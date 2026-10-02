Зачем ещё одна палата? - Такое кино
 

Зачем ещё одна палата?

02.10.2026, 8:00, Культура
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Первая в этом сезоне премьера «Современника» пройдёт в среду, 7 октября, в 18:00. Эдуард Жолнин представит в рыбинском ОКЦ свою одноимённую версию чеховской «Палаты №6».

Не далее как год назад киноклуб показал его полнометражный дебют «Земун», снискавший на МКФ «Окно в Европу» и зрительские симпатии, и приз кинокритики. Средства на следующую картину режиссёр собрал путём фандрайзинга – привлечения пожертвований от поверивших в него людей. Снятый в 2022 году антивоенный фильм «Анжелюс», воплотивший (по выражению критика Кати Трус) «тихую жизнь», награждён на фестивале «Сталкер», но до сих пор не выпущен в прокат.

Примерно тогда же Э.Жолнин задумал перенести на экран «Чевенгур» Андрея Платонова. Однако, не сумев реализовать этот замысел, он обратился к другому классику. До него повесть Чехова экранизировали десять раз, причём в России – только в XXI веке, хотя уже дважды. Почему понадобился одиннадцатый вариант? Не потому ли, что сегодня грань между психической нормой и аномалией размывается, создавая угрозу глобального политического масштаба?

Постановщик сам написал сценарий и сформировал группу единомышленников. Ию (в повести нет такого имени), единственно заметную женскую роль в этом «мужском» фильме, играет его жена Милена Нестерова. В остальных, в том числе главных ролях – малоизвестные, в основном провинциальные актёры. Мировая премьера картины состоялась в 2025-м на МКФ «Зеркало». А нынче её включили в конкурсную программу III Киноклубного фестиваля «Волна», жюри которого единогласно присудило «Палате» свой главный приз. «Фильм покорил нас исключительно удачным переносом времени действия [произведения] в наши дни, – пишет председатель жюри Сергей Зверев. – Такой приём часто используется в кинематографе, но удачи на этом пути редки. В случае с работой Жолнина мы имеем как раз успешное решение этой творческой задачи». Тем не менее, выход картины на российский экран опять же пока не предвидится…


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