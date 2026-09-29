Чужая плоть, чужая жизнь: О чем кричат и о чем молчат новые европейские премьеры

Европейское кино выходит на экраны: анатомия вины, бегство от себя и зов крови.

В прокат выходят две диаметрально противоположные, но одинаково интригующие европейские премьеры: люксембургский боди-хоррор о черном рынке трансплантологии «Дитя» и испанская меланхоличная драма об украденной личности «Португальский дом».

Современный европейский кинематограф всегда обладал уникальной способностью говорить о коллективных травмах и кризисе идентичности на самых разных языках — от радикального жанрового насилия до элегантного литературного шепота. Две новые картины, появившиеся в европейском кинопространстве, служат идеальной иллюстрацией этого дуализма. С одной стороны — липкий, клаустрофобный триллер из Люксембурга, выворачивающий наизнанку чувство вины сытого Запада перед бедным Востоком. С другой — тихий, кружевной иберийский роман о людях, решивших навсегда стереть собственное прошлое.

«Дитя» (Child): Техасская резня по-люксембургски

Великое Герцогство Люксембург нечасто балует синефилов чистокровными фильмами ужасов, однако режиссер Сайрус Нешвад решил зайти сразу с козырей. «Дитя» — это причудливый гибрид прямолинейного слэшера и едкой социальной притчи о вопиющем неравенстве доходов даже внутри единого европейского пространства.

В центре истории — бывшие супруги Грег (Малик Зиди) и Анн (Бриджитт Урхаузен). Их маленький сын Лео прикован к больничной койке: ребенку экстренно требуется пересадка жизненно важного донорского органа. Анн — маниакальная сторонница тотального контроля — винит в катастрофе мягкотелого экс-супруга (Грег, будучи врачом, на секунду отвлекся, и мальчика сбила машина). Пытаясь искупить грех, доктор соглашается на отчаянный шаг: пара отправляется в неназванную восточноевропейскую глушь (где местное население изъясняется по-болгарски), чтобы купить орган на черном рынке. Дорога отчаяния щедро умаслена пачками наличных и взятками пограничникам.

Однако то, что задумывалось как нелегальная, но стерильная медицинская сделка, стремительно летит в тартарары. На смену европейскому лоску приходит классический кошмар провинциальной готики: полузаброшенная полусгнившая ферма, хмурые недружелюбные аборигены и невнятно мычащий, физически изуродованный детина-палач, идущий по следу благополучных буржуа, которым явно не стоило соваться в эти нищие края.

Режиссер умело манипулирует жанровыми тропами. Нешвад и оператор Никос Вельтер блестяще работают с визуальным нарративом: холодная, стерильная палитра Люксембурга мгновенно сменяется грязными, тревожными тонами сразу после пересечения границы. Особая находка — игра с индикатором портативного холодильника для трансплантации: светодиодная подсветка меняет свой свет с холодного синего на тревожный оранжевый и предсмертный красный, визуализируя утекающее время жизни органа.

Да, сценарию можно предъявить претензии за некоторую медицинскую небрежность (авторы так до конца и не конкретизируют, за каким именно органом охотятся герои), но первоклассные скримеры, клаустрофобия и постоянная ломка угла зрительского восприятия превращают «Дитя» в эффектный аттракцион, заставляющий сердце замирать от страха.

«Португальский дом» (The Portuguese House): Искусство исчезать

Если в «Дитя» герои пересекают границы с оружием и деньгами, чтобы насильно переписать судьбу, то в испано-португальской драме «Португальский дом» побег от реальности носит характер тихого экзистенциального растворения.

Все начинается внезапно: мадридская домохозяйка решает уйти от мужа. Вещи собраны, чемодан у порога, но в последнюю секунду она комкает прощальное письмо, бросает его на стол и бесследно растворяется в воздухе. Оставленный супруг — сдержанный, интеллигентный профессор географии Фернандо (блестящая актерская работа Маноло Соло) — оказывается в вакууме. Пытаясь справиться с шоком, он уезжает в отпуск в Португалию, где случайно знакомится с местным садовником по имени Мануэль.

Когда новый знакомый скоропостижно умирает от сердечного приступа прямо на глазах героя, Фернандо совершает парадоксальный выбор: он крадет личность покойника. Профессор надевает рабочую робу и нанимается садовником в старинное португальское поместье. Хозяйка усадьбы Амалия (звезда артхауса Мария де Медейруш) почти сразу понимает, что этот неловкий очкарик с аристократическими манерами едва умеет держать в руках садовые ножницы, но решает подыграть самозванцу — не в последнюю очередь из-за вспыхнувшего взаимного притяжения.

«Португальский дом» разворачивается с неторопливой грацией объёмного классического романа. Действие охватывает несколько лет, постепенно обнажая новые слои лжи, секретов и скрывающихся беглецов. В руках менее чуткого автора подобная завязка скатилась бы в дешевую мыльную оперу, но здесь режиссура демонстрирует редкую деликатность и безоговорочную нежность к сломленным персонажам.

Единственное, в чем можно упрекнуть эту картину, — её чрезмерная вежливость. В финале драма кажется чуть более стерильной, чем того требовал надрыв: она сметает тяжелые, невыносимые человеческие переживания слишком легко и бесследно — словно сухие осенние листья в старом саду Амалии.

Два полюса одной Европы

И «Дитя», и «Португальский дом» исследуют один и тот же феномен — попытку современного человека сбежать от персональной трагедии ценой обнуления моральных ориентиров.

Сайрус Нешвад делает это через плоть, кровь и метафору сытого колониального высокомерия, разбивающегося о первобытную жестокость. Испанские же авторы предпочитают психологическую терапию природой, тишиной и чужой биографией. Обе ленты напоминают нам о главном: от какой бы боли ты ни бежал — через границу бедной балканской глубинки или в тихий португальский сад, — твои демоны неизбежно упакуют чемоданы и отправятся следом.

Примечания:

Режиссер Сайрус Нешвад (Cyrus Neshvad): Постановщик фильма «Дитя» — одна из главных надежд кинематографа Люксембурга. В 2023 году его короткометражная драма «Красный чемодан» (The Red Suitcase) о 16-летней иранской девушке, прилетевшей в аэропорт Люксембурга ради брака по расчету, была номинирована на премию «Оскар». В «Дитя» Нешвад продолжает развивать тему аэропортов, границ, закрытых чемоданов/контейнеров и уязвимости человека перед чужой системой. Политический подтекст фильма «Дитя» (First-world guilt): Люксембург — страна с одним из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире. Болгария и Румыния — традиционно беднейшие члены Евросоюза. Сюжет о богатых люксембуржцах, едущих на Восток за «дешевыми органами», — злая аллегория реального феномена «трансплантационного туризма» и эксплуатации ресурсов Восточной Европы западными элитами. Актерский вес «Португальского дома»: Маноло Соло — выдающийся испанский характерный актер, лауреат премии «Гойя» (знаком зрителю по фильмам «Лабиринт фавна», «Трудный день», «Самый лучший босс»). Мария де Медейруш — легендарная португальская актриса и режиссер, всемирно известная по роли Фабиан (наивной возлюбленной Брюса Уиллиса) в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, а также по ленте «Генри и Джун». Ее присутствие моментально придает проекту статус подлинного авторского арт-достояния. Отношения Испании и Португалии в культуре: В фильме обыгрывается тонкая иберийская специфика. Испанцы часто воспринимают Португалию как ностальгическое, более патриархальное, тихое и меланхоличное убежище (saudade), куда можно уехать из суетливого Мадрида, чтобы затеряться и обрести душевный покой.

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