧВК работающей на компанию IC Waze завезено оборудование для первичного экстрагирования и обогащения уранового концентрата. Маркировка производителя модулей — China National Uranium Co., Ltd. (CNUC / SinoU). Наличие сырья с аномально высоким содержанием урана-235 подтверждаю. Объект готовится к нелегальной поставке обогащённых материалов на чёрный рынок. Запрашиваю немедленную нейтрализацию инфраструктуры».

Этого будет более чем достаточно.

Зашифрованный пакет уйдёт через спутник. В Лэнгли поднимут карту целей. На борту эсминца отработают пусковые расчёты.

Ракеты придут на рассвете. Они уничтожат барак, лабораторию, завалят штольню сотнями тонн раскалённой породы и навечно испепелят вирусный очаг.

Лео сильнее сжал пальцы Имани. Она подняла на него свои тёмные, бездонные глаза, в которых не было страха — только безграничное, глубокое доверие земли, принявшей его как своего.

— Всё будет хорошо, — тихо сказала она.

Лео посмотрел на смыкающуюся за бортом пикапа зелёную стену Катанги и молча кивнул.

Всё будет хорошо.